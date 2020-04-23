Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, salgına karşı yürüttüğünüz, mücadeledehalka, evinizde kalınız, biz size geliriz ve ne ihtiyacınız varsa hallederiz dediniz. Ancak bizim minik kuşlar bırakın evlere gitmeyi mahalleye bile uğramadığınızı söylüyor. İzmir Bornova’da 1450 sokak No:10’da yardım maaşı ile yaşayan, şeker, kalp ve kua hastası, yaşlı bir insanın eşi ile birlikte 550 TL’lik maaşını 2-3 aydır alamaması nedeniyle günde sadece 4 ekmek ile yaşam sürdüğünü söyledi. Bölge karakoluna, sonra belediyeye, bilahare kaymakamlığa ve Valiliğe müracaat ettikten sonra, Valiliğin kendisine karakol ve belediyeye müracaat etmesini söylediği belirtiliyor. Evde kal huzurlu kal diyorsunuz. Da, e -devlete müracaat için bilgisayarı olmayan. Olsa bile yaşı gereği teknolojiden yararlanamayan bu yaşlı insanlar gibi, yaşamaya çalışan binlerce insan, galiba korona virüsten değil, huzur içerisinde açlıktan ölecek.

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Sn. Tufan Erhürman, yapmış olduğunuz açıklamada,salgının başladığı 14 Marttan önceki koşullarda işten durdurulan kişilere 2600 TL civarında ödeme yapılırken, bugün, kesinti yapılarak işsizlik sigortası olarak 1,500 TL’nin ödendiğini dile getirdiniz. Veevli olup çocuğu olan bir kişinin 1500 TL ile bu zor koşullarda ailesini geçindiremeyeceğini belirttiniz. Tufan başkan, bu aralık görme yeteneğini kaybeden hükümetimiz, yalnız tutuğunu değil, öpülmemek için kaçanı da tutarak öpüyor. Eskiden emekli maaşlarını budayanlar, bugün yine maaşları budarken, biz gidiciyiz, 5 ay sonra yapılacak erken seçimde, Tufan hocanız gelsin size yine kestiklerimizi geri ödesin demeye getiriyor. Birbeden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bir beden testisi ise ölüm zehri ile. Birisinin İçindekine bakarsan padişahsın, diğerine bakarsan yolunu şaşıran yolunmuş kaz olursun. Galiba biz yanlış testiye baktığımız için yoluna yoluna kaz durumunu geçtik öpülen sıpaya dönüştük.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, birilerinin kabine içerisinde, kendilerini arı sanıp,çiçekten çiçeğe konmak yerine, ceplerden, nasıl bal alacağım diye uğraştığı noktada, akılcı kararlar üreterek, halkı ferahlatmayı düşündün. Maaş ödemelerinde, özellikle yaşlı kesimin, bankalar önünde beklerken, salgından zarar görmemesi için, ödemeleri takvime bağlaman akıllıca bir davranıştı. İç borçlanma dâhil, insanlara daha fazla yük getirmeme babında birçok tedbir üretmek için Maliye olarak çalışmalar yapıyoruz açıklaman ise magenemi maaşları budayacaklar diye düşünen vatandaşın rahatlamasına neden oldu. Sevgili Olgun, salgın ve ekonomik sorunların yarattığı stres adamı bitiriyor. Bu, net. Kadını bitirir mi inan bilmiyorum. O konuda ukalalık yapamam. Ama adamı bitiren sorunların, yarın muhtemel bir seçimde, bazı siyasileri ‘Pandoranın’ seçim kutusunda bitirebileceğini söyleyebilirim.

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Sn. Gülgün Vaiz, Kardiyoloji Klinik Şefi olarak, sosyal medya hesabınız üzerinden yaptığınız açıklamada, böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür. Ancak doğrular devrimcidir dediniz. Ve denetlenmeye hazır olduğunuzu dile getirdiniz. Bu ülkenin yetiştirdiği ve halkın beğenisini büyük oranda kazanan değerli doktorlarımızdan birisisiniz. Bugüne kadar sağlığına kavuşturduğunuz, hayata döndürdüğünüz insanlar yaptıklarınızdır. Bu yaptıklarınız sanırım bundan sonrada yapacaklarınızın teminatıdır. Sn. Vaiz, kadirşinaslık duygusu erozyona uğrayan bir toplum olduk. Hayatımızın yanısıra, aile bireylerimiz ile yakınlarımızın hayatını kurtaran doktorlara saldırarak, hayatlarını riske atıp, polis koruması altına sokan bireyler konumuna dönüştük. Salgında her türlü riske karşı hayatlarını hiçe sayıp, hayat kurtaran sağlıkçılara değer vermek yerine, onları hırsız ilan etmeyi marifet saydık. Doktorum, altın çamura düşmekle değerini yitirmez. Doktorlar olarak halkın baş tacısınız.

