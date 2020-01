Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Hasan Taçoy, cep ve cepken düşmanı, tepe tepe sağlam yerimizi bırakmadığı,ceryan faturalarını dizginlemek için kolları sıvadığınızı söylediniz. Halka ucuz enerji sağlamak için elinizden geleni yaptığınızı ve yapmaya devam edeceğinizi kaydettiniz.Ülkemizde kullanılan enerjinin fiyatını düşürüp, halkımızın kullanımına vereceğiz. Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaktayım ve yapmaya da devam edeceğiz. Umarım güzel sonuçlar alırız” dediniz. Ayşaba, Hasan ovlucuğum inşallah bizi inşallahın eşiğinden, maşallahın kapısına getirir. Bak Hasan’ım, söz ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz olduğunu, ağızdan çıktıktan sonra onun esiri olduğumuzu sakın unutma dedi.

**

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ kusura bakmayın ama Herdaimdostlar olarak bazılarına kötü örnek oluyorsunuz. Kum Lalelerini koruma, sahilleri temizleme, çevreyi güzelleştirip temizleme ile kuş ve diğer canlılara barınak inşa etmekten sonra şimdi de kalmış Mağusa’da ağaç dikme işine girişiyorsunuz. Cumartesi sabahı, saat 07.00 / 08.00 saatleri arasında yapacağınızı ve kentin her karış toprağını yeşille buluşturmak , muhteşem ağaçlar kazandırmak , iklim krizine bir nebzede olsa çare olabilmek için Mağusa Yeni Kapıya giden yol ile serbest liman bölgesi duvarı arasında kalan alanda fidan dikeceğiz açıklamasında bulundunz. Da, yan gelip yatan sözde çevrecileri bu dur durak bilmez hareketleriniz ile utandırarak mahcup ettiniz. Sn. Şentuğ, her canlı doğar, büyür ve ölür. Mesele her canlının doğması, büyüyüp gelişmesi ve mutlak son olan ölmesi değil. Asıl mesele iz bırakabilmesidir. Sizlerin bıraktığı izler sanırım asırlar boyu silinmeyip sürecek.

**

Sn. Serkan Ayhan,Operatör Doktor olarak, mide’ ameliyatlarında ilk iki ay risk olduğuna ve özellikle ameliyat esnasında ‘kaçak’ testinin çok önemli olduğuna işaret ettiniz. Ve son zamanlarda bu tarz ameliyatlar sonrasında komplikasyonların arttığına vurgu yaptınız. Bunun nedeninin de, eğitimine obezite cerrahisi tedavisi ve olası komplikasyon yönetimi ile ilgili tam donanımlı bilgi birikimi edinmeden yola çıkan hekimlerde olduğunu söylediniz. Ve Obezite cerrahisinde en sık ölüm nedenin emboli olduğunu, hastaya emboli tedavisinin mutlaka uygulanması gerektiğini belirttiniz. Sn. Ayhan, ölüm ilahi takdiridir. Allah öl derse yapacak birşey kalmaz mantığındaki birilerinin kafasına sizin söylediklerinizi çekiç ile çakmak mümkün olmadığı gibi, bunları gören ve birşey olmaz mantığındaki doktorların bu konudaki rahatlığının önüne geçmek mümkün değildir. Doktorum, hayat elektriğini vereceğini söyleyip bizi ameliyat masasına yatıran eksik donanımlı doktorların yaşam sigortalarımızı attırmalarına izin vermek yerine, bunların fişini çekip, kaba yerine tekmeyi basmak sanırım daha mantıklı olur.

**

Sn. Güven BengihanKTAMS olarak, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası olarak, kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğün uygulamadığına ve hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirilmesine tepki gösterttiniz. Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi de bahse konu tüzüğü çöpe atarak protesto ettiniz. Bakan’a “Yasaları ve tüzükleri uygulayın” çağrısı yaparken, aksi halde hukuki yollara ve eyleme başvuracağınızı belirttiniz.Başkan, Hacı amcanın sana selamı var. Güven ovlucuğuma ben gözümün içine bakarak en basit yalanları söyleyen aptallar tanıdım. Peehh inandığımı sandılar. Halbuki ben onların kuş kadar akılları ile yetenek yoksunu halleri ile cahilce yaptıkları işlere hayrandım deyin o anlar dedi.

