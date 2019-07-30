Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sahibine Mesajlar

Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, almış olduğunuz kanun gücündeki kararname sonrasında, kasatura ve küt ağızlı paslı balta ile kafasını koparttığınız hayat pahalılığının %2’lik kesintisi, yanlış hesap Bağdat’tan değil, Lefkoşa’nın Saray Önü Meydanındaki, Mahkemelerden döndü. Öldü dediğimiz Adalet ablayı suni tenefüs ile hayata döndüren. Adil bir düzen diyerek oturduğunuz koltuklarda yaptığınız yanlışlıklarınıza hırs ve öfkeden yoğun bakıma kaldırttığınız Adil amcayı, verdikleri karar sonrasında yeniden morallendirdiler. Hak ve hukuk diyerek elde kasatura kılıç kalkan ekibi yerine doğrama, budama ekibi görevi üstlenmenize androş (Takoz) koyan yargıçların aldığı karara saygılıyz. Ancak bu maç henüz bitmedi. Half Time oldu. Maç devam ediyor. Bu defa meclisten geçireceğimiz yasa ile garibim %2’nin kellesini uçuracağız diyormuşsunuz. Vallahi ört ki ölem. Yani illa Adalet ablayı öldürüp, Adil amcayı rahmetli edeceksiniz. Hakkı dayıya ise öfkeden kalp krizi geçirterek yoğun bakıma sokmakta kararlısınız. Ancak tabiki daha önce sizler, hakkın rahmetine kavuşup, Güngör Çöplüğü yanında yeni yeni yapılan, siyasi mezarlıkta, mürüru zamana uğramazsanız diyelim. Efendiler mesele ananızın yanında ‘MAKBUL’ olmaksa, daha önce halk nezdinde ‘MAKTÜL’ olmamaya özen göstertmeniz gerekir. Yoksa makbul olmayı beklerken, birde bakmışsınız maktül olmuşsunuz.

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Sn. Tolga Atakan yaptığınız açıklamada, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi'ne bağlı sivil müfettişlerin, yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapacaklarını belirttin. Tespit edecekleri her türlü uygunsuzluğu, anında tespit ve rapor edileceklerini ve Cezai işlem uygulanacağıne vurgu yaptınız. Ayrıca vatandaşların, bu alandaki her türlü şikayetleri için 7/24 hizmet verecek ücretsiz 1181 Alo Ulaşım hattının da devrede olduğunu söyledin. Sn. Atakan, yollarda yasa tanımayan. Otobüs durakları yerine yolun içerisinde durarak yolcu indiren. Monte Carlo’nun virajlarında ralli yapar gibi araba süren, şoförlerin aklına başlarına toplaması için bence bu uygulama çok yerinde olacak. Eskiden avcı ne kadar tuzak kurarsa kursun, ayının bildiği yollar vardı. Ama galiba bu uygulama o bildik yolların da kapanmasına neden olacak.

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Sn. Kudret Özersay, Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) verdiği karara saygı duyduğunuzu, ancal saygı duymakla beraber hayat pahalılığından %2 kesinti yapılması yönündeki siyasi duruşunuzun devam ettiğini söylediniz. Bu yönde yasal düzenlemeyi cesaretle yapacağınızı, ve bunu yapacak iradeye sahip bir hükümet olduğunu dile getirerek, Telekomünikasyon Dairesi’nin de özelleştirilmesi için gerekli adımların atılması yönünde bakanlar kurulunun da karar ürettiğini söylediniz. Sn. Özersay, Ayşaba, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir. Haaa birde el bastonunu (diğer kelimeyi kullanmam uygun olmaz) görmeyen kendi bastonunu mertek sanır. Zamanı gelince halk gerekli köteği canı çekene atar, bastonu ile de bir güzel öper dedi. Hacı amca ise eceli gelen kedi (hadde diğer hayvan ismi yerine kedi diyeyim da kavga çıkmasın) cami duvarına işer. Bu yolda yolcudur Abbas, bağlasan durmaz diyor. Hacı amca ne demek istedi anlamadım. Anlayan bana da Türkçeden türkçeye tercüme ederek bir zahmet anlatıversin.

