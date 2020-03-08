Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. UBP-HP hükümeti, maşallah her fırsatta sürekli olarak bütçe darlığı ve ekonomik krizden dolayı kamusal yatırımlar yapamadığınızı bahane ediyorsunuz. Ancak mirasyedi hovardalığı ile cevizcinin çuvalından da elinizi çekmemeyi marifet sayıyorsunuz. Merkez Bankası müdürü içinE serisi son model 47 Bin Euro (300 bin TL) Mercedes alımına imza atarken, gezilere, düzenlenen yemeklere para akıtarak ekonomik krize rağmen lüks düşkünlüğünüz devam ediyor.Bu nedenlekalp kırma alışkanlıklarınız sürüyor. Ancak o kırdığınız kalpler, annenizin porselen takımı değil!.Egolarınız nedeniyle, bitmiş ve tozlu raflara kaldırılacak bir kitabın silik karakterleri oldunuz.

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BRT Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri,BRT’nin bir devlet televizyonu olduğunu unutarak, 8 Mart Kadınlar Günü sabahleyin yaptığınız yayında, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayın katılacağı imajı yarattınız. Ersin Tatar’ın ve eşinin etkinlikleri döne döne verilirken, Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yı kısa bir haber ile geçiştirdiniz. Ancak, Ana Muhalefet Başkanı Tufan Erhürman ile eşinin, Başbakan Yrd.’cısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile eşinin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile eşinin ve YDP Başkanı Erhan Arıklı ile eşinin de kadınlara yönelik birer kelimesöyleyeceklerini hatırlamadınız.. Veya hatırlamak istemediniz.Hatçe Teyze, bu ülkede herşeye zam zam. Ah be evlatlarım bir zamda birilerine gelse de kendilerini bu kadar ucuza satmasalar dedi. Ne demek istedi anlamadım.

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Sn. Emel Tel, Faşist Papadopulos’un politik çizgisine gelen ve kalıcı bölünme adımları atmaya başlayanAnastasiadis’in 4 geçiş noktasını kapatmasını protesto etmek için KTÖS Başkanı olarak katıldığınız Lokmacı Barikatındaki eylemde, diğer eylemciler ile birlikte biber gazından sizde nasibinizi aldınız. Türk ve Rum halkını isyan noktasına getiren geçiş kapılarını kapatma kararını protesto ederken, önde sıra duran BM askerlerinin, yana çekilerek, sizleri faşist Rum Polisi ile karşı karşıya bırakması sanırım kabul edilir bir durum değildi. Emel hocanım, Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır. Anasatasiadis gibiler AB, ABD ve BM beni tutuyor ve talibimdirler diye sevinmesin. Çünkü ucuz malın alıcısı çoktur. Defolu olduğu anlaşılınca çöpe atılır.

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Sn. Şener Elcil,Meclis alt komitesinde görüşülen göç yasası tadil edilirken, memurun buna dahil edilmesine karşın ülkenin olmazsa olmazların başında gelen öğretmenlerin, göç yasası dışında bırakılmasına haklı olarak tepki gösterttiniz. Hocam,ayakkabı dükkanı gibi, her numara bulunanlardan daha fazla bir şey zaten beklenmezdi..Ayşaba, intikam yemeği soğuk yenir düşüncesinde olanların,söz konusu dümen çevirmeleri olunca, kaptan yapılırlar.Ve bunlara renk verilse, inan gökkuşağı olurlardı dedi.

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Sn. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı olarak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi istifaya davet ettiğinizi gözlemledik. Yapmış olduğunuz açıklamada, hastane ve laboratuvar yangını ile ilgili olarak sigortadan para alınıp alınmadığını, alındıysa bu yardım toplamanın neyin nesi olduğunu sordunuz veCoronavirüs, gelmeden siz istifa ederek gidin dediniz. Sn. Gardiyanoğlu, bir makama gelmeden önce her siyasi erkin mutlaka buz gibi hayalleri ve hayaller sonrasında yapmayı düşündüğü şeker gibi işler var. Ama yağmur yağınca ne buzdan hayaller nede şekerden işler kalır. Bulamaç olarak akar gider.

