Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Serdar Denktaş, Yenidüzen Gazetesinden, Fayka Arseven Kişi’ye yaptığınız açıklamada, Türkiye’nin bizi Memur devleti haline getirdiğini. zorla daha da Müslüman yapma yaklaşımı içerisine girdiğini ve bu durumun insanımızı, dinden de, Türkiye’den de soğuttuğunu belirttiniz. Yeni ilahiyat liseleri, kolejleri açmanın hiçbir anlamı ve faydasının olmadığını dile getirirken, mevcut okullarımızı, eğitim sistemimizi iyileştirmemiz gerektiğini söylediniz. Ayrıca Ada insanları olduğumuzu ve ada kültürümüz içerisinde denizle barışıklığımız nedeniyle bizi zorla daha da Müslüman yapma yaklaşımının, insanımızı, dinden de, Türkiye’den de soğuttuğuna vurgu yaptınız. Sn. Denktaş, zorla bir kadın ile ilişkiye girmeye çalışmak tecavüz demektir. Bu nedenle hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer birileri bunlara dikkat etmezse, ömrünün geri kalanını, ‘Tüh’ noktalarında geçirir. Galiba bizler, salla külahı ye pilavı düşüncesi ile Allah Kerim diyerek, püf noktalarına dikkat etmediğimizden, mercan kayalıklarında, ‘TÜH’ noktasına demir attık.

Sn. Hasan Taçoy, katıldığınız, bizim Serhat İncirli’nin sabah programında, Kıb-Tek ile ilgili sorulan sorulara yanıt verirken, çalışanların maaşlarının söylendiği gibi genel harcamalar arasında aman aman bir yer tutmadığını ve genel bütçeye sahildeki bir kum tanesi kadar bile etki etmediğini dile getirdiniz. Halkın gözünde KIB-TEK personeli hakkında olumsuz bir tepki var, bunu da düzeltmek için çalışacağım” derken, yanlış izlenim ve düşünceleri giderme operasyonlarına başlayabileceğiniz hissi uyandırdınız. Sn. Taçoy, elektrik faturalarının ceplerimizi yaktığını geçtik. Ama faturaların dokanınca ceryanın bizi teptiği bir gerçek. Ama eşeğini dövemeyen, semerini döver misali ceryan faturasında oluşan ceryanın bizleri tepmesinin acısını da çalışanlardan çıkartmamamız gerektiği kanaatindeyim. Ayşaba, be ama yazın 40 derece sıcağında, kışın o gırcı soğunda o direklerin üzerinde vals yerine arıza tamiri yapmak için canlarını ortaya koyan bu çocuklar olmasa o direğe goca garı anammı çıkacak. Yoksa bir uçurum kenarında direk dikenler yerine, canını tehlikeye atmak istemeyen yaşlı babam mı o direkleri dikecek diyor. Hacı amca ise Kıb-Tek çalışanı saldırılar karşısında söküklerini dikemiyor. Çünkü bu sökükler yaralardan değil, gönüllerinde açılan yaralardır. Ve bilirsiniz, gönülde açılan yaralar dikiş tutmaz diyor. Ne dersiniz?

Sn. Asım Akansoy, zamanında hukuk devleti, temiz toplum, şeffaf yönetim, önce halk, adalet diyerek yola çıkanların, bugün açıklanan mahkeme kararına karşı yaptıkları yorum akıl alır gibi değil. Siyasette popülizmle kendine yer edinenlerin yarattığı hayal kırıklığının hesabını halka verecekler o ayrı. Ama mahkeme kararını delmek için bir yol bulacağız minvalindeki açıklama tarihe ve demokrasimize düşen kara bir lekedir. Halk da mahkeme de notunuzu vermiştir.Bu saatten sonra siyaseten bir hiç olan bu kişilere ve destekçilerine cevabı yine hep birlikte vereceğiz. Yok öyle yağma dediniz. Sn. Akansoy, dümeni iyi çevirme hesabı içerisine girenler, nedense hep kaptan olurlar. Kaptan olunca da çevirdikleri dümen sonrasında da birisinin yanında, ‘Makbul’ olmaya çalışırlar. Ama birilerinin yanında makbul olmaya çalışanlar, nedense Brütüs’e özendikleri için halk nezdinde ‘MAKTÜL’ olacaklarını unuturlar.

