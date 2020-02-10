Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, Çalışma Bakanı olarak yeni asgari ücreti belirlediğinizi açıklarken asgari ücretin brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olduğunu söylediniz.Açıklama yaparken, biz asgari ücreti, 8-9 bin TL olarak belirlemek isterdik, ama keşke böyle bir durum olsa dediniz. Ve dolayısıyla 3,700 olarak ısrarla önerdiğiniz, asgari ücretin iş veren tarafından kabul edilmemesi sonrasında, zorlama ile 3 bin 650 TL olarak önerdiğiniz asgari ücretin 3 bin 600 TL olarak uzlaşma ile kabul edildiğini belirttiniz. Ayşaba, Faiz ovlucuğuma ‘Atma Recep, din gardaşıyız’ diyesim geliyor. Asgari ücretlinin eline, brüt 200, net 170 TL civarında bir para geçeceğini düşünürsek, onlara bozdur bozdur harca bitirilmez diyeceğim. Ama ‘Bakan’ ama asgari ücretlinin sürünme modundaki yaşamını göremeyen Faiz evladıma,çıkışın cesurcaydı. Ama Cüneyt Tarçın’ın av tüfeği ile tanklı, tüfekli bir tabura saldırısı sonrasında o taburu darmadağın ettiği gibi, asgari ücret masasını darmadağın ettiğini sanmasın. Cüneyt filmin frankmanı kendisininki ise bir aşk masalının hazin bir sonu oldu. Dikkat etsin bundan sonra ona acemi demesinler. Aktif siyasette, Cüneyt gibi vay be ne cusur yerine korkak da demesinler. Ama dikkat etsin bu dakikadan sonra ona rahmetli de demesinler dedi.

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Sn. Ali Pilli, son günlerde, sağlıkta kolları sıvadığınızı ve eksikliklerin giderilmesinin yanısıra, kanser gibi hastalıklarınerken teşhisi ve önlenmesi için bir dizi çalışmalar yapacağınızı öğrendik.Bu yönde bazı üniversite yetkilileri ile görüşmeler yaptığınızı, protokoller imzaladığınız söyleniyor. Bütçesi artırılması gerekirken, mevcuduna pek dokunulmayan sağlıkta, yokluklar içerisinde özel kaleminiz, müsteşarınız ve bakanlık üst düzey yetkilileriniz ile yaraları sarma operasyonu başlattığınıza tanık olduk. Süt içtim uykum geldi. Kahve içtim, uykum kaçtı deyip, gece sütlü kahve içtim vücudum ne yapacağını şaşırdı diyerek, salla külahı ye pilavı düşüncesinde olanların aksine, hasta olan sağlığı iyileştirme girişimleriniz takdir edilmeye başlandı. Sn. Pilli, eskiden arandığı zaman, şuanda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor denilenlerin aksine,sarj ettiğiniz pillerinizin full çekmeye başlaması sonrasında, milletin kapsama alanına girdiniz ve çıkmıyorsunuz. Yola devam.

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Sn. Ayşegül Baybars, daha önceki bakanlar, bölgedeki başıboşluluğa çare üreterek, bölgede düzenli bir büyüme sağlamaları için İmar Yasası hazırlanmaları yerine, sırf tepki almamak için, görmeyen, duymayan ve konuşmayan üç maymunun yanına, birde dördüncü maymun olan eğilde geçsin maymununu koydular. Ve tabiki, bölgenin bir çirkinlik abidesine dönüşmesine çanak tuttular. Bu çarpıklığı gidermek ve ameliyat masasındaki hastayı iyileştirmek için elinize aldığınız neştere ‘Tu Kaka’ denirken sizi de boksörün boks torbasına ve şamar oğlanına döndürmeye çalıştılar. Sağdan, soldan saldırıya geçenlere, önce bir yerinizde biriken muku temizleyin sonra konuşalım dedikten sonra, bence ‘Dinime söven, Müslüman olsa’ demeniz sanırım yeterli olacak. Hatçe Teyze, Ayşegül gızıma selam söyleyin. Hariçten gazel okuyanlara bakmasın. Detone olanlar, milletin anasını ağlatırken, onların geride play back yapmalarına baksın. Ve eğer ceza kesilmesi gerekirse, hakimin de, yargıcın da kendisinin olduğunu unutmasın dedi.

