Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta bölücülüğün sürer gider duruma dönüşmesi için bakıyoruz elinizden geleni fazlası ile yapıyorsunuz. Gındırık bile bırakmadığınız, açılmaması için sürgü ve mandal koyduğunuz Kapıların yanısıra, pencerelerin güneş girmeyecek derecede kepenklerini de kapatmanız her iki toplumda şok yaratmıştı. Ancak Yunanistan’ı, mültecilerden korumak için 22 asker veya polis göndermeniz şokun katmerleşmesine neden oldu. Sn. Anastasiadis, millet, Türkiye-Yunanistan sınırına göndereceğiniz 22 asker veya polise biber gazı, cop, kırbaç verip vermeyeceğinizi merak ediyor. İtalya’ya çektiğiniz ve yıllardır dilinize doladığınız ‘OHİ’ gibi bir OHİ’de mülteciye çekererek yaratacağınız destanı da tarihe mal edin. Mal edin ki, Tarih sizi, bölücü, biber gaz üreticisi, Kıbrıs halkının yanısıra mültecileri de coplatan sözüm ona ‘’Kahraman’’ başkan olarak sayfalarına eklesin. Hacı amca, Anastasiadis’e,zincire vurduğumuz küfürlerimiz ile fazla oynuyor yapmasın dedi.

**

Sn. Kudret Özersay, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda, Rum tarafının sınır kapılarını kapatması sonrasında, BM’nin de, Lokmacı Sınır Kapısı’nı kapatmamızı teklif ettiğini belirttiniz. Ve BM’nin, Rum liderliğinin ayıbını örtmeye hiç çalışmamasını söylediniz. Ayrıca BM’nin, Rumların yanlışına ortak olmamızı dahi denemiş olmaları onların bir başka ayıbı olduğunu dile getirdiniz. Sn. Özersay, siz kibar ve beyefendi birisi olmanız nedeniyle bunlara ‘Anan güzel mi?’ diye sormazsınız. Boş verin sizin yerinize ben onlara sorarım. Anastasiadis’in, kapıları kapatması sonrasında Türkiye sınırına asker göndermesine öfkelenen, Nermin Teyze, İsrail Çin’e savaş açmış. Çin devlet başkanı haberi telaşla veren bakana sakince söyleyin, hangi oteldedirler diye sormuş. Sanırım, Erdoğan’da sakince, bunlar hangi sokakta yaşarlar. Tez o sokağın giriş ve çıkış kapılarını kapatın. Dönüp o sokağa tükürün. Ve boğulmalarını seyredin der dedi.

**

Sn. Hasan Taçoy, bu ülkede doğru yapsanızda, yanlışa imza atsanızda birilerinin pek hoşuna gitmiyor. Katıldığınız eylemde yuhalanmanız ve eylem dışına davet edilmeniz etik açısından hoş durmadı. Birileri politikalarınızı beğenmeyebilir. Görüşlerinize katılmayabilir. Ama o birileri başkalarının da onların görüş ve politikasını beğenmemiş olabileceğini de bilmeleri gerekir. Demokrasi bir yelpazedir. Bu yelpazenin içerisinde her görüşe yer vardır. Herkes, hoşgörü sınırları içerisinde demorasi çerçevesinde görüşlerini aktarabilir. Haaa yok ben hazmedemem diyen varsa soda veya alka selzer içebilir. Sn. Taçoy, en büyük zenginliğimiz hoşgörüydü. Karşıt görüşlere saygıydı. Yazık, kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alma becerisini kaybettiğimizden, galiba onu da kaybettik. Mevhibe Teyze, ne dünya bir derya, ne sadece bizler içerisinde bir gemi. Millet hoşgörü gibi değerlerimizi kaybederek giderse, daha çok öperler bizi dedi.