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Sn. Ali Pilli, cebi delik. Cepkeni hepten delik Sağlık Bakanlığında, kolları sıvayarak birşeyler yapma uğraşı içerisine girdiğinizi görüyoruz. Sağlık Ocaklarının yanısıra bazı hastaneleri ziyaret ederek, eksik ve gedikleri tespit etmeye çalıştığınızı da öğrendik. Ama okundurduk yazındırdık, bale gudelya, bale gudalya misali, ne kadar uğraş verseniz de hastanedeki ilaç eksikliği sorunu bir türlü giderilemiyor. İlaç eksikliğinin yanısıra, birde Batı Nil Virüsü yaşananların üzerine tuz ve biber ekti. Sn. Pilli, 300 bin olarak hesaplanan nüfus üzerinden yapılan bütçe sonrasında gemiye 900 bin kişi binerse sanırım gemi mercan kayalıklarına binmekten kurtulmaz. 300 bin yerine tahminen 900 bin kişinin sağlıktan yararlandığı ve hastanenin yüzde doksan beşinin yabancılardan oluştuğu bir sağlık gemisinin, salimen limana varması da çok bilinmeyenli bir denkleme dönüşür. Sn. Bakan, mesele 900 bin kişinin sağlıktan yararlanma meselesi değil. Mesele bu nüfusa göre kuşa döndürülen sağlık bütçesidir. Ve Maalesef sağlığın aldığı bu derin yarayı görmezden gelenlerde ‘Tuzluğu’ kapıp geliyor meselesidir.

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Sn. Erhan Arıklı, bizim Ayşabanın, Allekko ile Caher hükümeti diye isimlendirdiği 2’li koalisyon hükümetinin almış olduğu %2 lik Hayat Pahalılığı ‘Barra’dan (Kale direği) döndü. Halka atmaya çalıştıkları gol ise hakem olarak sahada duran, yargıç tarafından off-side gerekçesi ile iptal edildi. Barradan dönen top sonrasında yaptığınız açıklamada, yargının emrine saygılı olduğunuzu ancak hükümetin %2’lik kesinti kararı alırken, hukuki al yapısının kuvvetli olduğunu dile getirdiniz. Bu noktada, yıllarca hukuk okuyarak, yargıç olarak dirsek çürüten yargıçların hukuki bilgiden yoksun olduğu iması çıkıyor. Ki, bunun kabülü de sanırım abesle iştigal olur. Sn. Arıklı, hükümet almış olduğu karar sonrasında kamuyu, milyonlarca liralık yükten kurtarmaya çalıştığını söylüyorsunuz. Ve buna bağlı olarak da ‘Kazanılmiş Haklara dokunulamaz" zırhına bürünen sendikalar dahil statükonun bekçileri ile ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapıyorsunuz. Ayşaba Erhan ovlucuğuma selam söyleyin. O da böyle düşünürse yandı gülüm keten helva. Deniz bitti demektir. İlk olarak vekil olarak, abartılı bir rakama tekabül eden, maaşlarından budama yaparak kamunun yükünü hafifletsinler. Erhan ovlucuğum önce buna öncülük etsin. Sonrasında Örtülü, örtüsüz ödeneklerin hasır altı edilmesi kaldırılsın. Sonra emeklinin ve asgari ücretlinin alacağı %2’lere neşter değil nacak vuralım dedi. Hacı amca ise balı, parmağı uzun olanın değil, kısa olanda yemeli ki, Adalet ablalar bu adaletsizliğe bakıp sinirinden ölmesin diyor.

