Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, bir süre önce " Savaşlarda akan su değil kandır. Sorunlar diyalog yolu ile çözülmeli " sözleriniz sonrasında, kendini devlet sanan, duvarları düştüm, düşüyorum. Damı çöktüm çöküyorum diyen bahçeli bir evin sahibi tarafından istenmeyen adam ilan edilmiştiniz. Bir ayağı çukurda, diğerini kaldırmaya çalışırken, çukurdaki ayağı muk yeme otur oturduğun yerde diyen muhterem zatın yağcı ve grasocularınınhak etmediğiniz hakaretlerine maruz kalmıştınız. Şehitler, Suriye’den gelmeye başlayınca, size saldıranlar "diyalog’ türküsünü koro halinde bağırmaya başladılar. Sn. Akıncı, size herkes ile küs yakıştırmasını yapan, miyop ve hipermetrop göz hastalığından mustarip şahısların, tırnak içerisinde söylüyorum ‘’Gavur’ Yunanistan’ı geçtim. Müslüman Suriye’yi iplemedim. Müslüman Irak ile İran ile neden Türkiye’nin kavgalı olduğunu hatta kol kanat gerilen Filistinlilerin bile küslüğe yattığını göremediklerinin nedenini anladım. Ama Azerbeycan dışındaki Türki Cumhuriyetleri ile neden küs olduğunu anlamadım. Başkan, bugün dinin arkasına sığınarak başını yumuşak yastığa, karnını pahalı yemeğe alıştıranları,taşıma su bittiği zaman ve değirmeni döndürmeyince göreceğiz.

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Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiadis’in, Koronavirüsü bahane ederek, 4 sınır kapısını kapatması ile ilgili yaptığınız açıklamada, Virüs vakası zaten yok. Havalar yumuşadıkça da ortadan kalkacak. Bu virüsün bize geldiği falan yok. Bu kadar abartı ne? kendi ayağımıza kurşun” sıkıyoruz dediniz. Valla bence çok doğru söylediniz. Güney’de Anastasiadis virüsü, Kuzey’de devleti içten içe kemiren ‘Bol Kepçe’ lokantası virüsleri,buralarda cirit atarken, bunlardan ölümüne korkan değil koronavirüs, bilmem ne virüsü bile başına bir şey gelmesin diye buralara uğramaz. Sn. Tatar, bunungibilerin Karakterioturmaktan kalkmayı hiç öğrenemedi.Ve bu tipler, kalitenin, insana yapılan yatırım olduğunu,Kazmir yerine basma kumaştan mamul elbise giymeyi tercih ettiklerinden, bol geldiği zaman güldürdüğünü, dar gelince de işte böyle giyeni öldürdüğünü bilmezler.

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Sn. Şerife Ünverdi – Sn Aytaç Çaluda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığın özel kalem müdürü olduğunuz dönemde, ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptığınız öne sürülerek, aleyhinize açılan davanın yargı sürecinin başladığını gözlemledik.Onlarca iş sahibinin yanısıra oturma izinleri biten insanların sıkışıp kaldığı o cenderenin kilidini açtığınız için sizlere bravo denilmesi gerekirken dava açılması yadırgandı. Ayşaba, Şerife kızım ile Aytaç evladıma dava açılacağına, deveyi havurdu ile götürenler ile ben yedim yediklerimi hazmettim diyenlere dava açılması gerekirdi diyor.

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Sn. Salman Karışık, mavrobeytambal kalsın, bu alkol dedikleri illet şişede durduğu gibi durmuyor. Su veya sıvı girdiği kabın şeklini alırken, bu beytambal girdiği vücuda şeklini veriyor. Senin vücuda girince de seni şiddet tanrısı Ares yaparak, eşin Z.K’nin üzerine saldı. Eşin Z.K’nin başı ile gözünü boks torbasına çevirirken, kadına şiddet uygulamanın faturasını da morarttığın gözü ile şişirdiğin kafasına kestin. Sn. Karışık, alkol kafanı karıştırmış olacak ki, boks torbası ile kafayı ayırt edemedin.Hacı amca bir çamdan hem direk, hemde ahıra kürek olur. Yanına da bonus olarak ‘Guspo sapı’ verirler dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Sen anladıysan sorun yok.

