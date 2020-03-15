Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, yaptığınız açıklamada, ben toplantıda olduğum sıralarda, kapıların kapatılması ile ilgili karar alınmadı. Daha sonra kapıların kapatılması kararının alındığını basından öğrendim dediniz. Sn. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu sanırım unuttunuz. Ve topladığınız yüksek oranda oy sonrasında fincancı katırlarını ürküttüğünüzün da herhalde farkında değilsiniz. Seçim öncesinde birilerinin tarafı, yaprak dökerken, sizin taraf maşallah bahar bahçe.

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Sn. Ersin Tatar, son olarak yaptığınız açıklamada, seçim benim derdim değil. Benim derdim halkımın sağlıdır dediniz. Kamu çalışanları, çalışmaya devam edecek derken, Erdoğan dün beni aradı. Kendileri bize her türlü desteği verecek.Türkiye ile işbirliği ile tüm sıkıntılardan kurutulabiliriz.Birbirimize destek olmalıyız. Bu sorunu aşacağız ifadesinde bulundunuz. Ve herkesi eve kapatma düşüncesinde olmamakla birlikte, mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Tatar, bu coronavirüs belasından kurtulmak için ülkenin bağı çapa, tarlası da sapan ister. Halk olarak vereceğimiz emek ile bağı çapalamaz ve tarlayı da sapan ile sürmezsek, yarın memleketin içinde coronavirüsvolkanı patlarsa son pişmanlık fayda etmeyecek..

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Sn. Kudret Özersay, bakanlar kurulunda, sürekli olarak, coronavirüs belasından kurtulmak ve daha büyük facia yaşamamak için tedbir şart dediniz. İnsanların toplu olarak bir yerlerde olmasını önlemek için bazı yerleri kapatmak zorunda olduğunuzu söyleye söyleye dilinizde tüy bitti. Önceliğin para değil, insan sağlığı olduğunu masaya vura vura dile getirirken masa dayanamayıp 7 yerinden fıtık çıkarttı. En sonunda belli şeyleri hayata geçirerek bir nebzecik olsun tedbirlerin alınmasında ön ayak oldunuz. Ve tüm bunları ısrar ile dile getirirken birileri size sürekli trip atmaya çalıştı. Halbuki o birileri tripatmanınkıza yakıştığını, halkın sağlığını düşünenlerin ve bu uğurda gönül almanın erkeğe yakıştığını nedense bilemedi.

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Sn. Serdar Denktaş, Hükümet idari tatil ilan ederken bazı daireleri istisna tutmuştu. Bu daireler içinde maliyenin olması tuhafıma gitmişti dediniz. Ve sonrasında açık tutulacağı açıklandı. Nedeni de kapatılan işyerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamaktır. Mesele hükümetin ay sonu maaş ödemelerini aksatmamasıdır ifadesinde bulundunuz.Yeri gelmişken de; gerekiyorsa gelin şu seçimi bir yıl erteleyelim ve seçim kaygısı olmaksızın atılması gereken adımları hep birlikte atalım dediniz. Sn. Denktaş, bal demekle ağzın tatlanmayacağını ve balcıya pekmez satılmayacağını sanırım birileri ağır ağır öğrenecek.

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Sn. Filiz Besim, eski sağlık bakanı olarak, önemli açıklamalarda bulunarak Dünya Sağlık Örgütünün, COVİT 19 ( CORONA) için pandemi ilan ettiğini söylediniz. Virüsün çok hızlı yayıldığını ve şiddetinin yüksek olduğunu dile getirdiniz. Ancak, tüm uyarılara rağmen insanların ve ülkelerin yeterli önlem almadığına vurgu yaptınız. Sn. Besim, dün alınan kararın, bugün değiştiren, yarın bu kararı alacağım dedikten sonra tam tersi kararlar üreten siyasilerimiz ile değil coronavirüsü, basit grip virüsünü bile alt edemeyiz. Hatçe Teyze, eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmen ise yarattığı ucubenin üzerini imzası ile dolduran da siyasetçidir dedi.

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Sn. Vasıf Çağrıbey, sosyal medyadaki paylaşımınızda, akaryakıt fiyatları ne zaman düşecek bilgisi olan var mı diye sordunuz. Dünya piyasalarında varil fiyatı 100 dolardan 30 dolara düştü. Bu durum bizim gibi akaryakıt parasına çalışanlar için çok önemlidir dediniz. Vasıf gardaş, bizim Minik Kuşlar, hükümetin akaryakıt fiyatlarını kısa bir süre sonra düşüreceği sözü vermiş. Polise verdikleri ve hakkınızı vereceğiz sözüne uydukları gibi sanırım bu sözlerini de yerine getirir. Ayşaba, başını yumuşak yastığa, karnını pahalı yemeğe alıştıranlar, zamanı gelince münasip yerlerine tekmeyi yiyince ucuz yemeği bile bulamayacaklar diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mustafa Billur, Kıbrıslı ıssız bir adaya düşerse yanına alacakları şeyler belli oldu.El pençe duracağı siyasi erk dışında, Dettol, makarna ve tuvalet kâğıdı dediniz. Da, yanında götüreceği şeylere, graso, yağdanlık ve el pençe duracağı, hükümet kapısını ilave etmeyi unuttunuz. Sn. Billur, siyasetturşu suyu gibidir. Bakanın ağzı sulanır, içenin ise midesi bulanır. Sanırım bizimkiler son günlerde mide bulantısından öldüler. Midelerinde ne varsa çıkarıp duruyorlar.

