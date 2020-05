Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, geçiş kapılarının açılması için Sağlık Bakanı Ali Pilli görevlendirilmesine karşın, dün yine rahat durmayarak Anastasiadis ile görüştüğünüzü gazetelerden öğrendik. Bizlere sakın Anayasa’nın amir hükmü gereğince görüştüm demeyin. Burada bazılarına göre Ana değil Babayasa hükümleri geçer. Bu konuda Pilli’nin pili boştur ve kapsama alanı dışındadır derseniz, pilleri sarj eder, kapsama alanına sokarız diyenler var. Haaa piller oksitlendi sarj tutmaz ve bu konuda kapsama alanına girmesi mümkün değil derseniz bak onu bilmem. Ayşaba, Akıncı aklını başına toplasın. Halkını korumak ve koronavirüs pandemisi tedavisinde kullanılmak üzere güneyden yardım olarak getirttiği ilaç için Tatar, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu defa suç duyurusunda bulunmaz direkt derdest ettirir dedi.

Sn. Ersin Tatar, koronavirüs ile mücadelenin başarılı geçtiğini dile getirdikten sonra hükümet olarak açılımlara başladınız. Restoran, bar kahvehane derken millet kendini iyice saldı. Maalesef dolan restoran ile Cafelerde doldu, sosyal mesafeyi takan yok. Hal böyle olunca maskeyi hatırlayan da yok, Diğer alınması gereken önlemlere aldıran ise hiç yok. Bizim gibi yaşananlara aldırma andillası koyarak hükümetimiz de bakıyor. Korona, Sağlık Ablanın evinin köşesinde 2’nci dalgayı yaratması için pusuda Tsunami’nin ufukta eşgermesini bekliyor. Haberiniz olsun.

Sn. Dursun Oğuz, Semih Arslan, Mehmetçik Tarım Dairesinde yıllardır çalışıyor. Bizim Minik Kuşlar, yıllardır Mehmetçik Tarım Dairesinde çalışan Semih Arslan isimli şahsın yalnız başına çalıştığını ve tek başına ağır yükün altında ezildiğini söyledi. Tek başına çalışmanın getirdiği zorluğa rağmen, gelen-giden hükümetlerin Semih Arslan’ı, alçak sürünme modundan, yardımcı vererek, yüksek sürünme moduna getirmediğinden dem vurdu. Sn. Oğuz, gelen giden hükümetler, bizdendir ayaklarında, vasıflı-vasıfsız insanları, birçok daireye yığarken, bu arkadaşımıza çözüm üretmemeleri dikkatimizi çekti. Küfür etmeyi bende sevmiyorum. Ama insanlarımıza geçmiş yıllarda kalleşlik yapanlara da teşekkür edemem.

Sn. Tolga Atakan, Mehmetçik’in tanınan ve sevilen simalarından Cenk Seren, sosyal medya hesabından çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tabi bu paylaşımı yaparken, Mehmetçik Posta Dairesine, yıllarca emek veren 50 yaşındaki Hasan Şeren’in bir ay önce vefat etmesinden sonra posta dairesinde çalışan sayısının bire düştüğünü dile getirdi. Posta Dairesinde tek başına, 12 köye hizmet vermekte zorlandığını dile getirirken, Bakan bir el atsın sorun çözülsün diyor. Ayşab, Tolga ovlcucuğum bu soruna el atsın. Bugüne kadar bir gönülde çiçek olmak yerine gönüllerde buket olma prensibini de böylelikle sürdürsün dedi

Sn. Ebuzittin Çokbilir, herşeyi çok bildiğini sürekli iddia ediyorsun ama yanılıyorsun. İki toplum arasındaki görüşmeleri Cumhurbaşkanı Akıncı yürütür. Anayasa bunu emreder derken, Güney ile Kuzey arasındaki geçişleri sağlayan kapıların açılması için Başbakan Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevlendirerek derhal kapıların açılması için Güney’deki muadili ile görüşmesi direktifi verdi. Akıncı dün kapıların açılması için Anastasiadis ile görüştü ve bazı kararlar üretildi ben yanlışmı bilirim dedin. Sn. Çokbilir, koskoaca Başbakan mı? yoksa sen mi bileceksin. Başbakan Pilli görüşecek derse pilli görüşecek. Anayasa’nın bir defa ırzına geçmekle bir şey olmaz. Çok ırzına geçilirse alır bir iskemlecik, gider evinin kapısının önünde müşteri bekler olur biter. Ağa’nın eli tutulmaz, Marabası da hesap soramaz.

