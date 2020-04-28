Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, içinde bulunulan krizin bir kişinin, üç kişinin başarıyla atlatabileceği bir kriz olmadığını kaydederek, hükümete “sorumluluğu paylaşın” çağrısında bulundunuz. Yasa gücündeki kararnamelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu, komitede bunun, yasa tasarısı olarak Genel Kurul’a sevk edileceğini belirttiniz. Ekonomide geç kalmanın pahalıya mal olabileceği uyarısında bulunarak, gelin atılacak adımları geciktirmeyelimdediniz. Sn. Erhürman, suç samur kürk olsa bile giyilmek istenmez. Ancak başarı basma kumaş olsa bile kimseye verilmez. Siz, hükümete bilgisayarı gelin birlikte resetleyelim bilgileri yenileyelim diyorsunuz. Ama onlar gelip F 5’ e basıp gidiyorlar. Ayşaba hap yazma yutamam.Şuruptan midem bulanır.İğneden de korkarım diyenlere muska mı yazalım diye soruyor. Ne dersiniz?

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Sn. Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı meselesini Anayasa Mahkemesine götürmeniz nedeniyle, sosyal medyada topa tutuldunuz. Ve eskiden kaleme aldığınız iki köşe yazınız sürekli temcit pilavı gibi ısıtılıp masaya kondu. Erhan Başkan, Kanal T’deki bir programımda, konusu geçen yazılar ile ilgili olarak hata yaptım. Bu hata nedeniyle özür dilerim demiştiniz. İnsan olan herkes hata yapabilir. Ancak mühim olan o hatayı anlayıp özür dilemektir. Özür dilemek bir erdemse o erdemi siz gösterttiniz. Fikir, küfür ve hakaretler ile değil karşı fikirler ile çürütülür. Küfür, hakaret ve saldırı kimse tarafından benimsenmez. Herkesin doğrusu kendi görüşüdür. Buna saygı duymak gerekir.Erhan başkan, kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını nedense bizler hala daha öğrenemedik. Ve dolu olarak yağmayı tercih ederek kırmadık dal dökmedik yaprak bırakmıyoruz.

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Sn. Fikri Ataoğlu, Meclis Kürsüsünde yaptığınız konuşmada, 100 Bin Euro'ya tamir edilecek parça yerine, ihalesiz iki milyon yüz bin Euro'ya mal alımı yapıldığını dile getirdiniz. Sn. Ataoğlu, iki araba yolda giderken arkadaki araba önde seyreden arabaya çarptı. Sürücüler arabadan indikten sonra öndeki araba sürücüsü tamam şimdi polis ile uğraşmayalım hadde herkes yoluna demiş. Az sonra trafik ışıklarında yeniden durmuşlar. Yine güm diye bir ses ile öndeki araba sürücüsü irkilmiş. Arkadaki arabanın sürücüsü, abi merak etme benim ben. Yoluna devam et demiş. Bizim buralarda da güm sesinden sonra abi benim ben. Mors alfabesi ile bana küfür etme. Yoluna devam et diyorlar. Sn. Ataoğlu, ihaleler açıldıktan sonra bence teklifler artık Latin alfabesi yerine herkesin görmemesi için mors alfabesi ile yapılmalı. Malum eskiden bal parmak ile yenirdi. Şimdi parmak yerine kepçe kullanılıyor da.

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Sn. Ersan Saner, UBP Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamayı duyunca kulaklarıma, yazıyı da okuyunca gözlerime inanamadım. Sizi korona virüszade sanarak, virüsün ciğerler yerine dilinizde hasar yaptığı kanaatine varmıştık. Yanılmışız özür dileriz. Alışkanlıklar insanların kölesidir diyenleri yanıltmayarak, 4 ay, 15 gün, 2 saat ve 24 saniye sonra yaptığınız açıklamada, Akıncı’ya yönelik salvo atış alışkanlığınızdan sonra, sağlık bakanının açıklamasını copy pace yaparak aktarmanız vay be dedirtti. Ve Kel gelinin kel kaynanayı övdüğü gibi 8 karpuzu iki koltuk altına sığdırmadaki başarıdan söz ettiniz. Sn. Saner, 8 karpuzun sağlığın buzdolabına koyduğunuz 2 karpuz lokum gibikan kırmızı çıkarken, ekonomi dolabına koyduğunuz 6 karpuz, maalesef ‘Kabak’ çıktı.Rahmetli annemin hayır dediği bir şeye babam, izin verince anneme attığım tarifi olmayan bakışın bir benzerini, sanırım ekonomik sıkıntı çekenler bu açıklamadan sonra şimdi size atıyor.

