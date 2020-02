Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Olgun Amcaoğlu,Hükümetin, Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile merkezi konut, iş yerleri ve arsaların kategori değerlerine yapmayı hesapladığı ek vergileri sanki yalnız sen yapıyormuşsun gibi şahurga kabacığını senin başında patlatmaya çalışıyorlar. Hayata geçirdiğin KDV örneğinde olduğu gibi birçok vergi indirimini görmezden gelenler, göz gez, arpacık diyerek seni target konumuna sokmaya çalışıyor. Hacı amca, Taşınmaz Mal Komisyonunun parasızlık nedeniyle SOS çektiği bu günlerde, onu girdiği çıkmaz sokaktan çıkartmak için kollar sıvandı. Tamam, daönünde ne varsa katacağı ‘Şerefe Vergisi’ sel sularının önüne baraj inşa eden olgun ovlucuğumateşekkür edilmesi yerine tepkili hicaz faslından beste ve güfte hazırlanması doğru değil dedi.Sn. Bakan, hariçten gazel okuyanları boş ver ve teybe bos kaset koyarak kafanı dinle. Ve gazel okuyanlara kulak verme aksine Arif Hoca’nın dediğini de.Yoksa kulak verirsen kulaksız kalacaksın haberin olsun.

Sn. Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, son günlerde gündemi sıklıkla meşgul eden dokunulmazlıklar ile ilgili bilgi verdiniz. Ve Başsavcılık’tan tarafınıza gönderilen yazıda konunun Meclis İç Tüzüğü’nün 128’inci maddesine göre değerlendirilmesinin istendiğini, bu maddenin de “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemi” olduğunu belirttiniz. Bir başka deyişle Başsavcılık’tan Meclis’e gönderilen yazılarda, UBP milletvekilleri Hüseyin Özgürgün ve Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmaması ile ilgili bir talep yerine dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde yasanın uygulanmasının gerektiği belirtildi. UBP eski başkanı UBP Milletvekili Özgürgün’ü yazılı olarak uyardığınızı ancak Özgürgün’ün doktor raporu gönderdiğini belirttiniz.Sn. Uluçay, insan gittiği yerde boşluk dolduran değil. Gittiği zaman boşluğu doldurulamayan olmalı. Sanırım meydana gelen boşluk, beklentisi olan küçük bir zümre dışında kimsenin umurunda olmadı.

Sn. Halil Akbıçak, Kasaplar Birliği Başkanı olarak her bölgede farklılık arzeden et fiyatları ile ilgili olarak isyanları oynadığınızı öğrendik. Et fiyatlarının astronomik fiyatlara yükselmesini canlı kuzunun fiyatının yükselmesine bağlarken, kendi bölgelerinde kasaplık yapan iş yeri sahipleri de durumdan memnun olmadıklarını gözlemledik. Yalçın Kasap- Girne: “Değişken fiyatlara devlet el atmalı derken, Durdu Özdeğirmenci marketler “Kira veriyoruz gibi bahanelerin ardına sığınıyorlar” ve eti pahalı satıyorlar dedi. Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Gence Et Pazarı “Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz ifadesinde bulunurken, Mağusa’lı Mehmet Güder fiyatlar daha da yükselecek derken İskele’den Kemal Sanlı genç, çoluk çocuk sahibi insanlar artık et yiyemiyor dedi. Sn. Akbıçak, farkındaysanız, et ve et fiyatları asgari ücret gibi oldu. Kimse onunla geçinemiyor. Ne onunla nede onsuz olunuyor.

Sn. Hakkı Celal Önen, sosyal medyadaki paylaşımınızda,İnsanı/insanları severim ama ülkemde yabancı olmak veya yabancı tavrına muhatap olmak istemem dediniz. Sn. Önen, Biz Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemedik. Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik. Besleme olduk, nankör olduk, ancak bir türlü yaranamadık. Koltuk korkusundan verilen bir emrin bile dışına çıkamadık.KKTC bebemi ‘Anam’ sürekli olarak kurtardığını söylüyor. Ben kurtardıysam ben elleyip kendim öpeceğim diyor. Bu ahval ve şeriatta durum vahim görünüyor. Bu nedenle bu uyuzlukla kendi ülkemizdedütü kurtaramayacağımız söyleniyor.