Sn. Güven Bengihan, günü geldiğinde başımızın tacıdırlar deyip balkonlarda alkış yağmuruna tuttuğumuz. Yine günü geldiğinde, ağzımızdan yaptıklarını düşürmediğimiz hemşirelerimize, iş bitti yapı paydos diyerek evli evine köylü köyüne demekten çekinmiyoruz. Sonrasında da, o hemşirelerimizin görevlendirme ve nakillerini iptal edilerek, ne haliniz varsa görün demekten de çekinmiyoruz. Eskiden Türkiye televizyonlarında bir reklam vardı. Reklamda ‘Elmor’ yetiş denilince her derde deva Elmor yetişerek dertlere çare üretirdi. O reklam kalktı ama onun yerine reklam yapmaktan öte çalışanlara, gerçekten yardım etmeyi seven destek olan KTAMS adında bir başka Elmor ortaya çıktı. Hemşirelerin mağduriyetini önlemek için Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava dosyaladı. Ve iyiki varsın KTAMS dedirtti. Başkan, biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz. Gün ola harman ola. Zamanı gelince el mi yaman, KTAMS’mı yaman öğrenirler. Siga siga manamu lafcığını da hatırlarlar.

Sn. Tolga Kınacı, sosyal medya hesabından yaptığın dozer operatörü konusu başlıklı paylaşımında, hangi milletvekili, bir kadını dozer operatörü hizmet sınıfından işe alıp, kadını dozere binmeden sekreter yaptı dedin. Ve Sn. vekil buyur çık açıkla. Mecliste atıp tutması değil dedin. Sevgili Tolga, alakaya maydanoz kişilerin, uzmanmış gibi adını bile atandıkları zaman öğrendiği dairelere görevlendirilmesi bizlere has bir durumdur. Sanırım dünyanın en ağır yükünü bile kaldırmasına karşın 95 yaşındaki ihtiyarın pipisini yerinden kımıldatamayan vinçlerin bile ne kadar hissa ederse etsin, torpilsizleri yerinden kımıldatması imkânsızdır. Tabi torpilliler buna dahil değildir. Mesela dozeri yerinden kaldırması için işe alınan bazı kişiler, yerinden kımıldatamadığı dozer yerine, bazı şeyleri yerinden kımıldatacağı için (Aman başka yere çekilmesin mesela oy demek istedim) pilot bile yapılır. Hacı amca kımıldayana değil kımıldatana bakmak gerekir dedi.

Sn. Sadi Güneş, Lefke Kaymakamı olmanız nedeniyle sizin başkanlığınızda Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, bölgenin önde gelen kurumlarından Sivil Savunma Teşkilatı, Güzelyurt Polis Miüdürlüğü Gemikonağı İtfaiye Şubesi, Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi Müdürlüğü, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, K.T.B.K.14. Mekanize Alay Komutanlığı, G.K.K 2. Alay Komutanlığı, S.İ.H.İ.B Bölge Müdürlüğünden temsilciler katıldı. Sn. Güneş, Maşallah, üniversiteden mezun olan öğrencilerin keplerini fırlattığı gibi sizlerin de maskelerinizi fora ettiğinizi gözlemledik. Kurumlar olarak insanlara korunma konusunda önemli nasihatler yaparak, bizleri güneş gibi aydınlatmanızı beklerken, yansıyan ışınlarınız ile inançlarımızı gara gavurma yaptınız. “vay be” derken, gönlümüzde roman yaptıklarımızın meğer tek satırlık olduklarını gördük.

Sn. Ahmet Noyanlar, Allah yürü ya kulum diyecek birisini bulmak için sokaklarda asası ile dolaşırken, bazıları gibi yatak altına saklanmayıp, açık denizde gemi gören Robinson Cruzo gibi önüne atladınız. Allah’ın da hoşuna gitmiş olacak ki, size ‘’Yürü ya Ahmet’ diyerek villalar, apartmanlar, restoranlar yapmanızı sağladı. İskele bölgesinde, toprak Ağalığınızı ilan ettikten sonra basılmadık toprak bırakmadınız. Toprak kafi gelmeyince denizlerde benimdir mantığı ile sahilleri de parsellediniz. Ve kumlar üzerine, villa ekmeye başladınız. Villa ağaçları, Stg. Euro, TL meyvesi vermesi beklenirken, yumurtalarını ve yuvalarını darmadağın ettiğiniz kaplumbağaların feryatlarını herhalde duymadınız. Four Season yani dört mevsim derken, parsellediğiniz deniz kıyısında insanlara yaz gününde kışı yaşattınız. Sn. Noyanlar, her inişin bir yokuşu, her gündüzün bir gece vardır. Dikkat edin kaplumbağaların ahı gündüzü gece yapıp sizi karanlığa boğmasın.

