Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Tufan Erhürman Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda CTP Gençlik Örgütü tarafınan düzenlenen geleneksel “Barış Ateşi” etkinliğinde gençlere yaptığınız konuşmada, barış ateşinin çözüme kadar yanmaya devam edeceğini dile getirdin. Kısacası ‘Şavaşan Şahin’ yerine ağzında zeytin dalı taşıyan ‘Barış Güvercin’i olmanız sonrasında savaş naraları atan kesim sizi ‘Marmara Çırası’ gibi yakmaya çalışacağı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan sanırım çıktı. Vallahi nasıl ki, baba koruk erik yerken,oğlunun dişi kamaşırsa,menfaatleri için barış ve çözüm şarkıları yerine savaş tamtamları çalanların, yedikleri koruk erik sonrasında, yalnız dişimizi değil, her tarafımızı kaşınma tutuyor.

**

Sn. Ekrem İmamoğlu, Türk Ocağı’nda kalecilik yaptığınız sırada bir devre antrenörlüğünü yaptığım Türk Ocağı’ndaki döneme denk gelmemesine üzüldüm. YesSir, ye pilavı salla külahı dışında kalan siyasetinizi ve kimseye eyvallah demeyen kişiliğinizi millet seviyor. Aile kutsaldır, diyerek aileye verdiğiniz önem inanın daha çok seviliyor.Özal gibi, kalıplaşmış siyasi bir figürden uzak bir profil yansıtmanız halk nezdinde bir kalpte bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmanıza neden oluyor. Puta tapar gibi, ilahlaştıkları kişilere tapanların aksine, çorak tarlada ürün olmaz imasında bulunmanız, dikensiz gül bahçesi hayal edenleri rahatsız ediyor. Sn. İmamoğlu, kime yandığı belli olan sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olmaya devam ediniz. Eskiden de un vardı. Şeker ve irmikte vardı. Ama helvayı kıvamında pişirecek usta, şeker ve irmiğe götürü usulü uyguladığı için helvanın ortası hamur, altı cıvık kalırdı. Maşallah şimdi helvayı yapacak usta bulundu ve o helva kıvamında pişiyor.

**

Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta Belediye Başkanlığına seçildiğin günden beridir, birileri tekerine androş (Takoz) koymak için canını yiyor. Bizim Minik Kuşlar, son olarak, Lapta bölgesine güzellik katarak, istihdam sağlayacak olan limanın, mahkemeden ara emri alarak durdurmaya çalışanların olduğunu söylüyor. Bugün mahkemede, ara emri görüşmesinin yapılacağını da dile getiren Minik Kuşlar, Lapta belediye meclisinde üye olan iki kişinin, meyve vermeye başlayan ağacı taşlayıp durduğunu dile getiriyor. Sn. Aktuğ, meyve veren ağaç, meyvesini yemek için taşlanmaz. Dalları ve yaprakları taşlanmak suretiyle haşat edilmez. Artı,göz, gez arpacık diyerek oturmayı hedefledikleri ama hiçbir zaman oturamayacakları okoltuk bu kadar yıpratılmaz. Çünkü yıprattıkları o koltuğun ayakları kırılınca tumba olacaklarını bilmelidirler. Başkan, berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi makbul, ama beraber yola çıktığın insanların Brütüs olup arkadan hançer sallamaları makbul değil

**

Sn. Muhammet Zarzaf, bir Ürdün’lü olarak, Türkiye’de, Kızılay’ın stratejik uzmanı olmanızı taaa KKTC’den, memnuniyetle öğrendik. 10 bin Euro aylık maaşınızın yanısıra, çocuklarınızın okul masrafının Kızılay tarafından karşılandığı iddiasına da memnun olduk. Ancak 80 milyonluk nüfusa sahip, Türkiye’de bir stratejik uzmanın olmamasına inanın memnun olmadık. 10 bin Euro TL olarak 66 bin Törkiş Liraya tekabül eder sanırım. Kızılay Genel Müdürünün 31,600 Törkiş Lira aldığı bir ülkede, sizin 66 bin TL almanızın hikmetini birileri çok merak ediyormuş. Sn. Zarzaf, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Siz ve sizin gibilerin maaşları stratosferde gezerken ve sizler dört dörtlük yaşamın keyfini sürerken, asgari ücret ile düşük maaşa talim edenlerin, yaşamlarını sürünme modunda devam ettirmek için bir yerleri, üç buçuk atıyor.

**

Sn. Lavinium Sitesi Sakinleri, yol talebiyle, Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde yapmış olduğunuz eylem sonrasında, eyleme katılan 6 kişinin tutuklandığı açıklandı. Yol kapatıldığı için eyleme müdahale eden polis ile aranızda arbede çıktığı ve bu nedenle 6 kişinin tutuklandığı, ancak eylemin sona erdirilmesi sözü sonrasına bu arkadaşların serbest kaldığını öğrendik. Beyler, arkadaşlar, hiçbir meydan muharebesi mücadele edilmeden kazanılmaz. Halkı ağzında balı olan bal arısı olarak gören siyasilere, sanırım o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da hatırlattınız.