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, mal sahipleri arasında olduğunuz Önder Alışveriş Merkezi’nde bazı çalışanlarınızın, Andra – Gandi yapmak suretiyle paralarınızı buhar ettikleri iddia ediliyor. Organize suç işledikleri tespit edilen 5’i mağaza çalışanı olmak üzere, 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Belki sizin için devede kulak kalacak ama aşağı yukarı, bu eli çabukların, Mağazayı 50-60 bin TL zarara uğrattıkları söyleniyor. Sn. Manavoğlu öncelikle geçmiş olsun. Ayşaba, hah şimdi bu 8 kişi yandı. Gülşah gızım beyzbol sopasını ve kırbacı kaptığı gibi mağazaya gidecek. Bu değdiydi. Bu değmediydi diyerek ver Allah, Allah, bunları eşek sudan gelinceye kadar benzetecek diyor. Sn. Manavoğlu, sizin bu çalışanlara, kilo aldırmıyor diye milletvekili bile olsa kul hakkı yemeyin dedik. Dinlemediler. Bazı Portokallar dıştan bakıldığında dıştan güzel görünürler ama maalesef içten çürük oldukları görülmez. Bazıları ise Künefeye benzerler. Dışın tatlı ancak içilerinin kaşar oldukları bilinmez.

Sn. Eralp Şerifoğlu, hayırlısı olsun Yeniboğaziçi’nin (Aysergi) sana emant edildiğini öğrendik. Hırslı ve kazanma azmi ile dolu Yeniboğaziçi’ne, futbolun doktorasını yapmış Eralp Serifoğlu gibi birisi yakışırdı. Eralp hocaya, Süper Lig ve 1.nci lig kulüplerinden birçok kulüp talip olurken, Yeniboğaziçi’ni tercih etmesi onun parıldayan ışığı gördüğünü gösterir. Ne para ne makam nede mevki Eralp hoca için geçerli değil. Onun için tek geçerli şey başarıdır diyorlar. Bu söz son derece doğrudur. Eralp hocam, Yeniboğaziçi’nde un var. Şeker var. İrmik de rafta hazır bekliyor. Eh, helvayı yapacak, kaliteli ustada gelince, sanırım o helva tam kıvamında pişecek ve yemesine doyum olmayacak. Hadde hayırlısı diyelim

Sn. Mustafa Billur, Dr. Niyazi Perk’in yazısını paylaştığını gördük. Yazıda kendimizi dev aynasında gördüğümüzü, istisnaların kaideyi bozmadığını, herşeyi yakan, yıkan kurutan bir topluma dönüştüğümüzü belirttin. Boydan boya Beşparmakları yıktığımızı, taş ocaklarını patlata patlata dağları deldiğimizi. Mağusa’da kral mezarlarını kepçe ile alıp bina diktiğimizi. Girne’yi, Maraş’ı mahvettiğimizi. Yaptığımız yollarda insanların öldüğünü. Piknik alanları ile orman ve tarihi eserleri mahvettiğimizi dile getirdin. Ve Che gelsin, biz mangal başında elimizde Jack Daniels viski ile otururken o herşeyi düzeltip bize haber versin dedin. Sn. Billur, çok renkli kültürler, renkleri açısından, al benisi güzel mozaiklerdir. Ancak yetmiş yerden buralara gelenlerin oluşturduğu kültür ne mozaikin rengini bıraktı nede mozaikciği. Değil Che, elinde kırbaç Stalin gelse, tekerlek ruleması yendiği için yampuri yampuri giden. Aksona gardası kırıldım kırılıyorum diyen ve makinesi mangos eden tomofili eski haline getiremez. Kusura bakma ama, bizler kapak resmini beğenerek aldığımız kitap gibi olduk. Dışı güzel ama içi boş

