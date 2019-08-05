Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı adayıyım demeye çalıştığınız günden sonra maşallah, gökyüzünden UBP’nin üzerine aday yağmuru yağmaya başladı. Zorlu Töre’yi, Cumhurbaşkanı adaylığının müdavimi olması nedeniyle onu geçtik. Ancak sonrasında, Günay Çerkez, Cumhurbaşkanlığı eski Müsteşarı Ergün Olgun, ve Avukat Hasan Yücelen’de adaylık kervanına katıldı. Ayşaba, alauna alatree yokmu artıran derken, Dağarcığındaki Bilgisi, duruşu ve konuşma üslubu ile Oğuzhan ovlucuğumun üzerine gölge etmeyin. Sizden başka ihsan istemeyiz diyor. Sn. Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yazılmakta olan eser çok zor bir eser. Seslendirmesi de hayli çalışma isteyen bir beste. Tiz sesler oldukça yüksek valum ister. Dikkat edilmezse ‘Detone’ olunur. Hacı amca, UBP’de detone olmadan bu eseri bence Oğuzhan ile seslendirebilir. Vokalde de Zorlu Töre olabilir diyor.

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Sn. Asım Vehbi, yöneticisi olduğunuz KAÜ'de Rektör görevden alındı. Ve KAÜ'de rektörlükle ilgili değişim yaşanacağı öğrenildi. Ama koz deyince koz anlayan bazı kötü niyetli kişiler, KAÜ’nün kapatılacağını sosyal medyada paylaşarak sözde üniversiteye zarar vereceğini sandı. Aslında üniversite yerine KKTC üniversitelerine zarar verdiklerini anlamayan bu tipler, üniversitelerimizin böylesi kötü niyetli hareketler ile bir yerlerinden bir kıl bile sökemeyeceklerini herhalde anlamışlardır. Sn. Vehbi, ünlü düşünürler, ucuz insanların üstüne kurulan hayallerin, bizlere pahalıya patladığını söyler. Bence bu defa öyle olmadı. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmayarak, o yalanlar onun üzerine patladı.

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Sn. Kemal Degirmencioglu, paylaşımında merak ediyorum. Bu ülkedeki devlet hastaneleri, okul, yol, toplu taşımacılık, çevre “temizliği”, çevre meseleleri, geri dönüşüm, eğitimdeki kalite, demografik yapı, halkın genelinin ekonomik durumu ve daha onlarca, yüzlerce mesele ile ilgili gurur duyan tek bir bakan, tek bir milletvekili var mıdır veya tek bir yurttaş var mıdır? Kemal garaş bence damda gezer takyanoz vur beline kazmayı kitabını henüz okumaya devam ettikleri için o meselelere bakmak gibi bir zamanları yoktur. Ancak keni işleri dışında alakaya maydanoz bakanlık koltuklarına oturdukları için havanda su dövmeyi tercih ediyorlar. Mesela süper bakanımız bir programda laiklikten bahsederken, ma ne laikliği be. Herkesin herşeyi okuma hakkı vardır. İmam Hatiplerde ilahiyat fakülteleri de açılacak. Laiklik deniyor da din eksik mi kalsın diyor. Kısacası bir yerlere gönderme yaparak birilerinin yanında Makbul olmaya çalışıyor. Devlet, sırf o koltuk için bunların elinde yarın laiklikten, radikal dinin ufuklarına bile yelken açabilir. O zaman şeriat yasalarında halk olarak Maktül olmaya hazır olun. Ört ki ölem.

