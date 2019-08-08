Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak, Eczacılık Dairesi ambarlarında imha edilmesi gereken 90 kamyonluk zamanı geçmiş ilaç olduğunu belirtirken, Hükümetin görevinin, sadece bu ilaçları imha etmek olmadığını, halkın ilaç bulamazken hesapsız - kitapsız şekilde tonlarca ilacı, dövizle ithal edip depolarda eskitenlerden de halk önünde hesap sormak olduğunu dile getirdiniz. Hastane eczanelerinde, hastalara verilecek nice ilaç bulunamazken, depolarda tutulan tonlarca ilacın da imha edilecek duruma getirildiğine vurgu yaparak, hem ayıp ve hem de günah dediniz. Aspirinin bile zor bulunduğu hastanede yaşanan bu durum, tek kelime ile aymazlıktır. Sn. Pilli ağanın eli tutulmaz. Ağa siz, bu hatayı yapanlarda ‘Marabalarınız’ olduğuna göre, yazın reçeteyi, içirin acı ilacı deriz. Sn. bakan, bu durumu yaratanların sağlığa olan sevgileri, sağır bir ressamın, kristal bir yüzeye veya kadehe düşen, gülün sesini çizdiği kadardır. Şeriatın kestiği parmak acımaz. O zaman gerekeni yapın.

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Sn. Arif Salih Kırdağ, yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC kamuoyuna duyurumdur. Ben Kırdağ. Önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığında kısmetse yeniden adayım diyerek, Bir milyon beş yüz elli beş bin kez girdiğiniz yarışa birkez daha gireceğinizi belirttiniz. Sn. Kırdağ, seçimlere katılmak her KKTC yurttaşının hakkı olduğu gibi sizin de hakkınızdır. Alacağınız %0.001 oyda ananızın ak sütü gibi helalinizdir. Ancak rakipler zorlu. Günün sonunda lastik ekris yaparsa, babamın adı Hıdır, elimden gelen budur demeyiniz. Ve almış olduğunuz %0.001 oya teşekkür ediniz.

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Sn. Tutku Candaş, Yüksek Adliye Kurulu tarafından, Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandığınızı öğrendik. Bu nedenle de Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda saat 09.30’da yemin ederek, Cuma gününden itibaren yeni görevinize başlayacağınız açıklandı. Sn. Candaş, öncelikle Avukatlıktan, Yargıçlığa terfi etmeniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Adaletin mülkün temeli olduğu söylenirken, siyasilerin yaptıkları ile öldürme noktasına getirdikleri Adalet ablayı, hak ve hukuk timsali Hakkı dayıyı, adil bir düzen diyenlerin yaptıklarına öfkelendiği için kalp krizinden yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Adil amcayı inşallah vereceğiniz yerinde ve adil kararlar ile yaşatır ve yüzlerini güldürürsünüz.

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Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta Belediye Başkanı olarak, AB tarafından desteklenen ‘’Daha iyi bir çevre için yeşil atıkların geri dönüştürülmesi projesi’’ için kolları sıvadığını öğrendik. Bu nedenle de Alsancak Belediyesinden de katılan proje ekibi ile Avusturya'nın başkenti Viyana’daki Avrupa’nın en gelişmiş kompost üretim tesislerini yerinde ziyaret etmek için Avusturya’ya uçtuğunuz ve Viyana Belediyesi’ne ve Avusturya Biogas ve Kompost Birliği’ne yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirerek, bilgi alışverişinde bulunduğunuz belirtildi. Sn. Aktuğ, başkanlık koltuğuna oturduğunuz günden beridir güzel işlere imza attığınız söyleniyor iki ayda bir ödenen çalışanların, ay sonu gelmeden maaşlarını ceplerine koydukları söyleniyor. Başkan, bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu ve yaptığı güzel işlerdir.

