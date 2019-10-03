Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"

Sn. Emine Erdoğan, öncelikle yeni yeni dillendirmeye başladığınız halifeliğiniz hayırlı olsun. Diyanet işlerindeki sıfır atık projesinde yaptığınız konuşmanızı You tube’dan izledim. O konuşmada, Halife olmanın sorumluluğunu taşıyoruz diyerek, kendi çeşmemizden ampülümüzden, değil yeryüzünde halife olmanın sorumluluğunu ve mesuliyetini taşıyoruz ifadesinde bulunmanız, Memluk devletini, Merci Dabık ve Ridandiye savaşlarında yenen ve Halifeliği Osmanlı’ya getiren Yavuz Sultan Selim’den sonra sizin getirmeniz çok hoş karşılandı. Siz Ayşaba’nın, tamam halifemiz eksikti onu da tamamladık demesine aldırmayın. Kıskançlığındandır. Yüzümüzü güldürdünüz. Ama bu kadar zahmete katlanmasaydınız. Sizi tenzih ederek söylüyorum, buralarda yüzümüzü güldürecek padişahın soytarısı çok. Siz zahmet buyurmasaydınız.

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Sn. Kudret Özersay bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Şeker Sigorta soruşturması, israf edilen ilaçlar ve yeni gösterilip devlete ikinci el alındığı iddia edilen jeneratör konularıyla ilgili olarak yaptığınız açıklamada, sadece siyasilere dair yolsuzluk iddiaları konusunda adım atarak dokunulmazlıkların kaldırılmasına odaklanmadığınızı, bunların yanında devletin zarara uğratıldığı çeşitli örnekleri içeren farklı yolsuzlukların üzerine de ciddiyetle gideceğinizi ve takipçisi olacağınızı belirttiniz. Ayrıca “Gerek Polis Teşkilatımız gerekse Başsavcılık üzerinden, siyasilerle ilgili diğer konularda olduğu gibi bu konularda da takipte olduğunuzu dile getirdiniz ve hiçbir dosyanın bir kenara atılması diye bir şeyin söz konusu olmasına izin vermeyeceğinizi belirttiniz. Sn. Özersay, kanat vardır kartalı padişaha, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. İnşallah sizin kanatlar sizi bu konuda Yunan mitolojisindeki efsanelerde 4 kadın 8 erkek 12 Tanrının yaşadığı ‘Olimpos dağına taşır. Ve Olimpos Dağı'nda oturan Tanrılarla - Titanların savaşında olduğu gibi bu savaşı olimpos dağında oturacak olan siz kazanırsınız. Savaştan sonrada bu Titanları cezalandırırsınız.

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Sn. Tufan Erhürman, CTP’nin 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 27’inci Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne aday olan üyelerin tanıtım etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz akşam Mağusa’da yaptığınız konuşmada üç ayaklı yol haritasından bahsettiniz. Bir an önce masadaki formül olan federasyon temelinde kapsamlı çözüme ulaşmak; kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratmak ve kısa vadede kapsamlı çözüme ulaşmanın mümkün olmadığının görüldüğü koşullarda ülkeyi adım adım çözüme yaklaştıracak Güven Yaratıcı Önlemleri hayata geçirmesi gerektiğini dile getirdiniz. Son zamanlarda sözü edilen alternatiflerin gerçekçi olmadığını ve yeni sorunlar yaratacağını da belirttiniz. Vallahi çokta doğru söylediniz. Ayşaba, 3 ayaklı yol haritasından birisi olan federasyonu gömmek için Çavuşun birisi elinde kazma kürek mezar kazıyor. Ekonomide yeni modelin filizlerini, tatari topaç bumburo kopartıyor. Kudreti anasından gelme bir başkası Kısa vadeli çözüme, bayda, ata ata bir haller oldu. Herkes giderken Mersin’e bunlar gider tersine tersine diyor.

