Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

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Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, galiba mavi vatan olarak nitelendirilen yerde durum çok vahim bir konuma geldi. ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Türkiye’ye ambargo uygulamaya başladığı ve yaklaşık iki aydan beri sondaj için gerekli olan kimyasallar ile mühendislik hizmetlerini Türkiye’ye vermediği öne sürülüyor. Türkiye yetkililerinin paramızla alacağız demesine karşın Yok denildiği ve bu tür ürünleri satan ve tekel oluşturan şirketlerin, ABD baskısı ile satış yapmadıkları söyleniyor. Ayrıca, ABD’nin ambargo kararına İngiliz, Fransız ve İtalyan şirketlerinin de uyduğuna vurgu yapılıyor. Kıbrıs yakınlarındaki Finike-1 ve Karpaz- 1 kuyularında servis, ekipman ve kimyasal alınan, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford (ABD), Geo-log (İtalyan) antlaşmalarını iptal ederek bu kuyular ve ada civarındaki kuyular için servis, mühendis, ekipman, malzeme sağlamayacaklarını belirtikten sonra çekildikleri söyleniyor. ABD’nin Exxon, Noble, İngiltere’nin BG, Fransa’nın Total, İtalya’nın Eni, Güney Kore’nin Kogas, İsrail’in Delek Drillinig Group şirketleri Mısır, İsrail, Ürdün, Filistin, Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la anlaşarak, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu kurdukları ve bu forma Türkiye’nin dahil edilmediği belirtiliyor. Sismik araştırma gemisi Barbaros ile sondaj gemisi Fatih’in bu nedenle Türkiye’ye döndüğü öne sürülüyor. Vallahi bu güne kadar hep O kadar da değil dedik. Ama bizi camdan değil formdan atarak işte o kadar dediler.

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Sn. Dursun Oğuz, son zamanlarda bazı aracıların ellerinde domatese benzettikleri zam kazıkları ile dolaştıklarına bizim gibi sizde tanık oldunuz. Domates görüntüsü ile Kamufle edilen zam kazıkları sizi de kızdırmış olacak ki, serbest piyasa diye bu halk kazıklanmaz dediniz. Kooperatifler ile birlikler oluşturulmalı. Markette 6 bin, Pazar yerlerinde bazen 8 TL. Olan domates,Türkiye’de 2-3 lira arası satılıyor. Orada 1 TL’ye alınan domates burada 3-4 TL’ye satılması gerekir. Bu nedenle, Domates ithaline izin verebiliriz dediniz. Sn. Bakan, kendilerini, anamızı öpen kadı yerine koyan aracılar, halk etiketse, etikete fiyatı biz koyarız diyerek anamızı öpme operasyonunu sürdürüyor. Biz KKTC’de hısar üstünde Büyüdük. Vakti zamanında, tek pirili için göz yaşları döktük..Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için bu aracıları yakarız. Eğer, iş ceza kesmeye kaldıysa, hakimde biziz savcıda biz diyen bugüne kadar bir babayiğit çıkmadı. İnşallah o hakim ve savcı siz olursunuz.

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Sn. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesinin, Otomobil üretimi olan Günsel bünyesinde eğitilerek, istihdam edilmek ve otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştirerek doğrudan iş olanağı sağlamak amacıyla otomotiv sektörünün birçok alanında personel istihdam edeceğinizi açıkladınız. Ayrıca eğitim programına kabul edilen adaylara eğitim programı süresince, aylık ücret ödeneceğini, Eğitimi başarıyla tamamlayan adayların ise Günsel bünyesinde istihdam edileceğini belirttiniz.Bir başka deyişle ülkede istihdam sağlarken kalifiye eleman yetiştirerek basma kumaş devrinden, kaliteli gazmir kumaş devrine geçiş sağlanacağı imasında bulundunuz. Kısacası ekmek kadayıfının üzerine dondurma, dondurmanın üzerine de fıstık ezmesi koydunuz. Sn. Günsel, kalite insana yapılan yatırımdır. Siz kaliteyi yaptığınız yatırım ile sağlarken, bir birine zarar vermeden yol alabilineceği örneğini sunan ‘Kar Taneleri’ gibi, insanların da bir birine zarar vermeden hatta ülkeye fayda sağlayarak yol alabileceğini gözlerin içine soktunuz.Ayşaba, bir insan yatmadan önce edilen duada yer alırsa duaların en hayırlısında yer almış olur. Ve Allah katında onun sevabı büyük olur. İrfan ovlucuğum da bu hayırlı duada yerini aldı dedi.

