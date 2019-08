Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak, 90 kamyon ilacın zaman aşımına uğraması nedeniyle çöpe gitmesi ile ilgili olarak yapmış olduğunuz girişim ve açıklamalar halk nezdinde sempati toplamıştı. Ancak, bayram öncesinde kesilen kurbanın, eti önünde çektirmiş olduğunuz fotoğraf sempatinin tepkiye dönüşmesine neden oldu. Sağlık Bakanı olarak, insan sağlığını ve hijyeni ön planda tutarak, salhanede kesilmesi gereken hayvanın, parçalanmış vaziyette yerde dağıtılan ve insanların içinde gezindiği etlerin yarattığı görüntüyü sizin de hoş karşılamamanız gerektiği söyleniyor. Sn. Pilli, önemli olan şey söylenilen kelimeler değildir, davranışlardır. Aman çok dikkat edin, yaprak bir defa ağaçtan düşmesin. Eğer ağaçtan düşerse, rüzgarın oyuncağı olur çıkar. Ve o rüzgarın önünde bir o yana bir bu yana savrulur gider.

Sn. Ahmet Serdaroğlu, bizim Minik Kuşlar, taşeron şirketleri ile bunlara rant sağlayan hükümetin mümtaz efendilerine gıcık olduğunu söyledi. Kamuda özellikle teknik elemanların yapacağı işlerdeki hizmet alımlarında, boş kadrolar dururken, taşeron şirketlerine rant sağlamak için hükümetin sürekli olarak ihale yolu ile dışardan hizmet satın aldığını belirttiniz. Gerekli eğitimi almayan bu elemanların da oksijen tüpünün patlaması olayında olduğu gibi, tehlike ile karşı karşıya kaldığını ve ciddi tehlikeler yaşadıklarını dile getirdiniz. Ve ayrıca Yüksek İdare Mahkemesinde (YİM) taşeronlar ile ilgili dava açtığınızı söylediniz. Sn. Serdaroğlu, büyük hayaller besleyerek, buz gibi umutlar ile halk olarak koltuğa oturttuğumuz siyasiler seçim öncesinde, şeker gibi evlere sahip olacağımızı söylerken, seçim sonrasında yağdırdıkları yağmur sonrasında ne buzdan hayallerimizi nede şekerden evlerimizi bıraktılar. Sn. Serdaroğlu, bizim Münevver Teyze, eğer birisi seni veya halkı aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi veya kişiler seni, veya toplumu pek çok kere aldatmışsa eh artık bu senin veya toplumun suçundur dedi. Sanırım ne demek istediği anlaşılmıştır.

Sn. Kubilay Özkıraç, yapmış olduğun açıklamada, dörtlü koalisyon hükümeti tarafından onaylanan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 4 adet yeni santral alınması için uluslararası ihaleye çıkılması yönünde bakanlar kurulu kararı olmasına rağmen, mevcut UBP-HP hükümeti tarafından bu kararın hiçe sayılması tarafımızca kabul edilemez bir tavırdır. KIB-TEK’in geleceği açısından çok önemli olan bu yatırımın geciktirilmesi ve de yapılmaması demek, kurumumuzun kısa bir süre sonra toplumumuza hak ettiği hizmeti veremeyeceği anlamını taşımaktadır diyerek süresiz grev sinyali verdin. Yine mevcut hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı ekonomik paket içerisindeki Toplu İş Sözleşme düzeninin ortadan kaldırılmaya yönelik girişimi, KIB-TEK’in devletten alacaklarının hükümetler tarafından kurumumuza ödenmemesi, AKSA’nın yüksek kar elde etmesine rağmen kurumumuza ve toplumumuza verdiği zararın siyasiler tarafından önüne geçilmemesi ve her fırsatta bazı hükümet yetkililerinin, bilinçli bir şekilde KIB-TEK emekçilerinin maaşlarını gündeme getirerek yalan - yanlış bir algı operasyonu yaratması, bununla birlikte kurumun özelleştirilmesi için bu tür operasyonların her fırsatta bazı eller tarafından piyasaya sürülmesi, artık masa başında vakit kaybetmek yerine sokağa çıkmamızı gerektirdi ifadesinde bulundunuz. Sn. Özkıraç, nasihat ile akıllanmayanın hakkı kötektir derdi rahmetli babam. Ben bazı insanlar için hiç iyi geceler/gelecek dilemem. İyi bir gelecek/Gece, iyi insanlar ile olur. Onlar ile zaten gece olmaz. Karanlıklar, iyi geceler dilemeyeceğimiz, kafalarında her zaman ali cengiz oyunları kuran insanlar ile gelir. Hacı amca, bazıları iyi dümen çevirmek için kaptan olur. Bunlar dümeni çevirdikçe çevirir. Ama dümenin ruleması yalama olunca, mercan kayalıklarına bindirmek de kaçınılmaz olur diyor.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde, başkan ve bazı kişiler ile ilgili başlattığın girişim, fincancı katırlarını ürküttü. Uyuyan yılan çıkan gürültüler nedeniyle uyanırken, bukez karşı atağa geçerek dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Komite toplandı. Ve Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle dün Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Başkanlığında toplanan komite, Komite Başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ü, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’yi seçti. Komite İç tüzük gereği, 28 Eylül 2019 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayacak ve toplantılarını gizlilik içerisinde gerçekleştirecek. Kısacası tüfek hazır. Keskin nişancı ben burdayım diyor. Eh target de hazır olunca geriye göz, gez arpacık deyip, mermiyi yollamak kalıyor. Sn. Özgürgün, bizim Ayşaba, Hüseyin ovlucuğuma selam söyleyin, birilerinin niyeti kötü. Kollamazsa dütü, yoksa olacak, meşhur Abbas’ın Şerifinin yatak çarşafına ütü diyor.

