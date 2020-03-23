Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ali Pilli Sağlık Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, tedavisi devam eden bir hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişiye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladınız. Bence bu virüsün seyri açısından sevindirici bir durumdur. Ancak bir haber için gittiğim Girne-Alsancak ve Lapta bölgesindeki yolların durumunu ve sokaklardaki insanları görünce bir müddet sonra sizin de sağlıkçıların da işinin çok zor olacağı kanaatindeyim. Sn. Pilli, bazılarına galiba nasihat yetmiyor, biraz da akıl lazım. Bunların yapılarında bozukluk varsa ne sizden nede bizlerden yapıyı düzeltmek için mimarlık beklemesinler. Yapı polis nezaretinde düzeltilir

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Sn. Tufan Erhürman CTP genel başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, koronavirüs mücadelesinde bir birimizi ötekileştirmeden, sevgiyle, dayanışmayla ve bir birimizi koruyarak virüs ile giriştiğimiz mücadeleyi kazanacağız dediniz. Mücadelemiz taşıyıcı veya hastalanan insanlarımız ile değil virüs ile olsun ifadesinde bulundunuz. Sn. Erhüman, fark farkı yaratandır. Sanırım bu çağrınız ile bir fark daha yaratmış oldunuz.

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Sn. Cratos Otel, Kaya Artemis Otel, Limak Otel, Merit Otel, Concorde otel, Eleksus Otel, Nuhun Gemisi otel yetkilileri, kornoravirüs hortladı hortlayalı, birçok yerli otel kapılarını öğrencilere ve turistlere açarak konaklamaları için her türlü önlemi aldı. KKTC Hükümeti depremin şiddetini düşürmek için bu konuda 10 Milyon TL ayırdı. Birçok işletme fedakârlık yaparken, sizler fedakarlığı sanırım Ali dayının çiftliğindeki beyaz ineğin, verdiği süt sandınız. Sn. Yetkililer, sizlerden fedakârlık bekleyen Derviş’e aman, hakkın rahmetine ermiş demesinler. Çünkü koronavirüs sonunda sizlere de rahmetli iyi insandı. koronavirüs mevtası oldu. Allah rahmet eylesin diyecekler.

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Sn. Kemal Deniz Dana, Kooperatif Şirketler Mukayyidi olarak yapmış olduğunuz yazılı açıklamada, mukayyitliğin yetki ve denetiminde bulunan tüm kooperatiflerde, Kovid-19 virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde, ödeme sıkıntısı yaşayan tüm kooperatif üyelerinin mevcut borçlarının vade uzatma/taksit azaltma öteleme ödemesiz süre sağlama ve benzeri uygulamalarla yanında olacağınızı dile getirdiniz. Eeee vallahi bundan iyisi sanırım Şam’da kayısıdır. Sn. Dana, farklı olmak için sanırım servete gerek yoktur. Sizin gibi düşeni ayağa kaldırmaya çalışan ‘Adam’ gibi adam olunursa hem daim fark yaratılır.

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Sn. Merit oteller grubu yetkilileri, koronavirüs belası sonunda çıkartmak zorunda kaldığınız çalışanlar için sosyal medyada size yönelik yaylım ateşi başladı. İşten çıkarttıklarınıza tabiki yazık oldu. Ama çıkartmasaydınız, oteller kapalı olduğu ve gelir akışı olmayacağı için sanırım bukez sizin otomobilin makinesi mangos edecekti. Ne makine, ne aksona garda nede tekerlek rulemaları kalacaktı. Sn. Yetkililer, sanırım bu iş aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misaline dönüştü.

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Sn. İrem Uygun sosyal medyadaki paylaşımında, sağlık, bir beden meselesinden önce bir akıl meselesidir. Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için öncelikle akıl sağlığına sahip olmak gerekir dedin. Ve ey aklı selim insan, zorunlu ihtiyaçların temini dışında mecbur kalmadıkça dışarı çıkma. Ne kendini ne de başkalarını tehlikeye atma ifadesinde bulundun. Sevgili İrem, bizler Kar taneleri kadar bile olamadık. Hâlbuki birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu kar taneleri ne güzelde anlatıyor değil mi?

