Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Kudret Özersay, sosyal medyada dolaşan Halkın Partisi tabelasının fotoğrafında ‘Halkın Umudu’ yazısının tamamıyla, söndüğü ve sanki okunamayacak bir duruma geldiği gözlemleniyor. Hocam, sizin Cumhurbaşkanlığı adaylığınız ile ilgili umudunuz sanırım sönmedi. Ama tabela yalan söylemezse, halkın umudua da projektörden, mum ışığına tenzili rütbe yaparak söndü. Nezihe Teyze, zamanında ekilen buğday verimli olunca orak kıymetli olur. Sizin de bir zamanlar orağınız kıymetli, ürününüzün de maşallahı vardı. Galiba tarla çoraklaştı. Çorak tarlada ürün olmaz.Bu nedenle Kudret ovlucuğumun orak kültleşti mi bilmiyorum..Bu nedenle ürün ‘Laaa’ diyor dedi.

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Sn. Ali Pilli, kazada kaybettiğimiz iki değerli insanımızın otopsisini yapacak Adli Tıp -otopsi uzmanı doktorun KKTC’de olmadığı söyleniyor. Doktorun olmaması nedeniyle, otopsinin yapılması için doktorun Ankara’dan gelmesi bekleniyormuş. Göç Yasası adı verilen yasa nedeniyle düşmüş olduğumuz bu durum sonrasında bu yasayı geçiren siyasilerimizin şimdi kına yakmasını bekliyoruz. Haaa kınayı nerelerine yakacaklarını sorarsanız, münasip bir yer bulup oralara boca etmelerini söyleyebiliriz. Hatçe Teyze, Kırmızdan, yeşile, emekten sermayeye dönen dönme dolaplar daha çok başımızı döndürecek. Ne diyeyim Allah’a,koltuk verdi bunlara diyor.

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Sn. Resmiye Canaltay, vallahi büyüklerimizgambersiz düğün olmaz derken, doğru söylemiş. Akıncı’ya salvo atış sırasına sizin de girdiğinizi gözlemledik. Salvo atışlarınıza neden sanırım, Cumhurbaşkanlığı seçimleriddir. Akıncı, Kıbrıs görüşmelerine gitmesin dediniz. Sn. Canaltay, tamamdır Akıncı gitmiyor. Meclis yerine görüşmelere babanızı gönderiyor. Haaa bu noktada, Türkiye’nin Barış Pınarı konusundaki örneğinde olduğu gibi sorun ‘Diyalog’ ile çözülür mü, yoksa,. Nazlı gelin gibi, Yerim dar, yenim dar diyerek görüşmelerde saklambaç oynayarak mı çözülür bak onu bilmem.Ayşaba, Resmiye gızım, buğdayım var ambara girmeyince dememeli,yerine Kıbrıs’ta yaşam standardı yükselmez görüşme ve diyalog yapılmazsa demeli diyor.

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Sn. İsmail Arter, siyaset denilen hastalığa tutulanlar, sürekli olarak sizi makineli tüfek ile kurşun yağmuruna tutuyor. Özellikle son iki aydır geçici olarak çalışanlarınızın bile maaşlarını tam gününde öderken, Mağusa Belediyesinin ödeme güçlüğü içerisinde olduğunu ve maaş ödemediğini dile getirerek, işkembe-i kübradan sallayıp durması dikkat çekiyor.Ayşaba, Allah insanı kuru iftiradan saklasın derken, 9 aydır maaş ödemeyen belediyeleri ‘FAGO’ gözlükler ile görmeyenlerin belediyenizi ‘Target’ yapması ve Roma’yı Neron değil, biz yaktık. Mağusa Belediyesini de yakarız modunda hareket etmesi hayretle takip ediliyor. Başkan, ben bu tiplere inan parasız olarak bağlanan Wİ Fİ olsalar bile bağlanmam.

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Sn. Çetin Sadeli, Demokrat Parti başkanlığına aday olduğunu ve aday olduğuna yönelik dilekçeni de parti merkezine verdiğini öğrendik. Sevgili Çetin, parti başkanlığına seçilmen halinde müthiş paradilerin ve taşlamaların ile politikanın şenleneceğini ve şuanda kavga ve tartışmalar ile boş çuval gibi ayakta duramayanMeclisi Mebusan’ın kavgadan, kahkahalar dönemine terfi edeceğini düşünüyoruz. Hatçe Teyze, insan kalbinde ne taşıyorsa dünyaya bakınca onu görür. Çetin ovlcuğumun, beyni maşallah değirmen taşına benzer. İçine attığı güzel şeyleri öğütüp duruyor. Kalbi de bu güzel şeyleri yansıtıyor dedi.

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Sn. Kubilay Özkıraç, hükümet ile yapılan protokolün üzerinden 45 gün geçmesine karşın, alınması düşünülen santrallerin ufukta görünmemesi seni kızdırdı. Gerçekleştirdiğin basın toplantısında, Bu işi biraz daha hızlandırsınlar” aksi takdirde olacaklardan sorumlu biz olmayız dediniz. Hükümete bu konudason kez çağrı yaparken, Aksa’ya da sılgıcı çektiniz. Hüsamettin amca, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir. El-Sen’in böyle suskun baktığına sakın kanmasınlar. Dağların da sesi çıkmaz. Ama çığ ve heyelan yeri göğü inletir dedi

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Sn. Güvenlik görevlisi, Kıbrıs Yeteneklerine yaptığın açıklamada, Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde Güvenlik Görevlisi olduğunu ve sık sık gelen ambulansların ayağını burkan öğrenci ve kişilerin yanısıra alakaya maydanoz nedenlerle ambulans çağıranları getirdiğini belirttiniz. Ayağını burkan bu kişilerin 10 dakika sonra erkek arkadaşları veya yakınları tarafından özel arabalar ile hastaneden alındığını söylediniz. Vallahi senin de belirttiğin gibi bu yapılan ayıptan da ötedir. Arkaaşım bak bütün insanlar “orijinal” olarak doğarlar. Ancak birçoğu; “kopya” olarak ölür. Bu hormondan mustarip kişileri dikkate almayıp, orijinallerden ayırmak gerek.