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Sn. Ayşegül Baybars, yıllardır cebinde beş kuruş parası olmadan ülkeye rahatlıkla girenlere paralel olarak tırmanışa geçen hırsızlık, soygun, tecavüz ve cinayetlerin vatandaşta yarattığı travmayı gidermek amacıyla hazırladığınız İkamet ve Vizeler Tüzüğünün 23 Ekim’de yürürlüğe gireceğini öğrendik. Yeni tüzükle, ülkeye girişlere sıkı denetim geleceği söyleniyor. Gelenlerin cebinde kaç para olduğu, 6 ay pasaport zorunluluğu ve yasaklı olup olmadıklarının kontrol edileceği belirtiliyor. Boğazımıza kadar yükselen adli suç vakalarının bizi boğmaması için hadde bir ‘Hissa ‘ daha yapın ve sorma gir, sormadan çık KKTC For Ever’in kapı ve pencerelerini denetim altına aldırttın. Ayşegül hanım, inanın kızlar beyaz ‘Yatlı’ prenslerini beklerken, vatandaşlarda ‘Dur yolcu’ nerden geldin nereye gidiyorsun filminin vizyona girmesini bekliyor. Filmin fragmanı yani ön izlemesi inşallah tez biter de esas film başlar diyenler çoğunlukta. Başrol oyuncusu olduğunuz film beğenilirse bir gönülde bir çiçek olma yerine inanın birçok gönülde buket olacaksınız.

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Sn. Fikri Ataoğlu, Sn. Erhan Arıklı, mecliste hükümete yönelik birlikte muhalefet kararından sonra, ‘’ Milli davada fikirlerimiz örtüşüyor” diyerek rotayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevirdiğiniz ve bir ittifakta birlikte hareket edebileceğinizi işaret ettiğiniz söyleniyor. Serdar Denktaş’ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Meclis’te grup oluşturacak yeterli milletvekili sayısına sahip olmadığınız ve bu nedenle komitelerde söz hakkı bulamayarak önerilerin rafa kaldırıldığını belirtmesinden sonra bukez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin masaya yatırılması vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Sn. Ataoğlu, Sn. Arıklı, kırk derviş bir birini bilmiş sözünden hareketle, bence sağdaki adayların çok olması ve oyların bölük pörçük olmasından dolayı bence bu ittifaktan bir bal olmaz. Seçim zamanına kadar bu köprünün altından çok sular akacağına ve daha çok oyunlar oynanacağına göre bu ışık golorambiciğin ışığından öteye gitmez. Çünkü bu güne kadar siyaset arenasında özenle sunulan Karagöz ile Hacivat oyununu seyrede seyrede zaten gülmekten siyaset fıtığı çıkarttık. Çorak tarlada bostan yetişmez. Haaa bu birliktelik sırf bu birliktelik Serdar Denktaş için olacaksa, gübreleme ve katkı ile çorak tarlada ürün biraz olabilir.Ayşaba, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Tabi çıkabilirseniz diyor.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, Meclis tatilinin ardından gerçekleştirilen açılışa katılmamanız dikkatlerden kaçmadı. Meclis toplantı yaparken gün içerisinde sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı'ya teşekkür tweeti attığınız gözlemlendi. Paylaşımınızda bu süreçte başından beri, hiçbir beklentisi olmadan, siyaset hayatımda çok az rastladığım bir dostluk örneği gösteren, sevgili Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Erhan Arıklı'ya, teşekkürü bir borç bilirim dediniz. Sn. Özgürgün, son zamanlarda UBP’den istifa edeceğiniz şeklindeki iddialar gündemdeki yerini alamaya başladı. Acaba ufukta YDP’mi var diye sorular sorulmaya başlandı. Vallahi mutluluk dediğimiz şey bir ömür değil, anlıktır. Aslında, çok uzak değil YDP veya bir başka partinin kapısı İki adımlıktır. Siyasi yaşam, rengarenk kapılardan ibarettir. Biri kapanır diğeri açılır.

