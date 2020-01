Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Tolga Atakan yaptığınız açıklamada, Trafik kazalarını önleme adına bir dizi çalışma yaptığınızı söylediniz. 2019 yılının son çeyreğinde 17 kişinin ehliyetinin iptal olduğunu ifade ederek, buna göre; ehliyeti iptal olan kişilerin yeniden ders alarak sınava gireceğini dile getirdiniz. Üzerinde çalışılan yeni yasanın içindeki yeni cezalara göre; bazı durumlarda 6 ay beklenilmeden ehliyet doğrudan iptal edilecek ve 5-6 günlük hapis cezalarının da gündeme geleceğini söylediniz. Sn. Atakan, en büyük cezaevi, insan hayatı umuruna olmayan beyin özürlü, cahil insanların kafasının içidir. Yaşananlar birçok acı gerçeği gözler önüne serdi. Ve insan yaşadıkça kendi kayığını kendisi çekmezse bir yerlere gidemeyeceğini anlıyor. Teşbihte hata olmasın, kısacası dinsizin hakkından imansız gelir sözünden hareket ederek bu imansızları yola getireceğinizi belirtiyorsunuz. O zaman yola devam.

**

Sn. Fikri Ataoğlu, sizin ve ailenizin Güney Kıbrıs hükümeti tarafından, “Kıbrıslı Rumlara ait mülkü satın aldığınız” için dava açtığını Kıbrıslı Rum ailenin açtığı dava size elektronik bir posta ile tebliğ edilirken, sizden 1 milyon Euro zarar ziyan mülkün değeri olarak da 1.5 milyon Euro talep edildiği belirtiliyor. Açıklamanızda göçmen olmadığınız için bu mülkü paranız ile aldığınızı dile getirdiniz.Çözümsüzlük çözümdür diye düşünenler, eğer elektronik postayla artık dava tebligatları gönderilmeye başlanmışsa bu gibi yüzlerce davayı sanırım artık görmeye başlayacaklarını müjdelemek isterim. Sn. Ataoğlu, herhangi bir nedenle Güney’e geçerseniz, sizi neyin beklediğini kestirmek mümkün değil. Bu iş çözümü zor çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Şimdilerde bir parti başkanı ve Milletvekilisiniz. İlerideki dönemde belki de bakan veya daha üst bir görevde olabilirsiniz. O zaman bu denklemin problemleri nasıl çözülecek dersiniz? Hacı amca, bizi çekemeyen Rumlara tavsiyem, androş koydukları çözüm sonrasında, sirtaki, çiftetelli, fön yada kafa çeksinler. Haaaa yapamıyorlarsa tespih alarak sabır çeksinler diyor.

**

Sn. Emel Tel, KTÖSBaşkanı olarak yaptığınız açıklamada, mültecilere yapılan insanlık dışı uygulamalara atıfta bulundunuz. KKTC’de özellikle mülteci hakları ve insan ticareti bağlamında, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nun çizdiği çerçeveye uygun düzenlemelerin yapılmadığını ve mültecilere insanlık dramı yaşatıldığına vurgu yaptınız. İnsan tacirleri tarafından KKTC açıklarında ölüme terk edilen 34 mültecinin, Güzelyurt Polis Karakolu’nda tutularak suçlu muamelesi gördüğünü, Mağusa açıklarında tutuklanan 13 mültecinin de kötü hava şartları sebebiyle, gemide tutulduğunu ileri sürdünüz. Emel hocanım, deveye neden boynun eğri diye sormuşlar. O da nerem doğru demiş. Bizim neremiz doğru ki, mültecilere yaklaşımımız da doğru olacak. Kız Kulesine, kibar olacağım diye, bayan kulesi diyen, beyazlayan saçlarını siyaha boyayacağım düşüncesi ile kestane rengine dönüştürenlerin, görüntüsü gibi görüntü yansıtıyoruz.

**

Sn. Merter Refikoğlu KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, geçtiğimiz gün dosyalanan dava ve ara emri başvurusu ile 15 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren,Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi içerisinde yer alan “bazı yasa dışı” durumların düzeltilmesini amaçladığınızı kaydettiniz. Yayımlanan emirname ile hakkı olmadan hak kazanmak isteyen binlerce konutluk 500 projenin önünün açılmak istendiğini ileri sürdünüz. Böylelikle, yapılan bu değişiklik ile bölge halkı ve kamu yararı gözetilmeden bazı kesimlere haksız kazanç sağlanacağına vurgu yaptınız. Sn. Refikoğlu, zorla güzellik olmaz deyimi için Ajda Pekkan istisna. Ama Bülent Ersoy ise buna kanıttır. KKTC’de de Karpaz istisna, Girne buna kanıttır.