**

Sn. Suat Günsel, Türkiye binek araba üretimi için start verdi. İtalya’dan demoları alınarak, otomobilin, Türkiye’de 3-4 yıl sonra seri üretimine geçileceği duyuruldu. İsmi küçük görülen KKTC’de, cismi ve popülaritesi büyük olacak olan "GÜNSEL B9"’un seri üretimine 20 Şubat 2020'de geçileceği ve ‘KKTC’nin gurur abidesi olacak olan elektrikli arabanın yollara çıkmaya hazır olacağını öğrendik. Sn. Günsel, Kalahari Çölünde çok güzel yansıması olan bir ‘Vaha ‘ gibi çorak arazide YDÜ’yüyeşerttiniz. Şimdi de baklavanın üzerine konan dondurma ve onunda üzerine serpilen fıstık ezmesi gibi, YDÜ’nün üzerine Günsel B9 kaymaklı dondurmayı yerleştirdiniz. Kalite insana yapılan yatırımdır. Ve güven sağlar. Ancak o güven silgi gibidir. Her hata sonrasında azalır. Fakat bakıyoruz sizin silgi azalma yerine olduğu gibi yerinde duruyor.

**

Sn. Nermin Nalbant, sosyal medyadaki paylaşımında, Hocam cüzdanımdaki erken boşalma sorununu Haydar Dümen çözebilir mi? Diye soruyorsun. Sevgili Nermin, erken boşalma sorunu, Haydar Dümen’in kategorisine girmez. Erken boşalmayı önlemek için bir defa her dakika her saniye eline almamalısın. Ağzına sahip çıkmalısın. Böyle yaparsan ve ağzına ve eline sahip çıkarsan erken boşalmayı önler, cüzdanın da rahat ettirirsin. Do youunderstand.

**

Sn. Mebrure Tahir Altuğ,paylaşımınızda, hem burası benim vatanım diyorsun, hem de geldiğin yerin derneklerini kurup kendini toplumdan ayırıyorsun ve bir de meydan okuyorsun diyorsun.Karadenizliler Derneği, Hataylılar Derneği, Trabzonlular derneği gibi bir sürü örneği var ifadesinde bulunarak, dernek kurmanın yasal olduğunu ifade ediyorsun. Ancak bu derneklerin, bulunduğu memlekete uyum sağlaması gerektiğini ve kendini ayrı tutup, yerli halka düşmanlık yerine, dostluk beslemesi gerektiğini belirtiyorsun. Dilinde sigara söndüreceğim gibi sözlerin yanısıra o ülkenin Cumhurbaşkanına, laf söylenmemesini, kadın milletvekillerine dil uzatılmaması gerektiğini bunların yapılmasını, Kıbrıs halkının kabul etmeyeceğini söylüyorsunuz. Londra’da Kıbrıs Türk dernekleri var, hiç biri kraliçeye dil uzatmaz. İstanbul’da, Ankara’da Kıbrıs Türk dernekleri var, ama hiçbiri bulundukları ülkenin Cumhurbaşkanına dil uzatmazlar diyorsunuz. Mebrure hanım, birilerine şirin görünme hastalığı ciddi bir hastalıktır. Yabancı uluslar kanseri sevgi ile yeniyor. Bizimkiler ise (bazılarını tenzih ediyorum) sırf birisini yağlayıp, grasolama için bizleri kanser ediyor

**

Sn. Kemal Baysaloglu Asgari ücret belirlenmesi Şubat’a kaldı. Bu konuda gerçek anlamda yapıcı bir eleştiri yapan veya öneri sunan muhalefet vekili görmüyoruz dediniz. Ve tabigöremezsiniz ki. Çünkü bir vekil maaşı 20,000olsa, hayat pahalılığı % 7 vergi düzenlemesi ile maaşlarına 1400 TL olarak yansıyacak. Gaileyi asgari ücretli çeksin. Sanki, ülkede marketten veya pazardan alınandomates, sebze, meyve onlar ile ayni fiyatla alınmaz.Et ayni kasaptan, benzin ayni benzinciden alınmaz diyorsun. Sn. Baysaloğlu, eskiden bal parmak ile yenilirdi. O devir çoktan geçti. Şimdi bal parmak yerine kaşığı geçtik, kepçe ile mideye boca ediliyor.

