Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ersin Tatar, El Sen’in Kıb-Tek’e borcu olan Kamu kuruluşlarının elektriklerinin kesileceği şeklindeki açıklamasına verdiğiniz yanıtta, Maliyenin Kıb-Tek’e borcu olmadığını ve elektrik kesilmesinin hoş olmayacağını belirttiniz. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üretken bir yapı, rekabet gücü olabilen ve ekonominin önünü tıkayan unsurların aşılması için bir alt yapı oluşturulması konusunu görüştüğünüzü söylediniz. Buna bağlı olarak da, Telefon Dairesinin, kamu-özel ortaklığı ile yönetilebileceğini, Elektrikte, yapıya bakıldığı zaman Aksa ile zaten mevut bir özelleşme olduğunu, ancak kurumda özelleştirme olmayacağını, ancak üretimin çeşitlendirilmesi gerektiktiğini, bunun dışında, elektrik fiyatlarını düşürmek için çalışmalar yapılarak, özellikle toplu iş sözleşmesi, hak ve menfaatlere göre maaşların verilmesinde sıkıntıların olduğuna vurgu yaptınız. Kısacası Ayşaba yerine biz Hatçe Teyze diyoruz dediniz. Özelleştirme için yok öyle birşey. Sadece üretim çeşitlendirmesi ile maaş ve haklarda budama makası biraz biryerleri kırpacak imasında bulundunuz. Şimdilik bunlar var sonrasında Allah Kerim diyorsunuz. Da, aman, Allah Kerim derken, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu unutmayın. Mavro yerimo kalsın, inilince bir türlü çıkılamıyor. Dikkat edin de kuyuda kalmayalım

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Sn. Behiç Öztürk, Türkiye’nin başına bela olan ve 15 Temmuz darbesi ile ülke demokrasisine şerh koymaya çalışan FETÖ ile ilgili çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Kanaatimce bir simge haline sokulan ve bir piyondan öte hiçbir işlevi olmayan Fahrettin Gülen’in arkasındaki güç nedeniyle Türkiye’de dallanıp, budaklandığını ve budaklardan bir kısmının, KKTC’ye kadar geldiği öne sürüldü. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz gün, Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale’de başlatılan eş zamanlı operasyonlara KKTC'nin de dahil edildiği açıklandı. Sn. Öztürk, halkın dürüstlüğüne inandığı ve adaletine güvendiği sizden, anamız ağlarken, geride play back yapan, ülkenin bekasına dinamit koymaya çalışan bu tiplerin, en yüksek ceza ile mahkeme önüne çıkartılmasıdır. Bir birlerine zarar vermeden yol almasını beceren Kar tanelerini örnek almayan ve tangur tungur yol alırken kırıp döken bu tiplerin hakkı kötek değil, demir parmaklıların arkasıdır.

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Sn. Abdullah Korkmazhan, KKTC’de yaşanan yolsuzluklar ile ilgili yaptığın açıklamada, her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığını, ancak UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini dile getirdiniz. Başta UBP ve HP’den olmak üzere bazı siyasilerin de karıştığı, polis teşkilatından, devlet kurumlarına kadar uzanan yolsuzluklardan hesap sorulmadığını,hasır altı etme çabalarının korkutucu bir boyuta ulaştığını, bunun da yeni ve daha büyük yolsuzluklara kapı açmakta olduğuna vurgu yaptınız. Sn. Korkmazhan, temiz siyaset, temiz toplum diyerek siyasete soyunanların bugün girmem dedikleri siyasetin doruklarında gezindiklerine tanık oluyoruz. Bakınız, hayatı geçtik ama siyasetin de artık bir ticaret alanı olduğunu görme zamanımız geldi. Hayatımızda anne babamızın müşterimiz olduğu gibi Bakanlar Kurulu da siyaseti hayatta müşterimizdir. Ve hep haklı çıkar. Bakan iyi çıkarsa faizsiz kredindir. Kötü çıkarsa, karşılıksız çektir. Milletvekili iyi çıkarsa, servetimizdir. Kötü çıkarsa iflasımızdır. Partimiz hayırlı çıkarsa bitmez mal varlığımız, kötü çıkarsa ipotekli malımızdır.

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Sn. Mert Özdeş, sosyal medyadaki paylaşımında, Yahudiler tarafından, özerllikle KKTC’de satın alınan topraklar ile siyonist planlarının, adım adım ilerlediğini belirterek, göz göre göre toprak satışlarının devam ettiğini belirttin. Ayrıca Mosad ajanlarının, turist gibi adaya girip çıktığını ve İsrailli subayların rehabilitasyonun, bile ülkemizde gerçekleştirildiğini ifade ettin. Siyonizme uşaklık eden mason loca ve derneklerin, saf insanlarımızı ağına düşürmeye devam ettiğini ve ülkede Masonluğun moda olduğunu dile getirerek bu duruma kimsenin ses çıkartmadığına vurgu yaptın. Çok önemli bir olaya parmak basarken, Kıbrıs’ın, İsrail’in kutsal topraklar olarak belirlediği yerler arasında olduğunu ve kutsal toprakları elde etmek için Filistin örneğinde olduğu gibi yapmayacağı şeyin olmadığını halen fark etmedik. Sevgili Mert, bizler hoş görülü insanlar olarak, hala daha elbisesi kirli olandan değil, düşüncesi kirli olandan kormamız gerektiğini öğrenemedik. Artık uyansak diyorum.

