Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, öncelikle Meclisin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini6 ay süreliğine ertelemesi, vatandaşlar arasında memnuniyet yarattı. Hernekadar halkın beklentisi, oy birliği ile karar alınması yönündeyse de alınan karar en azından koronavirise karşı odaklanmak açısından memnuniyet yarattı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının bazı durumlarda kullanması için ayrılan örtülü ödeneği sizin Koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis etmenizde halk nezdinde olumlu karşılandı. Sn. Akıncı, bu günün birlik beraberlik günü olduğunu unutup, Asena gibi kıvırırken, tekere takoz koymaya çalışanlara boş verin tırıs gitsin. Onlar takoz koymaya devam ettikçe, bizde Arif Hoca’nın dediği gibi haa s….’i koruz olur biter..

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Sn. Fuat Oktay, koronavirüsle mücadelesinde, KKTC’ye gereken her türlü desteği vereceğiniz yönündeki açıklamalarınız, ülkede memnuniyet yarattı. Kıbrıs Türkü’nü bu hassas dönemde Sn. Erdoğan ile düşünmeniz, zaman zaman tavırlarınız nedeniyle bazı kesimlerin size duyduğu ve maksimuma yükselen öfkeyi sanırım dindirdi. Böylesi zor günlerde bir olmak, tek yürek olmak gerektiğini göstertmiş oldunuz. Sn. Oktay, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var derler. Ama o kahvenin lezzetli ve içiminin hoş olması için kimin ile içtiğinize bağlıdır.Sanırım bundan sonra içilecek kahvenin tadı, içine katkı maddesi konulmazsa bir başka güzel olacak..

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Sn. Kudret Özersay, vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Kıbrıs ağzı ile okundurdumyazındırdım bala gudelya bala gudelya desem galiba tam yeridir. Çocuklarımız, evlatlarımız diye ağlayanlara ekmek kadayıfının üzerine dondurma, dondurmanın üzerine de fıstık ezmesi koydun ama yine de bazılarına yaranamadın. Krizi yönetmede başı çeken siyasetçi oldun, aman Kudret parsayı topluyor diye düşünenlerin mitiralyoz ateşine maruz kaldın. Sn. Özersay, bazı insanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen kalitesi o kadar düşer. Bu nedenle aldırma gönül şarkısını dinle ve keyfine bak. Ayşaba, Kudret ovlucuğuma selam söyleyin, eskiden bazı kalplerde bir çiçekti. Şimdi birçok gönülde buket oldu dedi.

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Sn. Ayşegül Baybars, malumunuz veçhile bu koronavirüs denilen illet dünyayı kasıp kavuruyor. Tabi ki bizim ülkeyi de teğet geçmediğinden, ufakta olsa hatırımızı sormadan edemiyor. Sn. Bakan, cezaevindeki mahkûmlar bir arada yaşam sürmeleri nedeniyle sağlıkları açısından büyük risk altındadırlar. Aileleri de onları merak edip tedirgin oluyor. Aileler acaba Ayşegül bakanımız, Bakanlar Kuruluna bir öneri sunarak, cinsel suçlar ile cinayet ve benzeri ağır suçlar haricindeki hafif suçlara çarptırılanlar için şartlı tahliye alsa iyi olmaz mı diye soruyor. Sn. Bakan,iş eğer karar vermeye ve bir güzellik yapmaya kaldıysa, hâkimde sizler, savcıda sizlersiniz. Ağanın eli tutulmaz.

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Sn. Ahmet Noyan, 175 düzensiz göçmen teknelerinin alabora olması sonucu mecburen ülkemize çıkmak mecburiyetinde kaldı. Güney Kıbrıs yetkililerinin ölüm ile baş başa bıraktığı bu insanların toprağımıza ayak basmasından sonra Noyanlar Şirketler Grubu olarak kucak açtığınızı gözlemledik. Konuya duyarsız kalmayarak bu insanlara konut vermeye hazır olduğunuzu dile getirdiniz. Sn. Ahmet Noyan, duaların en hayırlısının, gece yatmadan edilen dua olduğu ve bu duada yer alan insanların Allah katına muteber kişiler olduğu öne sürülür. Sanırım savaştan kaçan bu insanlara kucak açtığınız için bu duada yer almaya hak kazandınız.

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Sn. Fırat Ataser, gönüllerde ve vicdanlarda olmasa bile kâğıt üzerinde Alsancak Belediye Başkanıymışsınız.Tereciye tere satma gibi bir düşünce ürününe sahip değilim ama Belediyelerin görev yapma yetkisine sahip olduğu bölgelerde yaşayan insanların, yaşam kalitesini yükseltmek için var olduğu bilgisine sahip olduğumu söyleyebilirim. İngiltere’den gelen ve ileride muhtemelen bu ülkenin idaresinde de söz sahibi olacak olan çocuklarımızı dışlamanız, sizin dışlama yeteneğinizin ne kadar yükseklere çıktığını, narksizim duygunuzun doruklarda gezdiğini gözler önüne serdi. Hatçe Teyze, Fırat başkan,Harmanıcı’yı, Benli’yi, Sadıkoğlu gibi belediye başkanlarını örnek almadığı gibi yaptıkları ile hem kendisinin, hemdeATA’sının sevgi ve saygısını ayaklar altına SER’di. ve boş çuvalın ayakta duramayacağını ispat etti dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Siz anladıysanız sorun yok.

