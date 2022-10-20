Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 20 Ekim 2022 Perşembe

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, gözleri tekalamit ve ebiskevi yaptıktan sonra limandan ağır ağır yol almaya başlayan gemi gibi, sizde belediye başkan adaylarını belirlemek için kolları sıvadınız. Lefkoşa için, benim adayım Sadık Gardiyanoğlu’dur dediniz. Da, koltuğa oturduktan sonra, hazımsızlıktan mide fesatı yaşayan, bayda atmaktan bir çok suç kaydı bulunan, bazı yürüyen WC’den müteşekil guspo –kürek takımı sizin altınızı oyarken granit bölgeye tosladıkları için dönüp Sadık Gardiyanoğlu’nun altını oymaya çalışıyor. Sn. Üstel, kadın gülmeyi unutmuşsa arkasında çok başarılı bir öküz, koltuğa oturanların arkasında da, basur nedeniyle koltuğa oturamayan ‘Brütüs’ler vardır.

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Sn. Zorlu Töre, bülbül ne çekerse dilinden, sizde CTP’ye yönelik kin ve öfkenizden, çekiyorsunuz. İkide bir ‘Yüce’ dediğiniz ama koltuklarda oturan 5 kişi nedeniyle ‘CÜCE’ görüntüsü yansıtan Meclis’te, güftesi sataşma, bestesi tartışma olan eserinizi sunmaya çalıştınız. Bu kadar koruma ve danışmana ek Mustafa Çaluda’nın Meclis’e istihdamı konusunda size birşeymi battı demiştiniz. Plümer Osman dostum, yoooo bize birşey batmadı. Kuzey Kıbrıs ‘İstihdam ‘ Cumhuriyetinde 27 bin TL’lik ‘Gazzıkk’ Salya sümük etiğiniz torpilsiz gençlere battı dedi. Sn. Töre, Türk’ün genetik bilimi; babayı kızdıran çocuk “anne”ye, anneyi kızdıran çocuk “baba”ya çekmiştir. Da biz halkı fitil eden sizlerin kimden çektiğini nedense bir türlü bulamadım.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanlığında, lastiği ekriz yaptığı için yampuri, sparkları yağlandığı için tekleyerek saatte 5 Km. Hız yapabilen tomofil gibi gittikten sonra ‘Süper Bakan’ mertebesine ulaştınız. Yeniden getirildiğiniz ‘Eğitim Bakanlığında yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır ayaklarında hademelerin gurgurasında kalan ‘Hıçkırık’ gibisiniz. Ne aksırsalar ne tıksırsalar bir türlü kurtulamıyorlar. Bu nedenle sizi ‘Süper Bakanlıktan’ ‘Padişahlığa terfi ettiler. Günün anı olarak da size ‘Kavuk’ hediye ettiler. Ayşaba, Sn. Bakanın açıklamalarına baktıkça onun kendini çok pozitif hissettiğini görüyorum. Sahi ama o Alkali pil midir? Akü müdür? Akü dolduran sarj aletimidir? Allah aşkına nedir diye soruyor.

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Sn. Fikri Ataoğlu, ünlü düşünür Eflatun, bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur demişti. Kuzey Kıbrıs ‘İstihdam’ Cumhuriyetinde adalet yoksa, kapalı Maraş’a sınavsız münhalsiz 7 kişi nasıl istihdam edildi söylermisiniz. Hak, hukuk timsali Hakkı dayının dediği gibi, gayınçonun oğlu, baldızın kızı, parti ileri gelenin yeğeni ve akrabası olan 20 kişinin hakkı olmasaydı, hükümet sınavsız ve münhalsiz onları işe alırmıydı? Sn. Ataoğlu, Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekleri çok gördük. Siyasetçi yağmur gibi yağmadı ki halk olarak bizler toprak gibi kokalım.

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Sn. Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, maşallah alacağınıza şahin, vereceğinize kaplumbağayı geçtim dünyanın en tembel ve yavaş hayvanı koala’yı bile solda sıfır yaptınız. Alacağınız için ahaliyi günde on defa ararken, vereceğiniz için ‘Genel Müdürlükten’ onay bekliyoruz diyorsunuz. Verdiğiniz çek yaprakları için bloke ettiğiniz parayı geri iade için Allah Kerim derken, ardından ‘Kerim’in kuyusunun derin olduğunu, ipin Genel Müdürlükçe kısaltıldığı için kuyudan çıkılamadığını ima ediyorsunuz. Efendiler, bugün bugüne kadar gözümüzde büyüttüklerimizin kıçımız ile güldüklerimize eş değer olduğunu anladık. Koala olmaya devam edin.

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Sn. Kemal Yılmaz, UBP’den Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye başkan adayı olarak göstereleceğiniz açıklandı. Kaymakamlık görevi size iyi bir deneyim kazandırırken, yıkılması için Mahkemece emir verilen Karpaz’daki tatil yeri olarak kullanılan tahta evlerin yıkımına, hapise girme bahasına karşı çıkmanız halk nezdinde büyük takdir toplamıştı. Sn. Yılmaz, bölgenizde dişli adaylar var. Bu nedenle adaylık denizi mercan kayalıkları ile dolu. UBP’li Ali Öğdü ile Cenk Seren ikilisinden birisinin bağımsız aday olarak seçime katılacak olması sanırım oyları bölecek.

