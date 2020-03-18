Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak, bu korona virüs belası sizi fena hırpaladı. Hastane, ilaç, hastane yangını, karantina yerleri, yoğun tempo ve stres derken, bu defa vücudun motorunu bozdu. Sparkları (Buji) yağlanan araba gibi sizin de kalbin motorunun teklemeye başladığını ve ritminin bozulduğunu öğrendik. Sn. Pilli, öncelikle geçmiş olsun. Da, anjiyo nedeni ile Kolon hastanesine kaldırıldığınızı anlamadık. Devlet hastanesi doktorlarına mı yoksa Sağlık Bakanlığının güven duyduğu için hastaları sevk ettiği Yakın DoğuHastanesi doktorlarına mı güvenmediniz? Vallahi bu iş çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Çözdükçe başka bir problem karşıma çıkıyor. Mavroyerimogalsın çözmekten vazgeçtim.

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Sn. Biray Hamzaoğlu, mecliste yaptığınız bir konuşmada, hükümetin aldığı karar sonrasında balıkçılara doğrudan gelir desteği verme kararını dile getirdiniz. Ve 68 kayıtlı balıkçı dışında 343 kişiye ödeme yapılacağını bunun yanlış olduğunu belirttiniz. Sn. Hamzaoğlu, devir KKTC Bol Kepçe Lokantasından, çukur tabakları doldurma devridir. Hatçe Teyze, ahh eski günlerim olsaydı ben bunların aklını alırdım. Ama ucuz mal şimdi bende alerji yapıyor. Bazılarının yapılarında bozukluk varsa yarın oy zamanında, benden seçim kutusunu düzeltme konusunda mimarlık beklemesinler dedi.

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Sn. Menteş Gündüz UBP Güzelyurt Milletvekili olarak sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte, kimseye danışmadan usulsüz bir şekilde 33 sıhhiye işçisi ve 7 memuru devlet hastanesine istihdam ettiğiniz öne sürülüyor. Yapılan bu istihdamlara tepkinin büyük olduğu ileri sürülüyor. Ayşaba, Menteş ovlucuğumun, etek giyerim demesini unutmadık. Verdiği sözü yerine getiremedikten sonra giymek zorunda kaldığı eteği tutup kendisini pandoranın seçim kutusundan çıkartacak kişileri arıyor olmasını yadırgamadık. Aman dikkat etsin. Eteğin kumaşı çürük çıktı. Tutanın elinde kalırsa onu pandoranın seçim kutusundan yılan yiyen hekim bile çıkartamaz dedi.

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Sn. Armağan Candan, Meclis kepenk indirdiği için sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda, yurt dışından gelen öğrenciler karantina alanına dönüştürülen MalpasHotel’e götürülürken, ayni uçak ile gelen askerlerin ne tür bir uygulamaya tabi tutulduğunu sordunuz. Sn. Vekil, soru sormanıza hiç gerek yoktu. Birisine gücümüz yettiği için karantinaya, diğerine eyvallah dediğimiz için el pençe divan durmaya. Sokak kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemeyenler, sürekli tekme yemesine rağmen ciğercinin camının önünden ayrılmayan ciğercinin kedisi olarak yaşamaya mahkumdurlar.

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin küçük ortağı, Halkın Partisi Milletvekili olarak katıldığınız programda, Korona virüs konusunda hükümetin aldığı önlemleri değerlendirirken, "Bu süreçte bir tek ölü vermezsek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya tarafından tanınacaktır" söyleminde bulundunuz. Vallahi bu konuda bence çok haklısınız. Çünkü bende dedemin fazlalıkları olmasaydı ‘Nenem’ olacağını sürekli olarak söylerim. Sn. Manavoğlu, tanınma konusunda kadıyı öpen anamız olursa o zaman anamızı veya Kadı’yı kime şikayet edeceğiz? Ve Anamız, yavruyu öperken bizi yönettiğini sananlar manzarayı seyrederse bunun önüne nasıl geçilecek dersiniz?

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Sn. Ümit Bahşi, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Gece Kulüplerinin hükümet tarafından alınan kararlara aykırı olarak perdeyi indirmediği ve arka kapıdan bir maşrapa suyu 700 TL.ye sattıklarını belirttin. Sevgili Ümit, dünyada para birimleri arasında Pezo aman aman bir değere sahip değil. Ama maşallah bizde Stg.’yi Euro’yu, dolar ve altını sollayıp geçti.