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Sn. Birikim Özgür: Protokolün zehir değil ilaç olduğunu ve ilk kez sistemimizin düzeltilmesi için 2019 yılında imzalanan protokolde, kamu bütçesine doğrudan destek sunulmadığını ifade ettiniz. Taşıma suyla döndürülmeye çalışılan değirmen gibi mali yardımlar ile ayakta tutulmaya çalışılan Kuzey’in, protokolün bu noktada bir zehir olmaktan çıkıp hızla çözüme hazırlanmasına hizmet eden bir ilaca dönüşeceğini söylediniz. Ayrıca, ürettiğinden fazla tüketen toplumların asimile olmaya mahkûm olduklarını belirterek, “Kimliğimizin devamlılığı için ekonomik olarak güçlü olmamız birinci koşuldur” dediniz. Sn. Özgür, bu söyleminize katılmamak mümkün değil. Ancak deli sorular kafamda durmadan dönüm duruyor. Örneğin gocagarı yiyeceği moku yeyip kapıya mandal astıktan sonra o kapının açılmasını sağlayabilecek güce bu emir erleri ile ulaşılır mı o meçhul. Yılan ile çocuk hikâyesinde olduğu gibi sende bu çocuk bende de bu kuyruk acısı oldukça bir başka deyişle, denizdeki bu gaz ve petrol durukça, bizde de bu ah devam ettikçe, bu değirmene taşıma su yerine ırmaktan su akıtılıp, dönmesi sağlanır mı? Ayşaba, bu gaz, ‘Tumba’ edilecek olan tomofilin ateş almasına neden olurken, bizleri de içinde kızarmış hindiye döndürüp ‘Gabira’ yapacak diyor.

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Sn. Buray Büsküvütçü, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, son günlerde, Türkiye Cumhuriyeti adına görevli olduğunu iddia eden E.Ç’in isimli birisinin, aslında Türkiye Cumhuriyeti adına veya bağlı kurum ve kuruluşlarında herhangi bir görevinin olmadığını, bu sıfatları kullanarak çok kişiyi dolandırdığı ve mağdur ettiğini belirttiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Özel Temsilcisi gibi sıfatlarla tanıtarak, her türlü işin içerisine giren, haksızlık yapan ve bu işlerden menfaat elde eden E. Ç isimli şahısın aslına tek başına hareket etmediğini ve devlet kurum ve kuruluşlarında beraber iş yaptığı insanların mevcut olduğunu söyledin. Sn. Büsküvütçü, önce Moldovyalı, Türkmenistanlı, Türkiyeli, Nijeryalı öğrenciler ile ‘Uluslararası’ olduk. Onlara Türküm doğruyum Andını okutmaya başladık. Sonra MİT’im, Erdoğan’ın sağ koluyum. Falanca ve filancanın en önemli adamıyım diyerek ortaya çıkanlar, bir taraftan halkı söğüşlemeye çalışırken, bukez bizlere, Türküm, doğruyum Andının yanısıra, Türk İslam Cemiyeti gibi kurumları elde etmeye çalışarak, Arapça, ayetler okutmaya çalıştılar. أنا تركي وأنا أكبر مروحية همهمة خام باستخدام اسم الدين 'ana trky wa'ana 'akbar mirwahiatan humhimat khamun biastikhdam aism aldiyn yani Arapça’dan Türkçeye tercüme edersem, Türküm doğruyum ve din adını kullanarak en büyük ham hum şorolopçuyum. Eh ne diyelim. Kolay gelsin

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Sn. Cengiz Lionstone, sosyal medyada yaptığınız açıklamada, eski Başbakan Erhürman’ın yeni bir ekonomik sistemin gerekli olduğunu belirttiğini ancak yeni bir ekonomik sistem için mutlaka egemen olmamız gerektiğini belirttin. Bir devletin kurulması için BM parametrelerine göre 3 şartın gerekli olduğuna vurgu yapıyorsun. Bunlar halk olmaktan. Toprağınız olmaktan ve yüzde yüz özgür yönetiminiz olmasından geçtiğini söylediniz. Sevgili Cengiz aslında bu 5 -6 şarttır. Paranız, bayrağınız, Milli Marş ile halkın olması gerekir. Ayşaba toprak sorunlu. Halk karışık. Milli Marş hak getire. Yönetimi hiç konuşmayın. Merkez Bankanızın ve Tütün fabrikanızın başında bile sizden olmayan birileri var. Geçin bunları diyor. Cengiz, hariçten gazel okuyan bizi yönettiğini zannedenleri boş ver ve teybe bos kaset koyarak kafanı dinlendir. Bunlara kulak verirsen kulaksız kalırsın. Yaşananlara halk olarak biz, öküzün trene baktığı gibi bakıyoruz. Ve bakmakla öğrenilmiş olsaydı, Öküzler makinist, pireler berber, kedilerde ciğerci olurdu.