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Sn. Ufuk Akan Uçay, sosyal paylaşımında, Sağlık Sorunlarım Başladı. Karaciğer Kanseri benimle tanıştı. Kanser karaciğerimi sevdi dedin. Ve yapılan tüm tahlillerinde, Karaciğere çok miktarda yayılmaya eğilimli kanser dokularının saptandığını nasıl, nerde ve ne şekilde birtedavi uygulanacağınıbilemediğini ifade ederek, herkesi Allah’a emanet ediyorum dedin. Sevgili Ufuk, öncelikle çok geçmiş olsun. Ancak Allah’tan ümit kesilmediğini ve karşındaki düşman kim olursa olsun, mücadele etme gücünü yitirmemelisin. Klavyedeki boşluk tuşu belki çok yer tutar. Ama neticede işlevi yoktur. Kanser illetinin ismi de çok yer tutar ama mücadele edersen klavyedeki boş tuşa dönüşür. Delete tuşuna parfüm sık ve bu pisliği üzerinden siliver gitsin.

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Sn. Selma Eylem, LTL’de öğrencisine cinsel istismarda bulunan 2 öğretmen ile ilgili olarak, KTOEÖS’nın, hiçbir şey yapmadığı ve konuya seyirci kaldığı yönündeki saldırılara tanık olduk. Ancak iddiaların aksine KTOEÖS’ün, soruşturmanın salimen yürütülmesi için Cinsel istismar iddiasında bulununal öğretmen/lerin açığa alınmasına onay verdiğini ve Disiplin Kurulu’ndan bahsi geçen öğretmeni çıkarma kararı aldığından bahsedilmezken, vurun abalıya misali,KTOEÖS’na vurmayı daha mubah saydılar. Selma hocanım, bunları boş ver.Teknoloji çok gelişti. Lafı oralardan bir koy, taaaaoradakilerine kapak olsun. Öğretmenin karizmasınıPiskot gibi yiyeceğiz kitabını okuyanlar bukez kitap yerine kapak ile uğraşsın.

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Sn. Ömer Naşit, Dev İş Sendikası Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Büyükkonuk Belediyesi'ndeçalışanların Aralık, Ocak, Şubat ve 13. Maaşları ödenmediğini ve artık yapacak bir şey kalmaması nedeniyle, bugün itibarı ile süresiz greve gideceğinizi belirttiniz. Çalışanların haklarının bu şekilde gasp edilmesine göz yumamayız ve grevden başka bir seçeneğimiz kalmadı diyerek mücadeleyi süresiz grev ile sürdüreceğinizi dile getirdiniz. Başkan, İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Papaza gelen babatyaya da gelsin demeniz üyelerinizi koruma açısından doğrukarar. Ama vermeyince mamut neylesin Mahmut misali, hükümet yeterli katkıyı vermeyince Ahmet de ne yapsın değil mi ama?

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, Ernest Hemingway’in best seller kitabında, batı cephesinde belirttiği gibi batı cephesindeki belediyelerde asayiş berkemal. Ama doğu cephesinde asayişin berkemal olduğu pek söylenemez. Uğurlarına parti değiştirdiğin senin gumbarolar (Ahbaplar) sanırımgatsot (Cimri) çıktı. Ve seni yalnız ve parasız bırakarak grev bıçağının ağzına verdi. Yaptığın açıklamada, gerekirse ben greve katılmayan arkadaşlarım ile halk zarar görmesin diye çöp toplar, veznede de otururum dedin.Bir başka deyişle sendika ve greve giden çalışanlar pirinç için Dimyata giderken, evde bekletilen ancak küflenen bulgurdan da olabilir imasında bulundun. Ve ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi de vardır demeye getirdin.

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Sn. Ahmet Said Sayın sosyal medyadaki paylaşımınızda, hastanemizi yapan Erdoğan, canı sıkılınca azarlayan da Erdoğan. Kapımızı açıp kapayan Anastasiadis, sağ olsunlar Elam’ın da katkıları var dediniz. Petrolü arayan Türkiye, soğuk tavırlarıyla bize akıl öğreten ve iş buyuran AB. Peki, biz ne yapıyoruz? Bazen kendimi hiç yokmuşum gibi hissediyorum ifadesinde bulundunuz. Sn. Sayın, stajını bu ülkede bizler ile yapıp,sonrasında başkalarıyla kariyer yapmak isteyenlerimizi de sanırım unutmamak gerek. Ama bu stajyerlere,referanslarının kim olduğunu hatırlatacağımız gün sanırım geliyor.