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Sn. Nermin Nalbant, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev helal olsun bir yıllık maaşını halkına bağışladı dedin. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan da 1 yıllık maaşını bağışlamasını bekliyoruz ifadesinde bulundun. Sevgili Nermin, hangi maaşını bağışlamasını istersin? 12’nci yoksa 14’ncü maaşını mı? İstersen bir yıllık maaşı yerine sarayın bir aylık mutfak masrafını bağışlasa çok daha iyi olur. Hatçe Teyze, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bazılarının bir yerleri yaşamlarından dolayı üç buçuk atarken, birileri de onların inadına dört dörtlük yaşıyor dedi.

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Sn. Melih Seleker, gazetelerin yazdığına göre iplerden kadın külotu toplamaya merak sarmışsın. Bu nedenle de Lefkoşa’da kadın külotlarını toplarken enselenmişsin. Abuziddin Çoköper’in sana selamı var. Melih gardaşıma selam söyleyin, benim dizboyu donumu her akşam ipe asarım. Ne zaman toplayacağını söylesin. Onu sevgi ile öperim dedi. Ayşaba, bu efendiye selam söyleyin. Farklı olmak için don toplamasına gerek yok. Abuziddin’in çağrısına uysun, uyduğu zaman alacağı hediye sonrasında, her zaman fark yaratacağını görecek diyor.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, kişisel sosyal medya hesabınızdan, yalnız bizleri değil herkesin yüzlerini güldüren bir yorumda bulunarak, “Nasıl bir ” guduzdur” bu virüs. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs pozitif sayılarına bakıyorum, üç aşağı beş yukarı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti % 70/ 30 oranına bağlı kalmaya çalışıyor. Vay beytambala vay dediniz. Sn. Soyer, guduz kalsın bu beytambal virüse bu Kıbrıs’a gelme. Gelirsen içine girme. Girersen kimse ile haşır neşir olma. Sonra senda Kıbrıs meselesi gibi 50 sene buralardan çıkamazsın dedik. Ama dinletemedik. Bizlerde 7 düvelin eteklerini toplayarak sırra kadem bastığı Kıbrıs’ta, başına ne gelirse gelsin diyerek boş verdik.

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Sn. Gözde Bekir ‪sosyal medyadaki paylaşımında, sokağa çıkmayın çağrılarına kulak asmayanlara yaptığın göndermede, dışarda geçirdiğiniz her gün daha fazla işyerinin kapalı kalmasına, borçların ertelenmesine, kazancın azalmasına, ekonominin daralmasına, işsizliğin artmasına, krizin çözümünün gecikmesine neden oluyorsunuz. Neden hala dışardasınız ey sorumsuzlar dedin. Ah be Gözde, Allah akıl dağıtırken, bunlar yatağın altına saklandığı için o nimetten yararlanmayan kesim olarak kaldılar. Türk olmak kolay değil. Türk olmak, Allah düşmanımın başına bile vermesin deyip dua eden, kim korkar hain kurttan yerine koronavirüs’ten diyen tek millettir

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Sn. Mehmet Seyis, sizi gidi kriz fırsatçıları sizi derken, hükümet, maaşları daha krizin ilk ayından kırpıyormuş. Yetmedi hızlarını alamadılar 6 ay sonra ve 9 ay sonra verilecek Hayat pahalılıklarını da kaldırmışlar. Yetişip başlamışken 9 ay sonraki 13. Maaşı da kaldırmışlar. Bu nasıl bir utanmazlıktır ki 1. Aydan maaş kırpmaya ve daha 6. İle 9. Ay’lara uzun süre varken hak budamaya başladılar dediniz. Başkan, seçimlerde Allah’ım bizim karşımıza helal süt emmiş siyasileri çıkar. Sütün markası önemli değil demiştik. Ama karşımıza çıkarta çıkarta tarihi geçen ve bozulduğu için noroya dönüşen sütü içenleri çıkarttı. Bu nedenle hepimiz zehirleniyoruz.

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Sn. Güven Bengihan KTAMS başkanı olarak yapmış olduğunuz paylaşımda, sahi merak ediyorum da, Türkiye’den gelen 72 milyon ve Mart ayının başında tedbir amaçlı borçlanılan 40 milyon vardı. Bunlar yeterli gelmedi de çalışanların maaşları ve 9 ay sonra alacakları 13. Maaşlarından kesinti yapılması düşünülüyor dediniz. Başkan, eskiden kör yalnızca tuttuğunu öperdi. O devir değişti. Şimdi yalnız tuttuğunu değil, kaçmaya çalışanı da yakalayıp öpüyor.

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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