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Sn. Mustafa Akansoy, göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan 11 kişilik ekip olarak korona virüs ile uğraştığınızı dile getirdiniz. Yüksek bulaşma riskine sahip olduğunuz için endişeli olduğunuzu hatta korktuğunuzu da dile getirdiniz. Doktorum, yüksek risk oranına karşın insanlara şifa dağıtmaya çalıştığınız için bu halk size minnettardır. İyi ki varsınız. Gün oldu, hayatını kurtarmaya çalıştığınız insanların yakınları size saldırarak hayatınıza kastetti. Gün oldu tehditlere maruz kaldınız. Ama en zor zamanlarda sizler hep insanların yanında oldunuz. Sn. Akansoy, duaların en hayırlısının gece yatmadan önce edilen dua olduğu söyleniyor. İnanın, sizler bu duanın en güzel ve en müstesna yerinde yer alıyorsunuz.

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Sn. Mehmet Özkardaş sosyal medyadaki paylaşımınızda, şeyhler, şıklar, nefesi kuvvetli hacılar hocalar, tarikatların uçan efsaneleri, depremlerin yönünü değiştirdiğini söyleyen şaklabanlar ortada yoklar dediniz. Ve korona virüse çare bulmak için yine bilim insanlarının uğraş verdiğini belirttiniz. Başkan, büyük din tacirleri pardon şeyhleri, okullardan çok yapılan camileri gezerek, okuyup, üfledikten sonra kara delikleri kapatmakla, uzaya çıkmaya çalışan Chalenger’leri düşürmekle, birde Atatürk için bestesi ve güftesi küfürlühicaz makamından eser hazırlamakla meşguldürler.

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Sn. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu, Başbakan Ersin Tatar’a yaptığınız çağrıda, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin derhal görevden alınmasını istediniz. Yarın geç olur derken sağlığı yönetmede başarısız olduğunu belirttiniz. Ve bakanlık görevinden alınmaması halinde birçok siyasinin, siyasi hayatlarının sonu olabileceğine vurgu yaptınız. Sn. doktorlarım, çorak tarlada ürün olmaz. Bırak ürünü ot bile bitmez.

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Sn. Kaya Palazzo Otel çalışanları, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, aile şirketi olarak gördüğünüz, Kaya Plazzo Otel’i yönetenlerin, utanç verici ve acımasız bir karar sonrasında 65 otel çalışanını işten durdurduğunu belirttiniz.Bakmakla yükümlü olduğunuz ailelerinizin yanısıra, çalışma izinlerinizin iptal olması nedeniyle cezalı duruma düşeceğinizi dile getirerek bu konuda Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan yardım istediniz. Arkadaşlar, hükümet bataryaları ful çeken ve kapsama alanını genişleten, Korona virüsün kapsama alanına girerek bir türlü çıkamıyor. Her olay sonrasında da Allah Kerim’i basıyor. Ancak Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve indiğimiz o kuyudan bir türlü çıkamadığımızı göremiyor.

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Sn. Ayşe Haskan sizinle yapılan bir ropörtajda, 41 yaşında, daha önce adını hiç duymadığınız MS hastası olduğunuzu öğrendiğinizi ve 22 senedir bu hastalık ile yaşadığınızı belirttiniz. Ve MS senden korkmuyorum derken, hem kendinize olan özgüveninizi ortaya koydunuz, hemde bu hastalara güven aşıladınız. Ayşe hanım, bu özgüven ile sizi dinleyen MS hastalarında kaç bahar açtığınızı sanırım sizde bilmiyorsunuz. Hatçe Teyze, ayşegızım, bizlerin gökyüzüne gönderdiğimiz dualarımızın yeryüzündeki cevabıdır. Allah razı olsun dedi.

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Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Başkanı (LTB) olarak, Belediye çalışanlarının paylaşım mutfağını tekrar hayata geçireceğinizi ve faydalanıcılarına tekrar hizmet vermeye başlayacağınızı açıkladınız.Korona virüsün bir sol bir sağ kroşe arkasından da bir apaküt ile özellikle dar gelirli insanlarımızı yerinan yeksan ettiği bu zaman diliminde açacağınız mutfak, ilaç gibi gelecek.Bu zor günlerde hükümeti hümayundaki efendilere hadde be efendiler bize şiir yazındesek hoş güzel de, kaç harf ettiklerini bilmediğimiz için susmak durumunda kaldık.

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