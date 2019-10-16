Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

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Sn. Ersin Tatar, Gezici Araştırma Şirketinin yaptığı iddia edilen anket sonrasında UBP'de kriz yaşandığı öne sürülüyor. Gezici Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu iddia edilen anket UBP kulislerine bomba gibi düşerken, bazı milletvekillerinin bir birine girdiği gözlemlendi. Sizin aday olmamanız halinde, 4,685 UBP üyesinin Zorlu Töre’ye %44 civarında, Oğuzhan Hasipoğlu’na %28 civarında, Tahsin Erturğruloğlu’na %26 civarında oy vereceği öne sürüldü. Sn. Tatar, sanırım adaylık yolunda kılıçlar kuşandı, kınından da çıkartılmaya hazır hale getirildi. Ayşaba, bu iş cenaze ve düğün gezmeye benzemez. Makam arabalarında caga satmaya hiç ama hiç benzemez. Kuru sıkı kurşunlar ise gerçekmiş gibi atılırsa insan öldürmez dedi. Sn. Tatar, gözyaşının bile biliyorsunuz bir görevi vardır. Ardından gelecek gülümsemeler için temizlik yaparmış derler. Ben anketi görünce bir yerlerim ile katıla katıla gülmeden önce gözyaşlarım ile temizlik yapayım dedim.Ama yetiştiremedim. Ve Kaytanlar goyverdiği için katıla katıla güldüm. O kadar güldüm ki, gülmemi gözyaşlarım bile temizlemeyemedi.

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Sn. Kudret Özersay,Mecliste temsiliyetleri bulunan 6 partiden 4’nün imzaladığı, ancak bütün partilerce konsessüs sağlamanmaması nedeniyle okunmaması istenen deklerasyon metnini okuyan Zorlu Töre’ye sert çıkarak, tüzükte böyle birşey yok.Süreci zorlayıp Sn. Töre’nin deklerasyonu okuması doğru değil dediniz.Bir konsesus sağlanarak bu konsessus çerçevesinde hareket etmek gerekirdi. Memleketin de buna ihtiyacı var. Uğraş vererek toplumsal birliği de düşünmeyiz. Zorlu Töre yanlış yaptı ifadesinde bulundunuz. Sn. Özersay, Zorlu Töre ayni bir cenazede annesi rahmetli olan bir gencin yanına gidip, babanız çok iyi bir insandı. Yakınen tanırım. Allah rahmet eylesin dedikten sonra gencin ölen babam değil annemdi demesi sonrasında yanlış anladığı gibi kazı koz anlayarak yine yanlış yaptı.Sn. Özersay, yanlışları sonrasında, prestijleri gutsilli kadar kalan, sahte gülücükleri, samimiyetsiz kişiliksizlikler, inanın artık kalbimizin kapsama alanına girmiyor. Bize artık Töre’leri boş veren, canımıza can katacak, dürüst ve samimi, siyasetçiler lazım.

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Sn. Ayşegül Baybars, gözümüz gibi korumamız gereken, Cumhurbaşkanlığı makamına galiz küfürler savuranların sosyal medyada breh breh diyerek gerine gerine yaptıkları işmiş gibi övündüklerine tanık oluyoruz. Bugün o makamda Akıncı ise yarın bir başka değerli siyasetçimiz orada oturabilir. Bunlar arasında, Portokalın dışına bakar gibi hah bunlar çok iyidir. Vatandaşlık verelim dediklerimizin içerisinde, portokalı soyunca içinin çürük olduğuna tanık olduğumuz gibi elle dokunulmayacak derecede olanlarına da rastladık. Acaba bu çürük portokalları çöpe atma girişiminde bulunacakmısınız. Yoksa Meclis olayında, Elçiliğin işaret parmağını sallaması sonrasında olduğu gibi parmağın sallanmasından mı korkacağız. Sn. Baybars, bakanlık koltukları prestij açısından sevilir. Ancak fasariyası da çoktur. Hacı amca, Denizi seviyorsanız dalgalarınıda seveceksiniz. Korkarak yaşarsak, yalnız hayatı seyrederiz diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Serdar Denktaş Mecliste parti temsiliyeti olan 4 partinin imza koyduğuortak deklerasyonu değiştirip, Cumhurbaşkanını kınıyoruz ısrarını sürdüren UBP’ye yönelik sert çıkışınız takdir topladı. Bu deklerasyonu, Meclisin okuması yanlış olur. TDP ve CTP imzalamadı. Bir parti başka bir diğer parti başka görüntüsü veren bu durumda meclisin kutuplaşmış görüntüsü çok sakıncalıdır.Dünya önünde rezil oluruz bu durum bizi rezil rüsva eder diyerek mecliste ayrıştırma ve kutuplaşmaya hayır dediniz.Ve bu noktada tepkinizi salondan çıkarak gösterttiniz. Sn. Denktaş, birilerinin babanıza duyduğu öfke seli hızını alamayıp bukez göz, gez, arpacık denilerek siz hedef tahtasına döndürüldünüz. Olgunlaşan başakların, boyun eğer gibi boynunuzu eğmediğiniz için sürekli daramalı tüfek ile tarandınız. Parti başkanlığından çekilmenizden sonra sanırım daramalı tüfek atışları duruldu. Bukez başka hedef seçildi. Hacı amca, be evlatlar. Size defalarca,görünüşe aldanmayın.Çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün sizer hayat veren su, yarın sizi boğabilir dedim. Dinlemediniz ve o su şimdi barajdan boşalırcasına birilerinin üzerine boca edilerek, onu boğmaya çalışılıyor dedi.