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Sn. Kutlu Evren, Sn. Özdemir Berova, Sn. Önder Sennaroğlu, Sn. Menteş Gündüz, UBP Meclis grubu toplantısına katılmayarak, eski Genel Başkan Hüseyin Özgürgün hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması için oy vermediğinizi gözlemledik. 14 Milletvekilinin katıldığı toplantıda komiteden oybirliği ile dokunulmazlık kararının çıktığını gördük. Tabi sizin meclis grubuna katılmayarak, hayır olarak nitelendirilen davranışınız sonrasında partinin karışabileceği Özgürgün ile pek ihtimal verilmese de partiden istifa edeceğiniz öne sürülüyor. Sn. Vekiller, sabah doğan güneş toz bulutu nedeniyle ışıl ışıl parlamak yerine karanlık bir gölge görüntüsü yansıtacak desenize. Hacı amca, bakın bu vekillerimiz Tanzimat Mahallesinin hemen yanıbaşındaki hısar altındaki ‘Meclis-i Mebusan’ın ceylan derili koltuklarında büyüdü.Partileri için sırası geldiğinde göz yaşları döktü.Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım vallahi bu arkadaşlar, arkadaşları için değil UBP’yi KKTC’yi yakar dedi.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Güzel günler olacak diyerek yapmış olduğunuz paylaşımda, Atatürk orman Çiftliğini de kurtaran Mansur Yavaş’ın, boşa akan Kızılırmak suyunu sulu tarıma kazandırdığını, Ankara'da üretilen herşeyi kooperatifler vasıtasıyla satın alıp halka daha ucuza satacağını, 1400 gönüllü bakkalı Belediyenin gönüllü bayisine döndürüp, ekmeği ve vatandaşın ürettiği eti, sütü herşeyi buradan halka aracısız ucuza satacağını ve Bakkalları da büyük marketler karşısında koruyacağını belirttiniz. Ve darısı Türkiyenin geneline ve tabii ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belediyelerine de olsun dediniz. Başkan, onlar kooperatifleri kalkındırma, bizler ise kapatma derdindeyiz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ları gibi başkanlar halkın cebini, bizde ise bazıları anasından gelecek emiri bekler. Onlar Atatürk ve laik eğitim derken, bizde bazıları maalesef imam daha çok imam ve cami ve bu meyanda eğitim diyor. Sn. Özkardaş, yetenek doğuştan olur. Sonradan kazanılmaz. Siz gıccacığı işe alacaklar. Oğlancığın sözleşmesini uzatacaklar düşüncesi ile oyunuzu, bazı cebini ve küpünü doldurma uğraşı içerisinde olanlar için boşa atarsanız yapılacak olanları eliniz ile değil işte böyle boynunuz ile çekersiniz.

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Sn. Hıfsiye Ruh, geçtiğimiz gün SIM TV’deki programınızda, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Ünal’ı konuk ettiğinizi gözlemledim. KKTC’de birçok bankanın en çok vergi veren kurumlar arasında olduğundan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk sıraları tuttuğundan dem vuruldu. Dünyada demokrasi ile idare edilen hiçbir ülkede, bankaların vergi rekortmeni olduğu, hatta ilk sıralarda yer aldığı görülmez.Ancak KKTC’de her yıl bankaların vergi rekortmeni olduğuna tanık oluruz. İyi bir programcı olarak sizden, işte bunun nedenini sormanızı beklerdim. Daha da ileri gideyim, 150 TL’nin birkaç yılda nasıl 10 bin TL’ye 5 bin TL’lerin 95 bin TL’lere ulaştığını da sormanızı isterdim. Esnaf, birçok iş adamının yer katmanında alçak sürünme yaparken, birçok bankanın Chalenger gibi uzayda yol almasını nasıl becerdiklerini sormanızı da beklerdim. Alınan kredilerin yıllarca dava edilmeden bekletildiğini ve uçan gezen faizler nedeniyle kar topu gibi büyütülerek ödenemeyecek boyutlara ulaştırılmasının esbabı mucibesinin nedenini de sormanızı isterdim. Sevgili Hıfsiye, konuğu incitmeme, kırmama korkusu ‘Ruhumuzda’ derin yaralar açıyor. Bunun için ‘Ruh’ gibi oturmayı seçiyoruz. Ancak yüreklerde açtığı yaralar dikiş tutmadığı için hep acıtarak kanıyor. Ve kaçınılmaz son olarak ekonomiyi kangrene dönüştürüyor.