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Sn. Şener Elcil, KTÖS olarak yapmış olduğunuz açıklamada dilenci edebiyatı yaparak hükümet kuranların, denk bütçe diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırması tam bir ikiyüzlü siyasettir. Devleti zarara uğratan, alacakları tahsil etmeyen ve bütçe dışı 680 milyon TL ödeme yapandır. Aynaya bakarsanız Kıbrıs Türk toplumunu kimin batırıp, yok oluşa sürüklediğini görebilirsiniz dediniz. Şener hocam, aynaya bakmaya ne gerek var. Görünen köyün kılavuz istemediği gibi, Ağasına tapan ‘Marabaların’ yaptıkları da gün ışığı gibi ortadadır. Gommaların oluşturduğu hükümet, her kuşun etinin yenmeyeceğini, Kadayıfın üstünün kızardığını, ama ortasının hala daha hamur kaldığını ve tat vermediğini pek yakında görecekler. Ve sonunda da bükemedikleri eli göreceksiniz dönüp öpecekler.

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Sn. Özlem Toycan, Özlem Süt Mamülleri Direktörü olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı’nın, işletmeniz olan Özlem Süt Mamülleri’ni batırmaya çalıştığını ileri sürdünüz. Yaklaşık 60 gündür Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan süt alamadın ve “Çalmadık kapı bırakmadım, dediniz. Herkes beni haklı buluyor ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ‘ne isterse olsun’ diyor” dediğini ifade ettiniz. Sn. Toycan, ben Dursun Oğuz’u, hak ve hukuka saygılı, ülke insanını seven birisi olarak bilirim. Ancak sizin açıklamanızdan koltuk onu da mı değiştirdi diye ikileme düştüm. Özlem hanım, Ayşaba, Özlem gızımın söyledikleri doğruysa, Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi diyeceğim. Ama bu defa fasulyenin dibi tutmadı. Tencere de yandı. Al birini çal diğerine. Bunlar böyle devam ederse, ilk seçimde, Adios Muçaços, Elvedaços, Koltukos dedi.

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Sn. Zeki Erkut, yazmış olduğun "KRAL" isimli kitabın tanıtımının devam ettiğini öğrendik. Tanıtım ve imza etkinliğinin, 8 Ağustos Perşembe akşamı 19.30’da Omorfo Khora Kitabevi’nde gerçekleştirileceğini, ekinlikte Khora Yayınevi yetkililerinin ve senin kitabın içeriği ve hazırlanma süreci hakkında, konuşma yapacağın açıklandı. Konuşmadan sonra da imza durumunun başlanacağı belirtildi. Kitabın içeriğine bakınca bir şarkıcının 1974 sonrasında herşeyini yitirdiği bir anda ayakta kalma mücadelesi verdiğini ve eski günlerine dönme uğraşı içerisine girdiğini gözlemledik. Sevgili Zeki, inşallah bu defa da ‘Padişah’ ve İmparator’ kitaplarını yazarak, 1974’den evvel, kerpiçten saray gibi evlerde otururken, yerde belki bir onluk bulur ve harcarım düşüncesi ile kafasını yerden kaldırmayanların, 1974 sonrasında ‘Karun’u bile kıskandıracak, maddiyata ulaştıklarını yazarsın. Sevgili Zeki, Ayşaba, Allah bize yürü ya kulum dedi arabamızı sattık. Şimdi ‘Tabanvaya’ talim ediyoruz. Bunlara yürü ya kulum bile demeden, KKTC Bol Kepçe Lokantasını sıçan düşse başı yarılacak noktaya getirdiler. Ve cep ve cepkenleri dolu olarak uçup gidiyorlar.

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Sn. Ahmet Latif, dur durak demeden yapılan işlere rağmen birilerinin kapsama alanına girmemişsen bu senin suçun olmak yerine onların, gözlerindeki kapkara gözlüklerdendir. Birileri nasırına basmış olacak ki, sana bu nasıl bir ahlak, nasıl bir kendini beğenmişlik, nasıl bir dünya anlamakta güçlük çekiyorum. Herkesten en akıllı, herkesten en zeki, herşeyi bilen, herkesi kullanmaya çalışan siz. Ama sizin ayrıcalıklı devriniz geçti dediniz. Biz göreve 2014 yılında göreve geldiğimizde, Akdoğan Belediyesinin, herkese eşit, adil, şeffaf ve herkesin sözünün olacağı bir belediyeye dönüştüreceğiz sözü verdik. Herkese eşit hizmet ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile yolumuza devam ettik ve edeceğiz ifadesinde bulundunuz. Ahmet Latif başkan, elinden kazma kürek ile kuyu kazmaktan başka iş gelmeyen. Dilinden iftira ve yüzsüzlükten başka bir şey dökülmeyen birisine kulak verirsen inan kulaksız kalırsın. Bunlara boş verip tırıs gitmelerini isteyeceksin. Bu desteksiz atışlar sizleri kenetlenmeli ve işlerinize daha çok odaklamalıdır. Başkan ünlü düşünür, Demokritos aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak der. Sana çalım atamak isteyenler iyi düşünemedi. Düşündüğünü söyleyemedi. Üstüne üstlük çalımı da iyi atamadı. Ve Ahmet Latif duvarına çarpınca arabanın ne ön düzeni nede kaportası kaldı

