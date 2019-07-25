Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

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Sn. Sn. Olgun Amcaoğlu, bizim Minik Kuşlar, UBP'ye bağlı 4 bakanlıkta, özel kalem müdürleri atanmadıkları halde faturaların arkasına imza atıyorlar dedi. Ayrıca bu 4 bakanlığa atanmak istenen özel kalem müdürleri için Başsavcılığın ret görüşü verdiğini de söylediler. Başsavcılığın lise-üniversite diploması nedeniyle ret görüşü verdiği öne sürülen bu arkadaşların hala daha o mevkilerde oturdukları ve yasal olmadığı halde bakanlıklara yapılan mal alımlarında faturaların arkasına yetkiliymiş gibi imza attıklarına da vurgu yapıldı. Sn. Amcaoğlu, kırmızı kart yiyen bu arkadaşlara, Maliye Bakanı olarak hangi kategoride ve nasıl maaş ödediğiniz merak ediliyor. Tamam balık baştan kokar lafını es geçerek tuzda koktu dedik. Ama Amcaoğlu’nun buna uymayacağını düşünüyorduk. Eskiden baca eğri de olsa dumanı doğru tüter derdik. Ama siyasetteki bu durumları görünce yok yeğen, baca dolduğu için dumanı da eğri de çıkıyor demeye başladık.

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı olarak. Yapmış olduğunuz girişimler ve vermiş olduğunuz fermanlardan ile karıştırdığınız KKTC’den sonra, yapmış olduğunuz açıklama ile Güney Kıbrıs’ın parti ve siyasilerini de bir birine soktunuz. Anastasiadis’in, Crans Montana’daki konferans sırasında, size iki devletli çözümü desteklediğini söylediğini açıklamanız, AKEL ile EDEK yetkililerini alarma geçirdi. Suriye, Irak, hatta ABD derken tespih taneleri gibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile KKTC’yi de etki alanına dizdiniz. Hatice Teyze, yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül olur, adam yanınca kul olur. Vallahi kul yaptıklarınız, balı orta parmağı ile yerken, diğerleri kül oldular. Kul olanlar, kendilerini seçen halkın okşayan elin kıymetini bilmedikleri için, tekmeleyen ayağı öpmeyi tercih ettiler. Ve kuruyan yaprak gibi rüzgârın değil, ama sizin direktiflerinizin esiri oldular.

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Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı bakanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kıb-Tek yönetiminin düzenli olarak halka bilgi vereceğini söylerken ayrıca kurumdaki usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili çalışma başlatıldığını belirttiniz. Bunun dışında elektrik üretiminin stratejik bir alan olduğunu ve Özelleştirmenin de söz konusu olmaması gerektiğine vurgu yaptınız. Her gelen siyasinin özelleştirilsin. Parçalansın ve peşkeş çekilecek sayı artırılsın dediği noktada, özelleştirilmesin söyleminize, Aliye Teyzeyi bile şaşırdı. Sn. Taçoy, aklın yolu birdir. Ve Bir bir daha on bir değil, iki eder. Bu açıklamanız ile dikkat edin birileri göz, gez arpacık diyerek sizi hedef yapmasın. Malum, ağzından salyalar akarak elektrik dairesine bakanlar, bu açıklamadan pek hoşnut olmayacak. Ayşaba, Hasan ovlucuğum aman dikkat etsin. Erdoğan’ı açıklamaları ile memnun ederek onun yanında ‘MAKBUL’ olmaya çalışanlar, Brütüs gibi arkasından hançerleyerek onu siyasi ‘MAKTÜL’ yapmasınlar. Üzülürüm diyor.

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Sn. Tamay Soysan, Tel-Sen olarak, yaptığınız açıklamada, Alekko ile Caher hükümeti olarak nitelendirilen UBP-HP hükümeti ile TC arasında imzalanan protokolle ilgili yaptığı yaptığınız açıklamada, kamu mallarının özele kullandırılmasını bir başka deyişle de peşkeş çekildiğini görmekteyiz dediniz. Ve hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğinizi ifade ettiniz. Sn. Soysan, ben Cem Karaca’nın yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yiyin şarkısını oldum olası çok beğenirim. Ama bazı efendiler aksırsada, tıksırsada, dinlenip dinlenip yemeğe devam etmek istiyorlar. Menüdeki, telefon şiş kebabını, Kıb-Tek şeftali kebabını, limanlar ızgarada bonfileyi ve İlahiyat Fakültesi ile Ankara ilahiyat koleji hırsız kebabını boş geçmeyip mideye indirmeyi hesaplıyorlar. Protokoller ve peşkeşleri gördükçe acı çeken insan olgunlaşırmış derler. Yalan be başkan. Yapılanlara bakan Derviş, Hakkın rahmetine ermiş derler.

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Sn. Jale Refik Rogers, Hükümetin küçük ortağı, HP’nin Girne Milletvekili olarak UBP-HP koalisyon hükümetinin, Türkiye ile imzaladığı "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını içinize sindiremediğinizi söylediniz. Özellikle sağlık ve eğitim alanlarının yanısıra eski eserlere ve çevreye ayrılan hibenin, din işlerine ayrılandan daha az olmasından rahatsızlık duyduğunuzu belirttiniz. Kişisel değil, toplumsal olarak düşünmemiz gerektiğine de vurgu yaptınız. Sn. Rogers, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclis-i Mebusan tomofilinin direksiyonunu acemi şoförlere emanet ettik. Tomofilin tumba olması yakındır. Birilerine ‘Makbul’ olmaya çalışırken, halk nezdine ‘Maktül’ olacak olanlara hoca rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye soracak. Ben kendi payıma, yağlama ve grasolama ustalıklarının yanısıra ‘Asena’ya dur şunda demeyip, susma hakkımızı kullanmak istiyoruz diyeceklerine eminim.

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