Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğunuz televizyon konuşmasında, Türkiye hariç, hiçbir ülke şimdiye kadar kendi ülkesine, nüfusunun %5 kadar yabancıyı almaz. AB’nin bu konuda bize çok büyük borcu var dediniz. Peki nüfusunun yüze 500’ünün üstünde nüfus alan, gelen nüfusun sağlığını, eğitimini hatta devlet daireleri ile okullarında istihdamını sağlayan, KKTC için ne söylemek istersiniz? Türkiye’de, Suriyelilerin eylem yapacağız açıklamasına yaptırtmayız derken, belki yakışık almadı ama, size yapılan bir karikatür ile ilgili olarak, benim insanım işini bilir diyerek birilerine saldırı için yol verme ve Afrika gazetesi ile Meclise baskın, KKTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ve saldırıya yol vermek konusu yakışık aldı mı dersiniz? Kıbrıs’ta biz garantörüz sıradan bir ülke değiliz diyorsunuz. Da, Hacı amca, garantörlerin, garantör oldukları ülkeye protokol için baskı yaptığı, hükümetleri değiştirdiği, istediği makama istediğini oturtmak için elçiliği vasıtası ile girişim ve telkinde bulunmak, hangi coğrafyada görülmüştür? Türkiye kabile değildir diyorsunuz. Çok doğru. Ekonomisi, güzel insanları ve doğal güzellikleri ile mükemmel bir ülke. Peki, KKTC istenilenin yapılabileceği bir kabilemi ki, birçok konuda Dışişleri bakanınızın, KKTC Cumhurbaşkanını aşağılayıcı tavır alabiliyor diyor. Sn. Erdoğan, Ayşaba, Türkiye’de emperyalist güçlere karşı Erdoğan ovlucuğumun duruşunu alkışlıyorum. Ama Kıbrıslı Türklere karşı tavrı, benim alkışlarımı erozyona uğratıyor. Önceden türlü türlü, ruh halimiz vardı. Bu Aralar ne ruhumuz kaldı nede hali diyor.

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Sn. Kudret Özersay, vatandaşlar, sosyal medyadaki paylaşımlarında, dörtlü Koalisyon döneminde de, şimdiki hükümet döneminde de, İlahiyat Koleji’nin yönetimini, TC Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi, noktasından, bugünkü noktaya gelindiğini, akılda tutmak gerektiğini düşünüyoruz diyor. Yani “Ölümü gördük sıtmaya razı olduk. Böylesine kıvrak bir siyaseti inanınız 40 yıllık siyasiler dahi yapamaz. O nedenle bu konuda Özersay’ı tebrik ediyorum. Resmen bu alanda kendini çok geliştirmiş ve uzmanlaşmış ifadesinde bulundular. Sn. Özersay, Nermin abla, aslan kükrerken, bütün dünyanın karşısında diz çökeceğini sanır. Ama bir pirenin bile hayatını karartacağını bilmez. Kudret ovlucuğum da pire olarak gördüğü halkın, zamanı gelince rüzgârın önüne kattığı ve oyuncak haline getirdiği kuru yaprak gibi, hayatını karartabileceğini unutmasın. Bu harita, bu Kıbrıs’ı almaz be annem, diyor.

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Sn. Serdar Denktaş, protokol ile ilgili olarak yapmış olduğun açıklamada protokol içerisinde, toplumda, çok ciddi, huzursuzluk yaratacak, demokrasimizi geriletecek maalesef sorunlar var. Toplu İş Sözleşmelerinin, Maliye Bakanlığınca onaylanmasının istenmesi yasaya aykırıdır. Halen yürürlükte olduğuna inandığım ve kendi inisiyatifimiz ile yayınladığımız Genelge’nin varlığına rağmen, bir “Uluslararası Antlaşmanın” içerisinde KKTC Hükümeti üzerinde yaptırım şeklinde böylesi bir maddenin konması ne etik ne de diplomatik açıdan doğrudur​ ifadesinde bulundunuz. Ve paketi değerlendirirken, UBP-HP neden kuruldu ortaya çıkıyor dediniz. Sn. Denktaş, evet efendimcilerin açtığı yarayı gören, tuzluğunu kapıp geliyor. Ben bu emir erlerinin ‘Yes Sir’ dediğini duydukça, ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerlerim ile inanın katıla katıla gülüyorum.

