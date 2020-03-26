Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. UBP – HP koalisyon hükümeti, almış olduğunuz ekonomik kararlar sonrasında halkı müthiş esenlendirdiniz. Cıssss diyerek elinizi yaktığı için Bankalara dokunma cesareti gösteremediğiniz, yasa gücünde kararname çıkartmak yerine lütfen rica ederim faiz indirimi yapın diyerek banka yöneticileri önünde iki büklüm dururken kaybettiğimiz gülme yeteneğimizi bize tekrar sağladınız. 3 ay kesinti yapacağınız kamu memurundan elde ettiğiniz gelir ile 2 ay ödeyeceğiniz özelde çalışanlarının yanısıra aklınıza bile gelmeyen 3. Ülke vatandaşlarını esenlendirdiğiniz için bu aralar kapanmayan ağzımızın geçirdiğimiz şok nedeni ile açık kalmasına neden oldunuz. Ayşaba, un var. Şeker ve irmikte var. Ama helvayı yapacak usta yok. Böyle olunca helvanın altı cıvık üstü hamur kaldı. Helva ölü helvasına dönüştü dedi

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Sn. Ayşegül Baybars, katılmış olduğunuz bizim Çiğdem’in programında, mahkûmların her gün ateşinin ölçüldüğünü ve onların kontrole tabi tutulduğunu belirttiniz. Aileleri rahatlatacak bir açıklamada bulunarak af ile ilgili çalışma yaptığınızı da dile getirdiniz. Sn. Bakan, bu açıklamanız, sanırım çölde ‘Vaha’ gören bedevi gibi mahkûm yakınlarını da sevindirdi. Hatçe Teyze, Kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Ayşegül gızımın bu günlerde kanatlarının maşallahı var. Ayşegül gızıma dua ederken, bazılarına da bir yerim ile küfür edercesine gülüyorum dedi.

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Sn. Mustafa Zurnacılar, başkanı bulunduğun Yeniboğaziçi Belediyesinin görev sahası içerisinde, birçok Korona virüs vakasının tespit edilmesi, belediyenize, daha fazla görev yükledi. Bir başka deyişle belediyenin hem çalışanlarına daha fazla yük, harcamalarına da artış getirmiş oldu. Hal böyle olunca hükümet belediyenize daha fazla katkı sağlamak yerine katkı paranızdan %25 oranında kesintiye gitti. Başkan, bugünlerde size yüz çevirdiği için zamanı gelince gidecek olanın arkasından sakın beddua etmeyin. Üç küfür, bir tükür, gittikleri içinde çok şükür demeniz yeterlidir.

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Sn. Mustafa Yalınkaya BES Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, dünya devletleri kan kaybeden ekonomilerine kan pompalarken, bizimkiler ise kan kaydeden ekonomimizden kan almaya çalışıyorlar. Kan kaybından ekonomi mevta olacak, Şaşan kalın dedin. Sn. Yalınkaya, bizim yetenek düşmanı bazı hükümetlere olan saygımız sağır bir ressamın, kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizebildiği kadardır. Bu günlerde söylediklerinizi birileri üzerlerine alıyormuş. Bırak alsınlar başkan. Havalar soğudu üşümesinler.

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Sn. Fuat Nesip Nalcıoğlu, Marketler Birliği Başkanı olarak, hükümetin 'denetimli mallar’ kapsamına aldığı Koronavirüs salgınına karşı hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi geçene kadar, üye marketlerde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar verdiğini belirtmiştiniz. Ancak bıraktık karsız olayını, özellikle Mağusa Bölgesinden, bazı market sahiplerinin, yalnız tuttuğunu değil, kaçanı da yakalayıp öptüğü şikâyetleri geliyor. Başkan, korona virüs kurşunu ile yaralandık diyoruz. Ama maşallah yaramızı gören bazı market sahipleri tuzluğu kapıp geliyor.

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Sn. Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefke Belediyesi, Lapta Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi başkanları, sert kornora virüsü virajına girerken, hükümetin sizin katkı paralarına tırpan atması sizleri kızdırdığına şahit olduk. Böylesi bir durumda, halka daha rahat hizmet verebilmeniz açısından daha çok katkı yerine, paralarınıza tırpan atılması, yalnız sizleri değil tüm halkı şoka soktu. Başkanlar, millet kanser ve koronavirüsü sevgi ve aşkla yeniyor, bizimkiler ise bizleri yaptıkları ile kanser ediyor.

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Sn. Savaş Bozat, hükümet tarafından ekonomik paket adı altında, belediyelere ödenen katkı paralarından, kesinti yapılacak olmasına ilk tepkinin Belediye Emekçileri Sendikası’ndan geldiğini belirttin. Ve canını dişine takan, herkes evinde karantinada otururken, çöpünü, b…nu temizleyen belediye çalışanlarının elzem servisler kapsamına alınmamasının yanısıra devlet katkısından %25 kesinti yapılması bizlere sadece selamlamak kalır dedin. Sevgili Savaş, Allah bize yürü ya kulum dedi bunlar sayesinde arabamızı sattık. Şimdi ‘Tabanvaya’ talim ediyoruz.

