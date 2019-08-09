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Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

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Sahibine Bayramlık Mesajlar
Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sahibine Bayramlık Mesajlar

 

Mustafa Akıncı, Saldırıları önleyecek zırh

Ersin Tatar, yanlış yönlendirmeyecek danışmanlar

Fuat Oktay, Gökyüzünden rahat inmesi için merdiven

Mevlut Çavuşoğlu Ego düzenleme ilacı

Derviş Eroğlu, Siyaset Efsane plakei

Kudret Özersay Türkiye üstün hizmet madalyası

Tufan Erhürman, Yeni hükümet ve başbakanlık

Serdar Denktaş,  DP’ye bol üye

Sunat Atun, UBP’de başkanlık

Hasan Taçoy, Kaplo ile elektrik

Zorlu Töre, Bayrak

Olgun Amcaoğlu, ailesine ayırcak zaman

Tolga Atakan, çukursuz yollar

Zeki Çeler, TDP’de başkanlık

Nazım Çavuşoğlu, Yağlama ve grasolama makinesi

Ersan Saner, Bakanlık

Kutlu Evren, hayal kırıklığı için yatıştırıcı

Erhan Arıklı, hükümet ortaklığı

Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Özdil Nami, gözyaşlarını silmesi için kağıt mendil

Bertan Zaroğlu Türkiye Parlementosunda Milletvekilliği

Niyazi Kızılyürek AP kürsüsünde konuşma

Hüseyin Özgürgün, soğuk yenen intikam yemeği

Cemal Özyiğit, Borun pazarından sonra Niğde için eşek

Fazilet Özdenefe, Adalet Bakanlığı

Aysu Basri Akter Müdürlük yapacağı TV kanalı

Ahmet Yönlüer, Namaz kılması için İran halısı

Yasemin Öztürk, Hayal kırıklığı için moral

Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi

Teberrüken Uluçay, Dik duruş plaketi

Kubilay Özkıraç, Gireceği kavgada doğrama makinesi

Ayşegül Özmen Garabli, Cesur yürek plaketi

Metin Aşan, Sesini duyarması için megafon

Ahmet Çaluda, Milletvekilliği

Kaan Mındıkoğlu, Saldırılara karşı zırh

Güven Bengihan, Sendikacılık onur plaketi

Hasan Sadıkoğlu, Başarı plaketi

İzzet Türkmen, Apolete yıldız

Erkut Yılmabaşar, Altın kalem

Lale Bicim, Kadın hakları Bakanlığı

Şener Elcil, Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Cenk Seren, Bol turist

Merter Refkoğlu, çevreyi koruma onur plaketi

Sadık Gardiyanoğlu Müsteşarlık

Özdemir Berova kırılan kalbi için Japon yapışırıcı

Faiz Sucuoğlu Kaçakların yerini belirleme cihazı

Fikri Ataoğlu, Turizm başarı plaketi

Lica Şemmedi, Romanya’da lüks yaşam

Bora Karaçam hesaplaşma partisi kurma izni

Tolga Kınacı UBP içinde daha çok yetki

Ali Pilli, ilaçları zaman aşımına uğratanlar için kırbaç

Turgay Hilmi, Kültür elçisi ünvanı

Derviş Zorlu, kilisesiz ve camisiz bir dünya

Abdullah Azizoğlu, 5 yıldızlı otelde balayı

Cenk Özdağ, Mizah editörlüğü

Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlık’ta danışmanlık

Salih Hafız, Terfi

Kemal Dana, Sporda olaysız bir yıl

Hüseyin Cahitoğlu ense ve gerdan büyütme aracı

Mehmet Özbilgehan bubi tuzaksız futbol sahaları

Ali Kişmir, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde Bakanlık

Ayşemden Akın,

İzlem Gürçağ Güneş’ten korunması için şemsiye

Ayşe Öztabay, Cumhurbaşkanlığında Hukuk danışmanlığı

Aslan Bıçaklı

Mustafa Serçelik, DPÖ’nün gerçek hayat pahalılığı oranları

Ömer Köse fica temizleme aleti

Ayşen Kumser, Madalya

Orkun Bozkurt engelliler hizmet özel ödülü

Suphi Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi için Para

Mehmet Harmancı, Belediyecilik özel ödülü

Ahmet Benli, Çekemeyenleri çatlatması için sabır taşı

Ahmet Latif, plaket

İsmail Arter, Kültür Festival plaketi

Mahmut Özçınar, Festival başarı ödülü

Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi

Ali Vezirler, telefonunu taşıyacak ve cevap verecek bir sekreter

Nidai Güngördü, Antik Limanın tüm yetkisi

Süleyman Manavoğlu, başını ağrıtmayacak polisler

Aziz Kaya, CMC’den kurtulması için maddi destek

Yıltan Taşçı, Nü fotoğraf ateşeliği

Dursun Oğuz, Çiftçi ve hayvancı için para

Ünal Üstel, ucuz bilet

Önder Sennaroğlu Çavuşları yola getirecek çare kitabı

Ahmet Sennaroğlu, hasta ve cenaze ziyaretleri için araba

Aytaç Çaluda yeniden dokunulmazlık zırhı

Sıla Usar İncirli, dün dündür bugün de bugün kitabı

Jale Refik Rogers bakanlık

Koral Çağman Meclis devamsızlık plaketi

Hasan Büyükoğlu Ağa mokunun üstüne mok edilmez kitabı

Doğuş Derya ses kısıklığını giderici fısfıs

Erkut Şahali, gabak doğrama aleti

Asım Akansoy, Cumhurbaşkannı adaylığı

Fikri Toros, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde Koordinatörlük