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Sn. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, diplomatik dil dışındaki ifadeleriniz, KKTC’de de hiçte hoş karşılanmadı. Bugün Akıncı’nın oturduğu koltukta yarın bir başkasının oturabileceğini ve o makamın yıpratılmaması gerektiğini herhalde unuttunuz. Akıncı’yı, provokatör, utanmaz, işgüzar ve iş birlikçili olarak tanımlamaya çalışırken, komünist ve EOKA dili kullananahlaksız olarak nitelendirmeniz sonrasında, onu %60’ın üzerinde oy ile seçen halka da hakaret etmiş oldunuz.Ve kaş yapayım derken gözde çıkarttınız. Kullandığınız dil sonrasında, halkın bir bölümünün size yönelik bohçanın yaması, dinazorlar devrinden kalma mürür-ü zamana uğramış siyasetçi nitelendirmesinin, diplomasi diline uygun bulmadığımı söylemek isterim. Ancak bununla birlikte, ağacı kesen baltanın, sapının onun dallarından yapıldığı da unutulmasın diyerek, hakkınızda yapılan iltifatlara ‘No coment’ hakkımı kullanmak istiyorum. Ayşaba, işgal ettiği koltuğa Akıncı layık değil sözünüze, bırak da onu seçim günü bu halk düşünsün. Dışardan akortsuz müzik enstrümanı ile söylenmeye çalışılan şarkıyı söyleyen şarkıcı gibi Bahçeli’de detone olmaktan kurtulmadı dedi. Sn. Bahçeli, geçen gün gazetelere verilen bir ilanda Devlet tarafından Bahçeli bir ev artık işe yaramadığı gerekçesi ile satışa sunuldu deniliyor. Vatandaşlar, herne kadar, damı çökse, Penceresi kırık ve haşat olsa, Mermerleri zaman aşımı nedeniyle sökülse ve bahçesi yabani ottan geçilmese bile onun ile benzerlik sağladığı için bu ev ona verilmelidir dedi. Ne dersiniz?

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Sn. Kaya Türkmen, Türkiye’nin emekli Lefkoşa Büyükelçisi olarak, bazı Türkiye hükümet yetkilileri ile parti başkanlarına, ders verir nitelikteki açıklamanızda, “Sizi biz kurtardık, nankörler edebiyatını terk etmeleri tavsiyesinde bulundunuz. Yapmış olduğunuz çağrıda da, Kıbrıs Türkünü rahat bırakınız, dedikten sonra Akıncı’nın, bir an önce Türkiye Cumhuriyetinin 82. ili olmayı arzu ediyoruz demesini mi bekliyordunuz? Bunu rahmetli Denktaş dahi söylemedi demeniz inanın, mıh ve çekiç gibiydi. Mıh yani çiviyi yerine yerleştirdikten sonra çekiç ile birilerinin beynine çakmanız, anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az modundaydı. Bir halkın içindeki Ana sevgisini nasıl yok ederler sorusuna, sakın birileri Mintax ile canım Mintax ile demesin. Bohçanın yaması canım, yaması desin. Sn. Türkmen, Kıbrıs Türküne, besleme, Rum, nankör yakıştırması yapanlara, inanın ben ağzım ile sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerim ile kahkaha atarcasına gülüyorum.

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Sn. Bilal Erdoğan, Türkiye yetkililerinin, önceleri Esat sonrasında Eset dediği Suriye Rejim Başkanına karşı yürüttüğü harekatta, şehit edilen askerleirmizin intikamını almak için tekrar askere yazılmak için teşebbüse geçtiğiniz söyleniyor. Okçuluk Federasyon Başkanlığından istifa ederek, eskiden İstanbul Belediyesinden verilen 16 milyon Törkiş Lira ile kuracağınız küçük bir birlik ile düşmanın üzerine gideceğiniz iddiası var. Hep gariban ailelerin çocukları ölüyor söylemini çürütmek için girişeceğiniz bu sınır ötesi harekatta, bu uğurda böyük böyük kişilerin çocukları da ölmeye hazırdır mesajı vermeye çalışacağınız öne sürülüyor. Bilal gardaş, yeniçeri ocağına dönüşen ve sefere çıkılsa, Yunanistan`ı çok rahat alabilecek bir kalabalığa dönüşen bir kızın etrafı gibi, Suriye seferine çıkmanız sonrasında, sizin de etrafınızın gariban ailelerinin çocukları yerine bakan, bakmayan, yer kürenin tabanı yerine ozon tabakasında dolaşanların çocuklarının oluşturacağı daha büyük kalabalıkların oluşmasını ümit ediyoruz. Hadde vira bismillah deyip bu karara bir imza atın diyoruz. Yalnız bu harekatın KKTC’ye yaptığınız ve elli kişilik ordu eşliğinde yeme içme harekatı gibi değil,Kahraman Mehmetçiğin ölümüne yaptığı harekat gibi olmasını bekliyoruz.