Sn. Serdar Saydam, öncelikle çok geçmiş olsun. Geçirdiğin beyin kanaması, seni sevenleri çok üzdü. Millet senin eski sağlığına tekrar kavuşman için yağmur duasına değil, ama iyileşme ve tekrar eski sağlığına kavuşma duasına çıktı. Ayşaba, Serdar ovlucuğumun Allah yardımcısı olsun. onu en erken bir zamanda sağlığına kavuşmuş bir şekilde aramızda görmek için dua ediyorum dedi. Sevgili Serdar, yatmadan önce edilen dualarda yer almak, duaların en hayırlısında yer almak demektir. Sen bu dualarda sıklıkla yer aldığın için sanırım, Allah’ın sevgili kulu olarak onun koruması altına girdin. Son zaman dilimi içerisinde belki, yaşadığın olay nedeniyle yürüdüğün yolda bir süre için hayat, sana yeşil ışığını yakmamış olabilir. Ama mücadeleci ruhun nedeniyle sende hiç kırmızıda durmadın. Bunun için mücadeleye devam.

Sn. Lale Bicim, vatandaş, KKTC olarak isimlendirilen bu coğrafyada, senin gibi 5 sendika yönetim kurulu üyesi kadın olsa, inan bu ülkede çok şey değişir diyor. Fetine teyze, yahu bu Leyla gızım nasıl bir enerjiye sahiptir ki, böylesine tuttuğunu kopartıyor. Sendika yönetim kurulu üyesi olarak eski savaşcı ‘Amazon’ kadınlar gibi mücadeleci. Bir anne olarak çocuklarının üzerinde kanatlarını açmış bir kartal, bütün bunların yanısıra işini tam layıkı ile yapan birisinin görüntüsünü yansıtıyor. Vallahi Leyla gızım gibi 4-5 tane kadın sendikacı olsa, memleketin çehresi değişirdi dedi.Sn. Bicim, bazı sendikacıların, herşeyi şikayet ettiğini ve şikayet ederken ağlamanın sadece çocuk olduğumuz zamanlarda sonucu değiştirdiğini bilmeden sürekli ağladıklarını görüyorum. İnan senin gibi olumlu ve mücadeleci bir ruh ile bakmayı bilene hayat çok renklidir. Ama nedense bazıları bunu fark etmeyip, hep siyah beyaz bakmayı tercih ediyorlar. Ve sönük izlerini sadece izleyip dururlar. Sevgili Lale, bir kadın sendikacı olarak birileri, bir güIün dikenin himayesinde yaşadığını düşünebilir. Halbuki dikenin itibarının, güI himayesinde olduğunun farkında bile değiller.

Sn. Beyhan Gurgoze KKTC ile TC arasında imzalanan, İktisadi ve Mali işbirliği protokoluna süre konularak Ekim 2019'a kadar Yerel yönetimlerin yapılandırılacağını belirttiniz. Tabi protokol içerisinde belediyelerin sayılarının azaltılması da var ve her İlçe için bir belediyenin öngörüldüğünü söylediniz. Ve bu durumda bölgelerdeki Milletvekili sayısının fazla olduğunu ve Milletvekiliği sayılarında azaltılma olacak mı diye sordunuz. Ayrıca Yerel yönetimlerde tasarrufa gidiliyorsa, Siyasi partiler ödeneklerinde de tasarruf yapılması gerektiği imasında bulundunuz. Sn. Gürgöze, eskiden bal parmak ile yenirdi. Parmağı uzun olan balı mideye fazlası ile götürüyordu. Şimdilerde durum değişti ve KKTC Bol Kepçe Lokantasındaki bal, artık parmak ile değil kepçe ile mideye indiriliyor. Vallahi inanın, ben bunları gördükçe, bundan sonra bu arkadaşlar şifresiz Wİ Fİ bile olsa, bunlara asla bağlanmayı düşünmem.