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Sn. Sendikal Platform üyeleri, girişimleriniz sonrasında Yüksek İdare Mahkemesi, (YİM) hükmü karakuşi, Bakanlar Kurulunun %2’’lik kesintisine dur diyerek hükümete, nedir be ama yaptığınız imasında bulundu. Kanuni Sultan Süleyman’ın Kadısı, Ebusuud efendinin bile almaya çekindiği kararı, Allekko ile Caher hükümeti ben yaparım olur mantığı ile alırken, 6 aylık hayat pahalılığı artışından yüzde 2’lik kesintinin kafasını bumburo kesmeye kalkıştı. IŞİD ve Talibanı bile gölgede bırakacak kafa kesme operasyonu, YİM tarafından durdurulurken, yargıçların öldü dediğimiz Adalet ablanın ölmediğini, hak ve hukuk timsali Hakkı dayının yoğun bakımdan çıktığını, ve bir süre önce tomofilin altında kalan ‘UMUD’ oğlumuzun da iyileştiğini gösterttiler.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Suriyelilerin, Türkiye’de miting yaparak, ‘Türkler Defolsun’ pankartı açmasının gerginliği devam ederken, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Kıbrıslı Türklere " Besleme " Rahmetlik Rauf Raif Denktaşa " Türkiye'de miting - toplantı yapamazsın. Git kendi ülkende yap, diyerek adeta kovanlar ile İstanbulda rahatça miting yapıp , " Türkler defolsun " diyerek, Türkleri kendi vatanından kovma cesaretini göstererek pankart açan ve her bayram ülkesine tatile de giden Suriyelilere hoşgörüyle yaklaşanlar aynı kişiler değilmi diye soruyorsun. Başkan bu dünya etme bulma dünyasıdır. Alma garibin ahını çıkar aheste aheste lafı boşuna söylenmedi. Trump amca, biz bir BOP projesi hazırladık. Bu, Büyük Orta Doğu Projesine (BOP) eş başkanlarda seçtik. Önce Irak’ı sonra Suriye’yi parçalayarak oralara PKK, YPG ve PYD’yi yerleştirip, Türkiye’nin de helvasını yiyecektik. O olmadı ama Suriyeliler, mesire yerlerinde nagile içerken, evlatlarının helvasını onlara yediriyoruz. Suriyelilerin göçü ve bir elleri yağda bir elleri balda yaşamaları bahane, BOP ve Eşbaşkanlar şahane dedi.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında İskele – Çayırova yolunun ne zaman başlayacağını, ve başlanmayacağını lütfen biri bana söylesin. Başlanmayacaksa, söyleyeni sırtıma alıp İskele’ye taşınacağım çünkü bu yol artık kaldırmıyor diyorsun. Hüseyin hocam sende amma acelecisin. Topu topu yola, 8 yıl önce başlandı. Göbeğiniz aceleden düşmesin. Yola 30 Şubat 2029 yılında başlanacak ve 31 Şubat 2030 yılında yol tamamlanacak. Bu tarih kesindir. Sen en iyi şeyin 9 ay 10 günde ortaya çıktığı sözüne inanma. Allah Kerim de, ip kısa geldiği için çıkamadığın Kerim’in kuyusundan, düğüm atarak uzatacağımız ipin uzaması sonrasında çıkarsın. Ayşaba, siga siga, yani yavaş yavaş Hüseyin ovlucuğum diyor.

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Sn. Emrah Yeşilırmak belli ki, kardeşlerin ile birlikte aldığın arazi konusunda birileri seni çok fena sinirlendirmiş. Özel aracını Erenköy Belediyesinin hizmetine verdiğini görme lüksünden uzak o birileri, köy kooperatifinden 110 bin TL borçlanarak, kardeşlerin ile birlikte aldığın arazi konusunda da tabiki seni topa tutacak. Başkan, çalmadan, çırpmadan, yolsuzluk yapmadan, alınan herşey Allah katında mübah, insan katında da makbuldür. Ayşaba, meyve veren ağaç taşlanır. Emrah ovlucuğum bundan gocunmasın. Şerefi ve onuru ile bataklık haline dönüşen bir alanda ‘gülüstanlık’ yarattı. Tabiki bu birilerinin gözüne batacak ve hasetten çatlatacak diyor. Emrah başkan, ‘Loforiyolar’ (Eski köy arabaları) dedikodu makineleri gibi artık günümüzde müzelik oldu. Birileri artık davul zurnayla tavşan avına gidilemeyeceğini, ağacı taşlarken, dallarını da kırayım diye bakarken, ağızlarının, Bal demekle tatlanmayacağını da öğrenecek. Bu nedenle boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Levent Özadam, öncelikle yeni görevin hayırlı olsun. Yeni bir sorumluluk daha fazla enerji harcamak ile eş anlam taşır. Senin dağarcıktaki deneyim bu sorumluluğun ve görevin üstesinden rahatlıkla gelebilecek büyüklüktedir. Fark, farkı yaratandır. Daha ilk sayıda, Ziya ile birlikte bu farkı yarattığına tanık oluyoruz. Güç, birlik ve beraberlikten doğar. Sevgili Levent, kişinin yaptığı iş o kişinin aynasıdır. Lafa bakılmaz der atalarımız. Sanırım yeni görevin, yaptığın o güzelim işlerin boynuna asılacak, okyanusun derinliklerinden çıkartılan inciler ile süslenmiş, gerdanlık olacak. Gardaş, çorak tarlada bostan yetişmez. Orada yetiştirilmeye çalışılan ne karpuzun nede kavunun tadı olur. Ama senin bostan verimli, Millet sanırım güzel karpuz ve kavundan nasibini alacak.