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Sn. Güleryüzler Anaokulu Öğretmenleri, okulların tatil olması nedeniyle, Doğu Ekspresi Treni ile gerçekleştirdiğiniz Kars turunuzun oldukça güzel geçtiğini gözlemledik. Tur esnasında yansıttığınız positif enerji, tura katılanları büyük oranda motive ederken, görev yaptığınız okulun adı gibi gülen yüzleriniz, Kıbrıslı Türk Öğretmenlerin aydınlık yüzünün yansımasının bir simgesiydi. Farklı olmak için servete gerek olmadığını, sadece insan gibi insan olunması gerektiğini, bu özerllikler nedeniyle her daim fark yaratılacağını, Tur esnasında, ders nitelikteki davranış ve hareketleriniz ile göstermiş oldunuz. Hocanımlar, tarla sapansız, kaliteli ürün kesimi oraksız olmaz. Üstüne üstlük çorak tarlada ne kadar uğraş verirseniz verin, ürün olmaz. Ama maşallah sizler görev yaptığınız bol ve kaliteli ürün veren okulun sapanı, sayenizde yetişen kaliteli ürünün daha iyi işlenilmesi için orağı oluyorsunuz. Çocuklarına verdikleriniz için özelde veliler, genelde halk, sizleri dağlara, ve buğulu camlar yerine yüreklerine yazdı.

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Sn. Erdinç Şoföroğlu, sahibi olduğunuz Bule Line Turizm Acentesi ile Doğu Anadolu’ya düzenlediğiniz tur muhteşemdi.Doğu Ekspresi ile yapılan turda, Sarıkamış gerçeğini, orada şehit düşen askerlerimizin nasıl şehit düştüklerini ve bölgenin tarihini değerlerini büyük bir ustalık ile aktaran rehber Ayhan, ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma, verdiği bilgilerde de dondurmanın üzerine serpilen fındık ezmesi gibiydi. Sevgili Erdinç, bence,ürün güzel olsun diye tarla sürülmeli ve ekinin ustaca ekilmesi gerekir. Tabiki bunların yapılması için bir usta şart. Ustası olduğun bu işte, tarlayı ustaca sürdün. Tabiri caizse toprağı da un kıvamına getirdin. Ve güzel sürülerek, ustaca ekilen toprağın ürünün ‘Al benisini’ de muhteşem yaptın. Tura katılanlar,Allah`dan güzel, tadı damağımızda, kalacak bir tur istedik. Sanırız güzel tur kısmını yüksek sesle söyledik. Güzel yerine muhteşemliği yağdırıyor kurban olduğum Allah’ım dediler.

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Sn. Lale Bicim,günlerdir asgari ücretin hakça yükseltilmesi ile ilgili olarak sen ve mensubu olduğun Kamu İş, fedakarca uğraş verdi. Geldiğimiz noktada, artıra artıra brüt 200, net 170 TL gibi harca harca bitirilmeyecek büyüklükte bir artışın asgari ücrete yama diye yapıştırıldığını gözlemledik. Örtülü ödeneklerin. Bizi yönettiğini sananların, sadece bir tanesinde, asgari ücretin, bin katını harcadıkları resepsiyon ile yemeklerin kol gezdiği ülkemde, kuzunun yağsız kısmını mideye indirenlerin, yağlı kuyruk kısmının en ucunu asgariye ücretliye münasip görüldüğünü gördük. Sevgili Lale, Fırıncının, bak sana sıcacık ekmek veriyorum dediği çocuğun fırıncıya, abi nasılsa eve gidince annem, taze ekmek yerine bayatları yedirecek dediği gibi, asgari ücret tespit komisyonun da asgari ücretliye bakın size dondurmalı ekmek kadayıfı veriyoruz dedikten sonra kuru ekmeği münasip gördüğünü gözlemledik. Bu konuda buz gibi hayaller besleyip, şeker gibi artış bekleyenlerin, yağdırılan yağmur sonrasında, sanırım ne buzdan hayalleri nede şeker gibi artışları kaldı.