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Sn. Aziz Kaya, yapılanlar, sakin kişiliğiniz ile bilinen sizin bile tepenizi attırdı. Belediyelere yapılan %25 kesintiye de tepki göstererek, en büyük risk altında olan, Belediye çalışanlarına, market çalışanlarına,polis mensuplarına, fırıncılara,kasaplara,banka çalışanlarına ilk günlerden beridir talep edilmiş olmasına karşın test yapılmadığını belirterek ‘Sahtesiniz’ dediniz. Aziz Başkan,konuşup, konuşup muhabbetin sonuna gelindikten sonra, ”Aman boşvеr dedikodu yapmış olmayalım diyen kadına, Türk kadınıdır denirse, cek, caklar ile dolu süslü vaatler sonrasında, ammaa diye biten cümleler kurana da Kıbrıs Türk siyasetçisi denir.

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Sn. Nidai Güngördü, Girne'de, insan elbisesi giymiş bir yaratığın, bir apartmanın damına, zincirle bağladığı bir köpeği ölüme terk etiğini gözlemledik. Ölüme terk edilen köpeğe, Girne Belediyesi'nin duyarsız kalmadığı ve veterinere götürülmek üzere oradan alınarak tedavisine başlandığını öğrendik. Sn. Güngördü, KKTC’nin incisi konumunda olan Girne’de,Girne Amerikan Üniversitesi bünyesindeki yurtlara gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketi ulaştırmanız sonrasında diğer canlıların hayatına karşı gösterttiğiniz hassasiyet takdir topladı. Bu yardımlar sayesinde full çeken bataryanız ile milletin kapsama alanından çıkmayarak kalplerinde bir gül yerine buket oluyorsunuz.

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Sn. Özcan Özcanhan yeter be, tahammülüm kalmadı başlıklı paylaşımında, Kıbrıslı Türkleri aşağılayanlara tepki göstererek, Kıbrıs Türkünün, vatanını, toprağını, Türklüğünü ve Türk haklarını korumak için kanını, canını verdiğini belirttin. Kıbrıs Türkünün, Namus ve Şerefini korumak için savaşarak direndiğini ve ne İngiliz, ne Rum’a eyvallah demediğini söyledin. Sizi biz kurtardık diyenleri eleştirerek, daha da güçlenmek için sizleri bağrımıza basarak, toprağımızı, suyumuzu, aşımızı ve kaderimizi paylaştık, bunun kıymetini bilin ve bize karşı saygılı olun dedin. Özcan abi, birçoğunu tenzih ederek söylüyorum, bazıları domuzun kuyruğu gibidir. Bunlar çorak tarla gibidir ve yağmur yağsa bile çorak tarlada ürün yetişmez. Yalnız çamurlaşır.

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Sn. Sinan Şemiler, UBP’nin Eroğlu ve İrsen Küçük dönemini harmanlayarak,UBP'nin, ayni pilavı tencereye koyduğunu dile getirdiniz.Yeni isimleri tercih yerine eski isimler ve 1950’ler ve 60’larda geçerli olan TMT siyaseti ile işi götürmeye çalıştığı imasında bulundunuz. Kıbrıs meselesinde daha gerçekçi ve realist bir politika değişikliğine gitmesi gerektiğine de vurgu yaptınız.Sn. Şemiler, sanırım bugüne kadar, UBP’nin bacası eğri olsa da, dumanı doğru tüttü.Ama baca eskidi ve tıkanmak üzeredir. Sanırım yenilenmezse tıkanma kaçınılmaz olacak.Bir kızın Rihanna olacağım diye kafasının iki yanını kazıtarak, meşhur futbolcu Balotelli oldum dediği gibi, UBP’dePorche olacağım diye çıktığı yolda, gereğini yapmazsa, 1956 model ‘Dodge’ olarak kalmaya devam edecek.Ve işte o zaman, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görecek.

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Sn. Yenal Senin, HP Başkanı olarak, YDP’nin Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açtığı davaya yönelik yapmış olduğunuz açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili bizim için bir kriz söz konusu değil dediniz. Meclis-i Mebusan’da, seçimin enine boyuna tartışıldığını, ancak sizin için önemli olanın, seçim atmosferinin sağlıklı olması gerektiği ifadesinde bulundunuz. Sn. Senin, keçinin can derdine,kasabın etin derdinedüştüğü bir zaman dilimi yaşıyoruz. Birileri bindikleri seçim otobüsünden, ilk durakta ineceklerini bildikleri için zamana oynayarak, belki ilk durak yerine son durakta inerim hesapları yapıyor. Belli ki, bazıları atalarımızın, başın sağlığı dünya varlığı, sözünü görmemiş.

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Sn. Finn Rasmussen, Bilim Kurulu Üyesi, bir Prof. olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta kapanma tedbirlerinin çok erken alınmasının iyi bir şey olduğunu, ancak en önemli eksikliğin, en başta yeterince kişiye test yapılmamış olmasıdır dediniz. Yeterli ve doğru tedbirler alınmadan, açılmanın risklerinin olduğunu, hastalığın bir anda kontrolden çıkma riskinin büyük olduğunu dile getirdiniz. Böyle bir durumda İtalya ve İspanya’da hatta Japon adası Hokkaido’daki gibi çoklu vaka ve ölümlerin olabileceğini belirttiniz. Finn Hocam, parasızlığın gözü kör olsun. Cep delik, cepken delik olunca, parasızlık krizine giren hükümetimiz, denize düşen yılana sarılır misali ya karnı yada sırtı diyerek, kapı ve pencere ne bulduysa açmak için kolları sıvadı. Garibimin eli mahkûm. Ne idek?

