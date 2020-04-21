Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ali Pilli,pandemi olarak nitelendirilen ve ülkemizin yanısıra dünyayı darmadağın eden Covid 19 virüsü ile ilgili fedakarca uğraş vermeniz takdir ediliyor. Ancak hastane ile ilgili alınan kararlarda hatalar olduğu söyleniyor. Örneğin, röntgen ve tomografi cihazlarının hem koronavirüs şüpheliler için hemde Acil hastaları ve servisteki elemanlar için kullanılacak olmasının hastalık riskini artıracağı söyleniyor. Dezenfekte edileceği söylense de bazı virüs bulaşma olaylarının bazı hastanelerde olması halkta tedirginlik yaratıyor. Sn. Pilli, yaşanması muhtemel bu durumu görmek istemeyen göze ışık ne yapsın. Ancak sonrasında, hançer yerini bulursa, yaşayacaklarımız bize, sanırım vicdani acısı da size hatıra kalsın

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Sn. Altan Er,Covid 19’un, dünyanın yanısıra ülkemizde de büyük tahribat yaptığı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Halkın moralini ve motivasyonunu bozan, iş yerlerinin kapanmasına, halkı evine kapanmasına neden olan virüs ile ilgili olarak askerler için Asal Şübe Komutanı, Albay Koray Uğurluay ile birlikte bir takım tedbirler alma girişiminde bulunduğunuzu öğrendik. Yemekhanelere belirli sayıda askerin girilmesi ve askere belli sayıda örneğin 50 veya 100’er kişilik ekipler halinde askere alınmasını,geriye kalan mükelleflerin ise ileriki yıllara kaydırmayı düşündüğünüz öne sürülüyor. Sn. Komutan, bu virüs belası nedeniyle kolumuza takacağımız insanın çok, ama ömrümüze ömür katacak insanın az olduğunu gördük. İngiltere’den gelen öğrencilerimize ürettiğiniz çareden sonra, bu konularda alacağınız kararlar da sanırım gençlerimizin ömrüne ömür katacak.

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Sn. Doğuş Derya, Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada, hükümetin sürekli karar değiştirdiğini, alınan kararlar resmi gazetede yayınlanmadan, sosyal medyadan hükümetin iki başı tarafından seçim yarışı nedeniyle paylaşıldığını dile getirdin.Başbakan ekonomistim diye övünüyor ama tüp gaz, gıda hane halkını zorlarken, Konforu bozulmayan Aksa’nınalım garantisi sözleşmesini değiştireceğiz diyemiyor. Büyük işletme sahiplerine söz geçiremiyor.TC para basıyor. Bu devalüasyon ve enflasyon demektir. Biz büyük geminin arkasındaki filikacık gibiyiz. Enflasyonun bizdeki etkisi Türkiye’nin 5-6 katı olacak dediniz. Sevgili Doğuş, bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı. Ve sizin prens- prenses olabileceğiniz tek saray, simit sarayıdır marş marş denmeli.

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Sn. Erhan Arıklı,hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediğini, sağlıkta bazı eksiklikler olduğunu, ancak ekonomik anlamda ciddi bir durumun söz konusu olduğunu, kaydettiniz.Başbakan Tatar’ın, 45 gün içerisinde,çelişkili ifadeler kullandığını, Muhalefetin, verdiği 45 günlük süreyi hoyratça kullanarak hükümetin süreci yüzüne gözüne bulaştırdığını belirttiniz. Meclis’in her hafta toplanması gerektiğine vurgu yaparken, rutin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söylediniz. Erhan başkan, Allah Kerim nidaları ile hataları tespihe dizer gibi dizdiler. Merak etmeyin hayatınızı garantiye aldık diyerek, Kerim’in kuyusuna indirdiler. Pardon hata yaptık diye diye kuyuya saldıkları korona ile anamızı bellediler.