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Sn. Çiğdem Bumin, sosyal medyadaki paylaşımında, 2020 Çok tuhaf, İlk teravih 23 Nisan, Kadir gecesi 19 Mayıs, Aşure 30 Ağustos, Mevlit kandili 29 Ekim, enteresan değil mi dedin. Sevgili Çiğdem bence bu tesadüf değil bir ikazdır. Her fırsatta Osmanlı’ya, meşrutiyete yani Padişah dönemine nokta koyan ve Cumhuriyeti yani halk idaresini hayata geçiren Atatürk’e karşı girişilen ‘Yok hükmüne’ karşı, Allah’ın birisine, otur oturduğun yerde, yoksa başına balyoz gibi inerim mesajıdır.

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Sn. EmiraliTatlıdil, Aksa’nın, Ardiye ücreti olan 10 milyon TL bir çırpıda siliniyor ama 1500 için eziyet devam ediyor eleştirisinde bulundun. Sevgili Emirali, alım gücü garantisi verilen, yapılan sözleşme ile Euro veya Dolar arttıkça alacağı aylık ücrette artan, üstüne üstlük ekmek kadayıfının üzerine konan dondurmanın üstüne serpilen fıstık ezmesi gibi ardiye parasının büyük bölümü bağışlanan, ensesi kalın. Karnına vurulunca ah arkam diyen Aksa ile 1500 TL’ye talim etmek zorunda kalan bir deri bir kemik kalanlar ayni mi? Emiraliuğruna herşeyimizi verdiğiniz ülkemde,yabancı konumuna sokulmak ve ülkeme yabancı gibi bakmak zorunda bırakılmam kolay değildir. Ben bunlara ağzım küfretmem. Küfredercesine bir yerim ile gülerim

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Sn. Güven Arca paylaşımında, başbakanın salgından sonra herşey aynısı gibi olmayacak söylemine atıfta bulunarak, salgından sonra, sürekli olarak yüksek olduğu söylenen maaşların, kesintilerinin olduğu gibi kalacak endişesi taşıdığını söyledin. Vekimsenin, sendikal mücadelenin asıya alınmayacağını kimsenin garanti edemeyeceğini dile getirdin. Sevgili Güven, 72 sendikadan 5-6 sendika dışında, hükümetlerin yamalı bohçası olmak yerine, görevini yerine getirmeye çalışan sendika var mı? Zaman zaman bana hayat nasıl gidiyor diye soranlara KKTC’yi gösteriyorum. Bugün nasılsın diyenlere de aksona gardası kırık. Lastiği patlak ve tekerlek rulemaları yıprandığı için yampuri giden ‘Memleket ‘ gibi diyorum.

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Sn. Bilgin Günsoy, bir arkadaşınızın Türkiye’de de maske fiyatlarının uçtuğunu ve Türkiye’den gelene kadar bizde fiyatların daha da uçtuğunu dile getirdiniz.Türkiye’de terziler birlik olup maske üretiyorlarsa, Kıbrıs’taki terzilerimiz neden maske üretemez ve dışardan bekliyoruz dediniz. Bilgin hanım, Meslek Lisesi ve bazı belediyeler az ve yetersiz de olsa maske üretimine başladı. Bence bu devletin teşviki ve bazı hatırı sayılır büyüklükteki konfeksiyon merkezlerini harekete geçirmesi ile olur. Ve tabi bu konuda vizyonda gerekli. Para kazanma uğruna, buradakilerini dış ülkelere satanlara nedir yaptığınız diyemeyen. Ve yağ gibi üstüne çıkmak için haklı çıkartmaya çalışanlar sanırım,vizyonu da vicdan sahibi Vicdan ablayı da öldürdüler.

