Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (20 Nisan 2023)

Sahibine Bayram Mesajları
Recep Tayyip Erdoğan Kendisini birinci gösterecek Anketler
Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Devleti Başkanlığı
Ünal Üstel yeni bir kabine
Fuat Oktay, güzel emeklilik günleri
Mevlut Çavuşoğlu seçimden sonra hatıralarını yazacağı kalem
Derviş Eroğlu, sağlık
Kudret Özersay Ara seçimde Milletvekilliği
Tufan Erhürman, Güçlü Muhalefet için yürek
Hüseyin Paşa başarı plaketi
Hüseyin Cahitoğlu UBP Milletvekilliği
Tahsin Ertuğruloğlu kin ve düşmanlığı öldürecek ilaç
Sadık Gardiyanoğlu bakanlık
Hüseyin Kelle Tarım Bakanlığı
Serdar Denktaş, Cumhurbaşkan adaylığı
Dursun Oğuz Maliye Bakanlığı
Alişan Şan Çalışma Bakanlığı
Sunat Atun, dost sandıklarından korunması için muska
Hasan Taçoy, KKTC bakanı olduğunu hatırlatan bir ilaç
Zorlu Töre, Elçiye sunması için yağ ve graso
Olgun Amcaoğlu, koltuğu sağlamlaştırmak için tutkal
İzlem Gürçağ yeterli hastane
Hasan Küçük Mecliste boş salon yerine dolu salon
Ali Pilli sarj aleti
Tacan Reynar, seçimlerde milletvekilliği
Ürün Solyalı rakipleri için boks eldiveni
Abdullah Korkmazhan, dönekler için keskin kılıç
Osman Korahan, raporlarını dikkate alacak hükümet
Nevzat Özkunt TDP’yi meclise sokacak plan program
Asım Akansoy su dövmesi için havan
Ongun Talat babasının hatalarını toplaması için mıknatıs
Süleyman Uluçay cepleri boşaltması için yeni vergiler
Sıla Usar Cesur yürek madalyası
Emrullah Turanlı 50 milyonluk vergi için yeni af
Cafer Gürcafer Müteahhitlerin canlanması için ihaleler
Mehmet Eziç Lezzet kralı belgesi
Mehmet İpek gazetelere atması için bol taş
Devrim Barçın hesap uzmanı belgesi
Salahi Şahiner, Enerji Bakanlığı
Doğuş Derya Cesur yürek belgesi
Aykut Hocanın güle güle sana yolun açık olsun CD’si
Enver – Ruşen Karakaya sabır taşı
Feriha Yiğittürk İsias yaratıkları için zehir
Tolga Atakan, Şampiyon meleklerimize verdiği destek için alkış
Ayşe –Osman Akın kaybettikleri evlatları için bol dua
Ferdi Sabit Soyer yeni TV programları
Mahmut Özçınar belediyecilik başarı plaketi
Mehmet Özkardaş, ekmesi için bol fidan
Güven Bengihan Sendikacılık başarı plaketi
Bülent Günkut Ajansına kaliteli elemanlar
Özcan Sezerel Mağusa Belediyesinde şübe amirliği
Erdinç Sezerel yeni bir karavan
Kasım Kuni, yasa kitabı
Zeki Çeler, TDP’de önemli mevki
Nazım Çavuşoğlu, Anaya sunması için yağ ve graso fabrikası
Ersan Saner, balık avlaması için olta
Kutlu Evren, göz yaşları için mendil
Turgay Hilmi Kültür-Sanat başarı plaketi
Mehmet Ağzade 2023’de de Dünya şampiyonluğu
Ayhan Mahşeker Karizmayı daha da artıracak fotolar
Mehmet –Deniz Çetiner, sabır
Erhan Arıklı, 5 yıl 2 ay 15 gün sonra Ercan için keseceği kurdele
Oğuzhan Hasipoğlu, yeni kurulacak hükümette bakanlık
Katip Demir başarı plaketi
Halil Tımbıl, Kıb-Tek’te şübe sorumluluğu
Özdil Nami, Kıb-Tek’e yapmadığı yatırım için özür
Bertan Zaroğlu Kayıp ilanına vereceği cevap
Niyazi Kızılyürek Barış güvercini heykelciği
Hüseyin Özgürgün, İstanbul boğazında villa
Cemal Özyiğit, TDP basın sözcülüğü
