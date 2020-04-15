Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunda yapılması düşünülen destek yardımları ile ilgili alınan birçok kararın yanısıra, askerlik konuları ile ilgili alığınız karar, halk nezdinde memnuniyet yarattı. 15 gün bedelli askerlik yapan ancak, geriye kalan diğer 15 gün için endişe duyanların yanısıra, belirli bir süre sınırlaması olan bedelli askerlik yapacak olanları, tedirgin eden süre sınırlandırılmasını da uzatabileceğiniz yönündeki çalışmalarınız mağduriyet yaşayacak korkusunda olanları da rahatlattı. Sn. Özersay, askerlik konusunda birçok vatandaşımızın, korkudan bir tarafları yaprak dökerken, bu açıklamanız sonrasında, sanırım o yerleri güzel kokulu bağ, bahçeye dönüştü.

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Sn. Alihan Pehlivan, UBP’nin içinden, bakanlıklarda danışmanlık, şuanda da Başbakanlıkta danışmanlık yapan birisi olarak,UBP içinde yaşanan Ali Cengiz oyunlarını deşifre ettin.El bombasının pimini çekerek, siyaset arenasının ortasına bırakman büyük gürültüye neden oldu. Yaşanan rantın ve kayırmacılığın boyutunun yanısıra, dağıtılan ulufeninbüyüklüğünü de gözler önüne serdin. Bir UBP klasiğini ortaya koyarken, gör beni göreyim seni kitabının ‘Best Seller’ olmasını sağladın. Sevgili Alihan, Şanslıların horozunun bile yumurtladığını bir dönem yaşıyoruz. Damadı iyi olanın yeni bir oğul buluğu, damadı kötü olanın kızını da yitirdiği örneğinden hareket edersek, guspo ve kürek ile altını oyanları göremeyenlerinde koltuktan tumba gideceğini söyleyebiliriz.

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Sn. Özer Kanlı, Sarayönü Gazetecisi Alihan Pehlivan’ın, UBP ile parti içerisindeki bazı olayları kaleme aldığı yazısına karşılık olarak vermiş olduğun cevapta, verilemeyecek bir hesabın olmadığını belirttin. Sevgili Özer, belki yazıda bazı şeyler seni de işaret etmiş olabilir. Ancak işin rant ve hamma humma kısmının seni yakınan tanıyan ve maddiyata önem vermediğini bilen birisi olarak kesinlikle seni işaret etmediğini söyleyebilirim. Seçim olması halinde Tatar’ın en önemli danışmanlarından birisi olacaktın tamam. Ama bu senin bahse konu 3.5 milyon TL’lik pastadan büyükçe bir dilim kopartacağın anlamına gelmez. Özer, aşırı milliyetçilik çizgisindeki politik görüşünü senin ile tartışırım. Ancak, sendeki Adalet, vicdan ve hak ile hukuk mevhumlarını asla tartışmam.

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Sn. Hasan Yücelen, Alihan’ın yazısında, Cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürüten kişilerin, yapılmayan kampanya için aldıkları 3.5 milyon TL’yi tefecide bozduğunu iddia ettiğini dile getirdiniz. Ve bir Avukat olarak, Özgürgün dönemindeki usulsüzlüklerin hesabını sormak için göreve gelen Tatar’ın, çalışanlara 1500 TL vermek için 40 çeşit şart koşarken,3.5 milyon için deve kuşu politikaları yerine, halkı aydınlatması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Yücelen, İstanbul’un meşhur kabadayısı Tuzsuz deli Bekir’in narasını hatırlatır gibi bangır bangır yapılan cep operasyonlarına, Allah Kerim denilmemelidir. Denilirse derin olan ‘Kerim’in kuyusundan sanırım çıkılamayacak. Ve orada kalacaklar.

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Sn. Ali Akın Önder, YDP Genel Başkan Yardımcısı olarak kriz dolayısıyla hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin, ekonomiyi yıllarca sürebilecek ağır bir yükün altına soktuğunu, özel sektörü ise tamamen bitirdiğini belirttiniz. Ve teknokratlardan oluşan bir milli mutabakat hükümetinin kurulması gerektiğine vurgu yaptınız. İlahi Ali bey, hükümet nimetlerinin bol olduğu masayı kimse elinin tersi ile itip, masaya başkasının oturmasına izin vermez. Hükümet dediğin çay gibi ağır ateşte pişerek demlenmeli. Aksi takdirde ya sallama yada dallama olur. Biz geçmiş yıllarda halk olarak birçok kez, işaret parmağını tehdit anlamında sallayıp, cebini dolduran dallamaların esiri olduk.

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Sn. Yağmur Aldağ, Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak hükümete yapmış olduğunuz çağrıda, lütfen iyi gittiğimiz bu Pandemi’deki savaşımıza çomak sokmayın dediniz. Ve devlet dairesi ve özel işletmelerin açılacak olmasına tepki gösterdiniz. Açılması için planlanan daire ve işyerlerinin en azından bu ay sonuna kadar açılmaması gerektiğine vurgu yaptınız. Doktorum, Uludağ Sözlük’dePolitikanın sözlük anlamı 25 maddede açıklanır.Sözlüğün 5 maddesinde Poli: ''bir çok''tika ise ''kan içici yaratıklar'' anlamına gelir. Ben bizim politikacılarımızın kan içici olduğuna katılmam. Ama bazılarının yetenek özürlü olması nedeniyle, özellikle korona virüs konusunda aldıkları yanlış kararlar sonrasında, canımıza yol verebilecekleri kanaatindeyim.