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Sn. Yurdagül Atun, görevden alma ve atamalar ile ilgili yapmış olduğunuz paylaşımda, tamam liyakat diye bir kelime duymadınız, duydunuzsa nedir bilmiyorsunuz, bilseniz de, ülkenin ileri gitmesi yönündeki gerekliliğini, hesap edemiyorsunuz. Da, bu kadarı olmaz be kardeşim. Tahsili, yeterliliği, deneyimi, duruşu olmayan birini sırf seçimde yanınızda dolaştı, çantacılık yaptı diye devlet kurumlarına yönetici yapamazsınız. Devlet yönetimi sizin şahsi teşekkürlerinizin vücut bulacağı yerler değildir. Hani her televizyona çıktığınızda “böyle gitmez, reform şart” diyorsunuz ya reform sizin kafalarınıza şart. Sağcısı solcusu biri de beni artık şaşırtsın dediniz. Yurdagül hanım, bir zamanlar baca eğri de olsa kısmen de olsa dumanı doğru tütüyordu. Günümüzde, yeteneksizliğin getirdikleri, bacanın tıkanmasına neden oldu. Bu nedenle baca eğriyi geçtik, doğru bile olsa, dumanı hiç tütmüyor.

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Sn. Cenk Ozdağ, paylaşımınızda, Dereboyu Buga Buga Pub'ın tam karşısına dikilmiş bir gazzık daha. En çok gittiğim mekân. Bu mobese işinin arkasında eşim sn. Öztül Yalovalı Özdağ olabilir, cidden şüpheleniyorum. Her an takip ediliyoruz diyorsun. Sevgili Cenk, itiraf edeyim, aslında mobeseler, hırsız, uyuşturucu kısacası adli suçluları gözetlemek için takılmadı. Mobeseler, 1. Eşlerin isteği üzerine, kaçamak yapan kocaların kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için kuruldu. 2. Dikili Taş gibi tarihi yapılar, bir yere kaçmasın, kaçmaya çalışırlarsa biz buradayız sizi gözetliyoruz hemen yakalarız demek için kuruldu. 3. Dökülen kirli çamaşırlarını maalesef temizleyemeyeceksin. Çünkü tüm çamaşır makinelerini bozdum. Bu nedenle kirli çamaşırlarınla baş başa kaldın. 4. Eşin tarafından kapı önüne konulduktan sonra, arabanın arka koltuğunda yatman için iki çarşaf birde yastık getirebilirim.

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Sn. Hakkı Celal Önen BRT1’deki, Sabah Haber programında, bütün gazetelerin yakın manşet görüntüsünün verildiğini ancak, Afrika gazetesinin yakın görüntüsünün neden verilmediğini dile getirerek, haberde de mi ayrımcılık var? Kınıyorum dediniz. Hakkı bey, Sabah Haberi sunan Damla, dengeyi iyi koruyan. Gazetelere eşit zaman dilimi ayırmaya özen gösteren, çok iyi bir program sunucusudur. Onun Afrika Gazetesine karşı bir tutum sergilemesine imkan yoktur. Haaaa emir demiri keser misali, yukarılardan gelen bir direktif varsa ve ona uyma zorunluluğu olmuşsa bak ona bir şey diyemem. Malum bu diyarda, ego ve kendini büyük görme hastalığı son zamanlarda yeniden hortladı. İblis, kibir ve egosu nedeniyle Allah’ın huzurundan kovulmuştu. İblis o kadar kibirliydi ki, kendisini üstün görmekten başka düşündüğü bir şey yoktu. Kendisini, Çınar ağacı kadar ulu ve görkemli görmekteydi. Ancak bizimkiler gibi, ağacın ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklarının bir gün yere düşeceğini unutmuştu. Ve kovulmuştu. Sırasıyla tüm iblisler kovulacak. Bilmem anlatabildi mi?