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Sn. Şifa Çolakoğlu, Mağusa Kaymakamı, sonrasında CTP Milletvekili derken dolu dolu kamu deneyiminden sonra, sanırım sıra belediye başkanlığına geldi. Bölgede sevilen sayılan birisi olduğunuz için Yeniboğaziçi belediye başkan adaylığına münasip görüldünüz. CTP’nin Merkezi idaredeki yetkilerinin birçoğunun belediyelere devredilmesini düşünen CTP yöneticileri, bölgesinde güçlü olan isimleri seçmeye özen gösteriyor. Bizi yönettiğini sanan emir erlerinin sizin refah seviyenizi yükselteceğiz demeleri sonrasında, Eyvah şimdi Orucum bozuIdu. Neden ki diye soranlara eee ben de yedim dedim.

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Sn. Devrim Barçın bak Devrim, çok atılıp kapılıyorsun. Oturum ve nisaplarda boyu 1.50, ama 1.96 sanılan ve ikide bir ‘Yüce’ olarak yorumlanan Meclisin başkanını kızdırıyorsun. Cumhurbaşkanlığını ayrı, kendisini ayrı bir Cumhuriyet olarak gören ve Töre’ye uygundur diyerek AB’ye kimseyi iplemeyerek, kendi başına mektup yazan ‘Yüce’ meclis başkanına ya biz seni göremiyoruz ki hallerini nasıl görelim dediğimiz noktada, sen benim sinirli halimi görmüyorsun diyor. Sevgili Devrim, akvaryumu, okyanus sananlara kızmıyorum. Hamsi olup, beyaz köpekbalığını kovalalıyoruz sanmalarına münasip bir yerim ile katıla katıla gülüyorum.

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Sn. Mahmut Özçınar, yeniden UBP’den Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak seçime katılıyorsun. Hayırlısı olsun. Sana rakip olanlar Güzelyurt sokaklarını ve Pazar yerlerini arşınlamaya başladı. Tabi şikayetler ve eleştiriler arşa yükseldi. Neden eleştiriye açık olayım. Ben şikayet kutusumuyum. Varsa bazı konularda şikayetleriniz ve fikriniz gidin sokaklarda geçmesini bekleyin. Sizin mükemmel düşünceleriniz beni bağlamaz dediğini duyar gibiyim. Hoca, Çirkini güzelleştiren üç şey; Canon, Nikon, Avon. Adayı heyecanlandıran üç şey layıksın, kazanacaksın yürürken korkmayacaksın.

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Sn. Fide Kürşat: Açlık aldı başını gidiyor. Et tüketmek lüks oldu. Bir düzine yumurta 40 TL’yi geçti Dünyada üretici desteklenirken bezde köstekleniyor dediniz.Fide hanım, ülkeyi yönetecek yetenek vardı da bizimkilermi almadı? Ürertici cep yakan akaryakıt ile peşin gübre alacaktı da dağarcık doldurmakla meşgul bazı efendilerin zamanı mı vardı? Ekip biçme ‘Canbazlık’ isterdi de o cambazlık ‘Töre’ ye uygun mu yapıldı? Ekmek bulamayan ‘KEK’ istedi de verilmedi mi? Çocuklar için süt vardı da verilmedi mi? Sn. Vekil, biz, zile basmak yerine aşağıdan “annneee!!” diye bağıran bir nesildik. Neslimiz, sosyal medyada kahramanlık yapan. Zam kazıklarını yedikçe AUVV demekte öte ‘Gıkı’ çıkmayan nesile evrildi. Su efendilerin sus bizim oldu

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Sn. Yusuf Avcıoğlu, akaryakıt ihalesini çok gurcalıyorsun be abim. Kurcalaya kurcalaya adamlara ağız tadı ile ham yapma şansı vermiyorsun. Akaryakıttan girdin, lamba ihalesinden çıkarken elektrik saatlerinin bam teline dokundun. Kurumda işleyen ne varsa hepsine konulan androşu ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Kurumun İtibarsızlaştırılıp özelleştirmek istendiğini diline peselenk yaptın. Sevgili Yusuf, bizler ışığın kıymetini görmek için dünyamızı karartmalarına müsaade etmeyecektik. Ünlü düşünürler akıntısı çok olan aynı nehirde iki kere yıkanılmaz der. Biz ayni nehire defalarca girmenin bedelini işte böyle ödemekteyiz.

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Sn. Salih Oktay Mağusa Belediye Başkan adaylığınız hayırlı olsun. Bugüne kadar Mağusa Belediye başkan adaylığı için size yeşil ışık hiç yanmadı. Ama belediye meclis üyeliği konusunda sizi kırmızı bile durduramadı. Kırmızı ışık durduramadığı içinde üç dönem üst üste belediye meclis üyesi seçildiniz. Kimbilir belki bu defa Halkın Partisinin yakacağı yeşil ışık sizin başkanlığınız için yanar. Sn. Oktay, seni hafife alıp kazanamayacağını düşünenlerde akıl yoksa, neylesin fikir. Çalsın Abdurahman oynasın bekir diyelim.

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Sn. Mehmet Hulusioğlu, çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme dönüşen Yerel seçim sorunları uzayıp giden tren yollarına dönüştü. 18’di yok yok 28 ile seçime girilecek derken, hepsimizi aklımızdan yoksun ediyorlar. Adaylar ağır ağır belli olurken Çatalköy Belediye başkanlığında başarılı olmana karşın senden hiç haber çıkmadı. Başkan kadınIar üzüm gibidir. Sizin vereceğiniz iIgi, emek ve sevgiye göre ya şarap oIurIar ya da sirke. Belediye başkanları ise viski gibidir. Fıçısı ne kadar kaliteliyse o da kaliteyi o kadar iyi yansıtır. Yetenek doğuş kalite ise sonradan oluşur. Yaptığın işler yeteneğini, başkanlıktaki duruşun da kaliteni yansıtır.