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Sn. Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Girne Milletvekili olarak yapmış olduğunuz açıkalamada Halkın Partisi siyasetin dilini değiştirdi. Halkın Partisi’nin söylemleri başka siyasi partiler tarafından da kullanılır hale gelmiştir dediniz. Ayrıca, Halkın Partisi ilk kurulduğu gün ne dediyse bugün de onu yapmaya çalışıyor ifadesinde bulundunuz. Jale hanım, HP siyasetin dilini değiştirdi derken, neyi kastettiğiniz anlaşılmadı. Yani Türkçe’den, İngilizce’ye mi? Almanca veya Fransızca diline mi döndü demek istiyorsunuz. Yoksa Gülçah Manavoğlu’nun kullandığı dili, yani kırbaç ve beyzbol sopası dilini mi kullanacak demek istediniz? Vallahi çok bilinmeyenli bir denklem gibi çözülmesi zor bir açıklama yaptınız. Ayşaba, etraf henüz aydınlanmadı. Etraf zifri karanlık. Işık yanmadan karanlık yok olmaz ki, dedi.

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Sn. Rekabet Kurulu üyeleri, Kamu İhale Yasası’yla kamu ihaleleriyle ilgili “İtiraz Makamı” olarak görevinizi layıkı ile yapmakta olduğunuzu gözlemledik. Rekabet Kurulu olarak, kamu ihaleleriyle ilgili yapmış olduğunuz açıklamada ihalelere itirazların artmakta olduğunu, itirazların çoğunluğunu Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarına karşı yapıldığını belirttiniz. Ve dikkat edilmesi gereken konulara da vurgu yaprken “İhalelerde yaşanan sorunların yasadan değil, hatalı uygulamadan kaynaklanmakta” olduğunu dile getirdiniz. Bir başka deyişle hımmmm sana söylüyorum gelinim, sen anla kaynana demek istediniz. Sn. Kurul üyeleri, hata ve nisyan müstesnadır tamam. Ama mavro yerimo galsın bu hata ve nisyan, tren yolu gibi veya incir ipi gibi bitmek, tükenmek bitmezse, sürekli hata yaratanların, çekin fişlerini, bitirin işlerini demek gerekmezmi? Ne diyelim. Babam sevmiş almış anayı. Bizlerde sevdik hatayı ama sonrasında almışız babayı.

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Sn. Mustafa Hacı Ali sizin İşletme kuruluşlarından birisi olan Kırnı Piliçleri'ne, Dünyanın ‘kanatlı’ damızlık üretim lideri, Uluslararası, kalite denetleme kuruluşu Aviagen'den, tüm tesisleriniz için ROSS 400 ödülünün verildiğini öğrendik. Geçtiğimiz gün Golden Tulip Otel'de de ödül töreninin gerçekleştiğini gözlemledik. Uluslararası kuruluş tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kırnı Piliçleri'nin hem üretim sayısı hem de kalite açısından dünya standartlarında üretim yaptığı açıklandı. Mustafa bey, boş çuval ayakta durmaz. Son model arabalar dururken, el arabası ile yol alınmaz. Siz çuvalı deneyim ve beceriniz ile doldurdunuz. Tesislerinize de 1956 model Dodge yerine yerine son model üretim makineleri koydunuz. Birileri el arabası ile giderken siz son model arabanız ile onlara eksoz gazını yutturdunuz. Nuriye Teyze, biz gençliğimizde derslerde çok kopya çektik. Kopya bir sanattır. Ama bizim öğretmen sanattan anlamadığı gibi bazı iş sahipleri de Mustafa Hacı Ali’den kopya çekmeyi öğrenmedikleri için sanattan anlamıyorlar dedi.

