Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 21.12.2021 Salı

Sn. Erdoğan Toprak CHP Milletvekili olarak, AKP’nin ekonomi elbisesi, KKTC’ye uymadı. Pantolon üç urup kalırken, ceket kollarının dirsekte kaldığını belirttiniz. KKTC ekonomisi, ünlü ressam Gogh tablosu yerine, Rum kesiminde işçi olarak çalışmaya mecbur bırakıldığımız acı bir tabloya dönüştü. Sn. Toprak, bir koyup beş aldığınız ülkemizde, yarınlar güzel olacak dediğiniz noktada, müdahaleler sonrasında,’Göç’ yolları muhteşem oldu.

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Sn. Ali Pilli, başarı Avustralyalıların hedefe fırlattıktan sonra sahibine geri dönen ‘Bumerang’ gibidir. Sizin ‘bumerang’ göstertmiş olduğunuz başarı sonrasında, size UBP’nin Güzelyurt listesinde 1. Sıra olarak geri dönerken, ‘Bonus’ olarak da ‘Kesin Kazanacaklar’ listesinin 1. Sırası olarak geri dönecek gibi. Sn. Pilli, Fragmanlar bitti, şimdi kazanacak olanlar filmini izleme zamanı.

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Sn. Doğuş Derya, mahalleyi aydınlatan sokak Lambası yerine, ev lambası olup, sadece ‘Anasını’ aydınlatmayı düşünen, CTP’nin ‘Yeni’ Milletvekili adaylarından birisi, Mehteran Takımının ‘Ceddim Annam’ ‘Ceddim Babam’ marşı eşliğinde ‘Yasin’ okuyarak sana Maraş bölgesinden salvo atışı yapmıştı. Şimdi ise beraber yürüyelim bu yollarda, beraber ıslanalım yağan yağmurda diyor. Ayşaba bazıları gemileri yakar, Doğuş gızım ise limanı dedi

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Sn. Hasan Tosunoğlu, spora maddi açıdan karanlık döneminde, K.Kaymaklının başkanlığını yaparak, özelde Kaymaklı’nın, genelde futbolumuzu aydınlattınız. Kalkınma bankasının başkanlığınız esnasında da, sıkıntı yaşayan iş dünyasının kapısının önünü aydınlatan sokak lambası yerine ülkeyi aydınlatan projektör oldunuz. DP’den adaylığınız hayırlı olsun

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Sn. Mehmet Özkardaş, yeni uygulama adı altında hayata geçirilen sistem, YDP’de birçok değerli kişiyi liste dışı bıraktı. Bu yeni sistem ayağa attığı bayda sonrasında, sizi liste dışında bırakmadı ama beklide parti başkanı kadar oy alacağınız noktada sizi çok gerilere itti. Sn. Özkardaş, bazıları başarıyı ‘Kuru duada’ arar. Hâlbuki ağaç isteyen tohum ekeceğini bilmelidir.

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Sn. Fikret Civisilli, insansız toprak vatan, vatan ailesiz. Kalitesi erozyona uğrayan aile de aile olmaz. ABD Başkanları bu nedenle eşi ve çocukları ile seçimlerde mutlu aile tablosu çizer. Hocam ailen ile yansıyan görüntülerini gören ABD Başkanlarını kıskandırıyorsun. Ayşaba, hayatımızın kalitesini hayatımızdaki insanların kalitesi belirler. CTP adayı Fikret hoca, seçilirse bu kaliteyi Meclise de eminim getirecek dedi.

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Sn. Okan Ersan 55-60’lardaki göç dalgası bugünlerde yeniden başladı. Arsenik dökülmüş gibi üretkenliğini kaybeden bu topraklarda, ‘Umut’ bisikleti ile otomobil altında kaldı ve kırılmadık kemiği kalmadı. Onun için sende ‘Git’ ve kendini kurtar oğlum dedin. Sn. Ersan, her şeyin bir bedeli var. Özgür sokak kedisi olmak yerine ‘Ciğercinin Kedisi’ olmanın bedeli ödeniyor.

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Sn. Kemal Altuncuoğlu, YDP’de seçim havamız güzel. Ciğer mis. Kokusu burun direğini kırıyor. Yetişen yer denildiği noktada, ciğer buzdolabına konmadığı için koktu. Bu ülkeye çalışmaları ile katma değer katan sizin gibi insanlar, YDP’de noktayı cümlenin sonuna değil, tereddüt ettikleri yere koyarak istifa etti. Kemal bey, partiye hizmet aşkı, geçireceğiniz mutlu günler faili meçhul sisteme kurban gitti.

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Sn. Ahmet Soyalan, seçim derdindeki siyasiler, mutluluğu çorba yapıp, elimize çatalı tutuşturduktan sonra, bizleri çıkmaz sokağın başına götürerek yolunuz açık olsun dediler. Polisiniz, özellikle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleriniz, biz İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçeriz. Çıkmaz sokakları açarak başarıya imza atarız dedi. İmza değil mühür atarak iyiki vardırlar dedirtti

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Sn. Sevgül Uludağ, insan elbisesi giyen, kafalarında sadece savaş, vurmak ve öldürmek dürtüsü olan yaratıklara, mühim olanın, hayatın içinde ‘İnsan’ Olabilmektir dediniz. Ve 1974’te göz göze geldiği Gavrilis Mina’ya ateş etmeyerek öldürmeyen, Mehmet İsmail Sağman ile Gavrilis Mina’yı bir araya getirerek insanlığın henüz ölmediğini ispat ettiniz.

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Sn. Bora Akkuş, bazı insanlar bize armağandır bazıları ise ders. Zor görevler olan Başbakanlık Daire Müdürlüğü ile Lefkoşa Kaymakamı sınavlarını başarı ile geçtin. Ve UBP Mağusa bölgesinden seçime girdin. Sn. Akkuş, Kalp bir bahçe gibidir. Ne ekersen o biter. Sen güzel şeyler ektin ki, ders yerine, armağanlar listesine girdin. Hacı amca manzaraya talipsen, yokuşunda yorulmayı göze alacaksın dedi. Manzaranın yokuşunda kolay gelsin.