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Sn. Erhan Arıklı, Çakal mı, Çakar mı ayırt edemediğim bu herifi ciddiye alıp bu yazıyı yazmak için 15 saniyemi harcadığım için üzgünüm dediniz. Başkan harcadığınız kaleminizin mürekkebine de yazık oldu. Erhan başkan, yaptıkları ile küçülenler, lafları ile büyüdüklerini sanmasınlar. Bunlar başkasının yanlışını teraziye koymadan önce, diğer kefeye ne kadar okka basar diye önce kendilerinin karakterlerini koymalı. Bunların kişilikleri obez, karakterleri aç kaldı. Bunlara güzel bir portokala bakar gibi bakarsınız. Dışının güzel olduğunu görür, ama kabuklarını soyunca içinin çürük olduğunu görürsünüz.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu,Gezicinin geçtiğimiz gün ortaya atılan anketti ile ilgili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, çıkan anket sonuçları asparagastır. Bu tür asparagas haberlere bu yüzden üzülüyorum. Telefondaki kişiye ‘böyle bir sonuç olabilir mi? Diye sordum, böyle bir sonuç yok dedi bana. Soruları kimin hazırladığını da biliyorum. Ama yakışık almaz. Böyle şeylere partimizin tevessül etmemesi lazım. Buradaki esas irade halktır. En iyi üye de parti meclisimizdir dediniz. Ve çokta doğru söylediniz. Özür dileyerek söylüyorum osuruktan tayyarenin etkisi havaya karışacağı 2 dakikadır. UBP’nin parti meclis üyeleri, ingiliz gazmiri ile dikilen ceket ile basma entariden mamül elbiseyi ayırt edemezse bak ona birşey diyemem. Sn. Hasipoğlu, inanın ben, sırf algı operasyonu yaratmak için, böylesi düzmece, asparagaz anketleri yapanlara ağzımla sövmüyorum. Ama en kaba yerim ile Küfür edercesine, katıla katıla gülüyorum. Bu nedenle sende ayni muameleyi yapsan iyi olur.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, Müsiad Kıbrıs Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, geçmişte Cumhurbaşkanlığı kapısına gidip ‘barra’ çekenlere nasıl karşı durduysak, bu gün Cumhurbaşkanının şahsına ve ailesine karşı ahlâksızca küfür edenlere de karşıyız” dediniz.Dünya görüşlerimiz uyuşmasa da, siyasi hayatımda kendisi ve temsil ettiği görüşle hep mücadele içerisinde olsam da, milli terbiyemiz gereği, Cumhurbaşkanlığı en çok saygı gösterilmesi gereken makamdır ifadesinde bulundunuz. Sevgili Okyay, ülkenin en prestijli makamlarından birisi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı makamı kişilerin şahıslarına münhasır bir yer değildir. Akıncı gider, başka birisi o makama oturur. O makam, ağzının akordu bozuk, küfürlü hicaz faslından icra ettiği eserde bile detone olan kendini bilmezlerin ağzına sakız olacak yer değildir. Ayşaba, Aferin Oktay ovlcuğuma, beyin kalıbı bozuk. Ses rengi siyaha çalanlara ağzının payını iyi verdi dedi.

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Sn. Sunat Atun, katılmış olduğun programda, ülke ekonomisi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken, ekonomi bakanlığının kanatlarının yanısıra gagası ve pençeleri kesilen ‘Kartal’a dönüştürüldüğü imasında bulundunuz. Yapısı gereği, ülkeye yön vermesi gereken bakanlığın, kendine bağlı kurumların altından alınması sonrasında, ülkeye değil ekonomik alanda yön vermesi, kendine bile doğru dürüst yön veremeyeceğini yansıttınız. Sn. Atun, biraz abartılı olacak ama bir zamanların ünlü fahişesi Abbas’ın Şerifine,yahu senin Girne Caddesindeki eve girenin haddi hesabı yok. Nasıl olur da bunlardan birisinden bir çocuk sahibi peydahlamadın derler. Abbas’ın Şerif nasıl olacak. Biri yapar, gelir diğeri bozar demiş. Bizim Yavru Vatan’da da birisi dört dörtlük yapar. Bir serseri mayın gelir oraya çarpar ve Bummm.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, geçmişte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Afrika ve Meclis olaylarında bir takım kendini bilmezler sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştu. Akıncı ve sözcüsü Barış Burcu, size defalarca müdahale edin demesine rağmen polise müdahale için gerekli emir verilmemiş ve sonrasında harekete geçilmişti. Olaya karışanalar toplanırken, gelen bir emir sonrasında siz bazı polislere gerekenleri söyledikten sonra olay küllenmeye bırakılmıştı.Şimdi Cumhurbaşkanına akıllara durgunluk verecek sözler ile küfürler ediliyor. Sosyal medyada ne ailesine nede kendisine söylenmedik laf bırakılmıyor. Hatçe Teyze, Süleyman ovlcuğuma sorun bakalım bu ağzı bozuk, küfürbazların, Polis Genel Müdür olarak vereceği direktif sonrasında ceza görmelerini sağlayacakmı dedi. Sayın Manavoğlu, Küfürbazlar sahnede, monologlar tiyatro oyunu ‘Sosyal Medya’ AKM’de vizyona konuldu. Oyunu seyredenler, hayretler içerisinde sesizliğe bürünürken, Ayşaba, Süleyman ovlucuğum, bir yönetmen olarak, ‘’dinsizin hakkından imansız gelir’’ tiyatro oyununu bu küfürbazlar için vizyona koymak için neyi bekliyor diyor.