**

Sn. Tolga Atakan, yapılmaya başlanması sonrasında, incir ipi gibi demeyeceğim, ama uzayıp giden tren yolu gibi, bitmesine bir türlü ‘NOS’ diyemediğimiz meşhur, İskele-Çayırova yolunun yapımına yeniden başladığı müjdesini verdiniz. Uzun bir süredir atıl durumda bekleyen, İskele-Çayırova yolunun, İskele Boğaz çıkışı mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım çalışmalarına başlanması, bölge halkı tarafından memnuniyet ile karşılandı. Bataklıkta gülistanlık olmaz diyenlere nanik yaparak, bu kadar çirkinlik arasında bataklıkta gülistanlık oluşmaya başlanması, halk nezdinde olumlu eleştiri almanızı sağladı. Sn. Atakan, dünyada tutunabileceğimiz en güzel şey birbirimize sımsıkı sarılmaktır. Gök kuşağını görmek için bir birimizi yerden yere vurarak, bir tekme daha atmak için yere bakmak yerine, yukarıya bakmak gerekiyor.Nedense bugüne kadar yaramızı görenler, sargı bezi getirmek ve yaramızı sarmak yerine tuzluğu kapıp geldiler. Hayırlısı olsun diyelim.

**

Sn. Fuat Türker Çiner, Comar Araştırma Şirketinin açıkladığı ankete göre, bugün seçim olması halinde ikinci tura kalacak adayların Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı olduğunu belirtti. Sizin de MDP’nin adayı olarak katıldığınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, %0,5 Oy oranı ile 6’ncı sırada olduğunuz açıklandı. 26 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sırayı paylaşan Tatar (%28) ile Akıncı’yı (%26.8) biraz kımıldamanız halinde,aradaki küçücük, miniminnacık %27.95 birde garto olan farkı kısa bir sürede kapatıp onları yakalayacağınız öne sürülüyor. Doktorum, DP’den MDP’ye geçiş sanırım yaramadı. Belli ki, ameliyat sizin için başarılı oldu.Ama ne yazık ki, hasta öldü. Boş verin. Bal üretmeyen arıdan. Balı olmayan petekten. Suyu akmayan çeşmeden. Ve gözü sizi görmeyen seçmenden hayır gelmez.

**

Sn. Meral Eroğlu,KKTC Tarihi sizden, bu ülkenin yetiştirdiği en önemli kadınlardan birisi olarak bahseder. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan gibi vezir (vekil) seçtirten, vekil ayağı kaydıran. İngiltere Başbakanı Tehatcher gibi ‘Demir Lady’ olarak nitelendirir. Seçime girecek erkeklerin sizden ödü koparken, kadınlar, düşenlere yardım elinizi uzattığınız ve bırakın dizlerinin üzerine kaldırmayı, ayağa kaldırdığınızdan övgü ile bahseder. Derviş abimizin aktif siyasetten elini çekmenizden sonra, sizin de ununuzu elleyip eleğinizi astıktan sonra elinizi yıkayıp siyaset arenasından çekildiğinizden bahsediliyor. Kısacası siyaset arenasının öksüz kaldığından dem vuruluyor. Bazılarının arandıktan sonra kapsama alanı dışındadır. Daha sonra arayın dediği mesajın aksine, sizin sürekli kapsama alanı içerisinde olduğunuz ve kalbin, sevgi ile saygının yoğun olduğu bölgede sürekli kaldığınız söyleniyor. Meral hanım, dini ulemalar, yatsı namazında edilen duanın en hayırlı dua olduğunu ve bu duada yer alan insanın duaların en hayırlısında yer bulduğunu söyler. Düşen insanlara birçok kez yardım elinizi uzattığınız için bu duada birçok kez yer aldınız sanırım.

**

Sn. Halil Erensu, öncelikle yeniden Kimya Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilmiş olmanızı kutlarız. KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklarını tıka basa dolduran ve bu nedenle Türkiş Kası (Göbek) gelişen küçük bir azınlığın, bozulan fiziği dışında, toplumun fiziğinde sorun yok. Ancak cinayet, şiddet, soygun, dolandırıcılık ve hoş görünün sıfır olması nedeniyle Kimyası bozuldu. Hazır oda başkanı olmuşken, ülkenin kimyasına da bir el atsanız diyoruz. Sn. Erensu, Uçak yağı ile graso kullananların yanısıra bazı yağdanlıklar, yoluna tam gaz devam ederken, dik duran ve ‘Başak gibi’ olgunlaşınca boyun eğmeyenler nedense dürüstlüklerinin ceremesini ödüyorlar. Birileri seçildikten sonra damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali yoluna devam ederken,bunların göbek ve arka defransiyelerinin şişmesi nedeniylefizikleri bozulurken, bizimde kimyamızı bozuyorlar.