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Sn. Irkçı 4 Anne, doğma büyüme Girne’li, 8 yaşındaki Çin kökenli bir öğrenciye, gittiği ilkokulunun önünde “mikrop defol” diye sözlü tacizde bulunduğunuz açıklandı. Sizin faşizanca saldırınız sonrasında o küçük çocuk o kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş.Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunmanız sonrasında ne kazandığınız veya ne elde ettiğiniz bilinmiyor. Ancak kazandığınız halkın büyük bölümünün sizer armağan ettiği kınama olduğunu söyleyebilirim. Empati yaparak sizin bu yaptığınızı bir başkasının sizin çocuklarınıza yaptığını bir düşünün. Düşünün ve bunun yapılması sonrasında, sizin çocuğunuzun nasıl bir ruh hali içerisine gireceğine bakın. Hatçe Teyze, yahu bazı ırkçıların arkasından, sakın beddua etmeyin. Onlar için üç küfür, bir tükür, utanmaları varsa utandıkları için çok şükür demeniz yeterli dedi.

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Sn. Alev Anıl, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, adam UBP’nin müşavirlerindendir. Evde oturup yıllardır 15,000 TL maaş alıyor.Ancak yetmiyor. 4.000 Euro maaşla, Antalya’ya eğitim ve kültür ataşesi atanmak için her kılığa giriyor ve başarıyor dediniz. Antalya’da eğitim veya kültür ataşesine ne ihtiyaç var, ne iş yapıyorlar bilen var mı acaba dediniz. Alev hanım bu ülkede, mesele işe göre adam atama meselesi değil. Adama göre iş yaratmak ve ona göre atama yapmak meselesidir. Mesele,neresine vurursan vur ah arkam deme meselesi değil, karnına vurulunca ahhhh arkam diye avaz avaz bağırma meselesidir.

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Sn. Orhan Durgun, sosyal medyadaki paylaşımında, arkadaşlar bu bir uyarıdır. Herkez elektirik faturalarını kontrol etsin. Sessiz sedasız zam yapıldı sanırım. Evimde kilima olmadığı halde 10 gün içerisinde 1500 TL geldi.115 TL bakiye borcum vardı diyorsun. Sevgili Orhan, unutma kısa bir süre önce kaşık ile verilen hayat pahalılığı vardı. Kaşık ile verilen hayat pahalılığının kepçe ile geri alınma zamanı geldi. Hükümet yetkilileri halkı bal üreten bal arısı olarak görüyor. Ama sanırım ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unuttular. Ayşaba, artık halk toprak gibi olmalı. Ezildikçe sertleşmeli. Ezenleri kendine muhtaç etmeli. Siyasi hayatlarının halkta olduğunu ve o hayatın kendilerinde olduğunu hatırlatmalı dedi.

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Sn. Arif Alasya, Kıbrıslının iki şeyi tartışılamaz. Birisi Türklüğüdür. İkincisi dinidir. Türküm diyenden Türk. Müslümanım diyenden daha Müslümandır dedin. Da, herhalde iyi bir öğretmen olamadığımız için bunlar Rumdur. Dinsizdir onlara Müslümanlığı öğreteceğiz diyenlere bu söylediklerini bir türlü öğretemedik. Gelen Türklüğümüzü, gelmeye çalışanda dinimizi mıncıklayıp duruyor. Birilerine Türklüğümüzü korumak için yıllardır Rumlar ile verdiğimiz mücadeleyi, diğerleri Müslümanlığımızı ıspat için yaptığımız savaşı bir türlü gösteremedik. Veya göstermeye çalışmamıza karşın miyop veya hipermetrop oldukları için göremediler. Arif gardaş, ben bugüne kadar Türklüğümüz ile dalga geçen, Müslümanlığımızı tiye almaya çalışan çok aptallar tanıdım. Dalga ve Ti geçmelerine inandım sandılar. Halbuki ben onların defolu kuş kadar üretim yoksunu beyinleri ile cahil cesaretlerine bıyık altından gülmekle yetindim.

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