Sn. Mehmet Ali Talat, geçen haftalar içerisinde yapmış olduğunuz bir açıklamada, yönetimin birbirinden kopuk olmasının sonuçlarının ağır olacağını dile getirerek başkanlık sistemini desteklediğinizi belirttiniz. Bence makbul. Sn. Talat, Mesela, seçeceğimiz başkan, dün KKTC benim Anavatanım, Türkiye ise benim Atavatanım dedikten ve koltuğa oturduktan sonra, Türkiye benim Anavatanım. Sonra ma yalnız değiliz. Kendi kendimizi nasıl idare edeceğiz. Benim oy hakkım olsa, Türkiye’de Erdoğan’a ve AKP’ye oy veririm demesi lazım. Önceleri çözüm için bir yerlerini yırtıp başına takke yapan. Koltukta ise çözüm denince 3 saç telinin ikisi sağa yattıktan sonra, birisi de ortada kalan, eski Van arabası tumba olunca altından 4 villa ve arsalar çıkan ve bunları alnımın teri ile aldım diyen birisi olmalı. Dümeni iyi çevirmesi için ya ‘Kaptan’ olmalı yada Makinesi güçlü, kısa mesafelerde döndürek gibi dönebilen, Ektra kıvırma vitezleri olan araba sahibi olmalı. .

Sn. Hasan Cezaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın, Rum Sağlık Bakanı ile git görüş ve kapıların açılması için zemini hazırlayın dediği Sağlık Bakanı Ali Pilli hazırım demesi sonrasında yapmış olduğunuz yorumda, hazırsan git görüş. Ne bekliyorsun? Aracına "KKTC" formunu da çekmeyi unutma dediniz. Hasan gardaş, flama işi kolay. Çekersin flamayı ama arabanın önüne çekeceğimiz bayrak sorun yaratacak. İstersen bu defa ‘Bayrak krizini’ önlemek için bu işi Pilli yapmasın diyelim. Bence bu iş için en uygun isim Zorlu Töre’dir. Mehteran Takımı eşliğinde çeker bayrağı ve iki öne bir geri sınırı geçerek o işi kolay halleder. Ne dersiniz?

Sn. Cemil Karzaoğlu, Genç TV’de yayınlanan, Nazar’ın programında, Natura 2000 projesi çerçevesinde, AB tarafından 2010 yılında, maliyeti 950 bin Euro olan yangın erken uyarı sisteminin, çöp olduğunu söylediniz. Onu geçtik. Çöpe attığımız uyarı sistemi ile erken müdahale edebileceğimiz yangınların bu kadar büyük tahribat yapmayacağını da boş verdik. Ama işe göre adam yerine, yenge, kayınço, baldızın kızı, falan parti mensubunun oğlu ve dayıkızını işe alarak bumbar yapılan devlet dairelerinde bilgisayar mousenu (sıçan) kullanacak bir elemanı bulamamızı müsaadenizle es geçmeyelim. Cemil Müdürüm, keşke bana haber verseydiniz. Size 9 yaşındaki torunumu getirir ve o sıçanı bilgisayarda dans ettirtirdim. Hatçe Teyze, bu mendebur sıçan, koltukların ayaklarını ve oturma kısımlarının altını fena kemirdi. Çok gitmez, koltuğun oturma yeri çöker, ayakları da kırılır, oturanlarda yeri öper dedi.

Sn. Abdulkadir Demir, İskele bölgesindeki kıyı ve sahil yağmacılığına atıfta bulunarak İskele kaymakamlığı nasıl oluyor da bu inşaatlara izin veriyor dediniz. İhlallerde bulunanlar sanırım, çok güçlü bir kişi veya firmadır. Yetkilileri, yedirir ve içirir mi? Ki, bu alanda, dereleri doldurarak inşaat temelleri, denizde kumsalların içerisine beton atarlar? Ve Devletin hangi makamı bu adaleti sağlayacak ifadesinde bulundunuz. Sn. Demir, bu ülkede Adalet diyenlere kızan Adalet abla, sinirden kalp krizi geçirdi. Hak hukuk nutukları atanların yaptıklarını gören Hakkı dayı, şuanda yoğun bakımdadır. Adil düzen diyenlerin deveyi havudu ile götürmesine sinirlenen Adil amcayı son yolculuğuna uğurladık. Haaa Vicdan ablayı hiç sormayın. O da şuanda cennette geziyor.

Sn. Vedat Erbaş, Pasha Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, ört ki ölem dedirten açıklamanızda, madem KKTC sınır kapıları kapalıdır, ve turist girişi yoktur, gelin Casinolara, KKTC vatandaşlarının girişini serbest bırakın dediniz. Temennim pandemi nedeniyle kapalı olan hava ve deniz sınır kapılarımıza ilaveten barikatların karantina uygulanmadan, sağlık sertifikalı girişlere açıldıktan sonra, KKTC vatandaşlarının casino girişine izin verilsin ifadesinde bulundunuz. Sn. Erbaş yani ekmek kadayıfının üstüne dondurma onun üzerine fındık ezmesini de koyarak bize ikramda bulunun demeye getirdiniz. Yaptığınız açıklamayı dikkatlice okunmaya değer bulduk. Yalnız bu iş sadece okunmakla kalınsaydı rahmetli annem, babam, babam da annem olurdu. Hele hele dedem ile ninemi hiç sormazdınız. Dondurmanız afiyet olsun.