**

Sn. Arda Gündüz, sosyal medyadaki paylaşımında, çirkef yatağının tam ortasında olduğumuza vurgu yaparak, gün geçtikçe cehenneme dönen bu Ada’dan tiksindiğini belirttin. Cennetten bir parçayken, Liselerdeki sapık öğretmenlerden, sokak ortasında kadınları öldüren kadın katillerinden ve soyguncu ile dolandırıcıların cirit atmasından dolayı, cehenneme döndüğünü söyledin. Ve neresinden tutsak elimizde kalacak olan iğrençliklerin ve pisliklerin çok üstüne çıkan bu Ada için üzülecek ve kahrolacak yürek kalmadığını belirttin. Sevgili Arda, batmayan uçak gemisi belki gerçek bomba ve dinamitler ile batmaz. Ama işte böyle üretilen pislikler ile sanal dinamitler ile batırılır. KKTC loforiyosunun (Eski köy otobüsleri) dingili kırık. Lastiği ekris yaptı. Makinesi mangos etti ve rayma ister. Meydanda cirit atan siyasiler ise damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali arabın yalellisi gibi ayni nakaratı tekrar eder dururlar. Ayşaba, boş çuval ayakta durmaz böyle bir ortamda da bunlar ile de yol alınmaz dedi.

**

Sn. Ayse Öztabay, sosyal medyada, Taçam Gökbörü’nün, ölümü engellemek yerine video kaydı yapanlar, şerefsizsiniz adidir.Tıklanma uğruna yayınlayanlarda şerefsizdir. Tıklayıp izleyip şerefsizliğe katkı koymayacayım içerikli paylaşımının altına yazdığınız hukuki terimleri içeren mesajda, Ceza Yasası Fasıl 154 Suçun İşlenmesini Önlemede İhmalkarlık. 369. Başka bir kişinin ağır bir suç işlemeyi tasarladığını veya işlemekte olduğunu bildiği halde, suçun işlenmesini veya tamamlanmasını önlemek için tüm makûl yollara başvurmayı ihmal eden herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur diyerek, video kaydı yapanların yanısıra seyredenlerinde suç işlediğini dile getirdin. Sevgili Ayşe, bazı insanlarında fotoğraf gibi ne kadar büyütürsen kalitesinin o denli düştüğünü unutmamak gerek.

**

Abdullah Çelik, sana sayın diyerek cümleye başlamak içimden gelmedi. Nişanlınız, Elif Lort'u, sizin ile birlikte olmak istemediği için 9 yerinden bıçaklayarak hemde ‘Kadınlar Gününde’ öldürmek, insan olanın yapacağı bir olay değil. 41 promil alkollü olduğunuz bir sırada bir hayata son verdikten sonra pişmanım, ona zarar vermek istemezdim diyerek pişman olduğunuzu dile getirmeniz, sanırım timsah gözyaşları ile eş değer taşır. Dilara teyze, buralarda insan elbisesi giymiş yaratıklar çoğaldı. Bunlar insanlara zarar veriyor. Temizlenmesi gerekir derken kimi kast ettiğini pek kestiremedim. Mahkemedeki ifadenizde Ona zarar vermek istemediğinizi söylediniz. Da, eğer zarar vermek isteseydiniz, öldürdükten sonra cesedini yakar. Başını futbol topu yerine koyarak maç mı yapardınız? Bundan öte zarar olup olmadığını bile kavrayamayacak defolu bir beyine sahip olduğunuzu mu söylemek istediniz? Hacı amca, birileri 3 kuruşluk bir adama, 5 kuruşluk değer verirse, kalan 2 kuruş ile işte böyle hayatını harcar dedi.