**

Sn. Mehmet Harmancı yapmış olduğunuz açıklamada, AB tarafından finanse edilen güven projesi kapsamında yeni kadın sağınma evi inşaatına başladığınızı duyurdunuz.1100 metrekare, iç Bahçeli ve engelli standartlarının harfiyen uygulandığı üst düzey bir mekan olacağını söylediğiniz, kadın sığınma evinde 12 kadının, ayrı ayrı maksimumum her birinin 4 çocuğu ile birlikte konaklayabileceğini belirttiniz.Şiddet gören kadınların çocukları ile rahat edeceği olan kadın sığınma evinde, alacağınız duaları sanırım koyacak yer bulamayacaksınız. Ayşaba, iyi ve hayırlı iş yapmanlara Allah ne muratları varsa versin deyip bakmak sevapsa , Mehmet ovlucuğumun yaptıklarına bakmak garanti cennet demektir diyor.

**

Sn. Mehmet Billur sosyal medyadaki paylaşımınızda, gün gelecek "KIBRISLIYIM" demek yasaklanacak, diretenler de ya hapse atılacak, ya da sınırdışı edilecek bu memlekette.Yerleşikbaşı Arıklı, Niyazi Kızılyürek'in vatandaşlığına laf ediyor. Ayşegül ise HP'ye gayet güzel yakışır bir üslupla "Sn Arıklı'yı" yanıtlıyor.Daha ne kadar alçalacaksın ey Kıbrıslı, ha? Dediniz. Mehmet gardaş Can Yücel, toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç kalmalı. Hayatı sende bulmalı demişti. Biz toprak olduk. Ama fazla su kaçırdıkları için çamurlaştık. Çamurlaşınca da sertleşemeyip, kem küm etmekten öte olgunlaşan başak gibi boyun eğip sessiz kalmayı tercih ettik.

**

Sn. E.C işler nasıl gidiyor. Bizim Minik Kuşlar sizin işlerin, son model araba gibi benzin pedali lamarinaya dayalı gidiyormuş. Sanırım 29 yaşında cukkayı yaptığın iş ile doldurdun. Girne’de bir kadını muhtelif defa erkeklerle para karşılığı pazarlayarak, cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik etmekten ve bu yöntemle kazanç sağlamaktan tutuklandın. E.C gardaş bu polisler de bir tuhaf. Millete hayırlı bir iş sunarken, illa tekere takoz koyacak. İnsanı ağızlı yüzlü PEZO yapmayı bırakmıyorlar. Vallahi ben Pezo’nun, Meksika parası olduğunu biliyor ve işe yaramadığını sanıyordum. Meğer TL yerlerde sürünürken, PEZO değer kazanarak rekor kırıyormuş. Normal bir yaşam süren insanlar bitmiş bir kitabın ölmüş karakteri olurken, maşallah sen cukkayı dolduran TİTANİK filminin baş aktörü gibisin.

**

Sn. Selma Eylem, ülkede kamusal hizmetlere bilinçli olarak yatırım yapılmadığını eğitime de sağlığa da bütçe ayrılmadığını, Kıbrıslı Türklerin iradesinin elinden alınması çabası olduğunu, nüfus politikasına bakıldığındabunun açıkça görüldüğünü kaydettiniz.Çıkış yolunun Kıbrıs’ta çözüm olduğunu belirterek, “Bütün kurumlarımız ele geçirilmiştir. Türkiye’den öğretmen getiriliyor, bizim öğretmenlerimiz iş bekliyor. Kıbrıslıtürkler tahakküm altındadır. Görülen tablo hiç de iç açıcı değildir. Mücadeleye devam etmeliyiz dediniz. Halkın iradesinin bu noktada önem taşıdığına vurgu yaparken, burada yapılmak istenenin çalışanların bir takım haklarını elinden alarak örgütlü mücadeleyi zayıflatmak ve örgütlülük bölünmeye çalışıldığını söylediniz. Selma hocanım, bazılarımız, tecavüzcünün sana tecavüz etmesini önleyemezsen keyfini çıkar sözünden etkilenerek, koltuk, makam ile bunun keyfini çıkartmaya çalışıyor. Tavuğun da, penguenin de kanatları var. Ancak ikisi de uçamıyor. Ancak birisi sizler gibi yüzerken, kuzey kutbunun tertemiz sularında, diğerlerinin burnu kala kalıyor muk çukurunda.