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Sn. Ayse Öztabay, siyasetin keskin ve acımasız çarkının dişlileri seni de harcadığını öğrendik. Alekko ile Caher 2’li koalisyon hükümetinin, dün itibarıyla, 15 Ekim 2018 tarihinde atandığın, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyeliği görevine son verdiğini açıkladı. Sekiz ayı aşkın bir süredir yapmakta olduğun bu görevden edindiğin tecrübe hiçe sayılarak, bir anda kapının önüne konulman, senden bir şey eksiltmez. Tam aksine, tamda senden faydalanmaya başlayan devletten çok şey götürür. Görevinden ayrılırken, “Hak ve adalet “ kavramlarını adilce uygulayan”, ülke kaynaklarını hakkaniyetle” idare edip “kendi şahsi veya siyasi emellerini” düşünmeyen insanların oluşturacağı bir devlet yapılanmasının güçlendirilmesini diler, usulsüz işlerle ilgili mücadelemizin hiç bıkmadan devam edeceğini inanarak ve gülümseyerek tekrar ederim dedin. Cuk diye yerine oturan bu mesaj anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az modelindeydi. Sn. Öztabay, Allekko ile Caher hükümeti, seçimlerin ustasıyım, yandaşların hastasıyım prensibi ile hareket ediyor. Tatari topaç gibi dönerken ‘Bullaga’ pirili gibi ne yapacakları belli olmadan yol alıyorlar.

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Sn. Tacan Reynar, son günlerde eski kovboy filmlerinde görmeye tanık olduğumuz kervana benzeyen Cumhurbaşkanı aday kervanına sizin isminizin de dahil edildiğini gözlemledik. Tacan Reyna, Cumhurbaşkanı adayı olabilir denilirken, bir kısım vatandaşımız da vallahi olursa fena olmaz dedi. Sn. Reynar, adaylık kervanına katılmanız halkın büyük bir bölümü tarafından memnuniyetle karşılanır. Ancak çocukların Hindiya diye isimlendirdikleri, Kızılderililerin saldırısına da hazır olmanızı tavsiye ederim. Herne kadar, Big Horn savaşı dışında, kovboylar karşısında sürekli yenilgiye uğrayan Kızılderililer, yine mağlup olacaklar ama yine de siz aday olmanız sonrasında tedbiri elden bırakmamalısınız. Ayşaba, ma nedir be ama, bugüne kadar buzdan hayallerimiz sonrasında o koltuğa oturttuklarımız ve şekerden evlerimiz olacak diye beklentiler içine girdiklerimiz, koltuğa oturduktan sonra yağdırdıkları yağmur sonrasında ne buzdan hayallerimizi, nede şekerden evlerimizi bıraktılar. En azından Tacan ovlucuğum buzdan hayallerimize yağmur yağdırmaz. Umut evladımızı da tomofilin altında bırakıp kemiklerinin kırılmasına neden olmaz dedi.

