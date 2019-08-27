Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Mustafa Akıncı, Ağustos ayı içerisinde emekliye ayrılacak olan GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile GKK Komutan Yardımcılığı görevine atanarak, Tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman’ı kabulünde yapmış olduğunuz konuşmada, eskiden Kıbrıslı Türk komutanların sadece albaylığa kadar yükselebildiğini, şimdilerde bir basamak daha yukarı çıkarak, Tuğgeneral olabildiklerini, ancak bunun da kısıtlı olduğunu ve daha yukarısının olmadığına dikkat çektiniz. Ve Kıbrıs Türk subayının önünün açılarak gelinebilecek en üst noktalara kadar gelebilmesi temennisinde bulundunuz. Sn. Başkan, Ayşaba, Mustafa ovlcuğum dikkat etsin. Bu dürtmeleri, fincancı katırlarını ürkütebilir. Ürken katırlar ne fincan nede cam tabak bırakır. Gerçi tükrüklerle ıslanan biz Kıbrıslı Türkleri, yağmur korkutmaz. Ama yine dikkat etsin dedi.

**

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı olarak, özel mülk olan Narenciye bahçelerini ava kapatmanız genelde halk nezdinde sempati toplarken, özelde de narenciyeciler nezdinde de büyük memnuniyet uyandırdı. Özel mülke giremezsiniz. Bahçelere ve narenciyeye zarar veriyorsunuz yaklaşımınıza avcıların, biz özel, mözel mülk tanımayız. Herhere girer ve avlanırız mentalitesini anlamak pek mümkün olmadı. Özel mülke gireriz moduna getirilen yasak karşısında, eylem yapmaları da anlamak mümkün değil. Avcıların, kıran döken” değil, doğaya sahip çıkan, koruyan bilinçli insanlarız açıklaması beni yıllar öncesine götürdü.Birden, İzmir’den getirilen kınalı kekliklerin, Alev kayası ve benzer kümeslerde beslendikten sonra doğaya bırakıldıklarını anımsadım. Sonrasında insana alışan kekliklerin, bırakıldıkları yerde nasıl avlandıklarını ve köklerine kibrit suyu döküldüğünü hatırladım. Bence iki sene kapatılacak avın, yok olmaya başlayan yaban hayvanlarının da toparlanmasına neden olacak diye düşünenlerdenim. Sn. Baybars, eylem ile ceza kesmeye kalkışanların, iş ceza kesmeye kaldıysa, hakiminde savcının da sizin olduğunu bilmesi gerek. Verin hükmü kesin cezayı olsun bitsin. Tabi ‘Tatari’ topaç gibi dönenler, pişmiş aşa su katmaz ve güzelim ekmek kadayıfının üstüne dondurma yerine ekşiyi boca etmezse.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, Ercan Havaalanında elde ettiği KDV ile vergiyi devlete ödemeyen ’T&T’den sonra, bukez 8 aydır devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir başka deyişle ‘Kotorcukları’ (Para) ödemeyen 28 Casino’yu da göz, gez, arpacık diyerek hedefe almışsın. Devlet malı deniz yemeyen keriz mentalitesindeki bazı casino sahiplerine ödemek zorunda olduğunuz paralar, devlete sağladığınız bir lütuf değil, bir zorunluluktur mesajı verdiniz. Sn. Amcaoğlu, Ayşaba, aferin Olgun ovlcuğuma, dinsiz değil dini bütündür ama sözün gereği söyleyeyim. Dinsizin hakkından imansız gelir. Mangırları hep cuggalayıp, bana ne masalları okuyanların hakkından Olgun gelecek dedi. Sevgili Olgun, Büyük olsun, seneye de giyersin be oğlum derdi anam. Seneye de giyer, başka almaktan kurtuluruz iyi oldu diye mutlu olurdu babam. Vergi mi ve KDV’mi? O da nedir? Boş ver diyenler diyemedi devlete boş gözler ile bakarken, parayı cuggalamam. Bu yüzden, hep bir beden büyük geldi bu hayat, lüküs hayat yaşayanlara baktıkça gariban.

