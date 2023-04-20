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Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (20 Nisan 2023)

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (20 Nisan 2023)
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (20 Nisan 2023)

 

Sahibine Bayram Mesajları

Recep Tayyip Erdoğan Kendisini birinci gösterecek Anketler

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Devleti Başkanlığı

Ünal Üstel yeni bir kabine

Fuat Oktay, güzel emeklilik günleri

Mevlut Çavuşoğlu seçimden sonra hatıralarını yazacağı kalem

Derviş Eroğlu, sağlık

Kudret Özersay Ara seçimde Milletvekilliği

Tufan Erhürman, Güçlü Muhalefet için yürek

Hüseyin Paşa başarı plaketi

Hüseyin Cahitoğlu UBP Milletvekilliği

Tahsin Ertuğruloğlu kin ve düşmanlığı öldürecek ilaç

Sadık Gardiyanoğlu bakanlık

Hüseyin Kelle Tarım Bakanlığı

Serdar Denktaş, Cumhurbaşkan adaylığı

Dursun Oğuz Maliye Bakanlığı

Alişan Şan Çalışma Bakanlığı

Sunat Atun, dost sandıklarından korunması için muska

Hasan Taçoy, KKTC bakanı olduğunu hatırlatan bir ilaç

Zorlu Töre, Elçiye sunması için yağ ve graso

Olgun Amcaoğlu,  koltuğu sağlamlaştırmak için tutkal

İzlem Gürçağ yeterli hastane

Hasan Küçük Mecliste boş salon yerine dolu salon

Ali Pilli sarj aleti

Tacan Reynar, seçimlerde milletvekilliği

Ürün Solyalı rakipleri için boks eldiveni

Abdullah Korkmazhan, dönekler için keskin kılıç

Osman Korahan, raporlarını dikkate alacak hükümet

Nevzat Özkunt TDP’yi meclise sokacak plan program

Asım Akansoy su dövmesi için havan

Ongun Talat babasının hatalarını toplaması için mıknatıs

Süleyman Uluçay cepleri boşaltması için yeni vergiler

Sıla Usar Cesur yürek madalyası

Emrullah Turanlı 50 milyonluk vergi için yeni af

Cafer Gürcafer Müteahhitlerin canlanması için ihaleler

Mehmet Eziç Lezzet kralı belgesi

Mehmet İpek gazetelere atması için bol taş

Devrim Barçın hesap uzmanı belgesi

Salahi Şahiner, Enerji Bakanlığı

Doğuş Derya Cesur yürek belgesi

Aykut Hocanın güle güle sana yolun açık olsun CD’si

Enver – Ruşen Karakaya  sabır taşı

Feriha Yiğittürk İsias yaratıkları için zehir

Tolga Atakan, Şampiyon meleklerimize verdiği destek için alkış

Ayşe –Osman Akın kaybettikleri evlatları için bol dua

Ferdi Sabit Soyer yeni TV programları

Mahmut Özçınar belediyecilik başarı plaketi

Mehmet Özkardaş, ekmesi için bol fidan

Güven Bengihan Sendikacılık başarı plaketi

Bülent Günkut Ajansına kaliteli elemanlar

Özcan Sezerel Mağusa Belediyesinde şübe amirliği

Erdinç Sezerel yeni bir karavan

Kasım Kuni, yasa kitabı

Zeki Çeler, TDP’de önemli mevki

Nazım Çavuşoğlu, Anaya sunması için yağ ve graso fabrikası

Ersan Saner, balık avlaması için olta

Kutlu Evren, göz yaşları için mendil

Turgay Hilmi Kültür-Sanat başarı plaketi

Mehmet Ağzade 2023’de de Dünya şampiyonluğu

Ayhan Mahşeker Karizmayı daha da artıracak fotolar

Mehmet –Deniz Çetiner, sabır

Erhan Arıklı, 5 yıl 2 ay 15 gün sonra Ercan için keseceği kurdele

Oğuzhan Hasipoğlu, yeni kurulacak hükümette bakanlık

Katip Demir başarı plaketi

Halil Tımbıl, Kıb-Tek’te şübe sorumluluğu

