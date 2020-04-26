Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, başı bulunduğunuz Bakanlar Kurulu almış olduğu yasa gücündeki karara göre halkın, sokağa çıkma yasağının yanısıra sosyal mesafeyi koruma ve maske takma zorunluluğu getirildi. Ömer Alganer’in düzenlediği geleneksel ‘Çorba’ partisine giderek güzel bir gece geçirdiğiniz söyleniyor. Ancak Başbakan olarak sokağa çıkma yasağı sizi kapsamaz. Ancak bir ülkenin en önemli bir makamının sahibi olarak hem millete örnek olma babında, hemde sosyal mesafeyi koruma ve hasta olmamanız açısından maske takmanız gerektiği kanısındayım. Sn. Tatar, seçime yatırım otu, seçimde beni unutmayın margarini ve seçim tuz ile yağı, ‘Humus’ çorbasına fazla geldi. Çorbanın ne tadı nede tuzu kalmayınca içilemedi.

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Sn. Kudret Özersay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığınızın yanısıra hükümet sözcüsü olarak Kalkınma Bankası’ndan geçtiğimiz gün itibariyle toplamda 10 milyon TL civarında bir kredinin çeşitli işletmelere ödenmesine karar verildiğini duyurdunuz. Bu güne kadar başvuru yapan işletme sayısı 216. Kriterleri yerine getiren her bir küçük işletmeye 500 bin TL’ye kadar varan değişen rakamlarda kredi verileceğini belirttiniz. Kudret hocam, Ayşaba’nın size selamı var. Ayşaba, inşallah eskiden olduğu gibi karnına vurduğunuz zaman ah arkam diyenler sıranın önüne, gözünün üstünde kaşın var denilenlerde sıranın en arkasına geç denilmez. Ve tabi en sonunda da mafiş para, mafiş kredi demezler dedi.

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Sn. Tunç Soyer,3-4 gün önce, Sn. Erdoğan’a, yazdığımız bir yazıda, İzmir Bornova’da, 1450 sokak No:10’da, 550 TL’lik, yardım maaşı ile yaşamaya çalışanancak 3 aydır maaş alamadıkları için günde sadece 4 ekmek ile yaşam sürdürmeye çalışan yaşlı bir çiftin durumunu belirtmiştik. Şeker, kalp ve kua hastası, yaşlı insanlarınsesini, sağır Sultan duyarken,görme yeteneğini yitiren Metin Şentürk bile durumlarını görürken, Erdoğan ile danışmanlarının bu durumu görememesini yadırgamıştık.İzmir Belediyesin ekiplerinin harekete geçerek, aşevi arabasını yaşlı çiftin evine göndermek suretiyle, Ramazan günü onları sevindirdiğin öğrendik. Sn. Soyer, duaların en hayırlısı, yatmadan önce edilen dua olduğu söylenir. Sizler Ramazan günü yaşlı bir ailenin hayır duasını almak ile sanırım bu duanın en güzel yerinde yer almış oldunuz.

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LTB çalışanları, çok zor şartlar altında ve insanlar ile birebir temas halinde görevinizi yapmanız hem sizi hemde ailenizi korona virüs ile ilgili olarak hep diken üstünde tutuyordu. Ancak, Sağlık Bakanlığının 442 belediye görevlisine korona virüs testi uygulayarak,uygulanan ilk Korona virüs testinde, 10 kişinin şüpheli görülmesinden sonra yapılan PCR testinin de negatif çıkması, o 24 saat içerisinde sizlerin ve ailenizin çektiği stresin bitmesi memnunluk yarattı.Lefkoşa Şehrinin olmazsa olmaz olmanız nedeniyle bu durum halk nezdinde de büyük memnuniyet yarattı. siyaset arenasında, özenle sunulan Karagöz ile Hacivat oyununu seyrede seyrede gülmekten siyaset fıtığı çıkarttığımız bu günlerde, sizlerin ‘Negatifleri’ ekmek kadayıfının üzerine konulan dondurma gibi geldi.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, Sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişinin,yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilen 12 kişinin de polisimiz tarafından yapılan denetimlerde tespit edilerek tutuklandığı açıklandı. Sn. Manavoğlu, yasalara riayet eden dağı aşmış, uymayan yolunu şaşmış ve soluğu kodeste almış diyor atalarımız Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmadığı gibi bu tiplerden de bir muk olmaz.