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Sn. Erkan Borat, Güzelyurt’a bağlı,Güneşköy’deki ağıllar bölgesindeki, mandıranız içerisinde bulunan balyalarınızın yandığı polis tarafından açıklandı.Yangının geçtiğimiz gün saat02.30 sularında,meydana geldiği ve zararınızın büyük olduğu belirlenirken, Yangın ile ilgili olarak polis soruşturmasının başladığını öğrendik. Yangının meydana geliş şekli ve birisi tarafından çıkartılıp, çıkartılmadığı henüz tespit edilmezken, bu soruşturma devam ediyor. Sn. Borat, mal canın yongasıdır. Ve yongada candan sonra insanın en kıymetlisidir.

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Sn. Altın Patiler Derneği, yetkilileri, kişisel sosyal medya hesabınızdan “Dikkat, Zehirleme” başlığıyla yaptığınız paylaşımda,Alev kayasının hemen alt kesimindeki Karaağaç bölgesinde, 6 kedinin zehirlendiğini duyurdunuz.Halka yaptığınız çağrıda da lütfen zehir olduğunu düşündüğünüz her şeyi imha edin ve zehirlendiğine inandığınız çocukları kliniklere yetiştirin dediniz. Sn. Yetkililer, defolu beyinlerin, insan kılığına giren yaratıkların, bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve diğer canlılarında yaşam hakları olduğunu nedense hala öğrenemedi.Hiçbir şey insan gibi yükselemez ve ayrıca onun kadar da alçalmaz.Bizler hayallerimizi hep böylesi ucuz kişiler üstüne kurduğumuz için hayaller yalnız bize değil, diğer canlılara da pahalıya patlıyor.

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Sn. Emre Bostanhenüz 25 yaşında gençliğinin baharında 106 promile çıkan alkolün yarattığı içki tesiri altında kullandığın 34 EB 460 plakalı araç ile alçaktan seyreden füzeye özenirsen, yandı gülüm keten helva. Kontrolden çıkan Füze gibi seyrederken, kontrol sende olmayacağı için işte böyle yolu yaya olarak geçmeye çalışan Muhammet Akenginve Hakan Öner’e çarparsın. Birisini yoğun bakıma diğerini de hastane odasına yollarken, sende soluğu mahkemede alırsın. Emre, insan, insanı mahveden tek varlıktır.İnsanlar kendi meyveleri ile tanınırlar.Sen her iki insanı alkol tesiri altında kullandığın araç ile mahvetme noktasına getirirken, her insanın kendisine yakışanı yaptığı gibi sende kendine yakışanı yaptın. Unutma kalite tesadüf ile olmaz.Emek ve sabır ile olur. Da, kalitenin ağzına böyle edilmez.

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Sn. Selma Eylem, yapmış olduğunuz açıklamada, Rum hükümetinin,Corona virüsüne karşı tedbir gerekçesiyle tek taraflı olarak 4 geçiş kapısını, kapatma kararına tepki göstererek alınan kararın siyasi ve kabul edilemez olduğunu belirttiniz. Barışseverlerin güneyden barikatı yıkarak, kuzeyde ortak vatanı paylaştığı halkla buluşarak tarihe imza attığını dile getirdiniz. KTOEÖS olarak bu iradeyi selamlıyor siyasilere halkın sivil toplumun sesine kulak vererek yıllardır çözümsüzlükten nemalanmayı bırakıp barışı, birleşik federal çözümü ülkemizde sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz dediniz. Selma hocanım, Suriye savaşında genç fidanların şehit olduğunu, insanların ölüm korkusundan uzak bir yaşam için küçük botlarda, hırçın dalgalar ile nasıl boğuştuğunu ve teller üzerinden kanları aka aka nasıl geçtiklerini gördükçe, barışın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Ah hocanım birileri cami kapısını bilmez.Ama maşallah, sofuluk adı altına, tezgâhta sattıkları bini geçer.

