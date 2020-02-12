Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Elektrik Kurumunu yüksek faiz yükünden kurtararak, 13 milyon TL tasarruf sağlayacağınızı ve 2020’de 250 milyon TL’lik yatırım yapılacağını söylediniz. Kış aylarından soğuğu iliklerimize kadar hissetmemize karşın vatandaşın talebinde geçen yıla nazaran bir azalma olduğunu ve bu durumun maliyet olarak karşınıza çıktığını dile getirdiniz. Göreve geldiğiniz günden beridir, akaryakıt fiyatında artış olmasına karşın, bunu tolere ederek enerjiye hiç zam yapmadık dediniz. Sn. Taçoy, ceryan faturası milleti fena teptiği için vatandaş elektrik düğmesine siga siga yaklaşırken, düğmeye ödü koparak basıyor. Hacı amca, Hasan ovlucuğumdan zam yapmadığı için Allah razı olsun. Geçmişte yapılan akıl almaz sözleşmelerin bugün ceremesini çekiyor. O bunların ceremesini sıkıntı olarak, millet de cebi ile çekiyor dedi. Sn. Bakan, elektrik yerine, geçmişte yaptıkları ile bugünhalka, 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen, o insanlarada bir zam yapsanız vebunlar kendilerini bu kadar ucuza satmasalar diyorum.

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Sn. Tolga Atakan, Minik Kuşlarımdan birisi, Mağusa Serbest liman müdürlüğünde partizanca kararlar ve illegal işler döndüğünü, Serbest liman müdürlüğünün, UBP binasının arka bahçesi gibi yönetildiğini söyledi. İstihdam için yapılan şaibeli sözlü mülakattan tutun da Mağusa UBP ilçe başkanına usulüne uygun olmadan illegal yollardan merkezi ihale komisyonuna gidilmeden 670 bin TL bina tadilat ve boya ihalesi verildiğini öne sürdü.Partili çalışanların işe keyfi veya gelmeden ay başı maaşını tam olarak aldığını, Bölge temizliği adı altında UBP delegelerine örgüt başkanlarına, yüklü miktarlarda paralar ödendiğine vurgu yaptı. Ulaştırma Bakanı olarak yasa dışı uygulamalara androş (Takoz) koymanız gerektiğine vurgu yapılıyor. Birilerinin hamma hummaya bakarak ağzını tatlılandırıyor.Ama Bal demekle ağızın tadlanmayacağını bilmiyorlar. Atomu parçalayan Enstein amcaya selam gönderdim.Bak usta, öyle atomu parçalamakla filan bu işler olmaz dedim. Gel sen toplayabilirsen, cevizcinin çuvalı ile KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklarını diringa dolduranları topla dedik. O bile cık yapamam, Tolga ovlucuğuma haber ver dedi.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu, başkan vekilliğini yaptığınız Hür İş ve Başkanı olduğunuz Kamu İş Sendikası olarak, asgari ücret yasasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağınızı söylediniz.Asgari ücretliye uygun görülen 3,600 TL yerine, 4 bin 300 TL’den geri adım atmayacağınızı belirttiniz. Bu konuda tüm sendikalara birlikte mücadeleye çağrısı yaparken,Hür İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcileri ile birlikte asgari ücrete tepki amacıyla Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattığınız gözlemlendi. Başkan, açlık sınırı altında bir ücret ile asgari ücretliyi yaşamaya mecbur bırakmaya çalışan bozuklukları, kumbarada biriktirip, geleceğe yatırım yapamaya çalışın. Ha çok mu sıkıştınız, vallahi hiç düşünmedenbunları hemen harcayın.

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Sn. Cenk Conkbayır, ülkenin en önemli kalp uzmanlarından birisi konumundasınız Kalite insana yapılan yatırımdır bilinci ile Avrupanın çeşitli ülkelerindeki seminerlere ve bilgi yenileme toplantılarına katılarak, kendinizi yeniliyorsun. Bu durum kalitene kalite katarken, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına kadar yükselmiş olmanızın da bir tesadüf veya torpil ile olmadığının kanıtı oldu. Ancak fol yok, yumurta yokken, eskiden kırmızı kiremitler olarak nitelendirilen Ruh ve Sinir Hastanesine atanmanıza millet bir anlam veremedi. Hatçe Teyze, Cenk ovlucuğum, Ruh ve sağlık nire kalp uzmanlığı nire diye soruyor. Olsa olsa eskiden görevlendirildiği Ruh ve Sinir Hastanesinde çok güzel işlere imza attığı için, bu güzel işlere devam etmesi için görevlendirildi diyor. Sn. Conbayır, isminizden, kariyerinizden ve yaptığınız işlerden korkan birilerinin, ayağınızın altına muz kabuğu koymaya çalışması etik değil. Ancak bunlar korkunun ecele faydası olmadığını da bilmelidir. Ayşaba,varlığı yetersiz olanın, yokluğu kayıp değildir. Teşbihte hata olmaz. Bunların, yanındaki adam hıyar turşusu olduktan sonra,şarap gibi kadın olsalar kaç yazar dedi.