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Sn. Emine Baysal, başınız sağ olsun. Beklenmedik şekilde kızınız Sedef Sevgi Derin’i kaybetmenin sonsuz acısını yaşamakta olduğunuzu bilenlerdeniz. Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Kimseye evlat acısı tattırmasın. Kızınızı kaybettiğinizi öğrenince geceyi morg kapısında geçirdiğiniz öğrenen vatandaşlar inanın sizin kadar üzüldü. Geride 3 çocuk bırakan ve süratli araba kullanmadığı söylenen kızınızın aracının 180 Km. Hız göstertmesinin yanısıra, kullanmadığı bir yolda kaza yapması da ilginç. Ayrıca sırtında morluklar olmadı tabi ondan daha ilginç. Sn. Baysal, muammalar zinciri uzayıp giderken, geride acı dolu bir anne ve 3 küçük çocuk kalıyor. Bazen gözlerden yaş akmaz, ama kalp hıçkıra hıçkıra ağlar. Şehirlere sığmayacak kadar büyük olan acılarımızı, küçücük odalarda çekiyoruz. Birkez daha başınız sağolsun.

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Sn. Orhun Karakgözlü, paylaşımında, sevgili arkadaşlar. Mahallebi yapmaya karar verdim. İki litre süte kaç bağ nane ve kaç adet soğan koyacağım bir bilen varmı diyorsun. Ah be Orhun, sende hiçbirşeyi bilmiyorsun. Ayşaba, Orhun ovlucuğuma selam söyleyin. Mahallebiye Şekerden yapılan sigortadan, bir bağ dirifil. Elektrikli ocaktan bir demet ihale tozu. Merkezi ihale odasından komisyon sosu. Falanca bankada cirit atan dolar acı biberinden bir tutam. Filanca bankada göbek atan störling tozundan bir kaşık. Ercan bal otundan iki kaşık ve biraz dokunulmazlık ile yolsuzluk sütü koyacak. Dokunulmazlık ve yolsuzluk sütü bozuk çıkarsa, midesini rahatlatmak için israf edilen ilaçlardan içsin. Rahatlamazsa yeni diye alınıp ikinci el çıkan devletin elektrikli arabalarından birisini kaptığı gibi hastaneye gitsin dedi.

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Sn. Mehmet Kayra, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bu Fasulya, Böğrülce Festivalleriniz Gabak tadı veriyor artik diyerek tren yolları gibi uzayıp giden aslında panayır olan ama adına festival dediğimiz, börek, gatmer, incik boncuk satış yerleri düzenleyenlere göndermede bulundunuz. Yalnız paylaşımında, KKTC’nin en önemli panayırlarından, Garavolli, gavcar ve molehiya festivallerini yazmayı unuttun. Hatta unuttukların arasında bulunan ‘Hıyar ‘ Festivalini bile sana Abdurrazzak Berri hatırlatarak ‘Hıyar’ festivali eksik, ona bir köy bulmak gerek mesajı gönderdi. Mehmet gardaş, Ayşaba, Çobanın gönlü olsa tekeden yağ çıkartır. Bizde üzüm, üzüme bakarak kararır birliğine bağlı olanların, çobandan daha fazla gönülleri var ki, değil tekeden, öküzden bile süt çıkartmak için sinek pislese panayır yapıyorlar dedi.

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Selahattin Işık, yaptıkların ile ne ışık nede ışıcık bıraktın. Hele hele Lapta’da annen ile kız kardeşini bıçakla rehin aldıktan sonra bir polisi bıçak ile kolundan yaralaman, karanlığı zifiri karanlığa çevirdi. Bugüne kadar yaşanan adli olaylara senin bu yaptığın tuz ve biber ekti. Anneler en kutsal varlıklarımızdır. Kız kardeşlerimiz ise üzerine titrediğimiz değerlerimizdir. Sen ne kutsallık nede değer bıraktın be Selahattin. Gannavı çekince ne Ana nede bacı tanıdın. Bak Hacı amca, aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak diyor. Bakıyorum sen iyi düşünüp anan ile kızkardeşinin hayatını, iyi bıçak kullanmak ile polisin hayatını riske soktun. Ayşaba bu tipleri hayatımızdan silmek gerek. Çünkü geri dönüşüm kutusunda bunları bekletirsek sistemimizi yavaşlatır. Bunlara vereceksin cezayı Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlatacaksın dedi.