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Sn. Lale Bicim, sosyal medyadaki paylaşımında, sigorta affı muhaceret affı abilere cicilere vergi affı, emekçiye çalışana kesinti.. Oldumu böyle dedin. Ve eee hadde ver mehteri. Ölmedik be biz daha ifadesinde bulundun. Sevgili Lale, bazı efendiler, bizim, Tanzimat Mahallesinde hisar üstünde büyüdüğümüzü, tek pirili için gözyaşı döktüğümüzü bilmiyor. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım, biz o pirili için zamanı gelince içindekileri ile birlikte seçim sandıklarını yakarız..

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Sn. Otel ve Casino İşletmecileri Birliği Yöneticileri, hükümet tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketinde turizm sektörüne dair hiçbir düzenleme olmamasına tepki gösterttiniz. Ekonomik tedbir paketi ile ilgili olarak özellikle turizm sektörünün beklentilerinin, hüsranla sonuçlandığına vurgu yaptınız.Turizm sektörü temsilcilerinin, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirerek siyah çelenk bırakmaya hazırlandıkları söyleniyor. Sn. Yöneticiler, karantina altında tutulması gereken ülke insanı için (Bazı otelleri tenzih ediyorum) kapılarını kapatıp kapıya kilit astıktan sonra ekstra birde mandal koyan ötellere yönelik tepki vermenizde bekleniyordu. Olmadı Beyler. Almayın mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

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Sn. Ümit Bahşi sosyal medyadaki paylaşımında, 2.Cumhurbaskanı ve 3.Cumhurbaşkanının aylık izaz İkramlarının her ay 10 bin TL olduğunu belirttin. Sevgili Ümit eskiden bal parmak ile yenirdi. Şimdi devir değişti. Parmak belenmesin diye bal, KKTC Bol Kepçe Lokantasında, büyük kepçe ile mideye boca ediliyor

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Sn. Çiğdem Bumin, sırf iç borçlanmada Bankaları kullanasınız diye faizleri durduramadınız. Hükümet 100 milyon TL. Bankalardan borçlanıyor ve bu kaynağı kredi otellerindeki faiz farkına ödeyecek. Bankalar win win Yazıklar olsun size. Eve hadde dedin. Sevgili Çiğem, senin merak edip etmediğini bilmiyorum, ama ben, dünyada böyle Ali Cengiz oyunları yaparak, halkını çivileme yere çakarken, koltukta oturanları koşar adımlarla yukarılara taşıyan başka bir hükümetin olup olmadığını merak ediyorum.

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Sn. Fikri Marasali, sosyal medyadaki paylaşımında, tepki göstermek isterseniz tencere tava ile değil, herkes Bankalardan mevcut paralarının tamamını çeksin dedin. Ve O zaman bakın ne olur? Bu işin sonu hesaplarımızdaki paraya el koyma olacaktır ifadesinde bulundun. Sevgili Fikri, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Merkez Bankamızdaki 10 Milyarı aşkın mevduatı kendi bankalarımız yerine, TC Merkez Bankasında tutma alışkanlığına sahip olanlar. Yine alışkanlıklarının esiri olarak mevduatlara da el koyarsa şaşmamak gerek. Abim, bunların yaptıklarını gördükçe, kendimi kediye tırnak gösteren çılgın fare gibi hissediyorum. Ve madem her gelen hükümet hayatımızın içine ediyor. Bundan sonra bende yeni tarife belirledim. Büyük 2, küçük 1 TL.

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Günün Fıkrası

Albay tutuklanacak

Albay, binbaşıya: -Yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa, tabii bir şey göremeyiz. O zaman erleri, üstü kapalı talimgaha götürürsün.

Binbaşı, yüzbaşıya: -Albayın emri ile yarın sabah saat dokuzda güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülemeyecektir. Bu durumda tutulma, kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle yapılacaktır.

Yüzbaşı, teğmene: -Albayın emri ile yarın sabah dokuzda talim elbisesi ile güneş tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır. Şayet yağmur yağarsa ki bu durum pek görülen bir olay değildir, Albay kapalı talimgahta gerekli bilgiyi verecektir.

Teğmen, başçavuşa: -Yarın sabah dokuzda hava güzel olursa, talim kıyafeti ile albay tutulacak. Kapalı talimgahta yağmur yağarsa, alayın meydanında manevra yapılacak. Çünkü bu her zaman görülen bir olay değildir.

Basçavuş, askere: -Yarın sabah saat dokuzda kapalı talimgahta Albayı tutacağız. Sabah hepiniz talim teçhizat ile hazır olun. Askerler kendi aralarında: -Yarın sabah bizim başçavus Albayı tutuklayacakmış.

Günün Fotosu

Masalcı amca Masal anlatıyor