**

Sn. Taner Şah, İlahların yeni silahları,şimdi de Lassa virüsü ile corona virüsüdür. Kim ne derse desin,3'üncü dünya savaşı biyolojik olarak başlamıştır dedin. Adaşım, görüşüne katılmamak mümkün değil. Geliştirdiği yeni silah War ile deprem yaratan ve Türkiye’de Gebze ve Kuzey Kore’de suni deprem yarattığı öne sürülen ABD’nin, Çin’dekiCorona virüsünün de mimarı olduğu söyleniyor. Kuzey Kore’nin, ülkedeki depremden sonra, ABD’ye seni nükleer mezarlığa çeviririm çıkışı, sanırım boşuna değildi. Çin’in ordusunu alarm durumuna getirmesi ve ABD’yi işaret etmesi de bu çerçevede sanırım boşuna değildi. Tanergardaş, Türkiye’de hükümet eden siyasetçiler şu sıralar asgari ücret gibidirler. Kimse ile geçinemiyorlar. Geçinmeleri için karşılarına helal süt emmiş bir devlet yetkilisinin çıkması için dua ediyoruz. Haa bu arada sütün markası önemli değil. Yoksa durum vahim. Böyle giderse kollayamayacağız dütü.

**

Sn. Ertuğrul Toroslu, Türk bayrağına saldırı, acizliğin, ırkçılığın, nefretin ve düşmanlığın açık bir göstergesidir. Bunun Avrupa Parlementosu gibi bir kurumda ve yine Avrupa Parlementosu milletvekili tarafından yapılması utanç vericidir. Ve en büyük utanç Avrupa parlamentosunun ve bunu kınamaya cesaret etmeyen/edemeyen herkesindir dediniz.Sn. Toroslu, ırkçılık ve faşizm kanserden beter bir hastalıktır. Tedavisi de zordur. Beyin hastalığı olduğu için beyni içten içe kemirir ve kişiyi işte böyle beyinsiz bırakır.Bunların tedavileri imkânsız bir vakadır. Bunlar için zorla güzellik olmaz deyimini, Ajda Pekkan istisna, Bülent Ersoy ise kanıttır cümlesini kullanabiliriz. Ancak bu beyin özürlüler çirkinlikleri ile o kanıtı da fersah fersah geçti.

**

Sn. Mustafa Serçelik sosyal medyadaki paylaşımınızda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Eylül'den sonra ortaya çıkan terör tehdidinin azaldığını belirterek, yeni dönemde asıl tehdidin' Çin Komünist Partisi olduğunu söylediğini belirttiniz. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'deki koronovirüs salgını "İstihdamın Kuzey Amerika'ya geri dönmesini sağlayacak" diye değerlendirdi dediniz. İlahi Mustafa’m, minareleri şerefelerine kadar görünen köye rehber istendiği nerede görülmüştür? ABD’nin, Ortadoğu’da kendi menfaati doğrultusunda yaptıklarını ve yapmayı hesapladıklarını, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile görürken, KKTC’yi bir türlü ‘Yavruluktan’ kardeşliğe terfi ettirmeyen, 30 küsur yaşında prematüre bebek bırakmak isteyen,Türkiye’nin mümtaz idarecilerinin görmemesi, çok bilinmeyenli bir denklem kategorisine girmez kanaatindeyim.Allah düşmanımın başına bile vermesin deyip, düşmanına dua eden dünyada tek milletiz sanırım.

**

Sn. Levent Lama, Türkiye’de birçok soydaşımızın hakkın rahmetine kavuştuğu deprem ile ilgili olarak, tek bir Arap ülkesinden taziye mesajı gelmedi.Kanal İstanbul'da arsa yağmalama olsa üşüşürler. Entarili leş kargaları dediniz. Sn. Lama, babam sevmiş almış anamı. Halk olarak, Müslümandır gerekçesi ile sevdik Arap ile onlara kol kanat geren siyasetçileri, ama aldık babayı.Ayşaba, bir erkeğin en lezzetli yeri başının etidir. Milyonlarca kadının yanılmış olması mümkün olmadığı gibi Arap’ın salyasını akıtan da Türk’ün toprağıdır. Paran varsa, Araplar seni tanır. Ama paran yoksa sen Arapları tanırsın dedi

**

Sn. Hasan Nihat Erduran, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süren mahkemenin süresiz ertelendiğini belirtirken, Ya diğerleri?Mesela KTHY’dakib.k.üyeleri, müdür ve yönetim kurulu üyeleri diyorsun.Ercan konusu, Mandra yolu meselesi gibiler?Demokrat Parti ile Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava görüşüldü ve karar için süresiz ertelendi gibiler mesela ifadesinde bulunuyorsun. Müdürüm humus çorbasını biraz dahafazla karıştır. Bırak kaynasın. Dibi tutsun. Hatta dibi tutmaktan öte tencere de yansın ki ak koyun ile kara koyun belli olsun.Ayşaba, bizim siyasi arenamızda ve kurum ve kuruluşlarımıza atanan öyle insanlar var ki, eskiciye versen karşılığında bir iki çamaşırı asmak için mandal bile alamazsın.

***