Sn. Polat AlperSosyal medya üzerinden süslü laflarla bağlılık bildirenler bu toplumun siyasi hafızasını 5 yılın altında olduğunu varsayıyorlarsa yanılıyorlar.5 yıl önce kendi partisinin Cumhurbaşkanı adayı Derviş Eroğlu’nu değil de ilk turda Kudret Özersay’ı ardından ikinci turda Mustafa Akıncı’yı destekleyen Milletvekili ve Belediye Başkanları şimdi ‘o ben değildim’ numarası yapıyorlar.Söz konusu sıradan seçmenler değil, bunlar milletvekilleri diyorsun. Sevgili Polat, herhalde son zamanlarda yapılan kaptanlık sınavlarından haberin olmadı. Dümeni iyi çevirmeleri için birçokları bu sınava girdi ve kaptan oldu. Şimdi dümeni çok güzel çeviriyorlar. Hatta bazıları o kadar iyi dümen çevirdi ki. bunlar çok büyük tankerlerin bile dümeninin başına geçti.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, 18 Milletvekilinin oylamaya katılmadığı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası” 32 “evet” oyuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, tekrar görüşülmesi için gönderdiği yasa içinde karşılıklı al-ver ve denge vardı derken, özverili bir şekilde çalıştık ifadesinde bulundunuz. Sn. Hasipoğlu, milletin anasına döblek çaldıran, babasına da ‘Yandım Anam’ türküsü söyletecek olan Haciz yasası ile ilgili özverili çalışmalarınız da takdir edilirken, vatandaş tarafından sizin için hazırlanan, bestesi küfürlü Acemaşiyan, güftesi santurluseyahi makamındaki eserlerde özverili bir şekilde hazırlanmıştı. Sn. Vekil, bir kadını ağlattıktan sonra kendini ateşe atan tek varlık soğansa, ikincisi de bu halka yaptıkları ile Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreten bazı siyasilerdir.

Sn. Senih Çavuşoğlu, sizin bir akademisyen, bir prof. Ve Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığınızın yarattığı popülariteyi ve sempatinin büyüklüğünü geçtik. Ama milleti güldürürken, düşündüren o siyasi mizah ile anlatım tarzınızın büyüklüğü sanırım millete şapka çıkarttırttı. Yapmış olduğunuz açıklamada Girne’nin bugünkü durumuna da değinerek, imkanı olsa yerle bir eer ve 1974’e döndürür ve tedaviyi geçtik, yataklı tedavi gerekir demeniz ülkenin topal ördekler sayesinde gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Hocam, bizimkiler ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri yerine, kime yandığı belli olan sokak lambası olmayı tercih ediyorlar. Ancak günü geldiğinde, savcının da hakimin de bizler olduğunu ve keseceğimiz cezayı sokak lambasını söndürdüğümüz zaman öğrenecekler.

Sn. Ahmet Varış, “TIP-İŞ Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, sağlıktaki sistemsizlik ve sorunlara değinerek, hastaların özele sevk yerine kamuya yatırım yapılması gerektiğini söylediniz.Özel hastanelere yapılan sevklere harcanan miktarlar ile yetersiz olan yeni yoğun bakım üniteleri yapılabileceğine vurgu yaparken, ülke nüfusunun bilinmemesi nedeniyle sağlıkta bir planlamanın yapılamayacağını dile getirdiniz. Sn. Varış, her yıl koltuğunu ısıtmadan değişenSağlık Bakanlarının, böylesi bir ortamda planlama yapması da sanırım imkansızlıklar literatürünün ilk sırasında yer alır. Koltuğa oturan bakanlar işin kolayına kaçarak iş yapma yerine şak şakı tercih etmeleri, hasta olan sağlığın, yoğun bakımdan çıkmamasına neden oluyor.Doktorum yeteneksizlik rekorları kıranların giderken arkalarından inanın beddua etmeyeceğiz. Üç küfür, bir tükür gittikleri içinde çok şükür dememiz yeterli olacak.

