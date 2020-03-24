Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, yaptığınız açıklamada, Türkiye’nin gönderdiği 72 milyon liranın da dibine darı suyu döküldüğü için devlet bütçesindeki paranın bittiğini belirttiniz. Ve millet daha 13’üncü maaş mı bekliyor? Kesintiler mutlaka olacaktır” dediniz.Sn. Tatar durum daha kötü olacaksa, o zaman makam arabaları garajlara. RHA’lar dairelerin park yerine. Bütçeye bağlanan hortum ile partilere ve resepsiyonlara akıtılan paranın musluğuna da kilit vurmak gerekir. Böylesi adımlar atarak halk üzerinde güven yaratılması gerekir. Çünkü güven ‘Silgi’ gibidir. Her hata sonrasında azalır.

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Sn. Altan Er, G. K. Komutanı olarak, İngiltere’den korona virüs belasından korunmak için KKTC’ye gelen öğrencilerin aileleri, evlatları konusunda sizden yardım bekliyor.Bedelli askerlik konusunda bilgi almak için Asal Şubeyemüracaat eden bazı öğrenci ailelerine, 120 gün ülkede kalırsanız bedelli durumunuz yanar denilmiş. Bu belanın başımızdan ne zaman defolup gideceğini kimse bilmiyor. Bu iş uzarsa, bu çocuklaraskere alınacakları için oradaki öğrenimleri tehlikeye girecek. Aileler sizin bu konuya el atmanızı bekliyor. Sn. Er, insan vücudu çok gariptir. Sanılıyor ki, yalnız kemik olan yerlerde kırık oluşur. Oysa bazı işler insan kalbini paramparça eder. Şuanda güç sizdedir. Ve o kalpleri parçalama ile birleştirme sizin elinizdedir. O kalpleri birleştirirseniz, bundan sonra birkaç kalpte bir çiçek olma yerine, hatırı sayılır gönüllerde buket olursunuz.

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Sn. Erhan Arıklı, yapmış olduğunuz açıklamada, 3 aylık projeksiyonda devletin 2 milyar TL’ye ihtiyacı olduğunu belirttiniz. Bunun ne kadar miktarı tasarrufla sağlanacak.Fonlarda ne kadar para var? Somut rakamlar ortaya çıkmadan bir plan oluşturulamaz dediniz. Sn. Arıklı, bindik bir alamete acemi şoförler sayesinde gidiyoruz felakete imasında mı bulundunuz? Yoksa cep ve cepkendeki yama hepten mi yırtıldı mı demek istediniz. Başkan, bazı yetenekli siyasilerin oluşturduğu hükümetler bizlere armağan. Diğerleri ise dersdir. Yakında bu hükümetin armağan mı? yoksa ders mi olduğunu göreceğiz.

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Sn. Halil Falyalı,bir zamanlar yaptıkların ile ilgili kötü şöhretini, yeni yaptıkların ile silmeye başladın. Kötü şöhret yerini alkışlanan iyi şöhrete bırakmaya başladı. Özel uçağı ile Türkiye’den ilaç getiren Mete Özmerter’inyanısıra, sizin o ilaçlara ait faturaları ödemiş olmanız halk nezdinde büyük takdir topladı. Sn. Falyalı, biz çocukken, yollar bozuktu, musluklar bozuktu. Okul zilleri bozuktu. Paralarda genellikle madeni para şeklinde bozuktu. Ama insanlar sağlamdı diyenlere, yok be gardaş insanlar hala daha sağlamdı. Bak insan ansiklopedisinin birinci sayfasının ilk partikülüne, Özmerter ile Falyalı bölümüne derim.

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Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 200 paket hazırladığını belirttiniz. Ve iyiliğin bulaşıcı olduğunu söylediniz. Sn. Harmancı, belediye başkanı var Harmancı gibi, Benli gibi, Sadıkoğlu gibi. Ama belediye başkanı olduğu söylenen ama isimleri kâğıt üstünden öte bir anlam taşımayan Fırat Ataser, Cemal Erdoğan gibilerde var. Belli ki, bulaşıcı olan iyilik sizin için yolunu bulurken, bunlar için yolunu kaybetti. Ayrıca yeteneğin de lastiği patladığı için yerine ulaşamadı.