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Sn. Mehmet Çangar, MİK tarafından ihaleye çıkılarak alınması gereken Ambulanslar ile ilgili olarak ihaleyi kazanmıştınız. İhaleyi ilk etapta kazanmanıza karşın, daha sonra ihalenin iptal edilmesi sonrasında ambulansların alınma işi Artesa Ltd.’e kaldı. Tabi bu durum sizi sinirlendirdi. Ve konuyu mahkemeye taşıdınız. Sn. Çangar, Merkezi İhale Komisyonun, gerçekleşen ihalelerde, eksik veya yanlış kayda değer birşey bulmazsa, bir ihaleyi iptal etmesi, söz konusu bile olamaz. Çünkü ogganın altında kalacağını bilir. Pişmiş kahvenin de çangara dönüşeceğini tahmin eder. Çangar gardaş, yapılan hazırlıkların, elde edilecek mangırların bir anda buhar olması insanı doğal olarak kızdırır. İnsan kendini elden çıkan balon gibi hisseder. Uçuyorum uçuyorum, dediği andan sonra BUMMM

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Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadı ile başlayan saldırı, boyut değiştirerek bu defa belediyenin yaptığı icraatlara dönüştü. UBP’li belediye parti meclis üyeleri, ‘Yeniçeri ‘ gibi kazan kaldırarak, kelle isterük demeye başladı. Başkan bugüne kadar bölge için yaptığın güzel işler bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. İmkansızlıklar içerisinde gerçekleştirdiğin başarılar senin aynandır. Ve bu aynadan çok güzel şeyler yanısıyor. Ayşaba, şeytanın bedduası, iman sahibinin zırhından geri döner.Bazıları,asidi kaçmış soda gibidir. Hazımsızlığı önleme yerine hazımsızlık yaratır. Ahmet ovlucuğum aldırmasın dedi. .

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Sn.F.Y. ve Y.C.C. Sorma gir, sormadan çık hanına hoş geldiniz. WhatsApp üzerinden “Buse” kodu ile 48 plakalı minibüste verdiğiniz hizmet dudak uçuklattı.Bir maşrappa su, 200 TL derken, maksılın bereketli olduğu söyleniyor. Ancak talihsizlik ya, bu satışların polise tosladığı belirtiliyor. Birinizin karısı diğerinizin bilmem nesi derken 2 kadının eline tutuşturduğunuz maşrappalar sonrasında, ço kişinin sussuzluğunu giderdiğiniz ve cuggaları doldurduğunuz söyleniyor. Kadınlar ellerinde maşrappa,ayaklar havada operasyon tam gaz devam ederken, polis güzel giden cuggalama işine ekşi sıktı be arkadaşlar. Sizler kadınlar ayaklar havada cam temizliyordu derken munaffıklar bu masum olayı çarptırıp, farklı kişiler ile yasa dışı cinsi münasebette bulunmaya teşvik ve fahişelik yapılmasına yardımcı olup kazanç sağlamak diyor. Ah be arkadaşlar masum bir şekilde “Buse”alıp vermenin yanısıra minibüs içerisinde bestesi ‘Ahhğğ’ güftesi ‘Ohvv’ icra edilmeye çalışılan şarkının yarım kalması gerçekten üzücü oldu.

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Sn. Tuğçe Tuğcu bu yıl KKTC'den Imperial College'i kazanan tek öğrenci olduğunu öğrendik. TMK tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğin dile getirilirken, her ülkeden yüzlerce başvuru kabul eden Imperial College'e girmeyi başaran tek öğrenci olduğuna vurgu yapılıyor. Sevgili Tuğçe,baban Sadrettin Tuğcu ile annen Nevruz Tuğcu’nun göğüslerini kabartırken, hem ailenin hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldun.Mevhibe Teyze, kanat vardır Doğanı padişaha, kanat vardır Kuzgunu Ieşe, ama kanat vardır Tuğçe gibi akıllı ve yetenekli kızlarımızı başarı dağının zirvesine götürür diyor.Tebrikler.