Sn. Mehmet Harmancı, Haspolat Çamur Kent’te yeniden başlayan çarpık yapılaşmaya, LTB’nin el atarak, birçok binayı mühürlediğini öğrendik. Plan ve projesiz yapılan bu binalar mühürlenirken, daha önce yapılırken, Lefkoşa Kaymakamı Kemal Dana tarafından yapılması düşünülen müdahaleye Elçiliğin karşı çıktığı ve müdahaleyi durdurduğu ve bu günkü görüntünün ortaya çıkmasına neden olduğu aklımıza geldi. Bukezde çarpık yapılaşmaya müdahale eden ve mühür basan zabıtanıza yüksek yüksek yerlerden müdahaleler geldiğini ancak zabıtalarınızın arkasında dik duruş sergilediğiniz için yapılaşmanın durdurulduğunu öğrendik. Ayşaba, ah be Mehmet ovlucuğum, eskiden olsaydı, Blokların üst üste dizilmesi ve lamarinaların damlara konması suretiyle yapılmaya çalışılan sağlıksız yapılar şimdi bir çirkinlik abidesi olarak bitmişti. Bu şehrin en holigan taraftarı benim diyen o zamanki yetkilier, elçilik ve çarpık yapılaşma deplasmanında sesini bile çıkartamamanın dayanılmaz hafifliğini yaşamıştı. Sen hem sahanda, hemde deplasmanda, sesini gür olarak çıkartmanın mutluluğunu yaşamanın ve keyfini yaşıyorsun. Bravo dedi.

Sn. Fatma Sibel Garanti, 7 litre sütle başladığınız süt ürünleri işini, 6 ton kapasiteye çıkarttığınızı öğrendik. St. Joseph Fransız okulu, TMK’dan mezuniyet ve İngiltere’de tarım eğitimi derken oltayı kendi işinize atarak, büyük balığı yakaladınız. Eşinizin soy adı olan ‘Garanti’ marka patentli, hellim,ayran, peynir, yoğurt işinde bayağı mesafe kat ederek, İş Kadınları Derneği’nin “kadın girişimcileri” ödülüne layık görüldünüz. Ödülü alırken, diğer kadın girişimcilere ‘Yürü de gorkma’ diye seslenmeniz, sanırım slogan haline dönüştü. Politikasızlık ve popülizm hastalığının yanısıra, Süt parasını hesaplamandaki bilimsel kriterlere uyulmamasının yanısıra, hayvancıyı memnun etme popülüzminin ve ithal ürünlere fon konulmamasının, hellimi pahalı yememize neden olduğunu belirttiniz. Sn. Garanti, halk olarak, bazılarının idari yetenekten mi uzak, yoksa siyasi yetenekten mi uzak olduklarını henüz çözemedik.

Sn. Erkut Yılmabaşar, sosyal medyadaki paylaşımında, Statükocu, her dönemin adamı Müsteşar Şahap Aşıkoğlu çıkmış statüko hepimiziz, statükoya savaş açtık filan diyor. Bak efendi statüko seni o koltuğa atayan hükümetin T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinde kabinesinin yazılmasıdır. Beri git çocuk avutma diyorsun. Sevgili Erkut, koltuktan kalkarken, ağzı ile konuşup, eleştirinin binini bir paraya satanların, tekrar koltuğa oturunca ağzı yerine başka bir yerleri ile konuşmalarına aldırma. Çünkü o yerleri ile konuşurken yarattıkları koku mide bulandırıyor. Ayşaba, o Erkut ovlucuğuma selam söyleyin, o insanları boş geçsin. Çünkü güneş yükseldikçe büyüyen gölgelerine bakarak kendilerini erişilmez olarak görürken, bulunmaz hint kumaşı sanırlar. Ve inan çözemedim bazılarını. Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar dedi.