Özdil Nami, Kıb-Tek’e yapmadığı yatırım için özür

Bertan Zaroğlu Kayıp ilanına vereceği cevap

Niyazi Kızılyürek Barış güvercini heykelciği

Hüseyin Özgürgün, İstanbul boğazında villa

Cemal Özyiğit, TDP basın sözcülüğü

Fazilet Özdenefe, Kadın hakları bakanlığı

Ahmet Yönlüer, Ebubekir Camii’ne imamlık

Yasemin Öztürk, Allah’ım neydi günahım CD’si

Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi

Teberrüken Uluçay, Yüce Meclis’te başkanlık

Dalman Aydın Aksa’sız günler

Ayşegül Özmen Garabli, Braev hard plaketi

Metin Aşan, Kayıp nihayet bulundu ilanı

Hasan Sadıkoğlu, İskele Sahilini parselasyon planı

İzzet Türkmen, Gardiyan Baş Müfettişliği

Erkut Yılmabaşar, herhangi bir bakanlıkta basın danışmanlığı

Lale Bicim, Cesur yürekliliği için bol alkış

Şener Elcil, çekemeyenleri çatlatacak alet

Cenk Seren, şampiyon yapacağı yeni bir takım

Özdemir Berova Sağlık Bakanlığı

 Fide Kürşat, Meclis kürsüsünde daha çok konuşma

Hüseyin Sönmezoğlu Adam gibi adam plaketi

Hasan Tosunoğlu DP başkanlığı

Mustafa Yeşil, atama ve görevden alma rekoru belgesi

Çağlayan Cesurer Aksa’nın köküne dökeceği kibrit suyu

Mine Atlı, Ara seçimde TDP milletvekili adaylığı

 İbrahim Benter Ölene kadar Evkaf Genel Müdürlüğüı

Pınar Barut, Breav Hard plaketi

Ziya Öztürkler, Atıp tutma sallama şampiyonluk belgesi

Yusuf Avcıoğlu, ortaya çıkarttığ sahtekarlıkları soruşturacak merciler

Cangül Özveri Londra Bileti

Alper Aligüllü Hakemler Derneği Başkanlığı

Çiğdem Bumin sosyal medya kraliçeliği belgesi

Fatma Kişmir gazetecilik duayenlik belgesi

Ertan Birinci başarı plaketi

Abdullah Azizoğlu yeni olta

Ömer Meraklı Muhtar Değirmenlik Belediye Başkanlığı

Akif Uygur KKTC’ye dönüş bileti

Hüseyin Cumaoğlu Çayırova yollarına asfalt

Ayse Öztabay, Mine Atlı olmazsa TDP Milletvekili adaylığı

Serdinç Maypa garibanlara yaptığı yardımlar için İnsan plaketi

Ufuk Çağa cesur TV programı sunucu plaketi

Osman Belin Federal Kıbrıs’ta bakanlık

Salih Boran CTP’de önemli görev

Ahmet Kaptan unutulmayanlar plaketi

Nermin Nalbant Tortuk, Soğan kraliçesi ünvanı

Pembe Aylanç sosyal medyada en çok takip plaketi

Hatice Teralı Incirli sağlıklı uzun ömür

Ahmet Latif, başarı plaketi

Asim Vehbi YÖDAK Başkanlığı

Mehmet Bicen Elye Cumhuriyeti başkanlığı

Okyay - Gulnur Sadıkoğlu, örnek aile belgesi

Emine- Bülent Dizdarlı, KKTC’nin özel ailesi plaketi

Faiz Sucuoğlu kendim ettim kendim buldum CD’si

Fikri Ataoğlu, bol turist

Lica Şemmedi, Romanya’da bir ev daha

Bora Karaçam yeni parti kurma izni

Cenk Özdağ, Mizah plaketi

Plümer Osman hiciv karikatür üstadı belgesi

Şener İzmen Federal Cumhuriyette Basın Danışmanlığı

Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı

Kemal Dana, kıymetini bilmeyenlere sunacağı bedduaname

Ali Kişmir, Türkiye’ye giriş izni

Ayşemden Akın, bol özel haber

Aslan Bıçaklı birilerine sürmesi için avroşillo

Ömer Köse heykel yapmak için malzeme

İbrahim Özsoy, nostalji sayfaları için bol fotoğraf

Barış Can bol iş

Suphi Coşkun, ağlama değmez bu hayat CD’si

Mehmet Harmancı, belediyecilik başarı plaketi

Ali Vezirler, Ercan yoluna ekmesi için bol çiçek

Nidai Güngördü, rahat ve güzel emeklilik günleri

Aziz Kaya, Lefke Belediyesi için para