**

Sn. Hüseyin Ögürgün, UBP-HP hükümetine iyiden iyiye savaş açtığınızı gözlemledik. Yapmış olduğunuz açıklamada, taa işin başında, UBP-HP hükümetinin kurulmasının yanlış olduğunu ve UBP’ye zarar vereceğini belirterek erken seçimin daha doğru olacağını söylediniz. Geçen 3 aylık süre içerisinde düşüncelerinizin doğru olduğunu ve UBP’nin yıprandığını da dile getirdiniz. Hükümetin geçen bu süre içerisinde, pek bir yol alamadığını, size kumpas kurularak, bazı arkadaşların da buna alet olduğunu ancak kumpastan bir sonuç alınamayacağını belirttiniz. Cumhurbaşkanı adaylığınızın bu süreçte doğru olmadığına vurgu yaparken partinizin güçlü bir aday ile yarışması gerektiğini söylediniz. Sn. Özgürgün, hükümet ile ilgili tespitlerinize katılmamak mümkün değil. Ayşaba, milleti muhtaç ettiler kuru bir soğana, bir daha oy verme bizi soğanın kabuğu gibi soyana. Oy diyerek yola çıkanlar, fakiri soyan soyana diyor. Bilmem anlaşıldı mı ?

**

Sn. Narin Ferdi Şefik, bu ülkenin güvenilir kurumları arasında ilk sırayı Mahkemeler ile Başsavcılık alır. Yapılan anketlerde bu ilk sıra kimseye kaptırılmazken onları sırası ile asker ve diğer kurumlar takip eder. Kısacası Adalet abla, buraya bakarken göğsünü kabartır, Adil amca ile Hakkı dayının onur ve gururu duydukları memnuniyet nedeniyle Stratosferde gezer. Ancak son zamanlarda ülke dışında olan kişilere, tebliğ yapıldı denilerek mahkemeye gelmeleri için derdest çıkartılması, celpnamelerin bahçelere atılarak tebliğ edildi denilmesi ve hiç verilmeyen celpnameler için verildi denilmesi ve mahkeme kararları çıkılmasına neden olunması, Adalet ablayı gördükleri karşısında sinirden deliye döndürerek hasta etti. Adil bir düzen beklentisi içerisindeki Adil amcaya öfkeden kalp krizi geçirtti. Hak ve hukuk bekçisi Hakkı dayı yoğun bakıma kaldırıldı. Haaa Vicdan bekçisi Vicdan ablayı, hiç sormayın. Ayşaba, Narin gızıma selam söyleyin. Lastiği patlak tomofil gibi yampuri yampuri giden tomofilin direksiyon başındakilerin kulağını çeksin. Yoksa Adalet tomofili tumba olacak. Ne güven nede saygı bırakacak dedi.

**

Sn. Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyaretlerini eleştirerek, Başbakanımız, son bir haftadır Evliya Çelebi gibi hareket halindedir. Geçen hafta, Mersin ve civarındaydı. Sonrasında ‘indi – bindi’ yaparak ver elini Ankara dedi. Bandoyla geldikten sonra, hooop Malazgirt. Konya, Muş derken, neredeyse yarı Türkiye’yi turladı. Bunca emek, bunca gezme, memlekette her şey yolunda, Fessüphanallah dediniz. Sn. Şahali, Atatürk İstikbal göklerdedir demişti. Ama artık o söz Metamorfoz yani değişime uğrayarak istikbal Ana’dadır sözcüğüne dönüştü. Sn. Şahali, bir kadına, kıyafetinden çok hanımefendilik. Bir erkeğe elinin sertliğinden çok gönlünün zenginliği yakışıyorsa, başbakanımıza da anaya ve onun mümtaz idarecilerine yaranmak için Anadoluyu karış karış gezmek ve ‘Şükran’ çekmek yakışır.