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Sn. Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, iş yerleri açılsın esnaf, iş adamı ve insanımız ekonomik yönden rahatlasın dediniz. Mart ayından bu yana iş yerlerinin kapalı olması insanlarımızı ciddi maddi bir sıkıntı içerisine soktu ve rahatlamaları konusunda haklısınız. Ancak, bilim kurulu uzmanları bile bize danışmadan hükümet iş yapıyor, bizim bunları basından öğreniyoruz dediği noktada, yanlış ve hatalı kararlar alınırsa bu gemi mercan kayalıklarına binmeyecek mi dersiniz?

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Sn. Sibel SiberBaşbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, pandemi süreci başlamadan önce, ülkeye bazı ithalatçılar tarafından 1 milyon maske, 1 milyon adet de tulum getirildiği ancak bu malzemelerin yurt dışına satıldığı duyumları aldığınızı belirttiniz.Bizim ülkenin nüfusuna göre 1 milyon maske, 1 milyon tulum fazla ancak elimizde kalmaması büyük soru işaretlerine yol açtı. Soruşturma açılması gerekir dediniz. Sn. Siber, bazı insanlar maddiyatın yaydığı ışığın peşinden giderken, ışığın sönmesi sonrasında ticari mevta olacaklarını ve isimleri kalmış ama ticari cisimlerinin bitmiş olacağını sanırım anlayacaklar.

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Sn. Halil Başay Uzuner, doktor olarak 4 yıl görev yaptığınız,Kızılbaş Bölgesindeki, domuzcular burnunda, askerin kontrolü altındaki hastanenin pandemi hastanesine dönüştürülmesi önerisinde bulundunuz. Her odasında gerekli teçhizatın bulunduğu bu hastanenin pandemi hastanesi olabileceğini ve burasının 4 aylığına askerden izin alınarak kullanılabileceğini belirttiniz. Doktorum, tarla sapan, bağ çapa ister. Tamam, tarla ile bağ var. Ama tarlayı sapan ile sürecek, bağı çapalayacak işin ehli ustada ister. Hergün değiştirdikleri kararlar sonrasında sağlığı nadas tarlaya, bağ görünümündeki ülkeyiyabani otlar ile dolu bahçeye döndüren acemiler mangasının yapacaklarından ne ürün nede maksıl alırız.

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Sn. Yağmur Aldağ, göğüs hastalıkları uzmanı olarak, korona virüs ile ilgili yaşanan süreçle ilgili alınan kararlarda asla söz hakkınızın olmadığını, sizlere de danışılmadığını dile getirdiniz. Sn. Aldağ, alınan kararlar size danışılarak alınsa, oy olup ‘Yağmur’gibi yağamayacaktınız. Seçimin eli kulağında, el eli yıkar, elde döner yüzü yıkar misali, birileri oy olup yağmur gibi yağacak olanları düşünüyor. Halkın bütünüymüş, bütünün sağlıymış bunlar bazıları için önemli değil. Allah’ım karşımıza helal süt emmiş birini çıkart. Sütün markası önemli değil dedik. Ama mavroyerimo kalsın karşımıza bozuk süt çıkarttı. Bu süt bozukluktan öte hellimin şekline dönüştü.

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Sn. Mustafa YalınkayaBES başkanı olarak yaptığı açıklamada, hükümetin,siyasi ayırımcılık gözetilerek, UBP’li belediyeler ile Bağımsız Belediye çalışanlarına koronavirüs testi yaptırdığını ancak diğer belediye çalışanlarına test yaptırtmadığını belirterek ayıp artık, partizanlığınız batsın dedin. Başkan, insanların yoğun olarak yaşadığı Lefkoşa bölgesinde canları pahasına, görev yapan LTB çalışanlarına, ödül yerine ceza verilmeye çalışılması vicdan ve ahlak kuralları sınırını aştı. Yapılanlara bakan Vicdan abla öfkeden kalp krizi geçirdi. Adil idare diyen ama aksini yapanlara hiddetlenen Adil amca, sinir ve öfkenin yarattığı atak tansiyondan hastaneye kaldırıldı. Hak ve hukuk ile idare ediyoruz deyip, siyaseti bile yozlaştıranlara sinirlenen Hakkı dayı, öfke krizinden yoğun bakıma kaldırıldı. Ayşaba, ben bunlara yaptıklarından dolayı küfür etmiyorum. Bir yerim ile küfür edercesine gülüyorum dedi.

