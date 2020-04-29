Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini söylediniz. Bankaların, önemli kurumlar olduğuna vurgu yaparken, uyguladıkları faiz sistemine eleştiri getirerek, tasarruf sahibinin aldığı faizle kredi kullananın ödediği faiz arasında, uçurum olduğunu belirttiniz. Bu nedenlede faizlerinin düşmesi ve tefeciliğin bitmesi gerektiğini söylediniz. Sn. Tatar, 1994-95 yıllarında CTP-DP koalisyon döneminde değiştirildikten sonra çığ gibi büyüyen ve anamıza döblekbabamıza ‘Mazbata ‘ sonrasında saz çaldıran, faizin, faizine çare bulunmazsa bu ekonomi lastiği patlak araba, gibi yampuri yampuri gitmeye devam edecek. Birilerinin dondurmalı ekmek kadayıfı yediği ülkede bir diğerinin kuru ekmeğe talim etmesi sanırım ahlaki değerlerin yozlaşmasına da neden olur.

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Sn. Fahrettin Koca,TC Sağlık Bakanı olarak, kapısının önündeki arabanın 1 milyon piyasası olduğu söylenen, hali vakti yerinde, Emrullah Gülüşken'i, Türkiye’ye getirmeniz gazetelerin manşetlerinde yer buldu. Bu şahsın, Konya Kulu Beldesi, Ömer Anlı köyünden olduğu ve AK Partili Kulu Belediye Başkanının yeğeni, sizin de yakınınız olduğu söyleniyor. İnsanlık yaptınız bu doğru. Ancak Çin’de Hakan Yeşilli ismindeki TC vatandaşının, hasta ve ameliyat olmasının yanısıra parasız kaldığı için Türkiye’ye dönemediği, 3-4 defa Türkiye’nin Çin Başkonsolosluğuna müracaat etmesine karşın ret cevabı aldığı öne sürülüyor. Hakan Yeşilli, günlerce hastane koridorundaki sedyede yatırıldım. Çin’de ölürsem yakıp küllerimi savuracaklar. Benim bir mezarım olsun istiyorum dediği öne sürülüyor. Sn. Koca, hadde yakınınıza yaptığınız gibi parasız Hakan’a da Koca bir insanlık yapın ve onu Türkiye’ye getirin. Ki, bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olasınız

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Sn. Ayşegül Baybars, son zamanlarda sesinizi duymaz, TV’lerde sizleri görmez olduk. Hayırdır? Haaa, bu arada bizim Minik Kuşlar, Cezaevinde uyuşturucudan mahkumiyet giymiş bir Rum Kadın ile bir gardiyanın gizliden gizliye bir yıla yakındır telefon görüşmesi yaptığını söylüyor. Olay fark edilmesine edildi ama gardiyanın yeri değiştirilmek suretiyle olayın üzerine toprak atılarak kapatılmaya çalışıldığı söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar bunun bir aşk hikâyesi mi? yoksa uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan bir telefon diplomasisi mi olduğunu merak ediyor. Tabi bu kördüğümü çözmek için İskender’in kılıcı sizde, mızrağı da PGM Süleyman Manavoğlu’nun elinde. Sn. Baybars, hamurunu bildiğim insanların şekilleriyle ilgilenmeyimdedim ama birilerinin, Turşu kurar gibi, her hıyarla hayal kurmasına dayanamadım.

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Sn. Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Kıbrıs’ın kuzeyine kara, deniz veya hava yollarından yolcu taşınması yasaklanmıştı. Ancak, Mağusa Limanı’na yasakların merhaba dediği günden beridir yolcu gelişinin devam ettiği belirtiliyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda 30 civarında askerden sonra 6 askerin daha geldiğine vurgu yapıldı. Hasibe Teyze bu çocuklar askeri araçlara bindi ve gitti. Test yapılıp yapılmadığını merak ettim dedi. Sn. Atakan, askerin bıçağına yumruk vurulmadığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ama yasak derken, köçek olmamak için ya yasak örtüsünü kaldırmalı veya şunlar dışında ibaresini koymalı, değil mi?