Sn.Mebrure Tahir Altuğ, Lica Şemmedi’nin, bebeklerin meyhanede işi ne? Geri zekalımısınız? Bir gelişmiş ülkede olsanız o çocuk elinizden alınır paylaşımına gönderdiğiniz mesajınızda, meyhane işi Kıbrısta nedense pek revaçta. Her yer meyhane dolu. Bizim evin yanında da Yeni nesil meyhane Müslüm Baba diye bir yer açıldı. Mahalle illallah diyor. Saat onbirde yüksek sesli darbuka ile müzik yapılıyor. Sadece kadınlar dansediyor. Polis geliyor, sesi kısıyorlar. Ertesi gece, gene aynı şekilde devam ediyorlar. Polis molis de takmıyorlar. Meyhaneymiş diyorsunuz. Mebrure hanım, kimisi derdinden, kimisi parasını koyacak yeri kalmamasının derdinden içiyor. Bakın kanat vardır kartalı padişaha, kanat vardır Kuzgunu leşe götürür. Umursamazlık ve nemelazımcılık sentromu yaşayan seçtiklerimizin kanatları galiba kuzguna takıldı. Ayşaba, bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğiniz sürece, diğer düğmeler yanlış iliklenmiş olur dedi.Eeee biz halk olarak düşmeleri hiç doğru iliklemedik ki.

Sn. Yasemin Öztürk, UBP Milletvekili olarak, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Komiteye, Başkan seçildiğinizi öğrendik. UBP eski Başkanı Hüseyin Özgürgün ile ilgili konuda, Komite Başkanlığına, UBP İskele Milletvekili olarak getirilmeniz, çeşitli yorumlara neden oluyor. Ayşaba, yahu bu değneğin iki tarafı da moklu. Çiçeği burnunda kadın vekilimiz Yasemi Öztürk, Komite Başkanı olarak şimdi eski başkanına karşı karar alması beklenen komitede başkan oldu. Değneğin bir tarafından tutarsa eski başkanı ile yüz göz olacak. Belki de ileride siyasi hayatı ile uğraşılacak bir zeminin içerisinde kendisini bulacak. Değneğin diğer tarafından tutarsa, Adalet için çaba veren, Adalet ablayı, hak hukuk timsali Hakkı dayıyı ve vicdan diye diye yeri göğü inleten Vicdan ablayı karşısına alacak. Böylesi zor bir durum için komite başkanlığına getirilen siyasette henüz sabi konumunda olan Yasemin gızım için bu durum çözülmesi zor bir denkleme dönüştü. Allah kerim dese, ve yola devam etse ‘Kerim’in kuyusu derin. Ve inerse çıkamayak. İki taraflı moklu değnek bekliyor. Allah Kerim’i mi? Yoksa Kerim’in kuyusumu ağır basacak göreceğiz diyor.

Sn. Hakkı Celal Önen, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Güney Kıbrıs’ta, 27 yaşında bir Kıbrıslı Rum’a, ava kapalı/yasak bölgede avlandığı için 2000 Euro ceza verildi. İşte caydırıcılık budur dediniz. Sn. Önen, yazınızı okuyunca, birden bu Rum ne ahmak insandır. Yahu cezayı sildirmek veya mahkemeye gitmeden cini Alaeddin’in lambasına tekrar sokmak için bizdeki gibi dayı, amca, yeğen, görümce, angoni falan birisini bulamadımı diye kendi kendime sordum. Bu Rum, Başbakanına, bir bakana, bilemedin bir vekil veya müsteşara gidip, kendini yakalayan polise telefon ettirerek hımmmm seni sürdürürüm dedirtemezmiydi? Bizim bu tarafı örnek almadıysa, veya Utandıysa ve gitmediyse cezasını çeksin derim. Bizim Ayşaba, bazı elbiseler, tam ölçü alındığı için giyende beğenilir. Bazıları ölçü dışına kaçtığı için giyenlere bol gelir güldürür. Dar gelir giyeni öldürür. Galiba bizim bu tarafta hem güldürür hem öldürür.

Sn. Emel Tel, KTÖS Başkanı olarak, Okulların 16 Eylül, tarihinde açılacağını ancak, Kamu Hizmetleri Komisyonu öğretmen atamaları için belirlediği sınav tarihinin 14 ve 15 Eylül olduğunu, mülakatların ise Ekim’in 1’i ve 2’sinde yapılacağını belirttiniz. Buna bağlı olarak da öğrencilerin, bir ay öğretmensiz kalacağına vurgu yaptınız. Bir başka deyişle, her yıl olduğu gibi okulların açılmasına bir ay kala yine sancıların gökyüzüne ulaştığı imasında bulundunuz. Emel hocanım, kusura bakmayın ama siz Kanuni’nin, Harem Ağası, hadım Sümbül ağadan, çocuk yapmasını ve haremdeki kadınları kılıçtan geçirmesini bekliyorsunuz. Yetenek göreceli bir iş değil. Yetenekten yoksun yeteneksizlerin yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman, Yale ve Cambridge Üniversitesinin burada şübe açmak için yalvar yakar olduğunu sanırsınız. Hocanım, boş çuval ayakta durmaz. Çorak tarlada bostan olmaz. Olursa hadım Sümbül ağanın çocuğu susmaz. Hal böyle olunca da yetenek yoksunu kişilerin lak lakı durmaz.

