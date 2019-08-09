Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sahibine Bayramlık Mesajlar
Mustafa Akıncı, Saldırıları önleyecek zırh
Ersin Tatar, yanlış yönlendirmeyecek danışmanlar
Fuat Oktay, Gökyüzünden rahat inmesi için merdiven
Mevlut Çavuşoğlu Ego düzenleme ilacı
Derviş Eroğlu, Siyaset Efsane plakei
Kudret Özersay Türkiye üstün hizmet madalyası
Tufan Erhürman, Yeni hükümet ve başbakanlık
Serdar Denktaş, DP’ye bol üye
Sunat Atun, UBP’de başkanlık
Hasan Taçoy, Kaplo ile elektrik
Zorlu Töre, Bayrak
Olgun Amcaoğlu, ailesine ayırcak zaman
Tolga Atakan, çukursuz yollar
Zeki Çeler, TDP’de başkanlık
Nazım Çavuşoğlu, Yağlama ve grasolama makinesi
Ersan Saner, Bakanlık
Kutlu Evren, hayal kırıklığı için yatıştırıcı
Erhan Arıklı, hükümet ortaklığı
Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Özdil Nami, gözyaşlarını silmesi için kağıt mendil
Bertan Zaroğlu Türkiye Parlementosunda Milletvekilliği
Niyazi Kızılyürek AP kürsüsünde konuşma
Hüseyin Özgürgün, soğuk yenen intikam yemeği
Cemal Özyiğit, Borun pazarından sonra Niğde için eşek
Fazilet Özdenefe, Adalet Bakanlığı
Aysu Basri Akter Müdürlük yapacağı TV kanalı
Ahmet Yönlüer, Namaz kılması için İran halısı
Yasemin Öztürk, Hayal kırıklığı için moral
Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi
Teberrüken Uluçay, Dik duruş plaketi
Kubilay Özkıraç, Gireceği kavgada doğrama makinesi
Ayşegül Özmen Garabli, Cesur yürek plaketi
Metin Aşan, Sesini duyarması için megafon
Ahmet Çaluda, Milletvekilliği
Kaan Mındıkoğlu, Saldırılara karşı zırh
Güven Bengihan, Sendikacılık onur plaketi
Hasan Sadıkoğlu, Başarı plaketi
İzzet Türkmen, Apolete yıldız
Erkut Yılmabaşar, Altın kalem
Lale Bicim, Kadın hakları Bakanlığı
Şener Elcil, Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Cenk Seren, Bol turist
Merter Refkoğlu, çevreyi koruma onur plaketi
Sadık Gardiyanoğlu Müsteşarlık
Özdemir Berova kırılan kalbi için Japon yapışırıcı
Faiz Sucuoğlu Kaçakların yerini belirleme cihazı
Fikri Ataoğlu, Turizm başarı plaketi
Lica Şemmedi, Romanya’da lüks yaşam
Bora Karaçam hesaplaşma partisi kurma izni
Tolga Kınacı UBP içinde daha çok yetki
Ali Pilli, ilaçları zaman aşımına uğratanlar için kırbaç
Turgay Hilmi, Kültür elçisi ünvanı
Derviş Zorlu, kilisesiz ve camisiz bir dünya
Abdullah Azizoğlu, 5 yıldızlı otelde balayı
Cenk Özdağ, Mizah editörlüğü
Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlık’ta danışmanlık
Salih Hafız, Terfi
Kemal Dana, Sporda olaysız bir yıl
Hüseyin Cahitoğlu ense ve gerdan büyütme aracı
Mehmet Özbilgehan bubi tuzaksız futbol sahaları
Ali Kişmir, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde Bakanlık
Ayşemden Akın,
İzlem Gürçağ Güneş’ten korunması için şemsiye
Ayşe Öztabay, Cumhurbaşkanlığında Hukuk danışmanlığı
Aslan Bıçaklı
Mustafa Serçelik, DPÖ’nün gerçek hayat pahalılığı oranları
Ömer Köse fica temizleme aleti
Ayşen Kumser, Madalya
Orkun Bozkurt engelliler hizmet özel ödülü
Suphi Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi için Para
Mehmet Harmancı, Belediyecilik özel ödülü
Ahmet Benli, Çekemeyenleri çatlatması için sabır taşı
Ahmet Latif, plaket
İsmail Arter, Kültür Festival plaketi
Mahmut Özçınar, Festival başarı ödülü
Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi
Ali Vezirler, telefonunu taşıyacak ve cevap verecek bir sekreter
Nidai Güngördü, Antik Limanın tüm yetkisi
Süleyman Manavoğlu, başını ağrıtmayacak polisler
Aziz Kaya, CMC’den kurtulması için maddi destek
Yıltan Taşçı, Nü fotoğraf ateşeliği
Dursun Oğuz, Çiftçi ve hayvancı için para
Ünal Üstel, ucuz bilet
Önder Sennaroğlu Çavuşları yola getirecek çare kitabı
Ahmet Sennaroğlu, hasta ve cenaze ziyaretleri için araba
Aytaç Çaluda yeniden dokunulmazlık zırhı
Sıla Usar İncirli, dün dündür bugün de bugün kitabı
Jale Refik Rogers bakanlık
Koral Çağman Meclis devamsızlık plaketi
Hasan Büyükoğlu Ağa mokunun üstüne mok edilmez kitabı
Doğuş Derya ses kısıklığını giderici fısfıs
Erkut Şahali, gabak doğrama aleti
Asım Akansoy, Cumhurbaşkannı adaylığı
Fikri Toros, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde Koordinatörlük
Armağan Candan, Saklandığı yerden çıkması için çağrı aleti
Biray Hamzaoğlu, Karpaz kayıpları arama ilanı
Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı
Gülşah Sanver Manavoğlu, hırsızlardan korunması için muska