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Sn. Metin Gültekin, dinimize uygun olmayan ancak gençler tarafından rağbet gören ‘Cadılar bayramını’ eleştirerek Mağusa’dabunun tam bir rezilliğe dönüştüğünü dile getirdin. Cadılar Bayramında,Mağusa’da gençlerimizin gerek alkolden gerekse kullandıkları maddeden feci bir görüntü yansıttığını ve Avrupa’ya özenti nedeniyle kötü bir hale düştüklerini belirttin. Metin hocam, insanımız kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendi.Ancak kardeşçe, özentisiz ve insan gibi yaşamak gibi çok basit bir sanatı unuttu..

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Sn. Hasan Sadıkoğlu,İskele Belediyesi olarak dini ve ırkı ne isterse olsun, özelde insandır mentalitesi ile bölgenizde yaşayan yabancıları da göz önünde bulundurarak gayrimüslim mezarlıkta düzenleme yapmanız takdir topladı. Ve bir ilke de imza atarak bölgenizde yaşarken hakkın rahmetine kavuşan Kazakistanlı bir kişiyi düzenlenen tören ile sonsuzluğa uğurlamanız, büyük memnuniyet yarattı. Sn. Sadıkoğlu, Hacı amca, Ürün güzel olsun diye tarla sürülmeli ve ekinin ustaca ekilmesi için iyi bir usta gerekir. Usta deneyim kazandıkça, ürünün de kalitesinin ve rekoltesinin arttığını görüyoruz dedi

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Sn. Hazar Ergüçlü, Antalya 56. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmeniz biz soydaşlarını memnun etti. Altın portokal ödülünü havaya kaldırırken, yalnız annen ve babanı değil,bizKıbrıslılalara da gurur denizinde kulaç attırdın. Sevgili Hazal, Ayşaba, yetenek sonradan olmaz. Yetenek ile doğulur. Hazal gızım doğarken kendisine armağan edilen bu yeteneği ile bundan sonrada böylesi ödülleri alacak. Ancak ödülü kaldırırken, babası Süleyman ovlucuğumun kalpten gitmemesi için hapını, pantolonundaki ıslaklığı birilerinin görmemesi için de tedbir alması gerekir dedi.

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Sn. S.K bir başkasının yaptığı hırsızlık nedeniyle sana poliste zorla ‘Dayak Cennetten çıktı’ kitabı okutulduğunu, yumruk karnı yarık ile tokat çorbası ve sopa tatlısı ikram edildiği söyleniyor. Patlayıncaya, tıksırıncaya kadar yediklerin sonrasında, memnuniyetini dile getirmek için attığın imza sonrasında 2 gün, LokalpResort’ta misafir edildiğin dile getiriliyor. Tabi imza sahte çıkıp ‘Hadde Barra’ dışarı denilince ‘LokalpReseort’dan gönderildiğiniz belirtiliyor. Sn. S.K, koca bir dağı, iğne ile kazmak, yapılanlardan sonra suçsuz birisine yapılanların, karşılıksız kalmasını içimize atmaktan daha az yorucudur.

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Sn. Niyazi Ergülen, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Filistinli Kardeşimiz RashidaTlaib’in ABD Temsilciler Meclisine sevinenlerin dikkatine diyerek, Türkiye aleyhine parmak kaldırdığını belirttiniz. Ve ABD Temsilciler Meclisi’nin Filistin kökenli üyesi RashidaTlaib’in, Türkiye’nin Filistinliler için İsrail ile savaşı bile göze almasına karşın, Türkiye’ye yaptırım tasarısına ‘evet’ oyu verdiğini dile getirdin. Sevgili Niyazi, Sigara, çay, uyku, sevdiğin şarkı gibi şeyler çabuk biter. Hızlı yaşarsan ömür, Çok seversen güven ve sevgi, biterBrütüs’ler türer. Mesele sevginin veya güvenin bitmesi değil. Mesele Brütüslerin türeme meselesidir.

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Sn. Erdal Süreç sosyal medyadaki paylaşımınızda, yeter be artık. Faşisti, Sosyal Demokratı geçineni saldırıyor. Hakaret edip, Kıbrıslıyı eziyor. Bumu hakkımız? Bu hakaret ve saldırıları niye kabul ediyoruz ve sineye çekiyoruz. Onlar vatanını seven iz ise besleme. Yeter artık. Bu hakaretlere katlanacak ve susacakmıyız. Kıbrıs Türkü artık birleşme ve ayağa kalkarak ses verip mücadele etme noktasındadır diyorsun..Sn. Süreç, petekten balı götürenlerin, ağzındaki bala da göz dikmesi gına getirdi. Ama o birilerine ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da hatırlatmak zamanı geldi sanırım.

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Sn. Ayhan Mahşeker, FaceBookmuhabetlerinizinmuhteşem gittiğine tanık oluyoruz. Gönderdiğiniz kahveler, 40 yıl değil 80 yıllık hatırlara ulaştığını ve bu yönde size yönelik büyük bir sempatinin doğarak giderek büyüdüğünü gözlemledik. FaceBook’un kralı gönüllerin sultanı oldunuz. Ayşaba, Ayhan ovlucuğum, ne bilerek birini kırdı. Nede birine haksızlık yaptı. Bu nedenle ona verilen değeri katlayarak büyüttü dedi.

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