**

Sn. Mustafa Sofi,Ercan Havaalanı’nda pistin 300 metrelik bölümünün çöktüğü, pistin bütününde de tahribatın büyüdüğü öne sürülüyor. Gece uçuşlarında pist yanaşma ışıkları olmadığı için Türk Hava Yolları’nın “batıdan alana yanaşma yapmayacağını” pistteki risk nedeniyle “gece uçuşlarını askıya alma” yönünde uyarı yaptığı öğrenildi. Pilotlar kalkış için dönüş manevrasının yapıldığı alanda oluşan çökmeler ve pistteki tahribatın sıkıntı yarattığı uyarısı yaparken, Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik’in depistin öndeki 300 metrelik alanına değil sonrasına iniş yapıldığına vurgu yaptığı gözlemlendi. Ancak,Sivil Havacılık Dairesi Müdürü olarak sizin,gerekli tadilat yapılıyor, pistte tahribat yok, sadece biraz hasar var, olağandır dediğinize tanık oluyoruz. Sevgili Mustafa, babam aldı anayı, ama buldu belayı, birilerine şirin gözükmeye çalışanlar sayesinde biz de alıyoruz babayı. Zam kazığı yemekten nedense koltuğa bile oturamıyoruz. Yağ ve graso nedeniyle kayan ayaklarımız nedeniyle bir türlü düştüğümüz yerden kalkamıyoruz.

**

Sn. Halil Falyalı, KKTC hükümetlerinin çok büyük bir ayıbına dönüşen Rauf Denktaş anıt Mezarını tamamlamak için kollarınızı sıvadığınızı öğrendik. KKTC’nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, hem yavruda hemde anada büyük eleştirilere neden olan anıt mezarın, tamamlanmamış kısmı olan polis nöbet yeri inşaatı, mozole yapımı ve mobilyalarının sizin sayenizde yapılarak anıt mezarın hak ettiği güzelliğe kavuşacağını tahmin ediyoruz. Sn. Falyalı, ismi ve konuşmaları ile gölgeleri büyük, ancak cisimleri küçük olan lafazanlık şampiyonlarının, ben arkalarından beddua etmem. Sadece üç küfür, bir tükür, zamanı gelince gidecekleri için çok şükür demem sanırım kafi gelecek.

**

Sn. Metin Fahy‎, sosyal medyadaki paylaşımınızda, yasal devletlerde seyrüsefer, çıkarttığın günden itibaren geçerlidir. Geriye dönük para alınmaz. Arabanı yola çıkarmaycaksan belli bir para ödeyip seyrüseferi dondurtmak veya 3 sene ödemedin diye kayıttan düşürmek diye boktan soygun yasaları yoktur. Seyrüsefer cezası diye bişey yoktur. Sadece yolda seyrüsefersiz yakalanırsan polis ceza yazar. Burada polis ceza yazar, çıkarırken gecikme faizi öden, geriye dönük öden, öden da öden. Bu koltuk sevicilerine en büyük dayak, sandıklara gitmemek olacaktır. Bunlar sadeceLagaluga yapar derken, yol yoksa seyrüseferde yok grubundaki iki yüzlümişaroların da fında edilmesi gerektiğini ifade ettin. Metin gardaş, babanın akçası, ananın bohçası yaman olursa hükümetlerin affedici olmayan yol okkası, canlara ve mallara neden olduğu için daha yaman olur. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar diyenler, galiba bacanın tıkandığını ve dumanın bizleri boğduğunu sanırım görmüyor.

**

Sn. Süleyman Manavoğlu, emekli polis Ertuğrul Yavuz, sosyal medyada size yazdığı açık mektupta, Sn. KKTC polis genel müdürü SùleymanManavoģlu, Bafra tatil köyünde 4 tane çok güzel otel açıldı. AmaKarpazbölgesinde kumarhaneye giden kocalardan dolayı ailelerde huzur kalmadı. Lütfen daha sıkı denetim yapınız.Eğer isterseniz siz tespit edemiyorsanız,özeldenyada genelden size 30 tane isim sayarım. İçlerinde memur olanıda,müdür olanıda,sosyal yardım alanı da hayvancıda var.Lütfen daha sıkı denetim yapınız.Bölge insanı telef oluyor.Eğer tedbir almazsanız başka yöntemlerim ama sizde rezil olursunuz. Saygılarımla diyor. Sn. Manavoğlu, alışkanlıklar köleliğin farklı bir biçimidir. Kumar alışkanlığı olanlar, sanırım kumarın kölesi olmaktan kurtulamadı. kazanacakları para ile karun kadar zengin olmayı hayal ederken, sanırım bunların karakterleri herhalde çömelmiş halde kalmış olacak ki, henüz yerine oturmadı. Yerine oturtmak için sizi bekliyorlar.