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Sn. Hasan Kebapcı, nüfusun kaç olduğunu bilmediğimiz ipini koparanın vatandaş yapıldığı, AB’ye göre TC’nin alt yönetiminden bahsediyoruz dediniz. Ve bu noktada KKTC’yi işaret ettiniz.Uluslararası hukuka göre Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri ve Türkiyeliler var.Bize göre 80 milyon KKTC'li, şu anda cumhurbaşkanlığı makamı Afrika gazetesi gibi yapılmadıysa dıştan gelecek tepkilerden korkulduğundandır ifadesinde bulundunuz. Sn. Kebapcı, 1960-1970’li yıllarda bizler, hep ma be ama Rum bizi 2’nci sınıf vatandaş yapmaya çalışıyor derdik. 1974-2019 yıllarında da hep, be ama bizi 4’ncü sınıf vatandaş yapmaya çalışıyorlar. Terfi alacağımıza tenzili rütbeye uğruyoruz dedik. Ayşaba, sorma gir ve sormadan çık, Dingo’nun Hanının zemini kaydı. Duvarları çatladı. Tavan gittim gidiyorum diyor. Eeee böyle bir bina dayanmayınız yıkılacayım diyor. Sn. Kebapcı, kusura bakmayın ama bizler kimin ile yola çıktığımıza, kimin ile kol kola girdiğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü bülbül güle, karga ise çöplüğe götürür.

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Sn. Lica Şemmedi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, ne istiyorsunuz be Akıncı’dan?Sanacan, Barzaniye kırmızı halıyı o açmış,TRT’de Öcalan’ı o çıkartmış gibi dediniz. Lica hanım, Barzani’ye kırmızı halıyı Akıncı açmadı. Öcalan’ı da TRT’de çıkartmadı. Ama Independent’e açıklama yapıp, Barış Pınarı harekatı için yeter ulan, yeter. Sizin devletinizi biz kurduk. Bize saldırıyorsunuz. İnsanlıktan çıkmışsınız. Bu kadar bize düşmansınız. Irkçılar, zalimler diyen,Kürtçe anlamı: çoban sever adıyla ünlenen ve asıl adı İsmail Aygün olan Kürt şarkıcı Şivan Perwer’i, Türkiye’ye davet edip getiren ve onun ile fotoğraf çektirip halk önünde şov yapan Akıncıydı. ABD ile kol kola girip okullarında para akladığı ve terör örgütlerine para akıtılmasını sağladığı iddia edilen Gülen’in elini öpüp, hayır duasını alan ve her iki lafının birinde ‘Hocam’ diye hitap eden yine Akıncıydı. Eeeee bu kadar da olmaz dedirttiği noktada tabiki küfürlü hicaz faslından icra edilen şarkıları dinleyerek cezasını da çekmeliydi.Sn. Şemmedi, siz oralarda etiketsiniz. Bizler ise o etikete fiyatı koyanlarız diyenlere, bir dakika, biz Tanzimat Mahallesinde hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için KKTC’yi yakarız. Eğer, iş ceza kesmeye kaldıysa,hakimde biziz , savcıda biziz diyemedikten sonra vız gelir tırıs gider.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden "gerçek zamanlı ve sürekli olarak diyalog halinde olduklarını söyledi dediniz. Ve aha Sn. Akıncı'nın dediğini yapıyorlar.Madem bunu yapacaklardı neden Akıncı'ya saldırdılar ve saldırttılar ifadesinde bulundunuz. Hocanım, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer birileri bunlara dikkat etmezse, ömrünün geri kalanını, ‘tüh!’ noktalarında geçirir. Birileri kabadayılık ve şov ile ego aşkına bu püf noktalarına dikkat etmedi. Bu nedenle girdikleri çıkmaz sokakta şimdi tüh noktasında çabalayıp duruyor. Hatçe Teyze, güIün, dikenin himayesinde yaşadığını sananlar, dikenin itibarının güI himayesinde olduğunu yakında anlayacaklar dedi.

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