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Sn. Cemaliye Soğancı, sosyal medyada, Ertuğrul Yavuz’un yapmış olduğu bir paylaşıma yapmış olduğunuz mesajda, insanlar dünyayı eleştirirler fakat RTE eleştirince farklı bir durum ortaya çıkar. Ben Türkiye'yi çok severim. Toprağıyla insanlarıyla kültürüyle, fakat yönetim şekilini beğenmiyorum ve gidişatından endişeliyim. Fakat hakaret de etmiyorum. çünkü her toplum özellikle demokratik ülkelerde yöntelmeye müsade ettiği şekilde yönetilir. Ha bu arada, ben da Kıbrıslıyım be gardaş, ne var yani bunda diyorsun. Sn. Soğancı, ırkçılık ve ayırımcılık yapmak insanlığa sığmaz. Birilerinin Türklüğümüzü sorgulayıp bizlere dinsiz yaftası yapıştırmaya ve bizi müslüman yapacakları şeklindeki baskılar yapmaya çalışmaları faşizmden öteye gitmez. Türkiye halkı bizim gönlümüzün sultanı, başımızın tacıdır. Yöneticilerine gelince, ağzımdaki zibi kapatıp ‘No coment’ diyeyim. Cemaliye hanım, nasıl ki aşk gülüm, çiçeğim gibi bitki isimleriyle başlar, ve hayvan isimleriyle biterse, Türkiye yöneticilerinin, KKTC aşkı da, yavru ile başlar, utanmaz, besleme, hadsiz, EOKA’cı, Terörist ile biter.

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Sn. Erdal Onurhan, yapmış olduğunuz açıklamada, bazı kişilerin size bu ay gelen elektrik faturalarının yüksekliğinden bahsettiğinizi söylediniz. Yapılan ikazlar üzerine faturaları kontrol ettirdiğinizi ve hesaplamalarda hata olmadığını gözlemlediğinizi belirttiniz.Faturaların yüksek oluşunun havaların soğuk gitmesi karşısında elektrik enerjisi kullanımının artmasından kaynaklandığını dile getirdiniz. Pik kullanımın 18-19 saatleri arasında olduğunu ve üçlü tarifede de bu zaman dilimin en pahalı tarife olduğundan hareketle tüketicilerin, kullanım zamanının ayarlayarak daha düşük fatura gelmesini sağlayabileceklerine vurgu yaptınız. Başkan, eski hurmalar şimdi bir yerlerimizi cırmalar diye bir söz var. Eskiden Aksa ile yapılan bonkör anlaşma sonrasında, ceryan fena tepmeye başladı. Atılan imzalar sonrasında ne PIK nede PIK dışındaki saatlerdeki ceryan tepmelerinden ne siz töhmet altından, nede halk olarak bizler cep delik cepken delik durumundan kurtulamadık.

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Sn. Kasım Uluçaylı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bu ülkedeki hükümet kimin hükümeti çok merak ediyorum dediniz. Ve bu hükümet ne zaman özel sektör çalışanlarının da hükümeti olacak ifadesinde bulundunuz. Asgari ücret için toplanıyorsunuz ama asgari ücretlinin, kamu çalışanları ile ayni ekmeği, makarnayı eti daha ucuz yediğini göremiyorsunuz dediniz. Hayat pahalılığını, otomatiğe bağlayın ve devlette en düşük maaş +ekmesai alanıi asgari ücretli kabul edin ve devletin yaptığı hayat pahalılığı zammını o oranda otomatik olarak asgari ücretliye de yansıtılmasını sağlayın ifadesinde bulundunuz. Sendikalara da göndermede bulunarak sendikaların beni ısırmayan yılan bin yaşasın modunda hareket ettiğini ancak bugün onları ısırmayan yılanın yarın çocuklarını ve torunlarını ısıracağını belirttiniz. Kasım komutan, ülkeyi idare ettiğini sanan, bu arkadaşlar, bugün itibarı ile mutluluğu çorba yapıp, asgari ücretlinin eline bu çorbayı içmesi için çatal verdiler.Sonra çıkmaz sokağa bırakıp,yolun açık olsun dediler. Ancak bu arkadaşlar, çanağa ne doğrarlarsa kaşıklarına da onun çıkacağını unuttular. Gün ola harman ola.

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Sn. Ali Kişmir, sosyal medyadaki paylaşımında, Çavuşoğlu’nun, Akıncı gibi dürüst olmayan bir siyasetçi ile hiç çalışmadığını söyledin. Ve adamın haklı olduğunu çünkü, Akıncı aldığı ayakkabıların kutusunu evinde saklamadığını belirttin ve ayrıca para sayma makinesi de kullanmıyor dedin. Bağışları da istismarcı bir vakfa peşkeş çekmiyor ifadesinde bulundun. Da,RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş’ın, "Manafort’ta Ukrayna lehine lobi yapmaları için bir Türk siyasetçinin yanısıra İtalya Eski Cumhurbaşkanı Romano Prodi, Polonya eski Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski ve Avusturya eski Başbakanı Alfred Gusenbauer ile anlaştığını, bu üçlüye 700 bin Avro, Türk siyasetçiye ise 230 bin Avro ödeme yapıldığını,söylemedin. En önemlisi bu Türk Siyasetçisinin kim olduğunu da sormadın. Sevgili Ali, potin kutusunu, onu bunu geç. Sallama ve hakaret şampiyonu, ozon tabakasında gezinenlere gel. Onların 230 bin Euro küçük musmutlu rüşvetciklerine gel.