Fazilet Özdenefe, Kadın hakları bakanlığı
Ahmet Yönlüer, Ebubekir Camii’ne imamlık
Yasemin Öztürk, Allah’ım neydi günahım CD’si
Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi
Teberrüken Uluçay, Yüce Meclis’te başkanlık
Dalman Aydın Aksa’sız günler
Ayşegül Özmen Garabli, Braev hard plaketi
Metin Aşan, Kayıp nihayet bulundu ilanı
Hasan Sadıkoğlu, İskele Sahilini parselasyon planı
İzzet Türkmen, Gardiyan Baş Müfettişliği
Erkut Yılmabaşar, herhangi bir bakanlıkta basın danışmanlığı
Lale Bicim, Cesur yürekliliği için bol alkış
Şener Elcil, çekemeyenleri çatlatacak alet
Cenk Seren, şampiyon yapacağı yeni bir takım
Özdemir Berova Sağlık Bakanlığı
Fide Kürşat, Meclis kürsüsünde daha çok konuşma
Hüseyin Sönmezoğlu Adam gibi adam plaketi
Hasan Tosunoğlu DP başkanlığı
Mustafa Yeşil, atama ve görevden alma rekoru belgesi
Çağlayan Cesurer Aksa’nın köküne dökeceği kibrit suyu
Mine Atlı, Ara seçimde TDP milletvekili adaylığı
İbrahim Benter Ölene kadar Evkaf Genel Müdürlüğüı
Pınar Barut, Breav Hard plaketi
Ziya Öztürkler, Atıp tutma sallama şampiyonluk belgesi
Yusuf Avcıoğlu, ortaya çıkarttığ sahtekarlıkları soruşturacak merciler
Cangül Özveri Londra Bileti
Alper Aligüllü Hakemler Derneği Başkanlığı
Çiğdem Bumin sosyal medya kraliçeliği belgesi
Fatma Kişmir gazetecilik duayenlik belgesi
Ertan Birinci başarı plaketi
Abdullah Azizoğlu yeni olta
Ömer Meraklı Muhtar Değirmenlik Belediye Başkanlığı
Akif Uygur KKTC’ye dönüş bileti
Hüseyin Cumaoğlu Çayırova yollarına asfalt
Ayse Öztabay, Mine Atlı olmazsa TDP Milletvekili adaylığı
Serdinç Maypa garibanlara yaptığı yardımlar için İnsan plaketi
Ufuk Çağa cesur TV programı sunucu plaketi
Osman Belin Federal Kıbrıs’ta bakanlık
Salih Boran CTP’de önemli görev
Ahmet Kaptan unutulmayanlar plaketi
Nermin Nalbant Tortuk, Soğan kraliçesi ünvanı
Pembe Aylanç sosyal medyada en çok takip plaketi
Hatice Teralı Incirli sağlıklı uzun ömür
Ahmet Latif, başarı plaketi
Asim Vehbi YÖDAK Başkanlığı
Mehmet Bicen Elye Cumhuriyeti başkanlığı
Okyay - Gulnur Sadıkoğlu, örnek aile belgesi
Emine- Bülent Dizdarlı, KKTC’nin özel ailesi plaketi
Faiz Sucuoğlu kendim ettim kendim buldum CD’si
Fikri Ataoğlu, bol turist
Lica Şemmedi, Romanya’da bir ev daha
Bora Karaçam yeni parti kurma izni
Cenk Özdağ, Mizah plaketi
Plümer Osman hiciv karikatür üstadı belgesi
Şener İzmen Federal Cumhuriyette Basın Danışmanlığı
Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı
Kemal Dana, kıymetini bilmeyenlere sunacağı bedduaname
Ali Kişmir, Türkiye’ye giriş izni
Ayşemden Akın, bol özel haber
Aslan Bıçaklı birilerine sürmesi için avroşillo
Ömer Köse heykel yapmak için malzeme
İbrahim Özsoy, nostalji sayfaları için bol fotoğraf
Barış Can bol iş
Suphi Coşkun, ağlama değmez bu hayat CD’si
Mehmet Harmancı, belediyecilik başarı plaketi
Ali Vezirler, Ercan yoluna ekmesi için bol çiçek
Nidai Güngördü, rahat ve güzel emeklilik günleri
Aziz Kaya, Lefke Belediyesi için para
Aytaç Çaluda bu seçimlerde milletvekilliği
Jale Refik Rogers beddualardan korunması için muska