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Sn. Mehmet Ahmet Ergören, sosyal medyada, Hasan Ulaş Altıok’un, paylaşımında, Uzun uzun anlatmaya, tartışmaya hiç gerek yok, av tamamen yasaklanmalı sözlerine atıfta bulunarak, hocam yıllarca av yapmış biriyim, doğadaki popülasyona göre hem büyük av hemde ince av yasaklanmalı diyorum. Göçmen kuş olsa bile bizim ülkemizde sulak yerler az olduğu için bu kuşların su başlarında avlanması, avcılıkla bağdaşmamaktadır dediniz. Da, haklı bir durum sonrasında, avcılar tarafından ‘Afaroz’ edilmeye hazır olun. Sn. Ergören, bir kişinin malına, arazisine veya bahçesine ma ben avlanacağım. Onun bunun malıymış anlamam dinlemem. Eve bile girer varsa avlanacak birşey avlanırım mentalitesini de ben bir türlü anlamadım. Oğlum diye yazılır canım diye okunur. Kızım diye yazılır ‘Meleğim’ diye okunur. Avcı diye yazılır ‘Canlılara Ölüm’ diye okunur. Bilmem anlatabildim mi?

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Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS), yetkilileri, yapmış olduğunuz açıklamada, özelleştirilen Ercan Havalimanı’nın tam bir talana dönüştüğünü, skandal sözleşme ile 25 yıllığına, Ercan Havalimanı’nın özel bir şirketin tekeline verildiğini belirttiniz. Bu yetmezmiş gibi daha sonra sözleşmenin 4 yıl uzatıldığını kaydettiniz. İşin bununla da bitmediğini, şirketin, devlete, elde edilen kârdan %47.8 ödemesi gerekirken ne kardan pay, nede KDV ödediğine vurgu yaptınız. Hükümet yetkililerinin, şirket sahiplerinin, Ankara bağlantılarından, ürkmesinden dolayı yetkilerini kullanmadığını, bundan faydalanan şirket yetkililerinin de gönlünün dilediğini yaptığını öne sürdünüz. Sn. Yetkililer, Bizim Çiftlikte, ensesi kalın. Gerdanı sarkık. Karnına vurunca ah arkam diyenlerin, dilediğini yapmakta özgür olduğu bir ülkedir. Çukur çanaklarını istedikleri kadar doldurabilir ve ekmek kadayıfının üzerine dondurma onun da üstüne fıstık ezmesi serpebilirler. Ayşaba, bu ülkede güzel helva yapılması için herşey mevcut. İrmik var. Şeker var. Un var. Helvayı pişirecek gaz ocağı da var. Ama helvayı kıvamında yapacak ne yazık ki ‘Usta’ yok. Bu nedenle helvanın ortası hamur, altı cıvık kalıyor dedi.

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Sn. Hürrem Tulga EZ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 100'lerce ton ‘kaçak zeytinyağının’ ülkeye yasal olmayan yollarla kaçak olarak girdiğini ve farklı yağlarla birleştirilerek, büyük işletmeler tarafından ‘zeytin yağı’ adı altında kullanıldığını söylediniz. Kayıt dışı olarak, ülkeye kaçak olarak sokulan zeytinyağlarının, sağlığı tehdit ettiğini kaydettiğiniz. Bu durumun, kaçak et oranından çok daha fazla olduğunu belirtirken, üreticilerin korunması için kurumlaşması gerektiğini ve sizin bu çerçevede hareket ettiğinizi kaydettiniz. Sn. Tulga, mesele KKTC’nin tanınmaması değil. Mesele tanınmamışlığın altına gizlenip de vur abalıya meselesidir. Yalan dolan ile işi götürmeye çalışanlar yalandan kim öldü diye düşünebilir. Doğrudur yalandan beden ölmez. Ama duyulan sevgi ölür. Güven ölür. Ve en önemlisi insanlık ölür

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Sn. Kemal Deniz Dana, gazeteci arkadaşımız Fehime Alasya’nın yapmış olduğu haberde, KKTC’de 5 bahis şirketine ait, 6 ilçede faaliyet gösteren, 43 bet ofisinin yanı sıra, 30’u aşkın ‘Sanal Bahis’ başvurusu yapıldığı ve başvuruların Spor Dairesi Piyangolar Birimi dosyalarında onay beklediği belirtildi. Bunun dışında izinsiz olarak faaliyet gösteren ve sürekli olarak polis tarafından ortaya çıkarılan ‘sanal bet’ ve ‘kaçak bahis’ sitelerinin hatırı sayılır miktarda olduğu ve bunların hızla yayıldığı kaydedildi. Haberi okuyunca biraz nostalji yaparak, KKTC’yi, Eğitim ve Turizm Adası yapacağız diyen yetkili yetkisizlerin kulaklarını çınlattık. Herhalde şimdilerde, Eğitim ve Turizm Adası yerine 3 ‘K’ yani ‘K’adın Ticareti, ‘K’ara Para Aklama ve ‘K’umar Adası olmanın, milletçe keyfini çıkartıyoruz. Oldu olacak 30 sanal bahis şirketine de izin verinki, onlarda ekmek kadayıfının üzerine konacak dondurma olsun.