**

Sn. Boysan Boyrahiçbir kaba sığdıramadığımız çirkinlik abidesi ‘İcra Yasasının’ iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak yasa aleyhine dava dosyaladığınızı öğrendik.Borçlunun eş ve yakınlarına da haciz geleceğini, bankaya para koyamayacaklarını, müşterek hesap bile açamayacaklarını hatta oğlunun veya bir yakının arabasını kullanırken, ona bile el konulacağını bilmeyen benim ‘Ya ya ya, şa şa şa’ kitabı yazarı insanım, ipini çekecek cellatlarını avuçları patlayıncaya kadar alkışlamaktan çekinmiyor. Toplumlar layık oldukları şekilde yönetilirler cümlesine katılıyorum ama bu kuruların yaşları da birlikte yakmasına sizin de gönlünüzün razı olmadığını görüyorum. Sn. Boyra, sanırım artık bize yeni düşmanlar lazım.Eskileri Nasrettin Hocanın eskiyen Ay’ı kırpıp yıldız yaptığı gibi bizde eskiyenleri, dürüp büküp siyasi çöplüğe atmamız gerekir. Stajını halk olarak bizde yapıp, koltukları ile kariyer yapmak isteyenler, elbet birgün sormak için gelecekler. İşte o gün referansın kim diye sormalıyız.

**

Sn. Mustafa Ulaş,Genel Başkan Yardımcısı olduğunuz Yeniden Doğuş Partisinden, istifa ettiğinizi açıkladınız. İstifa ederken, geç kalmış bir istifa. Bu istifayı, 2018 genel seçimlerinin içinde, parti ileri gelenlerinden birisinin bir başka parti ile karma oy konusunda konuştuğu sırada yapmam gerekiyordu dediniz. Seçimler esnasında istifa etmeniz halinde, partinin barajı geçemeyeceğini ve gerek aday arkadaşlarınızın, gerekse de partiye oy veren, gönül bağlayanların, sizi suçlayabileceğini söyleyerek bu nedenle o zaman istifa etmediğinizi belirttiniz. Sn. Ulaş, yani dereyi geçerken, her türlü tecavüz olayının yaşanması dereyi geçene kadar mübahtır. Yapılanlar sevaptır. Dere geçtikten sonra ise yasahtır mı demek istediniz? Ayşaba bozuk para pantolonun cebini, bozuk insan da yüreğin zarını deler. Bu yüzden ikisini de harcamaktan çekinmemiz gerekir. Amademir tavında dövülür. Soğuduktan sonra bir muka yaramaz dedi. Bilmem analatabildim mi?

**

Sn. İbrahim Özduranyol yoksa, seyrüseferde yok eyleminin ikincisi yapılırken paylaştığınız videoda biz geldik. Gelmek isteyip gelemeyenlerin, o evde popo ısıtıp dalga geçenlerin de adına geldik. Konuştuk, haklarını savunduk. O cafeler de öküzün trene baktığı gibi bakanların da haklarını savunmak için yollardayız. Bugün yarın birilerimiz ölürsek devlete teşekkür edin. Belki 400 kişi olursunuz diyebilen kara cahiller, Bu memlekette yalnız biz yaşıyoruz, bu yolları yalnız biz kullanıyoruz. Ölenler yalnız bizim yakınlarımız. O yüzden koşuyoruz. Gelen medeni çizgiyi bozmayan herkese binlerce teşekkürler. istediklerimizi olana kadar yola devam dediniz. Sn. Özduran, meydanı boş bulunca mangalda kül bırakmayan, ancak birilerine şirin gözükme uğruna elleri sürekli bağlı, boynu eğri,yağlama ve grasolama uzmanları, ustalarının gözünde küçülmemek için onda dokuzu kaçmak, birisi de ortalıkta hiç görünme durumunu yaşıyorlar. Edip Akbayaram bunlar için tanı bunları tanıda büyü. Onlar engerek onlar yılandır derken, sinsiliklerine kanmayın çünkü ansızın sizi sokabilirler imasında bulunuyor.

**

Sn. Mehmet Özkardaş sosyal medyadaki paylaşımınızda, Japonya’da 7.7 şiddetinde deprem oldu. Ama hiç can kaybı olmadı.Demekki depremlerde ölmek birilerinin dediği gibi, "takdiri ilahi" değil, cehalet, kaçak, denetimsiz, plansız, malzemeden çalarak yapılmış binalar ve bunlara siyasi popülizmle verilen imar aflarıymış dediniz. Başkan, çobanının arkasından, hiç koşulsuz ve sorgulamadan giden koyunların akibeti bıçağın altına yatmaktır. Bazıları ayakkabı mağazası gibidir. Bunlarda her numara var. İnan bütün numaraların bunda olmasına karşın Piyangonun bunlara çıkmamasına şaşırdım. Hatçe Teyze, popülizm ile insanların ölümüne neden olup, gözümde küçülmüş insanlarla benim büyük “Hesaplarım” olmaz dedi.

***