Aytaç Çaluda bu seçimlerde milletvekilliği

Jale Refik Rogers beddualardan korunması için muska

Koral Çağman unutulanlar orkestrasından ‘Doktorum’ cd’si

Erkut Şahali, kısılan sesi için ilaç

Fikri Toros, Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan, Brüksel bileti

Biray Hamzaoğlu, Karpaz Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ünvanı

Gülşah Sanver Manavoğlu, yeniden milletvekilliği

Ayşegül Baybars, partidaşlarına arkadan sokması için yeni hançer

Resmiye Canaltay, yeni kabinede kendini görmeleri için ‘FAGO’

Erhan Tünay bebeğin yanından ayrılmamak için  koltuk

Orhun Karagözlü Lefke’ye getirmesi için ünlü bir şarkıcı

Fikret Civisilli güzel emeklilik günleri

Olgun Ayalı Polis çavuşluğu

Mehmet Özatılgan başarıları için Polis Başmüfettişliği

Güven Arıklı, yeni WEB kanalı

Alihan Pehlivan, burnunu kırmamaları için özel burunluk

Sibel Tatar, yardım yapacağı yeni dernekler

Çiğdem Aydın, programları için ünlü konuklar

Polat Alper, başarı plaketi

Mehmet Eş, Bol Muhabir

Kerem Can, en iyi araştırmacı plaketi

Tonguç Kotak,  basketbol federasyon başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, kızları ile gideceği restoranlar

Alkan Değirmencioğlu Atletizm Federasyonu başkanlığı

Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi

Erdoğan Seran Bekiroğlu, katılacağı ve alacağı bol ihale

Ercan Hoşkara, Elektrik Dairesi yönetim kur. Başkanlığı

Hasan Hüda Ecer, bir torun daha

Tözün Tunalı, yeni parti

Nezihi Beyaz  gemi ile dünya turu bileti

Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev

Mehmet Seyis, sağlık

Narin Şefik, bol yargıç ve icra memuru

Şener Levent Yasemin Hareketi Parti başkanlığı

Kemal Altuncu esnafa dağıtıp rahatlatacağı bol kredii

Mustafa Naimoğulları halka ucuza vereceği bol et

Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde bol arazi

Emrah Yeşilırmak, mecliste yumruklayacağı bol CTP Milletvekili

Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları

Ali Alioğlu, Narenciyede bol rekolteli bir dönem

Ayşe Dilek Orhan, yeni tv programları

İrfan Günsel, Günsel arabaları için bol satış

Suat Günsel güzel emeklilik günleri

Çelebi Ilık Koop. Mukayitliğinde kavgasız sinirsiz günler

Enver Öztürk sevmeyenlerin azalacağı bir bakanlık

Selma Eylem, Kayıp ilanı

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı

Arif Alasya, cacık, peynir ve bol salatalı rakılı bir sofra

Kazım Ant  onur plaketi

Talip Atalay, YDP başkanlığı

Mehmet Salih adaletli bir ülke

Mustafa Baturalp, bütçe uzmanlık plaketi

Nazif Elyeli mükemmel çantaları için bol müşteri

Nazife Bozkurt başarılı öğretmen plaketi

Ahmet Sönmez bol kazanç

Fırat Uzun Lefkoşa Belediyesinde şübe amirliği

Yüksel Adalıer ADEL dağitim şirketinde bol kazanç

Fatma Baysal Müdür Yardımcılığından sonra Müdürlük

Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü

 

 

 

Fıkra

Ben anneciğim!...

Nuri okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü.

Annesi çıkıştı: "Aşk olsun yine mi dövüştün okulda?

"Şey büyük bir çocuğun küçüğü dövmesine

 engel olmaya çalıştım da anneciğim."

"Aferin bak bu cesaret işi. Kimdi o küçük?"

Nuri gayet sakin;

" Ben! "

 

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