Ayşegül Baybars, menfaatpereslerin saldırıların önleme zırhı
Resmiye Canaltay, öfke dindirici ilaç
Hasan Topal ezber bozma kitabı
Nermin Nalbant deniz kenarında tatil
Erhan Tünay tutması için bol sorgos ve malani balığı
Hüseyin Cumaoğlu Belediye Başkanlığı
Ozan Nasiboğlu, daha çok Türkiye gezisi
Orhun Karagözlü Padişah rakısı
Fikret Civisilli CTP Milletvekilliği
Olgun Ayalı polise tanınmayan emeklilik hakkının tanınması
Emin Akkor, bol reyting
Güven Arıklı, Prof.’luk
Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden Samanbahaçe’ye transfer
Sibel Tatar, yazmakta olduğu First Lady nasıl olunur kitabının baskısı
Pınar Devişağa, reytingi bol programlar
Çiğdem Aydın, sık sık hastalanmaması için özel ilaç
Kartal Harman, kırılan gaga yerine yeni bir gaga
Ali Baturay, yeni siyasi programlar
Polat Alper, bol kazanç
Yusuf Kısa, yeni bir gazete daha
Cenk Mutluyakalı, SİM FM’de program
Oshan Sabırlı Avrupa’ya sık sık gidip gelmesi için bileti
Mehmet Eş, Daha çok Muhabir
Mehmet Çakıcı, erken seçimde daha çok oy
Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği
Ziya Emir, Almanya Kıbrısmanşet Zeiytung gazetesi
Kerem Can, araştırma özel ödülü
Yeşim Tuncel Spor özel plaketi
Tonguç Kotak, Engelliler basketbol başkalığı
Ertan Namıkkemaloğlu, Kıb-Tek’te Müdürlük
Hüseyin Yeşildağlı, yazık olmuşlardan oluşan bir demet gül
Hüseyin Ekmekçi, Renting canavarı ödülü
Cigdem Bumin, bukez Almanya-Hollanda bileti
Ömer Meraklı, Değirmenlik belediyesi başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, Nostalji kralı ünvanı
Alkan Değirmencioğlu Müşavirliği esnasında okuması için kitap
Didem Gürses, Basın danışmanlığı
Deniz Kayabaşı LTB’de şube amirliği
Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale
Ercan Hoşkara, Elektrik tepmesini önleyici cihaz
Hava Elkovan Karpazdan sorumlu Milletvekilliği
Atfiye Soybir sağlıklı bir evlat
Songuç Kürşat, sosyal medya kurdu ödülü
Hasan Hüda Ecer, GS’ye göndermesi için yeni futbolcular
Sanlı Çoban FB amigoluk ünvanı
Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı
Tözün Tunalı, SDP yerine Hadde Barra partisi
Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev
Mehmet Seyis, Bileşik Kıbrıs’ta sendikalardan sorumlu yetkili
Narin Şefik, Sorunsuz bir yargı yılı
Tacan Reynar Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Şener Levent padişahların sırtını yere getirme plaketi
Ayhan Mahşeker göndermesi için depo dolusu kahve
Kemal Altuncu yeni üyeler
Savaş Bozat kızına ayıracağı bol zaman
Muhammed Aygün Belediye Başkanlığı
Okan Dağlı, Maraşın açılmasını simgeleyecek mantini kesmek için makas
Mustafa Naimoğulları bayram için bol hayvan
Ahmet Noyanlar, Satmak için 15 katlı apartmanlar
Fatma Kara, CTP milletvekilliği
Saffet Barutçu, Yeni tenis sahaları
Emrah Yeşilırmak, Breav Hard Nişanı
Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları
Ali Alioğlu, Narenciye için destek kredileri
Ali Doğaner, Büyükkonuk Belediyesinde amirlik
Bulut Akacan, 4’ncü bir gazete daha
Ayşe Dilek Orhan, bol reyting
Metin Bilmem, hapishaneye yeni gardiyanlar
Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü
Devrim Barçın sağlık
İrfan Günsel, Yeni üniversite bölümleri
Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde 1’sıra
Çelebi Ilık DP Güzelyurt Milletvekilliği
Asım İdris YDÜ’de okul müdürlüğü
Enver Öztürk YDP milletvekiliği
Gönül Şekerci burç prof ünvanı.
Ergül Kızılokgül, iyi emeklilik günleri
Selma Eylem, Eğitim özel ödülü
Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs sözcülüğü
Seyhan Yıldırım, Çangaristan ordusunun katili
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanı
Alp Aydınova, 9 köyden kovulduktan sonra 10’nuncu köy
Kasım Uluçaylı, Karavan Alanları genel koordinatörlüğü
Arif Alasya, Rakı yerine viski
Mahmut Doğan, Bol sera ve seralar için kredi
Ediz Tuncel, YDÜ’de bölüm müdürlüğü
Kazım Ant Kahramnlık plaketi
Birol Şoför, Gençler Birliğinin şampiyonluğu
Kenan Akın, Tarım Bakanlığı
Talip Atalay, duyma cihazı
Mehmet Salih Adalet abla ile Adil amcayı yaşatacağı bir ülke
Sıddıka Elbasan Adana’ya gidiş dönüş bileti
Hasan Küçük evinin rahat gözetleneceği ikinci mobese direği
İldeniz Elbasan, DP İskele Milletvekilliği
Kemal MTG Başkanlığı
Barış Can yeni bir tır
Mehmet Özkardaş Atatürk posteri
Islam Gomma Dagdur Kıb-Tek şübe amiri
****
Günün Fotoğrafı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.