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Sn. AyseÖztabay, sosyal medyadaki paylaşımında, tur rehberleri, otobüs şoförleri, mekân sahipleri ile haberleşiyoruz. Hepsi çok endişeli ama ekmek parası deyip çalışıyorlar dedin. Sn. yetkililer Almanya, Fransayı gibi ülkelerin charter seferlerini engellediniz. Ama hala daha vızır vızır tutist taşınıyor ve bu insanları dünya kadar insanla muhatap ediyorsunuz ifadesinde bulunarak, benim aklım almıyor. Kardeşim bu virüsten en erken zamanda kurtulma şansı olan bu metrekarede bu neyin fantezisidir. Şu anda bizim turizm lüksümüz yok dediniz. Ah be Ayşe, bizimkiler eskilerde kaldı ve ölen ölür kalan sağlar bizimdir düşüncesinden dışarı çıkamadı. Damda gezer takyanoz misali, millet ay gider, bizimdiler andilla koyarak, yaşananları uzaktan seyreder.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, hükümet ay sonu memuru ödeyecek. Memur açısından sorun yok.Esnafın dükkânları kapalı, işçiler işlerine gidemiyor, Onların ev kirasını,elektrik ve su parasını kim ödeyecek?Bankalar alacaklarını,faizlerini gününde isteyecek. Borçlu esnaf,işçi bunları nasıl ödeyecek?Ve daha bu soruları çok uzatabiliriz dediniz. Ve hükümetin ekonomik olarak aldığı tedbirler sorarak, Bankalar birliği ve Merkez Bankasının bu konuda elini taşın altına koyup koymayacağını sordunuz. Sevgili Okyay, yazboz tahtasına döndürdükleri ülkeye bunu yapanların inan, zamanı gelince akıllarını alırdık. Ama ucuz mal Millet olarak bizde alerji yapıyor. Bu nedenle eskiden isimlerinin altını çizdiklerimizin şimdi isimlerinin üzerini çizmekle yetineceğiz.

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Sn. Behçet Öznacar, katıldığın televizyon programına, arazide olmak ve doğru bilgileri almak gerek. Maalesef biz bundan yoksunuz. Türkiye Sağlık Bakanlığı sitesine giriyorsunuz, doğru istatistiki bilgileri görüyorsunuz. Biz bu süreci doğru yürütemiyoruz. Bu günkü krizi yönetecek kurum kuruluş ve siyasilere güveniyorsanız bu krizi atlatabiliriz dediniz. Vekişisel tedbirler ile ilk adımı atmalıyız.Krizi doğru yönetmemiz, bilimsel olarak, işin uzmanları ile yapmamız gerekir ifadesinde bulundunuz. Sn. Öznacar, yetkililere, bu süreci doğru yönetmek için yeteneğiniz kaç promil eder. Söyleyin ki kadehimizi ona göre kaldıralım dedik. Maalesef elimiz dolu bardak ile havada kaldı.

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Sn. Ali Sanatkâr, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bende varım dedin. Tüm şecereni dökerken, tahsil ise tahsil, Londra Cambridge Üniversitesi ise o da var.ingilizce,fransizcave.rumca övünmek gibi olmasın gırla ifadesinde bulundun. Eh hal böyle olunca bizede hayırlısı demek kalıyor. Sevgili Ali, halk olarakkime bel bağlayıp, dünyamızı verdiysek, dünyamızın içine etmesini çok iyi bildi. Kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Başarılı olursan inşallah senin kanatlar bizi başarılara götürür.

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Sn. Gülhem Yılmaz, İçim şişti vallahi. Yeter yahu o bunu der bu bunu der. Hapsiniz bilim adamı oldunuz. Bir sakin durun be. Daha çok bilir bilmez paylaşımlarla, İnsanları tedirgin edersiniz. Bir susun. Maskaralıkta bir numarayız dediniz. Sn. Yılmaz, ne yazık ki, ülkemizde bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar. Bunları doğru insanlar değil, sadece gölgeleri takip eder. O da sadece güneşli günlerde.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımınızda, Koronanın gelişinin en güzel yanı ne biliyor musunuz?Artık marketlerin hiç birinde raflarda bayat ürün kalmadı: Bundan sonra alacağınız her şey taze ve yeni olacak dediniz. Da, bu panik hali böyle devam ederse, değil raflarda bir şey bulmak, rafları bile bulamayacağız. Ve işte o zaman Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu göreceğiz.

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