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Sn. Selma Eylem, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası başkanı olarak, UBP- HP hükümetinin Kovid-19 virüsü nedeniyle oluşan krizi “el yordamıyla, beceriksizce, siyasi rant sağlama gailesiyle, sermayeden yana bir şekilde plansız programsız yönetmeye çalıştığını belirttiniz. Ve yeterli testler yapılmadan, bazı devlet dairelerinin açılmasınıncinayet olduğuna vurgu yaptınız. Selma hocanım, aldıkları hatalı kararlar sonrasına ölümlere neden olanların, hakkı kötek değil. Hakları üç küfür bir tükür sonrası siyasetin tarihi çöplüğüne yolcu edilmeleridir.

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Sn. Sefa Karahasan bizim minik kuşlar, bir Rus Gazetesine verdiğin bilgide, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı, Fuat Oktay’ın 4.5-5 saatini KKTC’ye ayırdığını söylediğini belirtti. Senin yapmış olduğun açıklama sonrasında biran Rus televizyonunun yapacağı yayın aklıma geldi. Şok, şok şok diye başlayacak haberde, Ana, yavrusunu eteğinin altından eksik etmiyor denileceğini tahahhül ettim. Sevgili Sefa, kızlar ‘Beyaz Yatlı’ prenslerini, bizlerde aylar öncesinde uzatıyoruz. Uzattık denilen, Ana’nın elini bekliyoruz. Bekleyen Derviş, muradına ermiş ama bize ya özgür sokak kedisinin felsefesinden, yada ciğercinin kedisinin felsefesine döneceksiniz denildiği için ne Fuat beyin muradına nede 4.5- 5 saatin sağlayacağı kerevetine eriştik.

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Sn. Evrim Mehmet Kamalı, Sosyal medyadaki paylaşımında, dağdan geleni bırakırsan bağcı olsun, gendini eski bağcıların üstünde sanır dedin. Vene deyim Allah’a don giydirdi fellahadiye bir deyim olduğunu belirttin. Vicdanını ve nefsini ıslah edemeyip sadece cebini düşünen insanların başkasını ıslah edemeyeceğine vurgu yaptın. Sevgili Evrim, bende SİMETRİ hastalığı var. Karakteri YAMUK kişilere inan hiç dayanamıyorum. Eskiden isimlerinin altını çizip baş tacı yaptıklarımın, yaldızları dökülüp pasları ortaya çıkınca artık isimlerinin üzerini çizme kararı aldım.

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Sn. Kemal Gözay Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde 'kumarhane' çalışanlarına bile ayrıcalıklar tanınmaya çalışıldığını belirttin. Ve Kumarhanelerin her zaman devlet tarafından korunup kollandığına vurgu yaptın. Emekçiden, memurdan ve öğrenciden kumarhaneleri sayesinde topladıkları para ile haksız kazanç elde iş adamlarının servetlerine servet kattığını söyledin. Üretmeden 'ultra herşeydâhil' anlayışı ile esnafı, taksiciyi bitirenlerin desteklenmemesi gerektiğini belirttin. Sn. Gözay, Vefa’nın bozası meşhurdur. Bozanın faydası çoktur. Bizde bozayı yüzüne gözüne bulaştıran iş adamı elbisesi giymiş kumarhane sahibi çok. Ancak ilginçtir, bu bozacıların etrafında kümelenen, siyasi elbise giymiş, Şıracı da çoktur.

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Sn. Cenk Conkbayır, ülkenin en önemli kalp, göğüs kısacası kardiyoloji uzmanlarından birisi olmana karşın, sağlık bakanlığının senden yararlanamadığına tanık oluyoruz. Bizim Minik Kuşlar senin, sağlık içerisindeki iç çekişmeler nedeniyle, dolduruşa getirdikleri Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kararı Sinir ve Ruh hastanesinde görevlendirildiğini söyledi. Sn. Conbayır, çok sıkıntılı günler geçirdiğimiz ve sizin gibi elit doktorlara ihtiyaç duyulan bu günlerde, siyasi veya iç kıskançlıklar nedeni ile kenara alınmanız, sanırım insaf sınırlarını aştı ve herkese ‘Yok artık ‘ dedirtti. Yetenekten yoksun idarecilerin, iki günde bir, hayata geçirdikleri hatalı kararlar ile kırıp döktüğü hayallerimiz ile umutlarımızı nasıl ameliyat edeceğimizi bilmiyoruz. Hayalleri bıraktık. Kırılan ve bin parçaya bölünen umutlarımızı hangi plastik cerrahın birleştireceğini ise hiç bilmiyoruz.

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Sn. Erol Atabek, Alihan’ın yazısına atıfta bulunarak "kene" kan emer. Kan olduğu veya bulduğu sürece kesmeden kurtulmak pek kolay bir şey değildir. Yani Sn. Tatar’ın işi zor dedin. Alihan, kimlerden söz ettiğin bellidir. Maalesef, daha önce yaptıkları yanlışlara da devam ediyorlar. TV ‘lerde çok sık görünmek ve hatta devlet TV sini hükümet TV’sine çevirmek o kişiye fayda değil zarar verir ifadesinde bulundun. Sn. Ataberk, yapılanları görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? İyi niyetliyiz ayaklarına yatanların sanırımİyi niyetlerinin son kullanma tarihi bitti. Lagaluga yapmayı bırakıp, deveyi havurdu ile götürenlerin tekerine androş koyup biraz nefes alın deseler diyoruz.

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Verilecek Destek Paketine Halkın Tepkisi

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