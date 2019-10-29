Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"

Sn. Serdar Denktaş, Mecliste yaptığınız konuşmada, patron gazeteciliğine karşı çıkalım. O nedenle geleneksel medyayı destekleyelim. Yoksabir parmağımızı ısırır, hepsi sızlar dediniz. Ayrıca, bir gazete patronunun yüksek bir geliri olmamalı. Çünkü öyle gazetelerimiz var. Ve esas bu ülkedeki basını mahvedecek türden gazetecilik işte onların içindedir ifadesinde bulundunuz. Patron gazeteler yerine geleneksel gazetecilik alışkanlığını devam ettiren gazeteleri desteklemeliyiz. Bunu sonuna kadar devam ettirmeliyiz dediniz. Sn. Denktaş, bu ülkede sırf kendi iş sahasına yardım kanallarını geliştirmek ve gazetesi sayesinde rant elde etmek için gazete kuran iş adamlarımız var. Maalesef siyasilerimizde, güç benim yanımda olsun diye kesenin ağzını bunlara açarken, rant kapısını ‘Gındırık’ konusunu geçtik, sonuna kadar açarak duvara dayadığını da bilenlerdeniz. Növber Teyze, siyasetçinin yaptıklarını anlamama noktasına gelmişseniz, o ülkede basının da halkın da işi bitmiştir. Siyasetçiyi dinlediğiniz zaman sütten çıkmış ak kaşık sanırsınız. Halbuki sütten çıkan bütün kaşıklar aktır. Önemli olan kaşığın içinden çıktığı sütü ak bırakmaktır dedi.

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Sn. Cemal Özyiğit, Mecliste yaptığınız konuşmada, İçişleri Bakanlığının hazırladığı yabancıların ikameti ile ilgili tüzüğü olumlu bulduğunuzu söylediniz. Tüzükte uzun zaman sonra kapsamlı bir değişiklik yapıldığını belirterek bunu son derece önemli olduğunu söylediniz. Tüzüğün, yüzde yüz kendilerinin arzuladığınız gibi olmadığını belirtirken bazı alanlarda kimlikle girişin devam edeceğinin görüldüğünü ancak yine de böylesi kapsamlı bir değişiklik yaptıkları için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ekibine teşekkür ettiniz. Sn. Özyiğit, muhalefetin, iyiye gözü kapalı kötü, kötünün daha da kötü olduğunu göstermenin olmadığını, aksine iyi ve güzel işler yapanın takdir edilmesi gerektiğini gözler önüne serdiniz. Ayşaba, cahil ve kötü niyetli kişi, gülün güzelliğini görmez. Gider dikenine takılır. Maşallah Cemal ovlucuğum, dikeni teğet geçerek gülün güzelliğini gördü ve onu dillendirdi dedi.

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Sn. Tuncay Hazırolan, Türk Radyoloji Derneği Başkanı ve bir Prof. Olarak yapmış olduğunuz açıklamada, tıbbi görüntüleme cihazlarının, klinik muayenenin yerini aldığını, tedavi yapmayı bilen ama tanı koymayı bilmeyen doktorların çoğaldığını söylediniz. Ve çekilen 150 MR veya tomografiden 120’sinin gereksiz olduğunu, karnı ağrıyana, öksürene tomografi yazılıyor dediniz. Türkiye’de MR BT (bilgisayarlı tomografi), ultrason gibi görüntüleme cihazlarının gereğinden fazla kullanıldığını söyleyerek bunun tehlikelerine dikkat çektiniz. Sn. Hazırol, Köroğlu, eskilerde tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demişti. Şimdilerde de MR, ultrason gibi görüntüleme cihazları icat oldu, galiba doktorlar bozuldu.

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Sn. Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, hükümetin, Kıbrıs Türk basınına yönelik kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu kaydettiniz. Basının üzerinde baskı kurulmak istendiğini söylerken, Medyanın el değiştirdiği ve kumar baronlarının kontrolü altına alındığı bu dönemde, hükümetin gerçek anlamda gazetecilik yapan kesimleri hedef göstermesi havuz medya isteminin belirtisidir. El-Sen olarak her türlü eyleme destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız dediniz.Sn. Özkıraç, bu efendiler ile ilgili aklımdan geçenleri, Şeytana’ da anlattım. O bile yahu, yapma günahtır dedi. Ve bazıları eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, Hakimin de biz, savcının da biz olduğunu, ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesinin olduğunu da artık bilmeleri gerekir.

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Sn. Hasan Nihat Erduran, sosyal medyadaki paylaşımında, çok doğru bir noktaya temas ettin. Ve paylaşımında, Trump işi biteni öldürür. Bunlar kullan at tipidir. Bin Laden’e yaptığı gibi şimdi sırada FETÖ vardır. Bakın göreceğiz, o da ansızın ölecek. Çünkü TC’nin eline geçerse öter ve ABD rezil olur dediniz. Müdürüm, Trump, kendi işlediği büyük, büyük kocaman günahları, bumbara koyar gibi çuvala basar. Ama başkasının küçücük, mini minnacık hatasını, süsleyip, püsleyip, çerçeveledikten sonra duvara asar.