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Sn. Nesil Bayraktar, Enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir doktor olarak, testlerin kime, hangi bölgeye yapılacağına biz karar vermiyoruz diyerek, kararların uzman kişiler yerine siyasi nedenler gözetenlerce alındığı imasında bulundunuz. Sn. Bayraktar, sizin gibi değerli ve konusunda uzman kişileri görmezden gelenleri, zamanı gelince bizlerde görmezden geleceğiz. Sandıklar açıldığı zaman bir küfür, üç tükür ile yolcudur Abbas, Bağlasan durmaz türküsü eşliğinde ‘Mahalleye’’ göndereceğiz.

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Sn. Lale Bicim, korona virüs ile ilgili tedbir alıyoruz ayaklarında, Tomografi ile röntgen cihazını, Kovid 19’lu hastaların yanısıraAcil’e gelen hastalar ile servislerde yatan hastalar için kullanılacak olmasının, doğuracağı riske karşı Kamu –İş’in sessiz kaldığını gözlemledik.3 maymunların yanına eğilde gülle geçsin dördüncü maymunun virüsünün, son zamanların önde gelen sendikalarından, Kamu-İş’e bulaşmamasını temenni ediyoruz. Sevgili Lale, bugüne kadar bizlere ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. Kamu İş gibi, ne kadar dıştan çürütmeye kalksalar bile kabuğunun içinden çıkanlar ile nice güzel meyveler veren bahçeye dönüşensendikalara dayan dediler. İnşallah dayandığımız duvar yıkılmaz Lale.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli,Başbakan :" iş yerlerinin açılması için iş yerlerinden baskı var" diyor.Biri " Biz GABİLE yönetimi değiliz " mi demişti dediniz. Hocanım, bazı insanlar gücün yaydığı ışığın peşinden gider. Öğle vakti güneşin büyülttüğü gölgelerine bakarak, ufacık tepeler yerine büyük, büyük dağları kendileri yarattığını sanır. Ancak dağları yaratırken, meydana getirdikleri heyelan sonrasında, toprak altında kalarak siyasi mevta olarak cisimleri gitmiş, sadece isimleri kalacağını hesaplayamıyorlar.

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Sn. Arif Alasya, Sosyal Medyadaki paylaşımında, Sağlık Bakanının 45 günde pandemi hastanesi kuracağız dediğini, Başbakanın projeyi reddettik. Sağlık Bakanının arkasındayız dediğini dile getirdik. Arif gardaşKıbrıslıcıdan, Kıbrıslıcaya tercüme edersem, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı demek istedi. Hatçe Teyze, günümüzde ham humcular zengin, malı götürenler adam oldu. Korona virüs yeteneksizler ordusunu destan, onları destan yapan halk mestan, saygı yalan, sevgi ise dolan oldu. Konuşama özürlüler hatip,hastalığa çare üretemeyenler tabip, iki cümleyi bir araya getiremeyenler katip oldu dedi

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Günün Fıkrası

YAMYAMLAR

KKTC Meslisinde 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben:

- "Şimdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek icin Meclisin kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız" der. Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. İki hafta sonra müdürleri gelir:

- "Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız üst kattaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorar. Yamyamlarin hepsi hayır derler ve bu işle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner:

- "Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?" diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir:

- "Ben yedim" Bunun üzerine şef söyle cevap verir.

- "Ulan aptal! Biz 4 haftadır önce bakanlardan birkaçını. Sonra 3-5 tane Milletvekilini. Daha sonra bazı müdürleri, üst düzey bürokratları, ve bazı meclis amirlerini yiyip duruyoruz. Kimse de boş gezenin boş kalfalarının ortada olmadığının farkına varmadı. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yoktu. Bakanları, Milletvekilleri yememiz anlaşılmadı ama senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?!" Ortalık allem gallem oldu. Karıştı be akılsız. Diğerlerinin farkında değillerdi. onları boş ver. Fakat temizlikçi kızın kaybolduğunu millete nasıl izah edeceğiz.

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