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Sn.Mine Atlı,Kadından Yaşama Destek Derneği'nin, Proje Koordinatörü olarak yaptığınız açıklamada,korona virüs nedeniyle evde kaldıktan sonra kadına yönelik şiddetin arttığından dem vurdunuz. Ve özellikle Nisan ayında, kadına yönelik cinsel taciz, tecavüze teşebbüs, darp ve tehdit gibi suçların arttığını dile getirdiniz. Sn. Atlı, korona galiba bazılarının Akciğeri yerine beyninde hasar yaptı. Kültür mozaik yapısının değiştiğini göremeyen ve bu yönde yasal tedbirler almayan hükümetlerimiz, kadını şiddetin esiri yaptı. Kadına şiddete sadece bakmakla yetinen siyasi gözler, bakmakla aşık olunsaydı öküzün trene aşık olmayacağını, bakmakla öğrenilseydi köpeğin de kasap olamayacağını anlayacaktı.

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Sn. Mustafa Serçelik, Nobel ödüllü Japon Prof.Tasuku Honjo’in, Korona’nın %100 doğal olmadığını ve yarasalardan da gelmediğini belirterek, Çin’inlaboratuvarda ürettiğini söylediğine vurgu yaptınız. Honjo’in, açıklamasında, Korona’nın,doğal olması halinde, soğukta yayılıp, sıcakta öleceğini belirttiğini, 4 yıl Wuhan'da çalışırken, laboratuvardaki teknisyenlerin öldüğünü,söylediği şeyin yanlış olduğunun kanıtlanması halinde de Nobel Ödülünü de geri vereceğini belirttiniz. Sn. Serçelik, bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren de kendi huyudur. Çiniler dünya insanının yanısıra kendilerini de imal ettikleri bıçak ile keserken, suyunda da boğuldular. İnsanları, telefonlarının şarjlarını %1’e düşürüp prize koşturturken, yaralıyı ameliyathaneye yetiştirmeye çalışan hemşireye dönüştürdüler..

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Sn. İsmail Arter, koronalı günlerde dolu attığını sanıp, boş atanlar giydikleri ‘Şov’ gömleği ile ortalarda dolanırken, sizin yardıma muhtaç öğrenciler ile Mağusa halkına yaptığınız yardımlar ile hedefi göbekten vurduğunuza tanık oluyoruz. Sn. Arter, kalite insana yapılan yatırımdır. Siz bu sıkıntılı günlerde, zor günler geçiren öğrenciler ile fakir halka yardım elinizi uzatmak suretiyle insanlık tezgâhında dokuduğunuz kazmir niteliğindeki kalitenizi göstertmiş oldunuz. Ayşaba, İsmail ovlucuğumun yaptıklarına baktıkça, biz şunu yaptık, diye söze giren kişilerin ağız bölgesine,altı kalın kösele ile kaplı potin ile vurasım geliyor dedi.

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Sn. Devrim Barçın, sosyal medyadaki paylaşımında, KKTC’de,çalışanın patrondan fazla vergi ödediğini, geçen yıl ücretlilerden kesilen Gelir Vergisinin, yaklaşık 1 milyar 672 Milyon TL olurken, ücretlilerin çalıştıkları kurumların ödediği vergi tutarının ise 458 Milyon TL'de kaldığını belirttin.Sevgili Devrim, ağaların elinin tutulduğu nerede görülmüştür da, KKTC’de görülecek. Adam 15 şirketimin tümü de zarar etti ne vergisi, bir diğeri villa ve son model araba alırken zarar ettim vergi mafiş derse ve birileri buna andilla koyarak bakarsa, sen buna vergi adaleti mi dersin? Bizim ekonomik nedenlerden anamız ağlarken ağa babaları geride play back yapıyor. Saz ekibi de onlara eşlik ediyor

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Sn. Güven Bengihan, 13 sağlık personelinin, Nakil Kurulu devre dışı bırakılarak ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkilerine müdahale edilerek, farklı ilçelerdeki sağlık kurumlarına görevlendirilmesine eleştiri getirdiniz.Ayrıca, Sağlık fonunda, halktan alınan 36 milyon TL bulunduğunu, Maliyenin, salgınla mücadele için 30 milyon TL kaynak aktardığını dile getirdiniz. Böyle bir dönemdekaynağın kullanılmamasının düşündürücü olduğunu belirttiniz.Ve Sn. Pilli, bu kaynağı kendi bölgesinde hastane yaptırarak, siyasi rant mı elde etmeyi mi amaçlıyor dediniz. Başkan, Köroğlu tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti. Devir değişti, Korona laboratuvarda icat edildi, şimdilerde düzen değişti. Birileri bundan faydalanarak arının ağzındaki balı almaya çalışıyor. Ancak ağzında bal olan o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu unutuyor.

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Günün Fıkrası

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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