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Sn. Faiz Sucuoğlu, sıkıntılı bir dönemden geçerken, açtıkları hep bana tezgâhını, bir türlü kapatmayanlara sert eleştiride bulundunuz. Onlara ak koyunu da kara koyunu da görüyor ve bunları not ediyoruz diyerek işaret parmağınızı salladığınızı gördük. Bundan sonraki süreç, Korona öncesi ve sonrası olmak üzere farklı olacak derken, bazılarına aba altından sopayı da göstertmiş oldunuz. Sn. bakan söz ağızdan çıkana kadar sizin, çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Sanırım şuanda artık bu sözün esiri konumundasınız. Çalışanlarını kapı önüne koyduktan sonra ne haliniz varsa diyen bu zatı muhteremler, zincire vurulmuş küfürlerimizin kilidiyle oynuyor. Şimdilik hadde hayırlısı diyoruz ama kilit açılırsa ne olacağı meçhul.

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Sn. Mustafa Aktuğ, ülke olarak geçmekte olduğumuz bu zor dönemde, belediyenizin hizmet verdiği bölgede, kapalı olan devlete ait ilaç birimlerinden ilacını alamayan kişilere yardımcı olduğunuzu öğrendik. İlaç kullanma zorunluluğunda olan bazı kişilerin ilaçlarını temin ederek, mağduriyet yaşamalarının önüne geçtiğiniz söyleniyor. Sn. Aktuğ, bu zor dönemde asli görevlerinin yanısıra, yardım elini bölgesindeki insanlara uzatan az sayıdaki belediyeler arasındaki yerinizi aldınız. Kime yandığı belli olan sokak lambası yerine, bölgesindeki insanları aydınlatmak için cadde projektörleri olmanız memnuniyet yarattı. Ve bir kalpte bir çiçek olmak yerine gönüllerde buket oldunuz.

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Sn. Cafer Gürcafer, katılmış olduğunuz TV programında, artık yılları öncesinin şartları değişti. Artık mecburi askerlik kalksın dediniz. Londra’da şehir efsaneleri kol geziyor. Birilerinin orada beni 12 ay mecburi askerliğe aldılar geri dönemedim dediğini ve oradaki Kıbrıslı Türk gençlerin askerlik korkusu nedeniyle, Güney’e gelerek aileleri ile buluştuğunu, Aya Napa’da eğlendiklerini, Güney olmazsa, tatillerini, Antalya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde geçirdiklerini söyledin. Ve bir öneride bulunarak, askerlik artık profesyonelleşmeli. İnşaat Mühendisi, Mimarı, Doktoru ve Turizimcisi mesleklerine göre ödeneksiz olarak o süre içerisine, kamuda daha verimli olarak çalıştırılmalı dediniz. Ayşaba, dikkat denince ‘’Dikili Taş ‘ altında hizaya geçen emir erlerimizin bu konuda son sözü söyleyemeyeceğini, Anadan Tak diye gelecek emiri, ‘’Şak ‘ diye uygulayacaklarından, bu iş yaş dedi.

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Sn. Hayri Orcan, Koronalı günlerde, halkın ihtiyacı olan Maskeleri,Tatlısu’da, atölyesini size hiçbir karşılık beklemeden açan Pala Dikim Evi sahibi Muhtar Şengül Pala ve eşi Ali Pala’nın destekleri ile Tatlısu belediyesinin kendi imkanları ile üreterek halka ücretsiz olarak dağıttığınızı öğrendik. Sn. Orcan, bu günlerde her yeri bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı. Doğuda Yaşama Telaşı bizlerde de korona ile yaşama savaşı. Yaramızı gören tuzluğu kapıp gelirken, siz yarayı iyileştirmek için yara melhemini alıp geldiniz. .

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Sn. Ethem Akmercan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, işletmelere yönelik kredi paketlerinde kefil kriterleri ile ilgili ekstra esneklik sağlayabilecek bir düzenleme yaptığınızı belirttiniz. Ayrıca, işletmelerin bu sıkıntılı zaman diliminde, üzerlerindeki yükü hafifletmek için, ödemelerini düzenli yapan işletmelerin taksitlerini, 30 Haziran 2020’ye kadar 3 aylık bir süre erteleyeceğinizi söylediniz. Sn. Akmercan, körün istediği bir göz. Ancak sizler yönetim kurulu olarak iki göz birden veriyorsunuz. Sanırım işletmeler için bundan iyisi Şam’da kayısı olsa gerek. Sn. Başkan, kanat vardır, Doğanı padişaha Kanat vardır, Kuzgunu Ieşe götürür. Sanırım sizin kanatlar insanımızı, sıkıntılardan arındırılmış, huzura götürecek.