**

Sn. Ali Kişmir, Konuya dümdük gireyim dediğin yazında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, TC Büyükelçiliğinden bir kişi ile görüştüğünü ve bu görüşmenin, hangi amaçla bir iş insanının ofisinde gerçekleştiğini ve hangi iş insanının aracı olduğunu sordunuz. Bu kritik ve hassas süreçte TC Elçiliğinin istihbaraçısı ile görüşme konusunu da merak ettiğini dile getirdin. Ayrıca, Erhürman’ın bu görüşmeyi neden partisinden dahi gizlediğini de açıklaması gerektiğine vurgu yaptın. Ve görüşmedeki konulardan birisinin, CTP’nin istenilen hedefe ulaşabilmesi için Ankara ile sorun yaşamamasının yanısıra Kıbrıs meselesinde, AKP parti hükümetinin çizgisine yakın bir politika izlemesi gerektiği telkinin, bizzat masaya yatırıldığını belirttin. Sevgili Ali, 1993-94 KDV yasası, Faiz Yasası ve ITEM Yasası ile memleketin anası ağlatılırken, geride play back yapanları bir hatırlayıver. 2007’de YİM bu faizler ile memlekette iş adamı, esnaf ve çalışanlar iflas eder demesine karşın, bıyık bükenler kimlerdi? Everest bank faciasını yaratıp halkın mağdur olmasının kim yapmıştı dersin? Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, siyasi atama ile göreve gelen ve devlet kurumları ile bazı sermaye kesimlerine elektrik ücretlerini ödememeleri sonrasında elektriklerinin kesilmesine müsaade etmeyen Kıb-Tek yönetiminden, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak, normal vatandaşa uygulanan muamelenin aynisinin uygulanmasını talep ettiniz. Geçmişte Cratos Otelin 9 milyon TL’lik elektrik borcunun silindiğini örnek göstererek, siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılığın ortadan kaldırılmaması halinde, 29 Ağustos Perşembe günü saat 09:00’da Maliye Bakanlığından başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini keseceğini duyurdunuz. Sn. Özkıraç, Ayşaba bu efendiler şimdi Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler. Bugüne kadar KKTC Bol Kepçe Lokantasında, bir türlü dolmak bilmeyen çukur tabakların NOS olduğunu da anlayacaklar dedi. Başkan, şayet su konuşabilseydi bunlara elleriniz yerine kalbiniz ile vicdanınızı yıka diyecekti. Bu nedenle El-Sen ve Kıb-Tek çalışanları nezdinde bunlara torpil yok. Ne kadar üzdülerse, o kadar üzülecekler.

**

Sn. Memduh Çeto, Li-Koop. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, yaşandığı iddia edilen suistimal olayı ile ilgili bir garip açıklama yaptınız. Açıklamanızda bu kazanç haksız kazanç olarak adlandırılabilir ya da adlandırılmayabilir. Yetki aşımı, şahsi menfaat olarak adlandırılabilir ya da adlandırılmayabilir. Kooperatifin karını kendi kazancına aktarma sayılabilir ya da sayılmayabilir. Kooperatifi zarara uğratmış sayılabilir ya da sayılmayabilir” diyerek, çözümü zor, çok bilinmeyenli denklemi önümüze sundunuz. Kusura bakmayın ama bu harita bu Kıbrıs’ı almadı be annem. Pardon başkan diyeceğim. Peki birisi çıkıp, Çeto başkan sayılabilir ama sayılmayabilir. Yönetim yetkilidir ve yetkisizdir derse bu pirincin taşı nasıl ayıklanacak dersiniz? Hasibe Teyze, elbise var giyince bol gelir güldürür. Elbise var giyince dar gelir giyeni öldürür dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Anlayan bana da anlatsın.

**

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu Başkanı olarak Avına sahip çık sloganı ile yaptığınız eylemde yolları kapattınız. Yollarda araba kuyrukları oluşturdunuz. Sabahleyin insanları küfürlü hicaz faslından beste, santurlu küfür makamından güfte yapmaya zorladınız. Sizin yaptığınız ve hayata geçirmeye çalıştığınız anlamamvuracam makamındaki besteyi söylerken detone oldunuz. Bir başkasının mülkünde avlanma iznini vereceksiniz. Vermezseniz biz bu izni zorla alırız makamındaki notaların yeri yanlış. Do yerine Mi sesi çıkarken, avlanma alanlarında av kalmadı. Araziler fişek ve barut kokusundan geçilmezken, kargılıklar boş kalıyor. Sn. Keser, kusura bakmayın ama yanlışsınız. Ve yanlışta ısrar ediyorsunuz. Hacı amca, Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır. Ve o kuyu kuruyuyor. Ruhuna fatiha okuyacağız dedi.