Armağan Candan, Saklandığı yerden çıkması için çağrı aleti

Biray Hamzaoğlu, Karpaz kayıpları arama ilanı

Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı

Gülşah Sanver Manavoğlu, hırsızlardan korunması için muska

Ayşegül Baybars, menfaatpereslerin saldırıların önleme zırhı

Resmiye Canaltay, öfke dindirici ilaç

Hasan Topal ezber bozma kitabı

Nermin Nalbant deniz kenarında tatil

Erhan Tünay tutması için bol sorgos ve malani balığı

Hüseyin Cumaoğlu Belediye Başkanlığı

Ozan Nasiboğlu, daha çok Türkiye gezisi

Orhun Karagözlü Padişah rakısı

Fikret Civisilli CTP Milletvekilliği

Olgun Ayalı polise tanınmayan emeklilik hakkının tanınması

Emin Akkor, bol reyting

Güven Arıklı, Prof.’luk

Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden Samanbahaçe’ye transfer

Sibel Tatar, yazmakta olduğu First Lady nasıl olunur kitabının baskısı

Pınar Devişağa, reytingi bol programlar

Çiğdem Aydın, sık sık hastalanmaması için özel ilaç

Kartal Harman, kırılan gaga yerine yeni bir gaga

Ali Baturay, yeni siyasi programlar

Polat Alper, bol kazanç

Yusuf Kısa, yeni bir gazete daha

Cenk Mutluyakalı, SİM FM’de program

Oshan Sabırlı Avrupa’ya sık sık gidip gelmesi için bileti

Mehmet Eş, Daha çok Muhabir

Mehmet Çakıcı, erken seçimde daha çok oy

Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği

Ziya Emir, Almanya Kıbrısmanşet Zeiytung gazetesi

Kerem Can, araştırma özel ödülü

Yeşim Tuncel Spor özel plaketi

Tonguç Kotak, Engelliler basketbol başkalığı

Ertan Namıkkemaloğlu, Kıb-Tek’te Müdürlük

Hüseyin Yeşildağlı, yazık olmuşlardan oluşan bir demet gül

Hüseyin Ekmekçi, Renting canavarı ödülü

Cigdem Bumin, bukez Almanya-Hollanda bileti

Ömer Meraklı, Değirmenlik belediyesi başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, Nostalji kralı ünvanı

Alkan Değirmencioğlu Müşavirliği esnasında okuması için kitap

Didem Gürses, Basın danışmanlığı

Deniz Kayabaşı LTB’de şube amirliği

Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale

Ercan Hoşkara, Elektrik tepmesini önleyici cihaz

Hava Elkovan Karpazdan sorumlu Milletvekilliği

Atfiye Soybir sağlıklı bir evlat

Songuç Kürşat, sosyal medya kurdu ödülü

Hasan Hüda Ecer, GS’ye göndermesi için yeni futbolcular

Sanlı Çoban FB amigoluk ünvanı

Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı

Tözün Tunalı, SDP yerine Hadde Barra partisi

Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev

Mehmet Seyis, Bileşik Kıbrıs’ta sendikalardan sorumlu yetkili

Narin Şefik, Sorunsuz bir yargı yılı

Tacan Reynar Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Şener Levent padişahların sırtını yere getirme plaketi

Ayhan Mahşeker göndermesi için depo dolusu kahve

Kemal Altuncu yeni üyeler

Savaş Bozat kızına ayıracağı bol zaman 

Muhammed Aygün Belediye Başkanlığı

Okan Dağlı, Maraşın açılmasını simgeleyecek mantini kesmek için makas

Mustafa Naimoğulları bayram için bol hayvan

Ahmet Noyanlar, Satmak için 15 katlı apartmanlar

Fatma Kara, CTP milletvekilliği

Saffet Barutçu, Yeni tenis sahaları

Emrah Yeşilırmak, Breav Hard Nişanı

Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları

Ali Alioğlu, Narenciye için destek kredileri

Ali Doğaner, Büyükkonuk Belediyesinde amirlik

Bulut Akacan, 4’ncü bir gazete daha

Ayşe Dilek Orhan, bol reyting

Metin Bilmem, hapishaneye yeni gardiyanlar

Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü

Devrim Barçın sağlık

İrfan Günsel, Yeni üniversite bölümleri

Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde 1’sıra

Çelebi Ilık DP Güzelyurt Milletvekilliği

Asım İdris YDÜ’de okul müdürlüğü

Enver Öztürk YDP milletvekiliği

Gönül Şekerci burç prof ünvanı.

Ergül Kızılokgül, iyi emeklilik günleri

Selma Eylem, Eğitim özel ödülü

Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs sözcülüğü

Seyhan Yıldırım, Çangaristan ordusunun katili

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanı

Alp Aydınova, 9 köyden kovulduktan sonra 10’nuncu köy

Kasım Uluçaylı, Karavan Alanları genel koordinatörlüğü

Arif Alasya, Rakı yerine viski

Mahmut Doğan, Bol sera ve seralar için kredi

Ediz Tuncel, YDÜ’de bölüm müdürlüğü

Kazım Ant Kahramnlık plaketi

Birol Şoför, Gençler Birliğinin şampiyonluğu

Kenan Akın, Tarım Bakanlığı

Talip Atalay, duyma cihazı

Mehmet Salih  Adalet abla ile Adil amcayı yaşatacağı bir ülke

Sıddıka Elbasan  Adana’ya gidiş dönüş bileti

Hasan Küçük evinin rahat gözetleneceği ikinci mobese direği

İldeniz Elbasan, DP İskele Milletvekilliği

Kemal MTG Başkanlığı

Barış Can yeni bir tır

Mehmet Özkardaş Atatürk posteri

Islam Gomma Dagdur Kıb-Tek şübe amiri

 

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