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Sn. Hasan Sungur,her iş kolu iş yerlerinin açılması için, kaba yerlerini yırtıp, başlarına takke olarak geçirirken, Emlakçılar Birliği olarak sizler, ülkede öğrenci ve çalışan işçi kalmaması ve giriş-çıkışların durması ve yatırımcının da gelmeyecek olması nedeniyle, Emlak ofislerinin Mayıs ayı sonuna kadar kapalı kalmasını istediniz. Sn. Sungur, emlak sektörü 84 ayrı sektörü tetiklemekte ve ekonomide önemli bir çarkın dönmesine neden olmaktadır. Haaa, yatırımcı gelmeyecek. Çalıştıracak işçi de bulamayacağız, üstüne üstlük korona virüsün yayılmasına da öncü olacağız derseniz, bu noktada sanırım bize susmak düşer. Sn. Sungur, huzur için ‘bir gün gelecek’ diyorlar. Kızıyorum.Bu Şeytan’ın alt çenesi korona virüs hiç imana gelir mi? Korona öncesinde türlü türlü, Ruh halimiz vardı. Bu meret geldikten sonra ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Göksel Saydamsosyal medyadaki bir paylaşımınızda, yıllarca gelmiş geçmiş hükümetlerde Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı yapmış olanlar ile onların atamış oldukları Müsteşarlar ve Müdürler, sosyal sigorta kayıplarının önlenmesi için yasalarda kendilerine verilen denetim ve ceza kesme yetkilerini kullanmayarak bu yolsuzluğun üstesinden gelmedi. Esas sorumlu ve hesap sorulması gereken budur dediniz.Bu konuda işverenlerin suçundan çok, suç denetim yapmayan veya yaptırmayan siyasiler ile yetkililerindir ifadesinde bulundunuz. Sn. Saydam, siyasetçilerimiz maşallah pazar tezgâhı gibidir. Öne iyilerini koyarken, arkası herzaman olduğu gibi çürüktür. Özün neyse, sözün de o olsun’ diyenlere, ben de özü olmayanın söyleyecek sözü de olmasın derim.

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Sn. Ertuğrul Yavuz, sosyal medyadaki ilginç açıklamanızda, TC Sağlık Bakanının, yaptığı açıklamalarda Türkiye’dekorona virüsten, günde 100, 115 ve 96 kişinin öldüğünü söylediğini belirttiniz. Halbuki Türkiye’de 81 İl 957 ilçe olduğunu veyıllık ölüm oranının 450 bin, aylık 35 bin, günlük 3 bin olduğunu, Korana virüs olmasa bile Türkiye’de günlük 3 bin ölümün olacağını ve bakanın açıklamasının bilimsel olmadığını dile getirdiniz.Ve Rakamların düşük gösterilerek kimse, kimseyle dalga geçmesin ifadesinde bulundunuz. Ertuğrul gardaş, kaş yapayım derken, göz çıkaranlardan sakınmak gerekir. Kaz diyeceklerine hep koz diyorlar. Ve başımıza da çorabı örüyorlar.

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Sn. Cenk Mutluyakalı, Yenidüzen gazetesindeki haberinizde, BRT’nin, UBP bakanlarına “ayrıcalık” yaptığını, konuk seçimlerinde de BRT’nin kendi yasasının aksine “eşitlik” ilkesinden uzak kaldığını belirttiniz. 46 dakikalık BRT Ana Haber Bülteni’nin 18 dakikasının, UBP’den isimlere ayrıldığını, 18 dakikasını UBP’den açıklamaların oluşturduğunu HP’ye 3 dakika yer verilirken, Ana Muhalefet CTP’in ise bültende 53 saniye göründüğüne vurgu yaptınız. Sevgili Cenk, emir demiri keser misali, herhalde aldığı direktif sonrasında, Sabah haber programını sunan, Narden Bingöl’ün,bazı gazeteleri es geçerken, hükümete yakın gazeteleri virgül ve noktasını bile es geçmeden okuması da sanırım bu duruma dâhildir.Tabi Narden hanıma verilen direktifleri uyguladığı için kızmamak gerekir diye düşünenlerdenim. Hatçe Teyze, Baba parası yiyerek kendini adam zanneden ile sırtındaki yük ile kendini beygir zanneden eşek arasında hiçbir fark olmadığı gibi Kraldan kralcı ile camdaki ciğere, ciğerciden tekme yemesine karşın sırnaşmaya devam eden ciğercinin kedisi arasında da fark yoktur diyor.

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