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Sn. Serdar Özbekoğlu ve Sn. Mehmet Eminoğlu, yapmış olduğunuz evrakta sahteleme, bize uuuu banayiyamu dedirtmedi. Ama Girne’de değil ülkede yarattığınız 7.7 şiddetinde deprem Aman Allah’ım dedirtti. Sn. Özbekoğlu, bu ülkenin en büyük partisinin Girne İlçe Başkanısınız. Güneş bulunduğunuz mevki nedeniyle sabah doğarken, sizin mevkiyi ışıl ışıl eder. Gece bile batmadan sizin mevkii pür nur olur. Keza, Sn. Mehmet Eminoğlu’da bu ülkenin önde gelen iş adamlarındandır. Karnına vurulduğu zaman ah arkam diyenler safında yer alırken, durup dururken bu sahte evrak düzenleme işine girişmenize akıl sır erdirilemedi. Üzerinde Atatürk ve İngiliz kraliçesinin resmi olan kağıt desteleri üst üste sıralarken, kefenin cebinin olmadığını da bilmeniz gerekirdi. Sırça saray pardon villalarınız yerinde 3 metreye, 5 metrelik kafes gibi hapishanede soruşturmaya tutulmanız sanırım, kariyerinize pek uygun olmadı. Güneş batmaya yüz tutunca, insanların gölgeleri büyürmüş. Buda ego büyüklüğü nedeniyle insanları yanıltırmış. Bunun yanısıra Güneş olanca heybeti ile yükselince, fazla güvenirseniz sizi gara gavurma yaparmış. Beyler, cepler obez. Karizma şişkinlikten patladım patlıyorum diyebilir. Ama maalesef vican aç kalmış.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu, protokol ile ilgili olarak, ha bugün ha yarın açıklama yapacak diye beklerken az daha göbeğimiz düşüyordu. Yapmış olduğunuz açıklamada, imzalanan protokol maddelerine atıfta bulunarak, Kuzey Kıbrıs’ta var olan demokrasinin katledilmiş olduğunu belirttiniz. Ayrıca zoraki tedbirlerle, anti demokratik bir üslupla çalışma hayatına bir darbe vurulmuş olduğunu ifade ettiniz. Tabi bu durumda da sendikaların hakları korumak için harekete geçmek durumunda kaldığını söylediniz. Sn. Serdaroğlu, Ucuz ve emir erine dönüşen ‘Yes Sir’cü siyasiler üstüne kurulan hayaller, günün sonunda bize pahalıya patlıyor. Ama sorun değil başkan. Oy isterken verdikleri umudu geri alanlar, yaptıkları sonrasında aldıkları ahı zamanı gelince güle güle kullanacaklar.

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Sn. Ahmet Latif, dur durak bilmeyen ve bölgesini temiz tutmak için uğraş veren belediye başkanlarından birisi konumundasınız. Aralıksız olarak, temizlik ekiplerinizin, Akdoğan genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam etmekte olduğunu görüyoruz. Başkan, konuştuğunuz birçok kişi, edebiyat aşığı, derin felsefe uzmanı, yaşam gurusu, filozof, şair olmuş. Bıraksınlar bu mükemmellik ayaklarını, çoğu tembel aciz ve alçak sürünme modunda. Boşver, herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler silinip giderken, senin gibi bölgesine önem veren, vefanın İstanbul’da bir semt olmadığını, kişilik ile alakalı olduğunu gösteren başkanlar ise yüreklerin başkentine demir atar.

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Sn. Yalçın Koçyiğit, kendini tavla şampiyonu ilan ettiğin her platformdan sonra, önünden gelenden korkunç dayak yediğini öğrendik. Son olarak şampiyonluk konusunda mangalda kül bırakmadığın noktada, eski Müsteşarımız Gürkan Kara’dan, üç marstan sonra 6-0 ile hezimete uğramış olduğunu ve o sinir ile tavlayı altı yerinden kırdığını söyleniyor. Yenilen pehlivan dövüşe doymaz. Tamam ama sen bırak doymamayı, üstüne üstlük birde şampiyonum diyerek mangalda kül bırakmıyormuşsun. Sevgili Yalçın, son yazdığım tavla oyunu nasıl oynanır isimli kitabı sana gönderiyorum. Kitap için para istemiyorum. Posta ücretini de ödüyorum. Kitabı okuyarak bu oyunu öğrenmeye bak. Belki dayak yemekten kurtulursun. Ben şampiyonum diyerek çıktığın Gürkan Kara’nın sana, Yalçın’cığım, bizde Girne’nin deniz sahillerinde büyüdük. Kumlar üstünde tek pirili ve bir futbol topu için gözyaşları dökerek büyüdük. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o top ve pirili için Koçyiğit’leri tavlaya gömer, hocaya da rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusunu sordururuz demiş. Eeeee hocaya ne cevap verdin söylermisin?