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‎Sn. Mehmet Derya‎ TV programında Mete Tümerkan'ın program arasında, Akıncıya, programı seyredenler yorumlarda bana fena saldırdı. Neden yaparlar anlamadım?" dediğini, Akıncı’nın ise gülümseyerek programın başında bana biraz fazla haksız eleştiride bulundun ondandır sanırım dediğini belirttin. Sevgili Mehmet Derya, bu toplum ne çektiyse, sokak kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemeyen ve camdaki ciğere bakarken, tekme yemesine karşın ciğerciye yaltaklanan ciğercinin kedisi olmayı seçenlerden çekti. Gardaş dünya değişmedi. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan adası ‘Kıbrıs’ içindekiler ile değişti.

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Sn. Ahmet Tolgay sabah markette gittiğinizi, yerli muz ile ithal muzunmarkette yan yana olduğunu ve tüketicinin navlun ve gümrük ücretlerine karşın, yerli muzdan daha ucuza satıldığı için tüketicininithal muzu tercih ettiğini dile getirdiniz. Ve oh olsun dediniz. Sn. Tolgay, madalyonun bir yüzünde doyumsuzluk olduğu bir gerçek. Ancak diğer yüzünde, kimyevi gübre ve diğer girdilerin, üreticiyi olumsuz yönde etkilediği de bir gerçek. Hükümet bubamız, korkunun ecele faydası yoktur kitabını okusa ve üretici girdi vergilerini azaltırken, ithal mallara daha fazla fon koysa sanırım terazi eşitlenecek. Ayşaba, yetenek doğuştan olur ve deneyimler ile geliştirilir dedi. Bilmem anlatabildimi?

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Sn. Devrim Barçın, paylaşımında, Türkiye’den gelen hibeler ile ilgili döküm yaparak açıklamalarda bulundun. Buna göre, 1.1.2019 – 29.2.2020 arasında gelen hibelerin toplamının 632.726.314 TL olduğunu, bunun 565.999.917 TL’sinin savunmaya, 53.726.397 TL’nin yatırımlara,13.000.000 TL’sinin reel sektörün desteklenmesine harcandığını dile getirdin. Ve Maliyemize 1 yıldan fazla bir süredir 1 kuruş Türk Lirası T.C.'den gelmediğini söyledin. Sevgili Devrim, KKTC bütçesinden askerin savunması için ödenen paraların geri ödenmesini yardım olarak açıklayan ve bize besleme denilmesine neden olan AKP’yi geçtim, ödediğimiz paraların geri verilmesini yardım olarak böbürlenerek açıklayan bizim emir erlerimize ne söyleyeceğimi şaşırdım. Türk halkı bizim baş tacımız, burada yaşayan kardeşlerimizin, sağlık ve eğitim giderlerini karşılamak olmazsa olmazımızdır. Ama ensemizden para kazanılırken, ne besleme denilen ciğercinin kedisiyiz.Nede Köle Isaura’larız. Eskiden türlü türlü hallerimiz vardı. Bunları göre göre ne huyumuz nede hallerimiz kaldı.

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Sn. Mehmet Özkardaş, hayret, diyerek başladığın yazında, keşke Yunan kazansaydı da Cumhuriyet kurulmasaydı. O zaman hilafet kaldırılmaz, medreseler kapatılmazdı. Şeriat son bulmazdı. Belki de Osmanlıya yeniden dönerdik diyenlere alkış tutanlar bile Atatürkçü oldular dedin. Başkan, eskiden Yontma Taş Devri vardı. Sonra Cilalı Taş devri, Tunç devri derken, şimdi döndürekler ile omurgasızlarların yoğun olduğu ‘’Punç’ devri başladı.

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Sn. Mehmet Salih, 23 Nisan, Dünyada tek resmi tatil olan çocuk bayramıdır.Hilafetin yıkılıp yerine cumhuriyetin kurulmasının yıldönümüdür dediniz. Ve Tarikatlar Cumhuriyetine döndürülen devletin,milyonlarca kez protesto edilmesi gerekirken,neyin kutlandığını sordunuz. Ve Bağcılar’da bulunan Çiftlik Merkez Demircan Camii’ndeki bir tarikata mensup 750 çocuğun resmini yayınladınız. Mehmet Salih Bey, çocukların öldürülmesine, bademleme adı altında tecavüze uğramasına, küçük yaşta evlendirilmesine sessiz kalan (Doğru insanları tenzih ediyorum) örümcek beyinlilere sessiz kalanlara ne demeli? Vallahi bindik bir alamete, rotayı çizdik huzur ve selamete diyerek galiba gidiyoruz adı İran olan felakete.

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Günün Fıkrası

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

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