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Sn. Lale Bicim yapmış olduğun paylaşımda, hasta sınıflandırma sistemindeki formülü yazıyorum .Hemşire arkadaşlarım sahipsiz değildir.Ya bu nakiller yapılacak ya da yapılacak .Oyalamayın nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir bilene danışın.Ibrahim Özgöçmen sesim geliyormu dedin. Sevgili Lale, sesin 7 desibetreden gür çıkıyor. Ama kulaklarda pamuk ve kulaklık olduğu için pek duyulmuyor. Haaa pamuklar ve kulaklıklar çıksın dersen, ünlü düşünür Diyojen’in, İskender’e gölge etme başka ihsan istemem dediği gibi gölge etme dedikten sonra üç kuruşluk keyfimizin içine ettin. Rahat bırakmadın da diyebilirler. Hatçe Teyze, Lale gızıma selam söyleyin, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kötek ile ilgili tüm donanımlar da bizde mevcuttur. Haa bur arada, Lale gibi güzel kızlarımız, Avon olmasa da güzel, Oriflame olmasa da güzel. Neden çünkü Retrica var, Candycam var, Powercam var. Hiç biri yoksa photoshop var. Her şekilde güzeller. Ama güzelliklerine kanıp nasırlarına basarsanız ‘Vay halimize’ bile diyemezsiniz dedi.

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Sn. Emre Özkan, Merkezi Ceza Evinde gardiyanlık nasıl gidiyor. İmamların okullarda din dersi öğretmenliği konusundaki tepkinizi Hıvsiye Teyze bile anlamadı. Bizleri bilmediğimizi bilmemek ile suçlarken, siz bir bilen olarak, bir imamın din dersi öğretmenliği yapması için alt yapısı olmadan nasıl öğretmenlik yapacağını söylermisiniz? Din Dersi verecek olan öğretmenlerin ilahiyat fakultesi mezunu ve pedagojik formasyon sertifikasına sahip olması gerektiği herhalde gözünüzden kaçtı. Bunun yanısıra ilahiyat fakultesi mezunu olup oğretmenlik sınavlarını geçmeleri halinde bir imamın din dersi öğretmenliği yapabileceğini de herhalde hatırlayamadınız. Haaa bu arada Evkaf münhal açtı ve din İşleri başkanlığına imam alacağını duyurdu. Münhalde yüksek okulun yanısıra, orta dereceli okullardan mezun olanlar da imam münhaline başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Sn. Özkan, siz çok bilen birisi olarak şimdi bu orta dereceli okullardan mezun olan İmamların da okullarda, din dersi öğretmenliği yapabileceklerini söyleyebilirmisiniz? Bu arada teşbihte hata olmaz derler. Geçenlerde Arap kanalının birinde maç izliyordum, babaannem Arapçayı duyunca amin demeye başladı. Bilmem anlatabildimmi?

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Sn.Tarihi Eserleri Koruma Dairesi yetkilileri, bugüne kadar birçok tarihi mekanda gerek sergi gerekse konserler verildi. Tarihi Balabayıs (Beylerbeyi) Manastırında da buna paralel olarak konserler veriliyor. Özellikle senfoni orkestralarının konserleri ağırlıklığı tartışılmaz olan Balabayıs Manastırında tabiki verilecek. Ama mavro yerimo kalsın tarihi duvarlara da çivilerle pankartlar asılarak o dokuya zarar verilmeyecek. Üstüne üstlük, tarihi doku çiviler ve pankartlar ile tahrip edilirken, makam sahibi kişilerde buna alkış tutmayacak. Sn. Yetkililer, korkunun belki ecele faydası olmaz. Ama tarihi dokunun tahrip edilmesine kesinlikle faydası olur. Yedikleri nane nedeniyle, kulak çekmek için aradığınız kişiye ulaşamıyorsanız, aramaya devam edin. Çünkü sorun hatta değil bizzat yedikleri halttadır.

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