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Sn. Serdinç Maypa, sosyal medyadaki paylaşımında, Suriyelilerin, Türkiye’de gerçekleştirdiği eylem için daha beter olun diyorsun. Ve taşıma nüfusların KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de ne kadar tehlikeli olduğuna vurgu yapıyorsun. Sevgili Serdinç, doğru dürüst, ekmeğini kazanmak için burada hayatını sürdürmekte olanları tenzih ederek söylüyorum. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Sen, dağdan gelerek, bağdakinin iradesini elinden alırsan ve üzüm benim ben yiyeceğim dersen, bir başkası çıkar senin üzümünü yer. Ve seni bir güzel işte böyle öper. Abdulmutallip amca, hata, kendini padişah zannedenlerde değil. Padişaha yaranmak için her türlü hokkabazlığı yapan ve kendini edebiyat aşığı. Derin felsefe uzmanı. Yaşam gurusu. Filozof ve şair ayaklarında göstertmeye çalışan palyaçolarda dedi.

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Sn. Esra Uluçaylı, son zamanlardaki yazıların ile basına yeni bir soluk oldun. Yeni girdin ama girdikten sonra, bu alemde bende varım dedirttin. Güçlü ve akıcı kalemin ile memleket sorunlarına eğilirken, yerinde eleştirilerin ile birilerine aman bir Esra eksikti. Şimdi o da geldi ayağımızı denk atalım dedirterek biraz olsun hizaya gelmelerini sağlamaya başladın. Sivrisinek deyip dudak büken ve hadde canım diye düşünenlere, gelmekte olan tehlikenin boyutunu ve giden bir canın değerini gözlerinin içine kadar soktun. Sevgili Esra, bazı arkadaşlarımız gibi kime yandığı belli olan sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olmayı seçtin. Bu yolda devam et. Bir gönülde bir gül olmak yerine, birçok gönülde buket olduğunu göreceksin.

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Sn. Leyla Hüseyin Kıralp paylaşımınızda, "Asrın Projesi" ile borularla su geldiğini ve asrın liderinin, "K.K.TC’ yi yeşil değil yemyeşil yapacağını söylediğini dile getirdiniz. Asrın liderini yalakalar, günlerce alkışladığını, Güney Kıbrıs’a da su verileceğinin dillere pesenek hale dönüştüğünü belirttiniz. Gelen sudan, Kumarhaneli Hotellere, Gece Kulüplerine de Bet Houselara su verildiğini ancak binbir emek ile zaman ve kendi paranızı harcayarak meydana getirdiğiniz Melandra House’a su verilmediğini belirttiniz. Sn. Kıralp, siz bir kumarhane sahibi değilsiniz. Siz Gece Kulübü de çalıştırmıyorsunuz. Ayrıca Bet Ofisinizde yok. Eeeee geriye amca ve dayı meselesi kalıyor. O da hükümet içerisinde dayı ve amcanız olmadığı anlaşılıyor. Peki bu durumda sizin Melandra House’a nasıl su verilecek söylermisiniz? Münevver teyze, ah be Leyla gızım ah. Bunların bir gönül yapmak gelmiyorsa ellerinden, bari bir gönül yıkılmasın dillerinden dedi.

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Öğrenci nasıl birşey

Öğrenci 16 yıl uzunluğunda, 832 hafta çapında, 170 ay genişliğinde,

'tünaydın' ile yatıp 'iyi dersler' ile kalkan

disiplin ile uslanan, tost ile beslenen, önlük ile süslenen

eski model 6 ders 5 teneffüs gücünde

hocanın ileri itmesi müdürün geri tepmesi ile çalışan

cetvel ve elle dayak yiyebilen

gömlek ve kravat arasına sıkıştırılmış, çanta ile bağlanmış,

'bir gün okul bitecek'diye kandırılmış,

Allah'ın en aciz kuludur...