Sn. Cenk Mutluyakalı, köşe yazında, Türkiye’de iktidara yakınlığı ile bilinen büyük bir bankanın Kıbrıs’ta lisans alarak bankacılık faaliyetlerine başlamak talebi yerel bankalarda ciddi bir huzursuzluğa neden olduğunu belirttin.Ülkeye gelerek Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’yle yapılan toplantıya katılan ilgili banka yöneticisinin “bu lisansı almazsak çirkinleşiriz” tehdidi iddiasının ise ortamı iyice gerdiğine vurgu yaptın. Yerel bankaların sahipleri yaptığı toplantılardason dönemde bahse konu bankanın “Arap sermayesi” ile büyüdüğünü dile getirerek tepki koyduklarını söyledin. Sevgili Cenk, bileşik faiz, Hesap kullanım parası, hesap açma, kapatma parası derken, uyguladıkları faizler nedeniyle alınan kredinin uzayıp giden tren yollarına dönüşmesi sonrasında çekilen ahlar yabana gitmedi. Ayşaba alma vatandaşın ahını, sonra çıkar aheste aheste demişti. Şimdi ah bankaların vah vah yandık anam ise yöneticilerinin olacak.Faizlerin yarattığı kazığı yemekten nedense koltuğa bile oturamıyoruz. Kıynıksız ‘Faiz Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkaramıyoruz.

Sn. Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinin, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda tıkanıklık yaşadığını belirterek, Perşembe günü eyleme gideceğinizi açıkladınız. 6 aylık bir emirname yayımlandığını ve imar planının seçimlerden sonra değerlendirileceğini anımsatarak, o zamana kadar ölme eşeğim ölme arpa buğday çıkacak sana vereceğiz imasında bulunulduğunu belirttiniz. İçine girilen kısır döngü nedeniyle kaç kişinin işsiz kalacağını birilerinin düşünmediğini dile getirirken, Perşembe günü araçlı eylem düzenleyeceğinizi söylediniz. Sn. Gürcafer, yapılan yanlışlıklar sonrasında millete değme benim gamlı yaslı gönlüme türküsünü söyleten bazı siyasiler, ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkûmsa, gönüllerden düşünce unutulmaya mahkûm olacaklar.

‎Sn. Meliz Özatlı‎ sosyal medyadaki paylaşımınızda, bir buçuk yıl Kıbrıs’tan uzak yaşadığınızı ve burada yaşarken umursamadığınız birçok şeyi artık umursadığınızı belirttiniz. Şuan bu milletin yüzde 90’ın tavşan yolu bile hak etmediğini çünkü kaldırımlara park edenden tutun da 3 şerit yolda önünü kesenden, sağa tip verip dönecekken izin vermeyip sana sovenimi istersin diyorsun. Ellerinde telefonları ile araba sürenlere bu yollar çok bile derken halkın vurdumduymaz ve saygısız olduğunu söyledin. Sn. Özatlı, kültür mozaiği, renkler uyumlu olursa görsellik açısından zenginlik içerir. Ama renkler uyumsuz olursa bizdeki gibi bir çirkinlik abidesi olarak ortaya çıkar. Mesele ayni fikirlerde olup anlaşmak değil.Mesele farklı fikirlerde olup, birbirine saygı duyabilmektir. İşte böyle davrananlara ‘İnsan’ denir. Bunun dışında kalanlara ne denildiğini bir zahmet siz söyleyin.

Sayın Yüksel Çelebi, belediye başkanlığı seçimleri öncesinde, vaatlerinizin binini bir paraya satıyordunuz. Seçim bitip, evli evine köylü köyüne dönünce Aysberg görüntüsü yansıtan vaatlerinizin, eriye eriye, soğan zarına dönüştüğünü gözlemledik. Köy içlerindeki Ağıllardan yükselen enfes kokular, yollardaki bubi tuzaklarının, bölge insanlarının adriyanini yükselttiğine tanık olduk. Sn. Çelebi, Ayşaba sizin için bulunmaz hint kumaşı olsa ne yazar. Bizler artık hint kumaşı yerine Kot giyiyoruz diyor.