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Sn. Mehmet Kayra, CTP’nin fabrika ayarlarını gurdalaya gurdalaya, içine ettiler dedin. Bence öyle olmadı Mehmet gardaş. CTP fabrika ayarlarına dönse, bazılarının yeşile dönen yüzü tekrar kırmızıya dönüşecekti. Rulemalar değişeceği için ne tekerleklerden, nede makineden abuk subuk sesler gelmeyecekti. Aksona gardası kırıldım kırılıyorum demeyecekti. Mangos etmeye yüz tutan makine, 21 kere swiçi çevirmeye gerek kalmadan çalışacaktı. Emek ve Sermaye birlikte olur. Sonuçta Türk Filmlerinde bir birine aşık olan esas oğlan ile esas kız gibi bir görüşte bir birlerine aşık olur diyenlere olmaz be guzzum. Bu harita bu ‘Gıbrıs’ı almaz be ‘Annem’. Olursa, 7 kat sınırı olan yerin, 10 kata çıkarıldıktan ve arsalar satıldıktan sonra tekrar eski haline dönüştürülen emirname gibi dünya çirkinlik abidesi gibi olur.

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Sn. Lica Şemmedi, Lafebesi sayfasından alarak yapmış olduğunuz paylaşımda, Avcıların eyleminde ön planda olan RHA’ya atıfta bulunarak, Devletimize bu güne kadar ödediğim tüm vergilere, gelir vergisi, kdv, seyrüsefer, araç muayene, her türlü stopaj, pul ve sair harçlara mahsuben hakkım olan RHA'nın (tercihen yepizyeni gara bir pickup) şahsıma acilen verilmesi için Başbakanlığın önünde bir eylem yapacağım. Eylem önce durma, sonra oturma, sonra da sırasıyla işeme, yatma şeklinde devam edecek, illa ki sn. Basbakanla bir görüşmem olacak ve umuyorum ki tez vakitte hakkım olan RHA şahsıma geç de olsa tevdi edilecektir. Siz de hakkınız olan RHA'yı almak, bu araçla gezmek tozmak, balığa pikniğe, kır gezmesine gitmek istiyorsanız eyleme destek ver. RHA hakkımız söke söke alırız. Susma sustukça RHA’sız kalırız dediniz. Lica hanım, Başbakanlığın önüne her giden meydandan boş çıkmaz. Yeterki, 10 taneden fazla oya sahip olsun. Hasibe Teyze, aşıksan töre, açıksan sapık, eleştirirsen din, boşanırsan eş, eleştirirsen hükümet sindirme operasyonları ile öldürür. Ama yandaşsan, öldürme yerine, mutlu ederek, kahkahalar ile ‘Güldürür’

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Sn. Hasan Ulaş Altıok, Tüketiciler Derneği "KIB-TEK özelleştirilmeli" diye bir açıklama yaptı. Tüketiciyi, yani bizleri korumak için örgütlenen bu arkadaşlar geçtiğimiz ay 13.4 dolar cent kWh alım garantisi ile yani bize sadece üretimi yaklaşık 75 kuruşa satan AKSA’ya tek kelime etmiyor ama tüm elektriğin “özel” tarafından yapılması çağrısı yapıyor. PES. KIB-TEK’in şu anki verimsiz üretim maliyeti bile AKSA’nın çok altında. Bunu hâlâ gören, yazan, çizen yok. Pahalılığın en önemli nedenlerinin başında “özel” sektör olan AKSA olduğunu eleştiren ve bu gidişle gerekli verimli yatırımlar yapılmazsa durumun çok ama çok daha kötü olacağını söyleyen yok. Ama ne fayda sağlayacağı, nasıl maliyetleri düşüreceği açıklanmadan “özelleşmeli” diyen bir Tüketiciler Derneği var. Bu bir şaka olmalı dediniz. Hoca, herhalde yağ ve grasonun dövizin yükselmesine karşın ülkede ucuzladığının farkına varmadınız. Arabistan’da akaryakıt, bizde yağ ve graso fiyatları yerlerde sürünüyor. Tüketicileri koruma misyonunu üstlendim kisvesi altında siyaseti kendine ilke edinen dernekte uçak yağı ile grasosu beleş. Hocam tavuk ve penguenin de kanatları var. Ama her ikisi de uçamaz. Ama birisi yüzerken buz gibi Kuzey Kutup sularında, diğerinin gagası nedense bir türlü kalkmıyor siyasetin yağ ve graso ile karışan mok çukurundan. Bilmem anlatabildim mi?

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