Sn. Özgür Kaçmaz sosyal paylaşımınızda, imzalanan protokol sonrasında, TC’den gelen 750 milyon TL’nin, 675 milyonunun, 4’lü koalisyon döneminde, KKTC hükümetinin savunma için harcadığı ve bir miktarının da ödenem para olduğunu, 75 milyonluk bölümün de projeler için ayrılrılan kısım olduğunu dile getirdin. Bu 675 milyon savunma giderinin, 300 milyonunun 4’lü koalisyon döneminde harcandığını geriye kalan 375 milyonuda bu 2’li koalisyon hükümetinin harcayacağı savunma harcaması olduğunu belirttin. 4’lü koalisyon hükümetinin kendi kaynaklarından harcadığı 300 milyon dışında geriye kalan miktarın da bu hükümete kalacağına vurgu yaparak, değil geçmiş hükümeti eleştirmek, Başbakan Tatar’ın, geçmiş hükümete teşekkür etmesi gerektiğini, bugün bir kaynak sağlayıp kullanılıyorsa bu hükümetin bunu geçmiş hükümete borçlu olduğunu söyledin. Sn. Kaçmaz, rahmetli babam hep, siz, siz olun. Kimseyi yıllardır mahrum bırakıldığı huzur, şefkat, sevgi ve ilgiye boğmayın. Sonra doz aşımından hastayı kaybedersiniz derdi. 4’lü koalisyon hükümetine kızıp, Allekko ile Caher hükümetini, aşırı sevgi bombardımanına tutunca maalesef hastayı kaybettik.

Sn. Mehmetali Güröz, bir süre önce çıkmış olduğun TV programında kooperatif ve kooperatifçilik ile ilgili programda, kulaklara küpe olacak ders nitelikte açıklamalarda bulundun. Özelde protokol ile kooperatifleri kapatmak isteyen efendilere, genelde de halka çok yararlı bilgiler aktardın. Sömürgeci İngilizin bile kooperatifçiliği yaygın hale getirirken, bizimkilerin kapatma uğraşına girmeleri ilginç. Hemen hemen her hükümet döneminde yapısal dönüşümü ön plana çıkan kooperatifler ve iştiraklerinin bir an önce siyasetten arınıp, liyakate dayalı bir yapıya büründürülmesi gerektiğini vurguladın. Ve kooperatiflerin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu belirttin. Sevgili Mehmetali, Ağa, Marabalarını maddi açıdan bitirmek ve onları avuç açar bir durumda idare etmek isterse, Ağa pohunun üstüne poh edilmez düşüncesi ile Marabasının gırtlağını da, cebinide hatta uçkurunu da zaptı rapt altına almak ister. Hacı amca, kanat vardır Doğanı padişaha, kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Tavuğun da penguenin de kanatları vardır ama her ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğeri eşelenir hep b çukurlarında. Bizim kanatların bizi ülke olarak nerelere götürdüğünü ve bizi nerelerde gezdirdiklerini sanırım söylememe gerek yoktur.

Sn. Ufuk Özel, Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları Başkanı olarak, yaptığın açıklamada, yerel üretimin olmaması, alım gücü ve maaşların elverişli imkanlar sunmaması nedeniyle Ada’da zorluk çeken gençlerin çözümü yurt dışında aradığını belirttin. Ülkedeki gençler, hayallerini gerçekleştirecek imkanlara sahip olmadığından, burada para olmaması nedeniyle, Londra’ya gidip orada çalışmak istiyorlar dedin. Girişimci gençlerin fikirlerini hayata geçirmek için çaba sarf ettiği durumlarda devletin bu girişimlere ne maddi ne de manevi destek vermediğini dile getirirken, bunun sonucunda gençlerin bankadan kredi çektiğini, daha sonra ise kredi borçlarının altında ezilerek açtığı dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyledin. Bu nedenle ülkedeki genç beyin göçünün önüne geçmek ve ülke koşullarını iyileştirmek için yerel üretime sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptın. Sevgili Ufuk, çok doğru ve önemli bir noktaya temas ettin. Bizleri yönettiğini zanneden, siyasi idare yeteneğinden yoksun bazı kişilerin ülkeyi cennetten, cehenneme çevirdikleri çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çoktan çıktı. Ama vereceğimiz mücadele sonrasında, yaşadığımız yeri cennet yapamadığımız müddetçe, kaçacağımız her yerin cehennem olacağını da bilmeliyiz.