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Sn. Nazım Beratlı, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Ramazan’ı kutlamadığı için ‘Kara Cahil’ yakıştırması yapmanızın nedeni ve necini henüz sis bulutu dağılmadığı için anlaşılmış değil. Kitap kurdu olan sizin gibi birisinin Bayramların kutlandığını, bunun dışında, orucunuz kabul olsun, Hayırlı Ramazanlar ve sonradan günümüze dâhil edilen ‘Hayırlı Cumalar’ denildiğini bilmediğini sanmıyoruz. Nazım Hocam, dümeni iyi çevirmek için kaptan yapılanlar, makamların herkes için gelip geçici olduğunu ve yıpratılmaması gerektiğini sanırım, unuttular. Hatçe Teyze, yaş ve okunan kitaplar sadece bir sayıdır, olgunluk ise kişinin tercihi dedi.

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Sn. Ahmet Yönlüer, sosyal medya fenomeni olarak Akıncı’nın bir numaralı sempatizanı olmuşsun diyorlar. Bazı liderlerimizin yatırken Erdoğan, çoraplarını çıkartırken, Reis dediği gibi sende yatırken Akıncı, çorapları giyerken Mustafa diyormuşsun. Vallahi bu sevgi gözlerimizi yaşarttı. Son zamanlarda Akıncı’nın yolu Ümmeti Muhammet’e hayırlı olsun diyormuşsunuz. Ayrıca günleri ve geceleri hayır ve hasema ile donatılsın. Akıncı’ya varmayan yol neye yarar ki? "ENTE" Nidasıyla başlayan her soluk, "ENE"nin bağrında bir VAV yarası. ŞEHADET parmağına sinen her tekbir "ELİF" kokulu bir BİSMİLLAH virası değil mi diye sormuşsun. Yâr diye yüreğine yerleşen Aşk-ı Akıncı sevdası büyüyormuş. Bu sevda, omuzunu "H"akka yani Akıncı’ya "D"ayandıran senin hayatını "HD" kalitesine yükseltecek. Devam hocam.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli,Nazım Beratlı beni engellemiş. Sıkıntı yok.Sadece içimde kalmasın diye paylaşımlarım herkese açık olduğu için illa ki birileri yetiştirir dediniz. Ve Sn. Beratlı’nın,Ramazanın kutlanması gerektiğini bilmediğiniz için sizi ‘Kara Cahil ‘ ilan ettiğini ifade ederek aldık kabul ettik ifadesinde bulundunuz. Ancak NazımBeratlı’nınbildiği ve başkalarını bu konuda yargılayacak kadar önemsediğihalde neden dostlarının olsun ramazanını kutlamadı diye sordunuz. Ayşegül hocanım, sizin de sözünü ettiğiniz gibi bir tartışmada dayanağınız bilgi değilse, silahınız da görgü yerine küfür ise ne duvarda asılı diplomanız cehaletinizi, nede çakmaklı tüfeğe dönüşen silahınız etkisini yitireceği için karşınızdakinin bilgi ve kariyerini yok etmez

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Sn. Armağan Karal Desem, sosyal medyadaki paylaşımınızda, işbirlikçi birisinin ağzından kaçıran birisinin, Türkiye düşmanlarına maddi yardımın yanısıra ilaç yardımının yapılmayacağını söylediğini belirttin. Ve bunun nedeninin İstanbul Havaalanı açılışında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ellerini havaya açıp dua bitince de amin demediğini ve bu yüzden yardım ile paranın yapılmayacağın dile getirdiğini söyledin. Sevgili Armağan, işte şimdi yandık. Çünkü her Cuma, Akıncı herhangi bir Cami’den halka seslenerek ‘Hayırlı Cuma’lar da demiyor. Siyaset uğruna dini diline dolayıp, din üzerinden siyaset yaparak ahkam kesenler, ibadetin kişi ile Allah arasında olduğunu bilmiyor. Sanırım, sokak kedisinin özgürlük felsefesi yerine, ciğercinin, yağlama ve grasolama felsefesini benimseyenler, zamanı gelince Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan da olacaklar.