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Sn. Nermin Nalbant, Moskova zirvesinde, Rejim uçakları tarafından vurulduğu öne sürülen ancak daha sonra bu uçakların Rus uçakları olduğu anlaşılan 34 şehidimiz ile ilgili olarak Putin’in, Erdoğan'a bölgede Türk askerinin olduğunu bilmiyorduk, üzgünüz" dediğini belirttin.Ve Erdoğan’ın ayağına kadar gittiği Putin'e, Türk-Rus ilişkilerinin tavan yaptığı dönemdeyiz. Ve bu ilişkileri daha ileri taşımak istiyoruz derken, ,ekranlardan muhalefete bağırdığı gibi sesi keşke çıksaydı dedin.Sevgili Nermin, o anda soğuk su içtiği için ses telleri tahriş olmuştu. Sesi kısıldığı için çıkmıyordu. Unutma başakın, olgunlaştığını zannettiği zaman boynunu büker ve başı eğilir. Ay çiçeği ise güneşi güçlü hissettiği için yüzünü hep ona çevirir. Ayşaba, körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Gizem Çeliker, Halkın Partisi Meclis üyesi olarakBakanlar Kurulu kararı ile Avrupa Koordinasyon Merkezi’nde, Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmetinize ihtiyaç duyulduğu içinsözleşmeli personel statüsünde kamuya istihdam edilmiştiniz. İstihdamınız sonrasında koordinasyon işinin nasıl gittiği merak konusu oldu. Karnına vurulunca ah arkam diye sızlanırken, koordinasyon konusundaki başarılarınız ile sanırım KKTC’yi AB içerisinde tanıtmada başarılı olacaksınız.Hayal kurmak güzel de. Ya sonra? Malum, Hayaller hayat baharının kelebekleridir. Ama kelebeğin ömrünün sadece bir gün olduğu da unutulmamalı.

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Sn. Koral Bozkurt, KKTC’nin köklü kulüplerinden MTG’ninBaşkanı olarak, kulübe kalıcı ve gelir getirici bir tesis yapmak için yapmış olduğunuz girişimlere androş ( Takoz) konulduğunu gözlemledik. Kulübelokal, restoran ve düğün yeri için hazırlattığınız üç boyutlu görsel ile planlanan inşaat projesinin,AYK ’tarafından, Suriçi tarihi dokusuna uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildiğini belirttiniz. Koral Başkan, Lefkoşa’da, Surların üstüne yapılan Cumhurbaşkanlığı sarayına, Askeri sitenin yanısıra, çocuk kreşi ile futbol sahalarına uygunluk verenlerin,MTG’yeandroş koymalarındaki niyeti anlamış değiliz. Başkan, boş ver.Sizler büyük bir kulüp olarak kasırgalara dayanmışsınız, hafif esen bir rüzgârla mı yıkılacaksınız.

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Sn. İsmail Arter,Gazimağusa Belediyesi başkanı olarak, belediyenin, Bayındırlık Birimi Elektrik ekiplerinizi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne göndererek, yangında hasar gören bölümlerin elektrik ve boyama işlemini yaptırdığınızı öğrendik. İmece usulü ile kar taneleri örneğinde olduğu gibi bir birine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu da göstertmiş oldunuz. Başkan, böylesi durumlarda bana ne diyen, Raconu kahpelik, yürüyüşü sahtelik, kalbi olup da, yüreği olmayan çok kişiler tanıdık. Sn. Arter, biz de dost dediğin, sizin gibi mermi gibi olur. Ve ihtiyacın olduğunda namluda hazır durur.

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Sn. Kıb-Tek yönetim kurulu, yapmış olduğunuz açıklamada, aday adaylarının listesinin kurum içinden basına servis edildiğinin anlaşıldığına işaret ederek, bu konuda Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğunuzu belirttiniz. Bunun dışında Teknecik Santraline yapılan akaryakıt sevkiyatında, bir takım hatalar/ihmaller ve hatta suç oluşturabilecek unsurlar olduğunu dile getirdiniz. Kamu İhale Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, ilgili Şirkete ihale yasağı uygulanabilmesi için MİK’e teklifte bulunulmasının kararlaştırıldığını ifade ettiniz. Sn. Yönetim Kurulu üyeleri, ‘Mors Alfabesi’ ile açıklama yapmak yerine, Tak diye karar alın ve Şak diye uygulayın. Vallahi maşallahlığınız var. Avcınınne kadar hile ve tuzak bilirse bilsin, sizlerin de o tuzaklardan yol bildiğinizi gösterttiniz.

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