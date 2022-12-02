Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (2 Aralık 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof sizi Gambiya’ya davet etti. iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri noktalara taşımayı geçtim Gambiya’ya egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statüsünü kabul ettireceğiniz için sevinçliyim.Bu arada ağzını hep Türkiye seyahatları başka ülke yokmu diyen o som ağızlıların ağzını kapatacaksın..Bunun dışında 2022 yılında kırdığınız seyahat rekorunu 2023’de kırmak için bunun ilk adım olacağı için sevinçliyim. Sn.Tatar, Kanuni Sultan Süleyman’ı aradım. Ana dururken neden diye sordu. Morali bozuktu üzüntülerini dile getirdi. Aman Ana kalbi kırdıktan sonra gelen özür doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz. Aman dikkat edelim.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu,, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u kabul ettiniz. Gambiya ile eğitim alanında yürütülecek çalışmalarda, iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşıyabileceğinizi kaydettiniz. Vallahi, Gambiya’lı öğrencilere, ayni bizim öğrencilerin Okullarda Çöpler ile tuvaletlerden taşan mukların, kucak kucağa dans ettiği bir ortamda huzurlu eğitim verilmesi mükemmel olur. Hastalık yayan virüsler böyle bir ortamda mutluluğun doruğuna ulaşırken, Gambiya ile turizmi patlatacağınızdan eminiz. Süper bakan olarak Narkist’liğin rengine kapılmayın.,Hayallere aldanıp, aman hayaller balonunu patlatmayın

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Sn. Hasan Esendağlı, Mevlana gibi gel ne olursan ol gel dediklerimiz, ricamızı kırmadı. Ve Dingo’nun hanına dönen KKTC giriş kapılarından giriş yaptılar,.Ama ne hikmetse giriş yaptıklarını gördüklerimizin çıkışlarını göremedik. Görünmezlik iksiri içtikleri için görünmeyenleri yeşil altlı mum ile aramadık. Muma yazık olmasın dedik. Çünkü, eski hapishane dolduğu için açılalı henüz bir ay olmasına karşın, dolan yenisinde kalmayı tercih etmişler.. Yaşanmakta olan anın rayında giden trenin altında kalan %40’lık misafir turistler konusunda vallahi bizim hükümetin suçu yok. Suç gel ne olursan ol gel, diyen ‘Mevlana’da

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Sn. Çetin Sadeli A mızır seçmen. Gonuş da Gorkma dedin konuştuk. Kalemin ucu sivri olsun dedin kalem traş ile burnunu incelttik. Gelda gorkma dedin. Gelmek için Potinleri giyerken ‘Kırmızı kart’ ile barra dediklerini duyduk. Gorkma guzum ağrımaycan diyenler kalemin sivri ucunu münasip yerimize sokarken, eskiden eşeklerin dütüne sürülen ‘Avroşillo^yu münasip yerimiz yerine, dilimize sürdüklerini gördük. Hala gelde da gorkma diyorsun. Gorkma konuş diyorsun. Çetinnn, gelelim da yerinize adam gödeririz diyenler bu defa ‘Ada’dan paketlemek için perende alıyor. Çetin’ciğim. Allah avuç içlerini yalanması için yarattı. Hadde Çetin Naş. Hadde guzum ağır ağır gaybol. Anca gidersin.

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Sn. Mustafa Baturalp ·paylaşımında, 2022 bütcesinde siyasi partilere ayrılan ödeneğin 21.390.000 TL olduğunu, 2023 bütcesinde öngörülen ödeneğin %200 oranında artırılarak 64.410.000 TL’ ye çıkartıldığını dile getirdin.Nasreddin Hoca eskiyen dolunayları kırparak yıldız yapardı. Bizde Asgari ücreti, hayvancıya, narenciyeciye, çiftçiye verilecek teşvlikleri kırparak tüylerini yolduğumuz kuşa döndürüyoruz. Sonra bu yolduğumuz kuşlları .’Güneş’te garagavurma yapıyoruz. Mustafa abiciğim, işkebe-i kübradan salladıkları Lafları ile büyük olduklarını sananlar, işte böyle yaptıklarıyla ne kadar küçük olduklarını kanıtlarlar. Hepsi bu. .

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Sn. Feriha Tel, ;Yeşil Barış Harekatı Başkanı olarak, seçim yasaklarından hemen önce Anayasa ile korunan ‘Orman Arazisi‘ statüsündeki arazilerin, Babayasa’yı geçtim Anayasa’yı bile tanımayan ‘dağı- taşı ormanı-sahili Oy’a tahvil derneğine mensup efendiler tarafından, seçim yasaklarının girmesine bir gün kala ‘Orman Arazisi’ statüsünden çıkartıldığını ve eskiden balı parmak ile yerken şimdi ‘Kepçe’ ile mideye indirilenlere verilmesi için Maliye Bakanlığına devredildiğini belirttin..Feriha hanım, adamlar ye yememin Cumhuriyetinin bireyleri olarak mesleklerini icra ediyor. Adamların orman arazilerini tel tel ederek oy sandıklarına ne olur kan doğrama.