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Sn. Ece Uslubir Psikiyatr olarak şiddetin kabul edilebilir bir tarafının olmadığını dile getirdiniz. Birçocuğun, evde şiddet görmesi halinde, bunu kendisinin de uygulayacağını belirttiniz.Şiddetin çeşitleri bulunduğunu ve şiddetten söz ederken, ortada illa ki bir vurmanın, yaralama veya tecavüzün olması gerekmediğini, bir insanı, insani koşullardan mahrum şekilde yaşamaya mecbur bırakma, aşağılama, yok sayma, görmezden gelmenin de şiddet olduğunu ifade ettiniz. Sn. Uslu, şiddeti kendine alışkanlık haline getiren, kendini padişah sanan bazı devlet yetkililerinin, makamlara yönelik şiddet içeren söylemlerini, halkın yanısıra, 3 maymunları oynayan bizim yetkililerin de uslu uslu izlediğine tanık oluyoruz. Hatçe Teyze, bu şiddet yanlıları, Klavyedeki boşluk tuşuna benziyor.Çok yer kaplıyorlar ama boşturlar dedi.

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Sn. Mustafa Köker,emekli Büyükelçi Onur Öymen'in bir yazısını iktibas ederek, Öymen’in meslek hayatımda birkez bile Avrupa’nın, bizim haklı, karşı tarafın haksız olduğuna dair yaklaşımını görmedim. Bu Ermeni konusunda da, Kıbrıs konusunda, Suriye konusunda da böyledir. Eğer, bunu gerçek olarak alıp seslendirirseniz, başkalarının oyununu oynamış olursunuz. İşte monşerler böyle düşünüyor dediğini belirttiniz. Sn. Köker başladığınız cümleyi sonlandıramaz ve virgüllerle uğraşırsanız, noktayı koyan başkası olur. Nedense bizler hep düştüğümüzde kaldıran dostlarımızın yanında değil, koştuğumuzda yanımızda olup da baydayı (çelme) atanın yanında durduk.

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Sn. Salih Hafız, KKTC’nin yıldız sporcularından,Yiğitcan Hekimoğlu ile antrenörü Celal Hoca’nın sosyal medyadaki paylaşımına ve paylaşımın altına atılan mesajlara tepki gösterttin. Yiğitcan ile Celal hocanın geçtiğimiz yılın sonunda, spor dairesinden kamp giderlerinin yanısıra, kılık kıyafet ve ihtiyaçları ile ilgili olarak para aldıklarını ima ederek spordan sorumlu Kemal Deniz Dana’yı haksız olarak eleştirdiklerini belirttin. Sevgili Salih, Yiğitcan bu ülkenin yetiştirdiği önemli sporculardan birisidir tamam. Ama Kemal Deniz Dana’da kamuda önemli işlerin üstesinden gelen başarılı üst düzey bir bürokrattır. Bu nedenle yıpratmak yerine sorunların diyalog ile çözülmesi gerekir. Bu nedenle bir birine zarar vermeden yol almasını beceren kar tanelerini örnek almalıyız kanaatindeyim.

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Sn. Ayşemden Akın, sosyal medyadaki paylaşımında, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'nin ekseninde olmasından ne kadar rahatsızsa, Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumların Kilise'nin etkisinde olmasından o kadar rahatsızdır dedin. Laik, Federal Cumhuriyette kendilerini bir adım geriye davet ediyoruz. Belki birkaç adım ifadesinde bulundun. Sevgili Ayşemden, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz be abim. Bizde vatan, millet, sakarya ve nurlu ufuklar edebiyatı sürdükçe, onlarda da Elam belasının yanısıra, kilisenin İsa ve din muhabbeti devam ettikçe, bu film fragmanından esas filme geçmez.

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