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Sn. Orhan Orsen, Ercan’da bir turisti darp eden polis memurunun, bir süre önce de sizi ve ailenizi, plakasız motosikleti ile taciz ettiğini belirttiniz. Taciz olayı ile ilgili olarak konuyu ilgili makamlara aktararak şikayette bulunduğunuzu ve şayet şikayetinizin dikkate alınmış olması ve ilgili şahsın polis disiplin kuruluna sevk edilmiş olması halinde muhtemelen havaalanındaki durumun da yaşanmayacağını belirttiniz. 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğinizi de söylerken, devlet yetkilileri ile Polis Genel Müdürünün konu ile ilgilenmediğine vurgu yaptınız. Sn. Orsen, hayat, ölüme sormuş. Neden insanlar beni çok severken senden nefret ediyorlar? Ölüm cevabında sen tatlı ve güzel bir yalansın. Ben ise ‘ACI’ bir gerçeğim demiş. Şimdi bizi yönettiğini sananlar Hayat gibi güzel ve tatlı bir yalansa, tomofil tumba olunca ‘Acıyı’ sen o zaman seyret.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC eski Dışişleri Bakanı, eski milletvekili, UBP eski genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adaylığı için yeşil ışığı yaktığınız söyleniyor. Siyasetten elinizi ve ayağınızı çektikten sonra yapılması muhtemel bu teklife sıcak hemde sımsıcak baktığınız söyleniyor. Nisan ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığınız konusunda parti içinde adının geçtiği söylenirken, Partim eğer benimle ilgili bir karar alırsa bundan gurur duyarım ve tabii ki varım” dediğinizi gözlemledik. Sn. Ertuğruloğlu, seçilmeniz halinde, sanırım KKTC’nin tanınmadan, prematüre bebek olarak yaşaması makbul, bu yönde yapılması muhtemel ‘Çözüm’ de maktül olacak diye düşünenlerdenim. Seçilmeniz halinde, çözüm ile ilgili görüşmeler Kopenhag’da yapılırken, Denktaş’ın talimatı ile kapının arkasına saklandığınız, tuvaletten çıkmadığınız ve Hacı amcaya göre de yatağın altına girdiğiniz ileri sürülmüştü. Aman bu defa seçilmeniz halinde kime yandığı belli olan sokak lambası yerine ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olun.

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Sn. Ayşe Öztabay, Kadın polislere yönelik son günlerdeki taciz iddialarını değerlendirirken, tacizlerde mağdur olan kadının suçlandığını ve taciz mağdurlarının şikâyetten sonra toplumsal bakış açısı doğrultusunda yargılandığını belirttiniz. Polis örgütü gibi ülke güvenliğinden sorumlu bir kurumda tacizin sorgulanıyor tehlikelerine de işaret ederek, kişilerin toplumsal baskı dolayısıyla hak arama mücadelesine girmesi çok zayıfladı” dediniz. Ataerkil bir topluma sahip olduğumuza da vurgu yaparken, Polis örgütünün, hizmet içi eğitimlerle ve gerekli istihdamla modern ve topluma yetişebilecek hoşgörü ve hakkaniyet duygusuna haiz bireyler yetiştirerek, sosyal hukuk devletine ve KKTC Anayasası’na uygun yapıya kavuşturulmalıdır ifadesinde bulundunuz. Sn. Öztabay, balık baştan koktu derler. Bırak balığın başını, tuz bile koktu. Fetine Teyze, bir ülkede adalet abla ölmüşse, Adil amca yoğun bakımdan çıkamıyorsa, Hak ve hukuk timsali Hakkı dayı hocanın rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusuna muhatap olursa ve vicdansızları vicdan sahibi yapmaya çalışan siz hukukçular yani Vicdan ablalar sinir ve öfkeden kalp krizi noktasına getirilirse o memleketin dingili de kopar. Makinesi de mangos eder diyor.