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Sn. Murat Kanatlı, paylaşımında, Silihtar olarak nitelendirilen Tanzimat Sokağındaki tarihi burçta toprak kayması olduğunu ve burcun bir bölümünün yıkıldığını belirttin. Ayrıca Burcun üstüne böylesi yüklemeler yapılması halinde bunun olacağını da dile getirdin. Daha önce bu konuya da değinerek muhtemel tehlikeyi gözler önüne sermeye çalışırken, sorun yok. Basit bir bina yapılıyor denildiğini halbuki inşaat mühendisliğinin bir bilim olduğunu ve yük taşıma konusunun böylelikle hesaplanabilineceğini de belirttin. Sevgili Murat, bir taraftan, eski eserler dairesi, uçan sineğe bile konarken, eski eserler üzerinde yük oluşmaması için oraya pislememesi ikazı yaparken, diğer taraftan, Saray-ı hümayunun, verdiği emrin, demiri geçtik, burçları bile yerinan yeksan edeceğini görmezden gelir. Ayşaba, bizler maalesef yağlama ve grasolama ustasıyız. Verilen emirlerin doğruluğuna bakmadan, esas duruşta, ‘Yes Sir’ demenin de uzmanıyız diyor. Ne dersin?

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Sn. Ferda Ekinci, Sosyal medyadaki paylaşımında, Kriminal olayların ve hayat pahalılığın tavan yaptığı ülke KKTC. Bir ay içinde beş tane büyük olay, 6 ölüm, 1 füze düşmesi.. diğer tarafta Doğu Akdeniz'de savaş gemileri, içeride Maraş; bunların yanında hayat pahalılığı, faiş kira ve elektrik. Tam da öğrencilerin tercih yaptığı dönemde gerçekleşti. Şİmdi bu haberleri okuyan anne babalar, çocuklarını Ada'ya göndermesi için hangi olumlu sebebi bulmaları gerekiyor diye soruyorsun. Sn. Ekinci, o kadar kötümser olmamanız gerekir. Hele hele basında çıkan ve sizin de belirttiğiniz doneleri gören, falanca bölgenin haracını yiyen. Filanca bölgenin rantını cebine indiren. Kumar ve tahsilat baronu haraç yemekten bozma, mafyadan olmalar, ellerini oğuşturarak aman oğlum hemen uçağa atla. Yeni yağlı müşteri çıktı. Hemen bu yağlı ve katmerli ülkeye git ve oraları bir yokla diyecekler. Ferda hanım, bodur tavuk her gün, piliç gibi görüntü yansıtır. Boyu bir türlü uzayamayan prematüre bebek, döğüş horozuna dönüşmezse, piliç gibi yenilmekten kurtulamayacak.

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Günün Sözü

Günün Pankreas Güreşçisi

Günün Sözü

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Fıkra

Motoru sıcak tutacaksın

80’lik ihtiyar, 20 yaşındaki kıza âşık olur ve evlenirler.

Küçük kasabada büyük olay yaratan evlilik memnun mesut devam ederken bir yıl sonra ihtiyar adam karısını doğum yapmak üzere hastaneye getirir.

Herkes şaşkınlık içindedir.

Derken hemşire gelip adamı tebrik eder:

– “Bu mükemmel bir şey! Bu yaşta bunu nasıl başardınız?”

İhtiyar koca:

– “Eee… Motoru sıcak tutacaksın kızım!” der.

Ertesi yıl 80’lik ihtiyarın 20’lik karısı tekrar hamile kalır ve yine aynı hastaneye gelirler.

Hemşire yine büyük bir şaşkınlık içinde:

– “Tebrik ederim, bu olağanüstü bir şey!” deyince ihtiyar kıs kıs güler:

– “Sana söyledim. Motoru sıcak tutacaksın!”

Bir sonraki yıl, ihtiyarın karısı yine hamiledir ve karısı doğumhanede iken gelen hemşire ihtiyara:

– “Vay be ne erkekmişsin!” der.

İhtiyar:

– “Motoru sıcak tutacaksın” diye cevap verince hemşire atılır:

– “Eh artık yağı değiştirsen iyi olacak.

Bu defaki zenci!”