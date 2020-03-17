Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Kudret Özersay,Koronavirüs ortaya çıktıktan ve alınacak tedbirler açıklanmaya başladıktan sonra, tedbirler konusunda liderliği ele aldığınızı gözlemledik. Alınması gereken tedbirleri bir bir sıralarken, bukez Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelensin önerisini ortaya attınız. Bu konuda, Akıncı, Arıklıve Erhürman ile görüştüğünüzü dile getirdiniz. Hatçe Teyze, aferin Kudret ovlucuğuma. Seçim için toplanacak kalabalığın, mitinglerin hastalığı yayacağını gördü. Seçimi erteleyelim dedi. Sn. Bakan bu konuda belki yalnız kalabilirsiniz. Ancak akıllı bir yalnızlık büyük bir aptallıktan iyidir. Dikkat edilmezse,ya kraliçenin yanında kral,yada soytarının yanında maskara olunur.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, bizim SerdinçMaypa rahat durmadı ve Çalışma Dairesi önünden yayın yaparak, yabancı olduğunu söylediği 2500 kişinin pasaport işlemleri için çalışma dairesine başvurduğunu söyledi. Ve bu pasaportların çalışanların ellerinde, elden ele dolaşarak, hastalık riski oluşturduğuna vurgu yaptı. Sn. Bakan, hayatımızın en güzel günleri “daha erken” demekle geçer. Ama sonrasında daha erken, sözünün “çok geç” olduğunu unutmamak gerekir. .

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Sn. Tolga Atakan, Ulaştırma Bakanı olarak, limanlarda sıkı önlem aldığınızı gözlemledik. Ancak, alınan önlemlere karşın, özellikle Mağusa limanına gelen şoförlerin, gümrük muhafızlarının itirazına karşın, limandan çıkmak için tartışma yarattıkları öğrenildi. Gümrükçüler zor durumda kalırken, polisten istenecek destek ile sanırım bu sorun çözülmüş olur. Sn. Atakan, Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar’da tarihini yazdı. İnşallah sizde Koronavirüs galibi olarak alınan tedbirleri yazarsınız.

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Sn. Halil Hızal, Koronavirüs konusunda yapmış olduğunuz uyarıda, Hükümet yetkililerinin ‘Orantılı ve kademeli olarak tedbirleri artırdık ve eğer şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı getirilebilir’ söylemine karşılık ‘Şartlar değiştiği an ipin ucu kaçmış olabilir, o saatten sonra alınacak tedbirlerin de bir önemi kalmayabilir’ dediniz.Ve ya hükümet sağlık alanında olağanüstü durum veya sokağa çıkma yasağı ilan edecek, yada yurttaşlar olağanüstü durum ilan edilmiş gibi davranacak ifadesinde bulundunuz. Doktorum, darı unundan baklava, incir ağacından oklava, yetenek düşmanı bazı siyasilerden de radikal tedbirlerin alınması olmaz.

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Sn. Habil Tülücü,Paşaköy Belediye Başkanı olarak ne yapmaya çalıştığını halen anlamış değiliz. Kraldan kralcı olmanın sana ne fayda getireceğini inan hiç bilmiyoruz. Hükümetin aldığı bir dizi kararlar içerisinde, küçük belediyelerin, az insan kapasitesi ile hizmet vermesi de var. Bakıyoruz siz full mesai, tam kadro derken, önlemi sadece kolonya ile sağlamaya çalışıyorsunuz. Çalışan tedirgin ve korku içerisinde çalışıyor.Sn. Tülücü, Kibirli kimsenin boyu gölgeye benzer. Kendilerini dünyanın en büyüğü sanırlar.Ama unutmayın, onların büyüklükleri güneş batana kadardır.

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Sn. Lale Bicim,Korona’dan daha tehlikeli bir hastalık var o da sizin cehaletiniz dediniz. Ve birilerine fırça atarak randevusu varmış bakınacakmış ne işiniz var hastanede.Oturun evinizde. MRI çekilmedi USG yapılmadı X -Ray çekilmedi FTR EKO EFOR yapılmadı diye ölmezsin.Ancak olası bir salgın yaşanması durumunda hepiniz öleceksiniz ifadesinde bulundun. Sevgili Lale, bugüne kadar mutluluğu çorba yapıp elimize içmek için çatal verdiler. Sonrasında bizi korona isimli çıkmaz sokağa bırakıp,yolun açık olsun hanımlar/beyler dediler.

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Sn. Turan Kumsal bazı fırsatçıların etiketleri katlamasına isyan ederek, doyumsuz:/Fırsatçılar insafa geliniz dediniz. Ve demek ki bir savaş çıksa ekmeği 500 liraya suyu 5000 liraya bu millete satacaksınız.Hâlbuki eskiden aç olana ekmeği ortasından kesip verirdik ifadesinde bulundun. Sevgili Turan, ünlü düşünürler, çektiğin acı kadar olgunlaşırsın diyorlar. Ama vicdanları çürüyen, insanlıkları yer ile yeksan olanlar sayesinde çoktan çürüdüğümüzü bilmiyorlar.

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Sn. İlknur Sönmez, paylaşımınızda, biz şuan hastanede işimizin başındayız. Ama hepimiz korkuyoruz. Mümkün olduğunca bizi koruyun ve acil bir durumunuz yoksa hastaneye gelmemeye çalışın dediniz. Sn. Sönmez, çok haklı olarak anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az kabilindenbir çağrıda bulundunuz. Ancak unutmayın, çorak tarlada bostan, vicdansız yüreklerde de anlayış olmaz.

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