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Sn. Enver Öztürk, YDP Genel Başkan Yardımcısı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, disiplin şart diyerek, polisin, görevlerini, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden, eşitlik ve tarafsızlık içerisinde yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirttiniz. Polis teşkilatının, ilgi, şefkat ve disipline muhtaç olduğuna vurgu yaparken, eksikliklerinin de giderilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Ayşaba, Enver ovlucuğum çok doğru söyledi. Polisin bahçesinin içindeki yabani otların temizlenerek, eskiden olduğu gibi görenleri hayran bırakacak bir güzelliğe kavuşturmalı dedi. Sn. Öztürk, ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman varsa, bahçedeki yabani otlar ile çöpleri görürüm. Bu su böyle akar diyenleri boş geçtik. Biz KKTC kurumlarında oluşan çöplük böyle yanar. Yöneticilerimiz de andilla koyarak böyle bakar diyelim. Mevhibe teyze Roma’yı Neron değil, KKTC’de yöneticilik yaparken oralara da el atan ve KKTC gibi Roma’yı da bizimkiler yaktı diyor.

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Sn. Rasiha Kandulu Olcay, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak, ergenlik döneminin, 12- 14 yaşlarında başlayan ve yaklaşık 21-22 yaşına kadar süren bir dönem olduğunu belirterek, bu dönemde gençlerin bedensel, hormonal, cinsel, psikolojik ve sosyal yönlerden ciddi bir değişime uğradıklarını söylediniz. Ve ebeveynlere çağrıda bulunarak, ergenlik döneminde risk alma davranışlarının daha sık ortaya çıktığını, alkol, madde kullanımı, intihar eğilimi, yasalarla sorunlar, kendisine ve çevresindekilere zarar verme gibi durumların yaşanabileceğini ifade ettiniz. Anne-baba arasındaki iletişimin ve etkileşimin çocuklar için ciddi bir model oluşturduğuna işaret ederek, sağlıklı problem çözme yetenekleri, olumlu düşünme becerileri ve sevgi bağlarının hakim olduğu ailelerde, çocukların sağlıklı gelişimlerinin daha kolay desteklenebildiğini vurguladınız. Sn. Olcay, bazı Milingidi ve Guspo’ların kılını kımıldatmadan oturduklarını ve çocuk yetiştirme konusundaki yeteneksizliklerini gördükçe, sizlerin, gözlerdeki pası silmeye, gönüllerdeki insan sevgisini örten külleri kaldırmaya çalışmanızı ayakta alkışlamak gerek.

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Sn. Erden Pekri, Demokrat Parti Gençlik Örgütü temsilcisi olarak, ülke gençlerinin, yurt dışına yönelmesindeki temel ögenin, Kıbrıs’ın belirsiz durumunun olduğunu öne sürdünüz. Yetersiz eğitim politikalarının yanısıra, iş imkânlarının, ailelerin çocuklarına kamuya girme yönünde baskı yapması nedeniyle, gençlerin ülkelerini terk ettiğini ve böylece ülkede genç beyin göçünün yaşandığını belirttiniz. Kolejlerin de meslek okullarının da bilimsel bir yapıya sahip olduğunu ancak kolejlere tanınan imkânlarla meslek okullarına tanınan imkânların eşit olmadığına vurgu yaparak, Meslek okullarında genellikle Türkiye kökenli, kolejlerde ise Kıbrıs kökenli gençlerin bulunduğunu bunun da buralarda ayrıştırıcı bir durum yarattığını söylediniz. Sevgili Erden, kültürel zenginlikler, mozaik yapının daha da güzel yansımasına ve Al Benisinin çekici olmasına neden oluyor. Ancak birilerinin elinde balyoz, isteyerek ve bilerek bu mozaik yapıyı kırmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Milli içkimiz ayran, milli kokteylimiz Cacıktır diyenler, ayrana rakı katıp bizi sarhoş etmeye çalışırken, cacığa da yoğurt koymayarak bizim ile dalga geçmeye çalışıyor.