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Sn. Halil Falyalı, korona virüs için Türkiye’den getirilen ilaçlara sağladığın maddi katkıdan sonra bukezRamazan ayının ilk gününde, ihtiyaçlı ailelere verilmesi için Pile Köyü’ne yardım paketleri gönderdiğini öğrendik. Pile’ninyanısıra, Mağusa’da ihtiyaç sahipleri için takviye gıda yardım paketleri gönderdiğin ve ülke olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde, birçpk ailenin yüzünü güldürdüğün söyleniyor. Sn. Falyalı, hayatımız boyunca birlikte yürüyeceğimiz insan çok. Ancak bu zor günlerde ömrümüze ömür katacak sizin gibi yardımsever insanlar pek yok.

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Sn. Mete Özmerter, ilaçlardan sonra, özel uçağınız ile Türkiye’ye götürdüğünüz 46 yaşındaki İbrahim İğrek’ingözünü kaybetmemesini sağladığınızı okuduk.10 yıldır şeker hastası olan ve bu yüzden bir gözü görmeyen 46 yaşındaki İbrahim İğrek’i, zamanında Türkiye’ye götürüp ameliyat olduğu için diğer gözünü de kaybetmekten kurtardığınız belirtiliyor. Sn. Özmerter, bizim buralarda cebi şişken, ancak insanlıkları bir deri bir kemik olan bazıları yabancı şarkı gibidir. Dinleyeni çok, ama anlayanı azdır.Çerçi kızı boncuğa, siyasetçi oya, bu tipler ceplerine, sizin gibilerde insanlığa âşıktır. Ayşaba, herkes insan olarak doğar. Kimisi erkek olur ama sizin gibi ‘Adam’ olmaz. Geldiği gibi ‘Kopya’ olarak gider.

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Sn. Arif Alasya, bir devre ismini altın harflerle yazdıran, Mustafa Hacı Ahmet ile ilgili yazdığın yazıda, Hacı Ahmet’i herkesin sevdiğini ancak bir Denktaş’ın sevmediğini dile getirdin. Onun Koop. Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olmasını hazmedemeyerek, Fasıl 114’de değişiklik yaptırarak,Koop.İşleri mukayyitliğinin özerkliğini sonlandırdığını ve bu makamı siyasallaştırarak Başbakana bağladığını söyledin. Arif gardaş, özerkliğine neşter vurulmasaydı, Kooperatifler siyasilerin çiftliğine dönüşmeyecekti. Bu çiftlikteki oy ürünleri dağarcığa konamayacaktı.İngilizler, siyasilerin elinde oyuncak olmasın, özerkliğin elinde bozulmadan kalsın diye kooperatifçiliğe büyük önem vermişti. Ancak siyasilerimiz, kooperatiflerin yuvasınıyaparken, bizler de onların yuvasını yapacağız dedik ama bir lolipopa kandık.

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Sn. Mehmet Arabacıoğlu, Kuaforsüzlükten bütün kadınlarınpsikolojileri bozuldu. Hükümetimiz gereğini yapsın. Çünkü bedelini evde kalmış erkekler ödüyor dedin. Sevgili Mehmet, erkekliğin onda dokuzu kaçmak, biride hiç görünmemektir. Hanım ağzını açtığı zaman Market deyip kaç, oklavı aldığı zaman bahçeye dalarak hiç görünme. Korona virüs süründürür, ama unutma kadın dırdırı öldürür gardaş.

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Günün Fıkrası

Napolyon ve Namık Kemal

Namık Kemal elçiler toplantısı için Fransa'ya gider.

Toplantı sırasında Napolyon kürsüye çıkar ve karatahtaya bir daire çizer.

Hemen ardından fırlayan Namık Kemal daireyi ikiye böler.

Sinirlenen Napolyon dairenin ortasına kılıcını saplar.

Bizimkide gidip kılıcın üzerine iki şişe asar. İyice sinirlenen

Napolyon toplantıyı hızla terk eder. Ne olduğunu

anlamayan diğer elçiler , Namık Kemal'e ne olduğunu sorarlar.

Namık Kemal gülerek anlatır: ''Daireyi çizince dünya bizimdir.'' dedi.

''Ben ikiye bölünce yarısı bizimdir dedim.'' diye cevap verdim.

kılıcını saplayınca silah zoruyla alırız dedi ve bende şişeleri asınca :

''Ta.......mı alırsınız.'' dedim.

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