**

Sn. Ahmet Sennaroğlu, başkanı olduğunuz, Büyükkonuk Belediye personelinin, Kasım- Aralık ayı maaşı ile 13’üncü maaşını hala ödenmediği ve yatırımlarının da eksik yapıldığı dile getiriliyor. Belediye meclisindenve Dev-İş sendikası ile herhangi bir iletişim kurulmadan maaşları aşağı çekme ve haftada 1 gün ücretsiz izne gönderme çabalarınız olduğuna vurgu yapılıyor. Devrimci Genel İş Başkanı, Ömer Naşit ise yaptığı açıklamada, çalışanların 2019 yılının başında yüzde 40’a varan fedakârlık yaptığını ve bundan sonra kendilerinden başka bir fedakârlık beklenmemesi gerektiğini belirtti. Yani bu noktadan sonra ya herruyadameru denileceğini ve muhtemelen eylemler ile grevlerin başlayabileceği müjdesini verdi. Başkan aman dikkat et. İlk seçimde ben eski başkanları ve onun gibileri cebimden çıkartırım dedikten sonra tökezlersen, bukez seni tespihe dizerler ve tövbe tövbe diyerek çekerler.

**

Sn. Erçin Tekakpınar Çalışma Bakanlığı Müsteşarısıfatıyla, Büyükkonuk Belediyesinin maaş krizi ile ilgili olarak yaptığınız açıklamada gereken neyse yapılacağını, konunun birkaç gün önce size aktarıldığını belirttiniz. Ekipleri görevlendirdiğinizi ve gerekli araştırma sonrasında hareket edeceğinizi belirttiniz. Yatırımların gerçek maaş üzerinden olmadığı konusunun ise sistemden kaynaklı bir hata olduğunu ve Muhasebe programından doğan sistematik bir hatadan kaynaklandığını ve gerekli düzeltmenin yapılacağını dile getirdiniz. Sn. Tekakpınar, bizim kamunun neye benzediğini inan bilmiyorum.Kalp deniz dil kıyı ise ve denizde ne varsa o kıyıya vuruyorsa, kamu da Kalahari Çölü gibidir. Kalahari’deVaha aranırken, susuzluktan ölünürse, kamudaki çölde de kaplumbağa hızına sinirden ölünür.

**

Sn. Muhammed Kaynak, bir CAS çalışanı olarak halen hükümetler tarafından bir yere istihdam yapılmadığınıza atıfta bulunarak yakında “Ölüm orucuna gireceğiz” dediniz. 4’lü koalisyon zamanında 18 kişi alındı. Geriye kalan çalışanlar 18 aydır işsiz. Yeni kurulan hükümet sözlerini yerine getirmedi. Hala bekliyoruz, özele başvursak sizi devlete alacaklar diyerek geri çeviriyorlar. Maddi sıkıntılar çekiyoruz, işsizlik yüzünden boşanan arkadaşlarımız var. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir iki gün içinde yeniden açlık grevine gireceğiz. Bu kez ölüm orucuna kadar direneceğiz ifadesinde bulundunuz. Sn. Kaynak, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Seçim zamanı vaat ettikleri ile seçimi kazadırttıklarımız, dört dörtlük yaşarken, bu vaatlere kanan siz ve sizin gibi kardeşlerimizin bir yerlerine de yaşattıkları ile üç buçuk attırıyorlar.

**

Sn. Turgut Akçın, Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, valensiya ton başına üreticilere verilecek olan miktarın bin TL olarak açıklandığını belirttiniz ve bu rakamın az olduğunu, tüccarın iki dudağı arasından çıkan fiyata üreticinin mahkum edilmek istendiğini söylediniz. Narenciye sektöründe talep çok olduğu için fiyatların yükseleceğini belirterek, bunu bile bile düşük fiyat açıklamak tüccara hizmet etmek demektir ifadesinde bulundunuz. Sn. Akçın, bizler halk olarak değiştirmesini bir türlü öğrenemedik. Kısacası defter aynı olduğu sürece, yeni bir sayfa açmanın ne anlamı da yok. Sanırım bizdeki problem, kolumuza takacak siyasinin çok ama ömrümüze ömür katacak adam gibi adam siyasinin az olmasıdır.

**

Sn. Nihat Yalçın, artan et fiyatları sonrasında önümüzdeki dönem kuzu etinin fiyatının 120 TL’ye çıkacağını belirttiniz. Piyasada et ve canlı hayvan sıkıntısının olmasından dolayı fiyatların arttığını ve Tarım Bakanı ithal getirmezse önümüzdeki dönem etin önce 120 liraya kadar çıkacağını, Kurban Bayramı’nda da 150 lirayı bulacağını söylediniz. Kaçak etler hijyen olmayan koşullarda gelirken bu insanları hasta ediyor. Bu nedenle Toprak Ürünleri Kurumu’nun kontrolünde kuzu getirmesinin ve İthal yolunu açıp halkın mutfağında et pişmesinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Yalçın, halk sanırım bundan sonra et alıp altın yerine saklamalı diye düşünenlerdenim. Ayşaba, hiçbir yaprak, gözden düşen bir insan kadar yere hızlı düşmemiştir. Yakında yere hızlı düşecek olanları toplamak için sanırım halk birliğine ihtiyaç olacak dedi. Bilmem anlatabildim mi?