**

Sn. Silem Sargın Kara, bu ülkede hiç güzel şeyler olmaz diyenlere o kadar da değil diyerek, yaklaşık 15 aydır hizmet veren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinde, tedavi ettiğiniz bir anne deniz kaplumbağasını iyileştirdikten ve yumurtalarını kurtardıktan sonra denizine kavuşturdunuz. Ayrıca kısa bir zaman dilimi öncesinde kurulan Rehabilitasyon merkeziniz sayesinde bugüne kadar birçok kaplumbağayı daha sağlığına kavuşturarak gelecek nesillerini kurtarmak adına güzel işlere imza attığınızı öğrendik. Dıştan bakıldığı zaman, siyah bir tual üzerine, koyu renkler kullanılan yapılan bir resim görüntüsü yansıtan ülke ile ilgili olarak yürekleri ısındıran, parlak ve sıcak renkler kullanarak yapmakta olduğunuz tablo muhteşm bir görüntü yansıtı. Sn. Kara, bir gönülde bir çiçek olmak yerine, aralarında, nadir bulunan ‘Kara Güller’in de bulunduğu buket oldunuz.

**

Sn. Lica Şemmedi sosyal medyadaki paylaşımınızda, Tatar, bugünki günlere, Türkiye sayesinde geldik diyor dediniz. Yapmış olduğunuz paylaşımdaki mesajında, Mehmet Kumser Skylap, doğru lafa ne denir. Gelen Türk giden Türk diyen, Denktaş’ın hiç mi suçu yok. Türkiye bizim herşeyimizdir diyen Talat’ın, Eroğlu’nun, tek limanımız vardır diyen Akıncı’nın da, 27 yaşındaki bir kişinin, 30 yıldan emekli olma yasaları yapanların da, ucube düzeninde, benim çocuğu işe koyun diyerek bu ucube düzeni yıllardır besleyen halkın da mı suçu yok. Tamam Bu günlere gelmemizin tek suçlu vardır, tüm suçu ben işledim ben dedi. Ben Mehmet gardaşımın söyledikleri karşısında susma hakkımı kullanıyorum. Ama Necmeddin amca ben konuşacağım diyerek, Ömer Hayyam’ın, sırtından vurana kızma, ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan da sensin dedi.

**

Sn. Ulvi Yaman, yapmış olduğunuz açıklamada, devlet uzantılı tiyatro, orkestra ve opera ile yayınevleri gibi kültürel alandaki oluşumların devletin ideolojisini yaygınlaştırmak ve benimsetip, pekiştirilmesini sağlamak için kurulan bir propaganda aracından öte birşey değiller dediniz. Devlet kendi ideolojisini empoze etmek, sistemin devamını sağlamak adına bir kültür hegemonyası kurar ve kendi ideolojisi çerçevesinde “doğru” ve “yanlış”ı benimsetmeye çalışır. Bunu yaparken de sanatı ve sanatçıyı “desteklediği” algısını oluşturarak, bazı kılıflar çerçesvesinde kendi ideolojisine uygun “sanat”ı ve “sanatçı”yı tercih eder. Hatta kendi “sanat” ve “sanatçı”sını oluşturmaya gayret eder ifadesinde bulundunuz. Kısacası sanat gemisine kaptan olarak seçtiklerinin ‘Dümeni’ iyi çevirmesini bekler imasında bulundunuz. Sn. Yalman desenize anamızı öpen Kanuni’nin Kadısı Ebu Suud efendi. Eh o zaman derdimizi kime anlatacağız desenize.

**

Sn. Esat Varoğlu, deneyimli bir siyasetçi, eski bir vekil olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kudret Özersay’ın, Rum Zihniyeti değişmediğine göre federal süreçlere yeniden angaje olmak yarar getirmez sözüne atıfta bulunarak, karşı seçenek olarak, KKTC'yi tanıtmak isterse, hade tanıtsın bakalım. Götürsün Meclis'e ve karar alarak tanıtsın. Onu tutan mı var? Tanıtsın da da görelim dediniz. Ayrıca, Özersay’ın dünya tarafından kabul görmüş bir tez olan iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasal eşitliğe dayalı federasyona sıkıca sarılarak, Cumhurbaşkanının yer alması gerektiğine vurgu yaptınız. Aksi halde halkın belli olmayan maceralara sürüklenmek suretiyle 55 yıl daha beklemesine tahammülü yoktur ifadesinde bulundunuz. Esat abi, bizim Hacı amca, Afroditin kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da, uzaktan bakınca kusursuz. Ama yakından bakıp tanıdıkça lüzumsuz ne insanlar varmış diyor. Ne dersin?

***

Günün Fotoğrafı

***