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Sn. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, koronavirüs belasının etkisi altında kalan ülkemizin yarasına bir nebzecik merhem olmak için kredi taksitlerini 3 ay ötelemeniz halk nezdinde memnuniyet ile karşılandı. Yalnız taksit faizlerini ertelemenize ileride faiz yükü getireceği için pek hoş karşılanmadı. Özellikle özelde çalışanlar bu yükün altından nasıl kalkacağını kara kara düşünmeye başladı. Acaba bankalarda elini taşın altına koysa ve bu faiz yükünü kısmen bağışlayıp, borçluya azda olsa bir nefes almasını sağlasa deniyor. Vallahi Ağa’ya hesap sorulmadığı gibi eli de tutulmaz. Hacı amca bu bankalar bir Ağa’lık yapsa olmazmı diyor.

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Sn. Havva Elkovan sosyal medyadaki paylaşımında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi, mecliste yapılan oylama sonucunda, 11 Ekim 2020 tarihine “oy çokluğu” ile ertelenmiştir. YDP milletvekilleri hariç, tüm siyasi partiler evet oyu kullanmıştır. Takdir halkındır. Hayırlı olsun dedin. Da, nedense bu krizi yönetme konusunda liderliği üstelenen ve bence çokta başarılı olan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın başarısından bahsetmedin. Sevgili Havva, bazı insanlar-siyasiler kendini zor zamanlarda belli eder. Kimisi Allah Kerim derken, Kerim’in kuyusunda kalır, kimisinin Kerim’in kuyundan bile haberi olmaz. Ben eskiden bazılarının isimlerinin altını çizerdim. Şimdi isimlerinin üzerlerini çizmekle meşgulüm.

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Sn. Devrim Barçın, sözüm meclisten dışarı diyerek, yürütmenin aldığı kararlardaki eksikliğin ve organizasyon eksikliğinin baş nedenlerinin, Bakanların olmadığını, ana nedenin yürütmedeki üst kademe yöneticilerinin olduğunu belirttin. Bürokrasinin bel kemiğini oluşturan bu makam sahiplerinin, işe göre niteliği ile liyakati olmayan kişilerin atanmasından kaynaklandığını dile getirdin. Sevgili Devrim, bu yanlışlığı dile getirirken söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Tüyler kıla dönüşerek saç kesme makinesi ile traş etmeye başladık. Birileri o makamlara yükselirken, iş bilenleri kırarak o yerlere çıkarsa, düşerken şimdi olduğu gibitutunacakdal bulamaz.

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Sn. Eralp Şerifoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, ülkesinin evlatlarını istemeyecek kadar vicdansız olanlar,yüzünüzü havaya doğru kaldırın ve tükürün. Bir süre öyle bekleyin. Bizi hiç zahmete koymayın dedin. Bence çokta doğru söyledin. Çünkü bu tükürük işini bize bırakırlarsa, bizim tükürüğümüzün bir değeri var. Bu işi kendi kendilerine yapsınlar ki, bizde o değerimizden olmayalım. Hocam, bu kişiler yürürken artık kafalarını yerden kaldırmasın. Gökyüzüneartık hiç bakmasın. Çünkü aldanıp gökyüzüne bakmaya devam ederlerse, gökyüzü bile halkın anası ağlarken, geride playback yaptıkları için yüzlerine tükürecek.

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Sn. Mete Özmerter, ülkenin koronavirüs belası ile baş etmeye çalıştığı bu günlerde, Özel uçağınız ile sağlık alt yapısı ile KKTC’ye malzeme taşımanız alkış topladı. Uçuşu yalnız gerçekleştirirken, inanın ülke insanının kalplerinin sizin yanınızda olduğunu da sanırım hissetmişsinizdir. Sn. Özmerter, bazıları bu zor günlerde bitmiş bir kitabın ölmüş karakteri, bir filmin kısameterajlıfragmanıdır. Sen ve senin gibiler ise mutlu son ile biten tam boyda film gibisiniz.

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Sn. Bülent Dizdarlı, Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinin eski Başhekimi sıfatıyla, halkı koronavirüs vakası ile ilgili aydınlatmanız, yapılması muhtemel birçok yanlışın önüne geçti. Örneğin ayağının başparmağının tırnağı etine biraz girenlerin bile soluğualmış olduğu hastaneye gitmeyiniz dediniz. Sizi ciddi ciddi uyarıyorum, evinizde oturun.Virüsün,İtalya ve Güney Kore’den sonra,Güney Kıbrıs’ta da yayılma odağı hastaneler olmuştur açıklamanız sanırım Natomermer, Natokafa olanların bile kafasına dank etmiştir. Sn. Dizdarlı, bazı tipler var sağ olsunlar diyemeyeceğim, yaramızı görünce tuzluğu alıp geliyor. Buralarda her yeri bir koronavirüs telaşısarmış gidiyor. Batıda yılbaşı. Doğuda yaşama telaşı. Bu tiplerde de hangisi daha ahmak savaşı.

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Sn. TaçamGökbörü sosyal medyadaki paylaşımında, evlerden çıkılmaması ikazlarına karşın, komşularının böylesi bir günde, oturma odana 2 metre mesafede önce5 sonra 7 kişiyi misafir ettiğini dile getirdin. Riskin büyük olduğunu komşuna izah ederken, onun Allah büyük dediğini söylerken, hükümetin artık bu büyük riske karşın bildiğini okuyanlar için sokağa çıkma yasağı ilan etmesini istedin. Sevgili Taçam, Her tecrübe, iyi niyetimizden yararlanan insanların, bize bıraktığı bir ürünüdür. Ben bunlaraağzımla sövmüyorum. Ama bir yerim ile küfür edercesine gülüyorum..

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