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Sn. Metin Ziya Güngör, sosyal medyadaki paylaşımında, Tayyip, başkana dişiniz geçmedi, Mustafa Başkana mı döndünüz eyy Türkiye Muhalefeti. Siyaseti memleketinizde yapınız dedin. Sevgili Metin, korkak bezirganlar güçlü karşısında, 3 maymunların yanına eğilde gulle geçsin 4’ncü maymunu koymanın ustası, güçsüz gördükleri veya ellerine göre bulduklarını zannettikleri karşısında da cesurluk sergilemenin hastasıdırlar. Bu arkadaşlar gücün karşısında, likör gibi tatlı, tekila gibi çarpıcı, viski gibi asil, konyak gibi sıcak, şampanya gibi özel, şarap gibi tutkulu, malibu gibi egzotik, kokteyl gibi muhteşem tavır içerisine girerken, güçsüz sandıkları karşısında zaman aşımına uğramış sirkeye dönüşürler.

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Fikri-Metin Marasali, yol yoksa seyrüsefer de yok grubundaki paylaşımınızda, Yollarda İnsanlarımızın ölmemesi için.Meclis’teki 50 boş teneke gibi sadece,danga, dunga edenleri ve Meclisimizi Pisletenleri, Pisliklerinden Arındırmak için.Meclis İçindeki bazılarının pisliğini, yolsuzluklarını temizlemek için. Asgari ücretlinin hakları için Meclis önünde yolu kapatma eylemi yapacağız dediniz. Geliyoruz. Sizde Deterjanını, Süpürgeni alda gel ifadesinde bulundunuz. Sn. Marasali, kirli bir nehiri içine alan denizin, foseptik çukuruna dönüşmemesi için okyanus kadar büyük olması gerekir. Bizimkisi dere bile olsa neticede bir göle akar. Kaldiki, bu kadar kirliliğe inanın okyanus bile dayanmayıp, foseptik çukuruna dönüşür. Hatçe Teyze, varlığımız parmaklarına ‘yüzük’ olmadı. Ama evlatcıklarımın yapacakları eylemler, bunların kulağına ‘küpe’ olsun dedi.

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Sn. Nilgün Ecvet Orhon, baban Şehit Ecvet Yusuf, Mücahitlik yaptığım yıllarda benim komutanımdı. Ciddi, dürüst ve ülkesini seven adam gibi adam bir vatan evladıydı. Yıllarca mücahidi olarak görev yaptım. Onun bırak bizlere yönelik en ufak kırıcı bir sözünü işitmemeyi, karıncayı bile incitmeyen bir yaratılışta olduğuna tanık oldum. Emperyalist güçlerin böldüğü ülkemde, bunların yarattığı bir savaşta Şehit düştü. Allah rahmetini eksik etmesin derken, şehit kelimesini ağzından düşürmeyen en büyük Milliyetçi geçinenlerin, onun naaşı yerine paslı bir solinayı (Su borusu) koymalarını anlamam mümkün değil. Yıllarca sizlerin ve halkın bir solinaya dua edip göz yaşı dökmesini inanın yalnız ben değil insan olanlan herkesin anlaması mümkün değil. Sn. Orhon, ben vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar kitabından pasajlar okurken, birilerinin duyması ve kendisini görmesi için sesini 7 desibetreye yükseltip büyük harfler ile konuşmaya çalışanlara itibar etmem. Benbunun yerine, kimin ne renk olduğunu hala çözemediğim için ‘Kara kalem’ resim yapmayı seviyorum.

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Sn. Ayşegül Garabli, sosyal medyadaki paylaşımınızda, en kötü ses,Kurt postuna bürünmüş koyun sesidir.Ne koyun gibi meleyebilir ne de kurt gibi uluyabilir dediniz.Genetiği bozulmuş şekilde sadece havlar.Ve tüm genetiği bozulan şeyler gibi canlılara zarar verir.Tıpkı içten içe kansere sebep olan , canlıları hasta eden mikrop gibi zehir saçar.Ve zehirden kurtulmanın tek çaresi panzehire sarılmaktır ifadesinde bulundunuz. Hocanım darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Loforiyolar’ müzelik oldu. Ama bizde antikaya dönüşen bu loforiyolar müze yerine hala daha ülke genelinde salım salım salınıyorlar. Ancak ne yazık ki halk olarak hala daha bizler davul zurnayla, tavşan avına gidilemeyeceğini öğrenmedik. Günün sonunda sürekli olarak ‘Allah Kerim’ derken, indiğimizKerim’in kuyusundan bir türlü çıkamıyoruz.

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