Sn. Metin Atan, Kamu Sen başkanı olarak yaptığın açıklamada, UBP-HP hükümetinin, bir başka deyişle Allekko ile Caher hükümetinin, hayat pahalılığı ödeneğinde geçmiş hükümetin hata yaptığı iddiasında bulunduğunu ancak bu iddianın doğruyu yansıtmadığının ortaya çıktığını belirttiniz. Açıklamanızda, bu ay maaşların çıkması nedeniyle yapılan kesintilerin geri ödenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını ancak gelecek aydan itibaren kesintinin maaşlara ilave edileceğini vurguladınız. Ayrıca hayat pahalılığını belirleme noktasında, devlet planlama örgütünün işleyişinde belli sıkıntılar olduğunu, gerçek anlamda bir hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara yansıtılmadığını söylediniz. Dövizin düşmesine karşın marketlerde fiyatların ayni kaldığını ve bu nedenle devlet planlama örgütünün artık bağımsız olması gerektiğini belirttiniz. Sn. Atan deveye neden boynun eğri diye sormuşlar. O da nerem doğru demiş. Devenin boynunun eğri olduğunu söyleyen siz sendikacılar, göz, gez, arpacık denilerek target yapılıyor. Ve yasa ile eli kolu bağlanma düşüncesine girilmeye çalışılıyor. Şayet buna müsade edersek, kuruyan kuyu sonrasında, suyun değerini o zaman anlayacağız.

Sn. Dursun Çebi, Karpaz Koruma Derneği Başkanı olarak, yapmış olduğun açıklamada, sitemin binini bir paraya, serzenişin de yarım paraya tezgaha koyduğunu gördük. Karpaz bölgesinde sahillerin oteller tarafından işgal edildiğini ve kimsenin bu gelişmelere karşı çıkmadığını öne sürerken, Bafra bölgesindeki bir otelin sahil şeridine inşa ettiği bungalovlardan dolayı insanların yürüyemediğini, kaplumbağaların sahilde yumurtlama alanı bulamadığını dile getirdiniz. Bu durumun Karpaz bölgesinde de yaşandığını işaret ederken, çevre örgülerinin ve sivil toplum örgütlerinin bu duruma sessiz kaldıklarını, yasaların sadece Dipkarpaz’da yaşayan vatandaşlar için mi geçerli olduğunu sordunuz. Çifte standarda karşı olduğunuzu dile getirirken, ekonomik olarak Dipkarpaz’ın da kalkınmasını istediğinizi, bu nedenle artık bölgede çevre dostu tesisler yapılmasına izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Çebi, Karpaz’da size androş (Takoz) koyan zihniyet, diğer tarafta bu androşu hemen kaldırır. Bu arada Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise ortada sahil işgaliyle ilgili bir durumun bulunmadığını, sorunun denizin yükselmesinden kaynaklandığını söyleyerek sizi yalanlamaya çalıştığını gözlemledik. Yani minareyi çalanlar, kılıfını hazırlamaya çalışıyorlar. Vallahi sizlerin bu en fırtınalı günlerinizde ayakta tutanın yediğiniz kazıklara bağladığımız umutlarınız olsun. Tesbihiniz sabır ağacından olsun ve teker teker yapılan yanlışları sayarak günü gelince de, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu bunlara gösteriniz.

İnat bu ya onuda sormadım !..

Üç birbirinden inatçı arkadaş yolda karşılaşmışlar.

Birbirlerine inatçılıklarından bahsediyorlarmış…

Biri diğerlerine:

– “Ben akşam eve gelince kapıyı 1 defa çalarım açıldı açıldı.

Açılmazsa sabaha kadar kapının önünde yatarım” demiş.

İkincisi:

– “Seninki de inat mı?

Benim dişim ağrıyınca gider hepsini çektiririm.

İnat bu ya!” demiş.

Üçüncüsü lafa girmiş:

– “Sizinkilerde bir şey mi?

Ben evlendiğim ilk gece hanımla kavga ettik, o gün bugündür ayrı yatarız” demiş.

O sırada arkadaşları araya girmiş:

– “O zaman senin kız ve oğlan kimden?”

O da böbürlenerek cevap vermiş:

– “Valla inat bu ya, onu da hiç sormadım” demiş.