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Sn. Özel Gürses,devletin bazı gazetelere imtiyaz tanıyarak, katkı vermesi, diğer gazete ve basın kuruluşlarını görmezden gelmesi sonrasında ortaya çıkan haksız rekabet ve usulsüzlüğe sizin de tepki koyduğunuzu gözlemledik. Mesajınızda, eevletimiz birçok kurum kuruluş ve sektörlere imtiyaz tanıyarak hem haksız rekabet hemde üsülsüzlüklere sebep olmaktadır. Tüm imtiyazların kaldırılması gerekir düşüncesindeyim dediniz. Sn. Gürses, sizin bu cümleniz sanırım yeter anlayana. Destan yazsanız fark etmez, laftan anlamayanlara.

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Sn. Cengiz Erçağ, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü sıffatıyla yaptığınız açıklamada, ülkedeki borçlanma oranın yüzde 85-90’larda olduğunu ifade ederek, “çok uzun vadelerle kredi taahhütlüyüz” dediniz, Borçsuz olan kesimin yüzde 10’luk bir kesim olduğunu, ülkede yüzde 85-90’ların borçlu olmasının büyük bir oran olduğunu ancak bunun küçük ada ekonomisinden kaynaklandığını sistemin insanları buna ittiğini belirttiniz. Sn. Erçağ, atalarımız bize hep borcun ‘Yiğidin’ kamçısı olduğunu söylerdi. Bizlerde yiğitliğe mok sürmemek için hep borçlanmayı tercih ettik. Ancak borç okyanusunda yüzerken, Faizlerden kaynaklanan Tsunami bizi yerinan yeksan etti. Dev faiz dalgalarının dinmek bilmemesi sonrasında ülke yerinan yeksan oldu. Allah bizim ile birlikte olduktan sonra kim korkar hain kurttan misali kim korkar hain faiz dalgalarından dedik. Demesine dedik de dua Allah katında yardım için kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır diye düşünürken, galiba haddimizi aşmış olacağız ki, kapıyı kırma noktasında çalmamıza rağmen açamadık.

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Sn. Selma Eylem, yapmış olduğunuz açıklamada, Eğitim Bakanlığını suçlayarak eğitim ile okulların umurlarında olmadığını söylediniz.Yağmurların yağmaya başlaması ile birçok okulda sıkıntı yaşanmaya başlandığını, tüm uyarılarınıza rağmen bakanlığın yaz boyunca okullara gerekli bakım ve onarımı yapmadığını belirttiniz. Geldiğimiz noktada Polatpaşa Lisesinin sınıflarının, yağan yağmur sonrasında akıtması nedeniyle sınıfların boşaltıldığına vurgu yaptınız. Ek dersliklerin yapılmamasının yanısıra beden eğitimi yapılan alanların gasp edildiği ifadesinde bulundunuz. Selma hocanım, galiba ilgilenmeme konusunda sayın bakana biraz haksızlık yaptınız. Sn. Bakan, komşu köyü yaptığı Ankara’da, o sırada Hala Sultan İlahiyat Fakültesinin, daha iyi yönetilmesi için Genel Koordinatör atanması konusunda, ricada bulunuyordu. İmam Hatip Liselerine ihtiyacımız olduğunu ve bir değil birçok İmam Hatip Lisesinin yapılması için el pençe divan duruyordu. Lütfen günahına girmeyin. Sn. Eylem, Ayşaba, bin defa bakan ovlucuğuma, yaprakların döküldü diye gövdeni kestirme. Çünkü bu işin baharı da var dedim ama dinletemedim. Söz ve eyvallahın da ilaç gibi olduğunu, azının yaşattığını, çoğunun öldürdüğünü, öldürmezse işte böyle iki büklüm süründürdüğünü söyledim ama yine sözümü geçiremedim dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, katıldığınız bir televizyon programında, ‘’İkamet ve Vizeler Tüzüğü’ nüfus bilinmezliğini ortadan kaldıracağını, Tüzüğün, vatandaşın beklediği en öncelikli adımlardan birisi olduğunu ve kayıt dışılık ve nüfus bilinmezliği gibi birçok sorunu ortadan kaldıracağını belirttiniz. Sn. Vekil, nüfusumuzun bilinmediğini kim söylemiş? Kim söylemişse yanlış söylemiş. Rahmetli İrsen Küçük, nüfusumuz ‘Kalabalıktır’ derken, Sn. Serdar Denktaş bir milyonun üstündedir dememişmiydi. Bu açıklama ile pişmiş aşa su katarak, kalabalık nüfus açıklamamızı yerinan yeksan ettiniz. Halbuki, böylesi açıklamalar ile gül gibi geçinip gidiyorduk değil mi? Sn. Manavoğlu, önceleri türlü türlü, Ruh halimiz vardı. Bu nüfus çıktı çıkalı ne ruhumuz kaldı nede hali.

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Sn. Ali Karavezirler, başkanı olduğunuz Değirmenlik Belediyesi hudutları içerisinde olan Ercan Havaalanında, başıboş köpeklerin havaalanı çıkış kapısında kol gezdiği, hatta yolcuları onların karşıladığı belirtiliyor. Ayrıca orada bulunan restorantın içerisinde de dolaştıkları öne sürülüyor. Köpeklerden korkan turist veya yolcuların olduğu, ve belediyenin bu konuda tedbir almadığı dile getiriliyor. Başkan Kanat vardır, Doğanı padişaha götürür. Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Aman sizin kanatlara dikkat edin da sizi başarı padişahının yanı yerine başka yerlere götürmesin.