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Sn. Fikri Terkan, eskiden siz gençlere kızarken, yahu şimdiki gençlerden ne köy ne kasaba olur. Yozlaşan, bencil ve narsis bir gençlik var diyorduk. İngiltere’den birlikte geldiğin öğrenci kardeşlerim ile sergilediğiniz dayanışma ve yardımlaşma, bu sözleri bize yedirdi. Kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alması örneğinde olduğu gibi bilet paralarınızı bile yardımlaşarak ödemeniz çorak tarlada ürün olmaz diyenlerin ağızlarına kilit vurdu. Ve meğer ne güzel evlatlarımız varmış dedirtti. Sevgili Tarkan, sizler hayırlısı ile Kıbrıs’a gelene kadar kalbimiz A 4 gibi durmaksızın atarken, o kalbin elimizden çektiğini, inan ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımınızda, Türkiye' den 72 Milyon geldi.Ertesi gün "Başbakan" Ersin Tatar"Para bitti" dedi.Gel de bu dipsiz kuyuya maaş kesintisi emanet et dediniz. Hocanım,hükümet çıkılan bu yolda, attığı adımlar sonrasında, halk nezdindeya MABUL’ yada halk katında ‘MAKTÜL’ olacak. İnşallah hatalı kararlar sonrasında, halk olarak bizde onlar ile birlikte maktul olmayız.

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Sn. Erol Uçaner, başarılı bir doktor olarak, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i örnek göstererek, coronavirüse yakalanmanın ayıp bir şey olmadığını ifade ettiniz. Ancak vakalarla temas halinde olup, bunu saklamanın ve haliyle potansiyel virüs taşıyıcısı olmanın bir suç olduğunu vurguladınız. Doktorum, sanırım coronavirüs bulaşan insanların isimlerini potansiyel suçluymuşlar gibi yayınlamakta doğru bir yaklaşım değil. Bu onların dışlanmış hissine kapılmalarına ve saklanmalarına neden olur. Birilerinin bu pis hastalıktan anası ağlarken, gerisinin playback yapması da doğru değil sanırım.

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Sn. İslam Gomma Dağdur, sosyal medyadaki paylaşımında, 72 milyon dün geldi. Nasıl bitti ve nereye harcandı diye sordun. Ve çocukları Londra’dan getirdik onların geliş paralarını ödedik demeyin. Çünkü herkes cebinden ödedi. Yoksa bu virüs güzel bir harcama silahı olarak mı kullanıldı? Vergisini ödeyen bir vatandaş olarak bunu öğrenme hakkım olduğunu düşünürüm ifadesine bulundun. Sevgili Gomma eskiden Milli dava devam ediyor hikâyeleri ile ‘Lilli’ dava hasıraltından götürülürken, o dava şimdi yerini virüs belası ile ‘Tırpanlama’ davasına dönüştü.

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Sn. Abdülkadir Kösedağ, 72 milyon adil şekilde dağıtılsa kişi başı 2.500-3000 TL düşer. Allah bu milleti zalim iktidarların insafına bırakmasın dedin. Sn. Kösedağ, dünya insanlarının başına Andria Lima düşerken, bizim başımıza Kuşum Aydın düşüyor. Kader gardaş.

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Sn. Özcan Hüdaverdi, bir doktor olarak yapmış olduğun açıklamada tam sokağa çıkma yasağı getirilmemesi halinde bu pandemik salgının altından kalkamayacağımızı belirttin. Ayrıca hükümetin Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemlerinde eksik olduğuna dikkat çekerek 14 gün tam sokağa çıkma yasağının girmesini önerdin. Sn. Hüdaverdi, kısmi sokağa çıkma yasağının getirisi bile 9 ay sonunda hatırı sayılır büyüklükte olacak. Tam gün getirilmesi halinde ise nüfus üçe katlanacak. Bu halde bile bu nüfusu yamalı bohça gibi duran bütçe ile kaldıramazken 3’e katlanan nüfusu nasıl kaldıracağız dersin. Ayşaba, bizlere hep sizi uçuracağız. Çünkü İstikbaliniz göklerdedirderlerdi. Ama garıştıra garıştıra ozon tabakasını deldiler. Burun üstü yere çakıldık. İstikbal nede istikbalcik kaldı.

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Sn. Mehmet Özkardaş,Olağanüstü günler yaşıyoruz. Aynı gemideyiz diyoruz. Ama Kaya Artemis, Nuhun Gemisi, Limaks, Merit Otelleri, Concorde Otel, Eleksus gibi oteller neredeler dediniz. Başkan, Kıbrıslı Türkler olarak, insanlara onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayınız deriz. Arazi, 15 sene vergi muafiyeti, bazılarına oteli yapmaları için hatırı sayılır miktarda kredi ile getirdikleri turist için teşvik verirsen, gün gelir sizi böyle öderler. Sn. Özkardaş, gelecek olanların isimlerinin büyük harflerle başlaması için göndereceklerimizin arkasından noktayı koymadığımız sürece, daha çok şikâyet edeceğiz. Ama yaptığımız hataları inan gözyaşlarımız bile temizleyemeyecek.

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Günün Fıkrası

Politika nedir?

çocuk babasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba söyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayıyönetir, öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. Vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekildeuyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. Hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. Çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasını ister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor.Sendika bunu seyrediyor.Bu arada hükümet uyuyor.Halk ise dikkate alınmıyor. ve gelecek ,Okun içinde yatıyor.İşte politika budur.

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