**

Sn. Burcu Sertbay, üzgün hissediyorum diye kaleme aldığınız, Elif Lort’un cinayete kurban gittiği paylaşımınızda, bu kadar insan kılığında hayvanın yaşadığı şu ülkede, kadın cinayetlerine veya cinayetlere şaşıran insanlara ben şaşırıyorum. Günlük menfaatlar uğruna ‘Yasemin’ kokulu güzel saf Kıbrıs’ı kaybedeli bayağı oldu be arkadaşlar dediniz. Sevgili Burcu, galiba eski hurmalar artık bir yerlerimizi cırmalar. Hoşgörünün yerlerde süründüğü. Sevgi ve saygının artık geçer not almadığı. Şiş kebabı ve yasemin kokulu kültürün can çekiştiği, Afrodit’in kırmadığı bu aşk adasında artık aşkın yerini bıçak ve nacak ile keserler aldı. Çok kültürlü mozaik çok güzel yansımalar yapar diyenler, mozaiki oluşturan parçaların simetrik olmasını ve bir birlerini pazl gibi tamamlaması gerektiğini sanırım unuttular. Bu öIümIü dünyada sahip oIduğumuz Yükte ve pahada ağır tek bişey sanırım vicdandır. Ama galiba insan kılığına girmiş yaratıklar ‘Vicdan ablayı’ da katlettiler.

**

Sn. Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, yanınıza aldığınız iki yabancı uyruklu kişi ile Akıncılar’dan, Güney Kıbrıs’a yol bağladığınız söyleniyor. Ancak evdeki hesabın, çarşıya uymaması nedeniyle, tam sınırdan geçirmeye çalıştığınız insanlar ile enselendiğiniz belirtiliyor. Polis sizi “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklayarak mahkemeye çıkarttı. İki kuruş elde edeceksiniz diye hayatınızı karartmaya değdimi be dostlar.Sipalileri cukka edeceğim diye bu risk yumağını cebinizde taşımak oldumu be arkadaşlar. Bu çirkinlik abidelerinin yarıştığı dünyada, biz bu insan kaçakcılığı ile uzak ara birincilik kürsüsündeki yerimizi alırız mı dediniz. Bu konuda, çete kurmaktaki ustalığınıza hayran kalırken, makyaj konusundaki estetik cerrahi uzmanlığınızın sınıfta kaldığını söylemek zorundayım.

**

Sn. Ayşe Serhat, erkek erkin etkin olduğu dünyamızda, sizin gibi kadınların artık tabuları bir bir yıktığına tanık oluyoruz. Kadın işi değil, erkek işidir denilen Muhtarlığa ambargo koyarak, o koltuğun hakkını layıkı ile vermeye çalıştığınızı görüyoruz. İki yıldır Küçük Kaymaklı Muhtarlığı’nı yaparken, herhangi bir işlem için muhtarlığa giden kişilerin karşılarında kadın bir muhtar gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söylediniz. Alışacaklar Ayşe hanım alışacaklar. Her başarılı erkeğin arkasında, başarılı bir kadın olduğunu dile getirenler, kadınların birçok görevi yaparken erkeklerden daha iyi yaptığına ve onlardan daha başarılı olduklarına da alışacaklar.Ayşe Muhtarım, bunlardan bir muk olmaz. Bu çürüktür denilen nice tohumlardan, nefis meyveler veren ağaçlar, bu ağaçlardan da bahçeler oluşur. Birileri gülün dikenin himayesinde yaşadığını sanır. Halbuki bunlar, dikenin itibarının güI himayesinde olduğunu nedense bilmezler. Gül olarak nitelendirdiğimiz kadınlar olmasa dikenlerin, yani erkeklerin hiçbir itibarının olmayacağı ağır ağır anlaşılıyor.

**

Sn. İrem Uygun, çığlık çığlığa can veren bir kadın ve etrafta film izler gibi olayı seyre dalan duyarsız insanoğlu. Ne zaman bu denli yitirildi insanlık? Kadınların hunharca katledildiği, şiddete uğradığı bu acımasız dünyada yaşamaktan utanır olduk artık. Yazık. Hem de çok yazık diyorsun. Sevgili İrem, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu cennet Ada’da, bizleri yıpratan hayatın kahpeIiği değiI. Dejenere olup, insanlığını kaybeden, insanIarın sahteIiğidir. İnsan elbisesi giyen yaratıklar bizim dikiş tutmaz yaramız, tövbe tutmaz günahımız oldular. Ayşaba, İrem gızıma selam söyleyin, halk olarak bizlerde suçluyuz. Çünkü ne bakanlarımız, ne vekillerimiz nede halk olarak bizler, iyi günler için tohum serpmedik. Bu nedenlede kötü günlerde aradığımız dermanı bulamıyoruz dedi.

Günün Fıkrası

Günün Sözü

Günün Fotosu