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Sn. Ahmet Sönmez, Mağusa Sakarya bölgesi Muhtar adayı olduğunu öğrendik.İş yapmayı kendine eziyet addederek üretmeme alışkanlığı hastalığından muzdarip olanların aksine iş yapma ve üretme konusunda senin araba frensiz gidiyor. İnsani ilişkilerin Başkanı olduğun Kamp Der’de kendini göstererek, müthiş kavga ve tartışmalara nokta konmasını sağladı. Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu görmeyenler aklını peynir ekmek ile yiyenlerdir. Sönmeyen iş yapma heyecanın sanırım Sakarya bölgesini uçuracak. Sn. Sönmez Ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü delindi. Ama Güven tabakası sapasağlam duruyor Sana duyulan güvenin ışığı ‘Sakarya Bölgesini’ ışıl ışıl edecek

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Sn. Asil Nadir insanlar gibi imparatorluklarda doğar, büyür ve takdiri ilahi olduğu için hayata noktayı koyar. İtine ile büyüttüğün Kıbrıs Medya ellerinde doğdu. İtina ile büyüttün. Poly Peck ile sevdalı olduğun Kıbrıs’a desteklerin çok oldu. Tabiki bu sevdanın bedelleri de büyük oldu. Debisi yüksek, akıntısı çok nehirde iki defa yıkanılmaz diyenlerin aksine sen bu nehirde çok defa yıkandın ve bedelini de ödedin. Sn. Nadir, hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengede durmak için sürekli hareket etmek gerekir. Sürekli hareket ettin ama birileri sürekli olarak bisikletin zincirini kırmaya çalışırsa sanırım yapacak birşey kalmaz.

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Sn. Halil Akbıçak Kasaplar Birliği Başkanı olarak heyetiniz ile bakan Dursun Oğuz’u ziyaret ettiniz. Okkasını 70 TL’ye aldığınız eti kilosunu 350-400 TL’ye sattığınız için uzlaşıcı tavrı için Başbakan Ünal Üstel ile bakana teşekkür ettiniz. Bakan Oğuz’un iyi niyet çerçevesinde gösterdiği uzlaşıcı tavırın gerek hayvancılar gerekse kasaplar adına olumlu olduğunu dile getirdiniz. Sanırım bu iyi niyet sonrasında oggasını 70 TL’ye aldığınız eti kilosu 600 TL’ye satarsınız. Sn. Akbıçakl gülün dikenin himayesinde yaşar diyenlere inanmayın. Ayni kasapların insanların himayesinde yaşadıkları gibi dikenin itibarı da gülün himayesindedir.

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Sn. Fırat Ataser büyük tartışmalar yaşanan Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesi başkanlığı ile ilgili fırtına dindi. Florida sahillerini darmadağın eden Mariya Kasırgası gibi Lapta kasırgası bölgeyi darmadağın etmedi ama kiremitleri uçurdu. Fırtınanın dinmesini sessizce bekledin. Şimdilerde ağır ağır kendini göstertmeye başladın. Bizim Minik Kuşlar fırtına sonrasındaki atakların seni zirveye taşıdığını söyledi. Zirveye konarken seni CTP adayı Emre Efendi’nin takip ettiğini dile getirdiler. Sn. Ataser, Ununa sözümüz yok. Ama Eleğini astığın duvarın yıkılmaması güzel.

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Sn. Cenk Özdağ bende adayım dedikten sonra birilerinin işaret parmağını sallaması sonrasında ben bu işten farıdım bu saatten sonra yokum diyen birileri için "İki dönemde Mağusa'nın içine mıçtım, şimdi de üzerine tüy dikmek için yeniden adayım." dediğini yazdın. Sevgili Cenk mıçtığı mukun üstüne tüy dikemedi. Çünkü işaret parmağı sallanınca donuna mıçtı. Oraya tüy dikerse bir yerine kaçmasından korktu. Aslında söylendiği gibi okumaya sevmeyen bir millet değiliz. Erkekler bildiğini okuyor. Kadınlarda erkeklerin canına okuyor. Halkın da ‘Cesur Yürekli’ höt denince yelkenleri indirien bazı emir erleri canına ot tıkıyor .

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Sn. Fikri Marasalı insanların çiğ süt emdiğini sanırım yaşadıkların sana öğretti. Verdiğin mücadelede bir yerlere kapağı atma düşüncesinde olanlar sana boşuna uğraşın dediler. Da, sanırım bu lafları sarf edenlerin bir yerlere aday olması seni şaşırttı. Mevlan bu tipler için “Bozuk Olunca Maya,Ne Ar Tanır, Ne De Haya!” sözünü boşuna söylemedi. Bunlar yalan yanlışlar ile yükseldikleri ‘Ozon’ tabakasını deldi. Sapasağlam dedikleri ‘Güveni’ yerle bir etti. Ben bunlara ağzım ile küfür etmiyorum. Ama bir yerim ile katıla katıla bir yerim ile kahkahalar ile gülüyorum.

Fıkra

Sabahleyin kalkmaz

Ressam İki arkadaş, sergide bir tabloyu seyrediyordu. Biri:

-Şuna bak, dedi, güneşin doğuşunu ne güzel canlandırmış.

Öbürü düzeltti:

-İmkânı yok, mutlaka güneşin batışıdır.

-Belki öyledir. Ama nasıl oluyor da

bu kadar kesin konuşabiliyorsun?

-Ressamı tanırım, sabahları onbirden önce kalkmaz