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Sn. Lale Bicim yapmış olduğunuz açıklamada, Acil Servise işiniz düştüğünü ve birçok hastalıktan mustarip kişileri, acil kayıt personeli tarafından sisteme kayıt edildiğini söylediniz. Ayrıca, Acil Servis doktorunun, koşuşturduğunu, hemşirelerin uğraş içinde tüm hastalara yetişmeye çalıştığını, röntgenci arkadaşın, durmadan çekim yaptığını, laboratuvarcı tahlilleri son hız yetiştirmeye çalıştığını, 112’nin durmadan hasta getirdiğini ve taşeron temizlikçi ile hasta taşıyıcının nefes almadan çalıştığını dile getirdin. 24 saat mesai çeken yok sağlık anlatılmaz ayrıştırılmaz. At gözlükleri ile bakmayı işinize geleni görmeyi bırakın sağlıkta tasarruf olmaz dedin ve sesim geliyormu ifadesinde bulundun. Sevgili Lale, sesin vatandaşa çok net geliyor. Ancak gitmesi gereken yere parazitler nedeniyle net bir şekilde gitmiyor. Cayırtı cuyurtu nedeniyle anlaşılmıyor. Şayet duyulmuş olsa, kuşkusuz hemen gereken yapılırdı dediğim noktada, Ayşaba, yan taraftan inananı da dedi. Yanlış anlamayın ve başka yere çekmeyin. Ayşaba öperim demek istedi. Lale, kamuda sağlığın pilleri zayıfladığı için kapsama alanına giremiyor. Aradığınız zaman, şuanda ulaşılamıyor daha sonra arayın deniyor. Özelde ise ‘Lilli’ gücü ve kamudaki bazı bireylerin desteği ile kapsama alanından hiç çıkmıyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Deniz Arslan, sosyal medyada, bir doktor olarak yapmış olduğunuz paylaşımda, resimlediğiniz kanlı bir sedyeyi göstererek, bu kanlı sedyeye iyi bakılması gerektiğini ve biraz önce sağdan soldan fışkıran, ağza, buruna, göze dolan, üstü başı, ortalığı batıran kana aldırmaksızın bir hayat kurtarıldığını belirttiniz. Mesajınızda, bu kişi, senin en sevdiğin kişi de olabilirdi. Annen, baban, eşin, çocuğun, kardeşin. Hele bir düşün. Sence değeri ne bu işin? Ya da sen yapabilir miydin? O hasta yoğun bakıma alındığında belki onlar dışarı çıkıp bir nefes alacaklar. Belki bir çay, bir kahve içip, bir sigara yakacaklar. “Lan biz burada canımızın derdindeyiz, onlar keyif yapıyorlar” diye düşünme sakın. Bu sedyeyi düşün. Poliklinikte sıranı bekliyorsun. Doktor yok. Ama o şu anda bu hastaya müdahale ediyor olabilir. “Ben hastayım, bana ne onu bıraksın, gelsin” dermiydin? Sence onu bırakıp sana mı gelsin? İyi düşün. Sen bırakıp gider miydin diye soruyorsun. Doktorum, herkesin kulağına küpe olması gereken ibretlik bir paylaşım yaptınız. Diline ayar. Ayağına pranga. Eline kontrol mekanizması takmayan kıroların, kırmızı gören boğa gibi saldırıya geçmeden bu sözleri bir hatırlaması gerekir diyorum.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Başkanı olarak, son zamanlarda halka hizmet alanında bayağı yol aldığını gözlemledik. Festivaller, İskele ve bölge sahil şeridine yönelik yatırımlar derken, 11 Ağustos’ta başlayıp 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nda halka yönelik hizmetlerin kesintiye uğramaması için hazırlıklarınızı tamamlandığınızı öğrendik. Bayramın İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için gerekli önlemlerin alındığı ve Belediyenin, çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz devam edeceği belirtildi. Sn. Sadıkoğlu, çorak tarlada bostan olmaz, balsız kovanda da arı durmaz. Senin tarla verimli hale dönüşürken, maşallah kovandan da bal yapmayan zararlı mirmiyona arıları gidince kovan da bal ile doldu. Maşallah diyelim.

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Sn. Savaş Bozat, yapmış olduğunuz paylaşımda, eski KTHY çalışanlarına, 15 milyon TL ödendi. Güle güle kullansınlar. Devletin ödemesi gereken rakam 5 milyon gecikme zamları 10 milyon TL. Sn. Olgun Amcaoğlu, devleti 10 milyon TL zarara sokanların dokunulmazlıkları mı var diye soruyorsun. Tabi çiçeği burnunda Maliye Bakanımız, görevi yeni devraldı. Bu konuya el atarmı o da meçhul. Sevgili Savaş, Ayşaba, Ali Cengiz oyunları yaparak, halkını çivileme yere çakarken, koltukta breh breh gerine gerine otururken, bundo, bundo yukarılara tırmandı. Sonuçta bunların, bugüne kadar hangisinin bıçağı veya kılıcı birilerini kesti. Bariyacıklar bir birini ısırmaz ancak kollar dedi.

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