Koral Çağman unutulanlar orkestrasından ‘Doktorum’ cd’si
Erkut Şahali, kısılan sesi için ilaç
Fikri Toros, Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan, Brüksel bileti
Biray Hamzaoğlu, Karpaz Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ünvanı
Gülşah Sanver Manavoğlu, yeniden milletvekilliği
Ayşegül Baybars, partidaşlarına arkadan sokması için yeni hançer
Resmiye Canaltay, yeni kabinede kendini görmeleri için ‘FAGO’
Erhan Tünay bebeğin yanından ayrılmamak için koltuk
Orhun Karagözlü Lefke’ye getirmesi için ünlü bir şarkıcı
Fikret Civisilli güzel emeklilik günleri
Olgun Ayalı Polis çavuşluğu
Mehmet Özatılgan başarıları için Polis Başmüfettişliği
Güven Arıklı, yeni WEB kanalı
Alihan Pehlivan, burnunu kırmamaları için özel burunluk
Sibel Tatar, yardım yapacağı yeni dernekler
Çiğdem Aydın, programları için ünlü konuklar
Polat Alper, başarı plaketi
Mehmet Eş, Bol Muhabir
Kerem Can, en iyi araştırmacı plaketi
Tonguç Kotak, basketbol federasyon başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, kızları ile gideceği restoranlar
Alkan Değirmencioğlu Atletizm Federasyonu başkanlığı
Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi
Erdoğan Seran Bekiroğlu, katılacağı ve alacağı bol ihale
Ercan Hoşkara, Elektrik Dairesi yönetim kur. Başkanlığı
Hasan Hüda Ecer, bir torun daha
Tözün Tunalı, yeni parti
Nezihi Beyaz gemi ile dünya turu bileti
Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev
Mehmet Seyis, sağlık
Narin Şefik, bol yargıç ve icra memuru
Şener Levent Yasemin Hareketi Parti başkanlığı
Kemal Altuncu esnafa dağıtıp rahatlatacağı bol kredii
Mustafa Naimoğulları halka ucuza vereceği bol et
Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde bol arazi
Emrah Yeşilırmak, mecliste yumruklayacağı bol CTP Milletvekili
Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları
Ali Alioğlu, Narenciyede bol rekolteli bir dönem
Ayşe Dilek Orhan, yeni tv programları
İrfan Günsel, Günsel arabaları için bol satış
Suat Günsel güzel emeklilik günleri
Çelebi Ilık Koop. Mukayitliğinde kavgasız sinirsiz günler
Enver Öztürk sevmeyenlerin azalacağı bir bakanlık
Selma Eylem, Kayıp ilanı
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı
Arif Alasya, cacık, peynir ve bol salatalı rakılı bir sofra
Kazım Ant onur plaketi
Talip Atalay, YDP başkanlığı
Mehmet Salih adaletli bir ülke
Mustafa Baturalp, bütçe uzmanlık plaketi
Nazif Elyeli mükemmel çantaları için bol müşteri
Nazife Bozkurt başarılı öğretmen plaketi
Ahmet Sönmez bol kazanç
Fırat Uzun Lefkoşa Belediyesinde şübe amirliği
Yüksel Adalıer ADEL dağitim şirketinde bol kazanç
Fatma Baysal Müdür Yardımcılığından sonra Müdürlük
Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü
Fıkra
Ben anneciğim!...
Nuri okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü.
Annesi çıkıştı: "Aşk olsun yine mi dövüştün okulda?
"Şey büyük bir çocuğun küçüğü dövmesine
engel olmaya çalıştım da anneciğim."
"Aferin bak bu cesaret işi. Kimdi o küçük?"
Nuri gayet sakin;
" Ben! "
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