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Sn. Arslan Bıçaklı Türk – Sen başkanı olarak Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlığa karşı, sendikal platform olarak Güney Kıbrıs’ta girişim başlattığınızı açıkladınız. Güney’de Kıbrıslı Türk emeklilerin maaşlarından sağlık fonuna kesinti yapılıp sağlık hizmeti alamamalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirttiniz. Sendika başkanlarının yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması durumunda ise konunun yargıya taşınacağını ve gerekli hukuksal mücadelenin verileceğini vurguladınız. Sn. Bıçaklı Kıbrıslı Türklere gelen vuruyor giden vuruyor. Kuzey’den bir tokat atılırken, Güneyde karşılık olarak yumruk indiriliyor. Gelen vuruyor giden vuruyor. Sahi ama biz Kıbrıslı Türkler ‘Evrodomuyuz’ ki, ne İsa’ya nede Musa’ya pardon Erdoğan’a yararlanamıyoruz diye sormadan edemiyorum. Başkan, vallahi yaşanmakta olanları gördükçe işimiz gerçekten zor. ‘Cippana’ çalarak çözüm diyerek ayaklarına kırmızı halı serdiğimiz Anastasiadis, ‘Brütüs’ olup bizi arkadan hançerlerken, elinde budama makası haklarımızı budayıp duruyor. Sevgili Arslan, çözüm tekerine androş koyan Anastasiadis’e baktıkça, böyle siyasetine, başlarından bin kere Beytambal galsın der içine de tükürürüm..

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Sn. Ertuğrul Yavuz, sosyal medyadaki paylaşımınızda, biz Karpazlılar bir çözüm mü istiyoruz, yoksa bir yıldız mı yaratmak istiyoruz. Çözüm istiyorsak Erenköy belediyesi ile sınırlı olmamalıyız. Karpaz bölgesi, emirname ve imar planı istiyorsa tüm belediye ve köyleri ile hareket etmelidir dediniz. Erenköy belediyesi ve ziyamet köy kavşağından otobüs kalkacakmış. Niye Dipkarpaz, Erenköy, Mehmetçik, Büyukkonuk’tan da otobüsler kalkmasın ifadesinde bulundun. Ben desteğimi geri çekiyorum. Lefkoşa’ya da gelmeyeceğim. İdari amirler bölgede mutabık olsunlar bizler de yola öyle çıkalım ifadesinde bulundunuz. Ego ve kibir savaşı yapmayın bizi de kullanmayın dediniz. Sn. Yavuz, sizin de belirttiğiniz gibi Karpaz Bölgesinin sorunları bellidir. Bu sorunların giderilmesi birlik olmaktan geçer. Erenköy yalnız bırakılarak ulaşılmaya çalışılan hayallere ulaşmak sanırım hayal olur. Hasibe Teyze, hayalleri bıraktık. Kırılan ve bin parçaya bölünen umutları hangi plastik cerrahın, cerrahi operasyon ile birleştireceğini merak ediyorum. Ülkelerine duydukları sevginin milyon parçaya bölünmesi nedeni ile umutları ve hayalleri yerlerde süründüğü için çareyi göç yollarında arayan gençlerin kırılan sevgilerini birleştirmeye bu cerrahi operasyonlar yetecek mi diyor.