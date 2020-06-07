Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Olgun Amcaoğlu, hane halkına yönelik mortgage anlamında, uzun vadeli yeni konut kredilerini destekleyeceğiniz yönündeki açıklamanız, büyük memnuniyet yarattı. Bugün Stg. Bazında satışa sunulan evlerin, fiyatlarından dolayı değil yanından, 300 metre yakınından bile geçilemediği bir dönemde, böylesi bir düşünceye hayat verecek olmanız, memnuniyet yarattı. Bunun yanısıra bu proje ile hem atıl vaziyette, birikmiş bir rezerv değerlendirilmiş olacak hem de isteyen herkes ev sahibi olabilecek. Ayrıca pandemi nedeniyle satılmayan, boş kalan, hazırda satılmak için bekleyen ama bir türlü piyasa bulup pazarlanamayan evleri satabilmek için bir fırsat yaratılırken, piyasada sıcak parada dönmüş olacak. Sn. Amcaoğlu, bağ çapa, tarla sapan ister. Tabi çapa ve sapanı kullanabilecek ehil birde usta ister. Döküm saçım kalan bağı çapalamak, yabani ottan geçilmeyen tarlayı sapan ile sürmek için çapa ve sapan ustasını bekliyor. Kolay gelsin.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, sosyal sigortaların batmaması için emekliliği 65 yaşına çıkartmamız gerektiğini belirttiniz. Aslında bu konuda çok haklısınız. Emeklilik hakkını kazandıktan sonra 5-6 sene olsun keyifli bir hayat sürmeye başlayanların kaliteli hayat sürmesi can sıkmaya başladı. Polis ve benzeri iş kollarında çalıştıktan sonra 60 yaşında bastona talim etmeye başlayan, 61 yaşında, benden bu kadar diyerek Adios diyenler, artık görev başında, herkese bay bay demeli Emeklilik ikramiyesi ile maaşını kefenin cebine koymamaları için sanırım bu konuda da bir yasa çıkartmanız gerekir. Sn. Sucuoğlu, emeklilik konusundaki açıklamalarınızdaki sözleriniz, olmayan şarkı gibiydi. Melodisihükümet bireylerinin yüreklerini hoş yaparken, çalışanlarınyüreklerini burkuyor.

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Sn. Her Daim Dostlar,halkın bir bölümü olarak, çevre gününde, çevrenin anasını ağlatırken babasına da ağıt yaktırmaya devam ettik. Ormanları yakarak, sahillere çöp dökerek ve yeşili yok ederek çevrenin hakkından gelmenin dayanılmaz hafifliğini yaşadık. Ağaçlarımızı ve yeşilimizi yakarken Rum komşularımız söndürmeye, sizlerde fidan ekip, çevreyi temizleyip, korumaya devam ettiniz. Biz yaktıkça onlar söndürdü, sizler temizlediniz. Son olarak,Alevkayası – Beyköy-Kalavaç arasındaki ormanlık araziyibirkez daha ateşledik Rumkomşularımız 3 uçak 2 helikopter ile yaktıklarımızı usanmadan söndürdü. Sizlerde inadına Mağusa bölgesinde, Kaymakamın desteği ile çevreyi temizleme operasyonunu sürdürdünüz. Millet Mangal yakarak, asker atış talimleri yaparak yaktığı ormanlarımızı sizler fidan ekerek usanmadan yeşertmeye çalıştınız.Sokağa çıkma yasağının kalktığı gün bile 18 yeri yakarken sizlerde inadına çevreyi temizlemeye çalıştınız. HerdaimDoslar üyeleri olarak çevreyi sevme özürlülere, kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol almasındaki beceriyi göstermenize karşın, nato mermer, nato kafaların yaktıkları ormanlarımız SOS vermeye başladı. Bunların ektiklerirüzgârbize fırtına olarak dönerken, çevreciler yaptıklarınıza hayran, size ödül vermesi gerekenler bakıyor yan yan.İyiki varsınız.

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Sn. Filiz Besim, Eski Sağlık Bakanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ülkemizde yapılan yaklaşık 30 Bin testin 25 Binini hızlı test olduğunu, Güney Kıbrıs’ta yapılan tesin çok daha fazla olduğunu ve kıyaslama kabul edilemeyeceğini belirttiniz. Ayrıca, Güney’de PCR testinin bizden 20-30 kat daha fazla yapıldığını bizde, çok PCR yapsaydık vaka bulurduk dediniz. Ayrıca kapanmanın kolay olmadığını, ancak, restoranlar, kafeler, meyhanelerde görülen kalabalıkları tedirginlik içerisinde izlediğinizi söylediniz. Filiz hanım, bizde adettendir. Vur deyince öldürürüz. Bize pozitif yok denince, güller gibi açıldık. Sağımızdan solumuzdan yeni filizler açarak, maskeleri ağzımızdan fora ettik. Nedense bizler koronavirüs ile harmanlanan hayatı, komedi sandık. Ancak komedi sandığımız şeyin aslına dram olduğunu, gelmesi muhtemel son espiriyi iyi düşünmemiz gerekir.

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Sn. Türel Öksüzoğlu,.KKTC İstatistik Kurumu olarak, açıklamış olduğunuz Mayıs ayı hayat pahalılığı oranı, sanırım koronavirüs nedeniyle gergin olan ve sinirleri laçka haline dönüşen halka, ‘Şaka yaptık’ şaka yaptık diyerek yüzlerini güldürmek için yapıldı. % 0.75 olarak belirlediğiniz hayat pahalılığı oranı ‘Ört ki ölem’ dedirtti. Dövizin Michael Schumaher’in kullandığı Ferari yarış arabasını geçtiği. Sebze ile meyvenin yaklaşmayın el ve cep yakarım dediği.Ve son model araba ile giden kuru yiyecek takımının arkasından el arabası ile yetişmeye çalışan halka, isterseniz el arabası yerine lastiği patlak, dümeni eğri %0.75’lik bisikleti kullanınız dediniz.Türel hanım, sadakat ölüm gibidir. Sizi o mevkie atayanlara duyduğunuz sadakate sempati duyabiliriz. Ancak bir kere o çizgiyi geçtiniz mi, geri dönüşü yoktur. Mesele çizgi ve halkın gönül hanesinde ölmek değildir. Asıl mesele kalplerinin en müstesna yerindeki kapsama alanından çıkmayarak iz bırakabilmektir.

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Sn. MehmetaliGüröz,Koop-Sen Başkanı olarak, Koop. İle ilgili alınan ve alınması düşünülen kararlara tepki göstererek, kimseye pabuç bırakmayız imasında bulundunuz.Ancak,özelleştirilmesi düşünülen,elektrik ve telefonda duvara toslayanlar, rotayı Koop. Merkez Bankasına çevirdi. Koop. Merkez Bankasına, Türkiye’den iki yönetici atanacak yazıma tepki gösteren ve olmaz diyen bazı hükümet seviciler, bunun gerçek olduğunu görmeye başladı. KKTC Merkez Bankasına bağlanacağı öne sürülen Koop. Merkez Bankasının, ruhuna fatiha okunurken, helvasının da hazırlanmakta olduğu söyleniyor. Sn. Güröz, bizim yeşil ışıkta geçmemize sürekli olarak izin vermeyenler, bizim gerektiğinde kırmızıda da durmadığımızı bilmeleri gerekir. Eldeki paranınhürriyetin aleti olduğunu söyleyebiliriz. Ancak peşinden kovalanan paranın, tam tersine kölelik aleti olduğu da unutulmamalıdır. Otur arap, kalk arapmoduna girildiğinde ne pantolon nede altındaki donu bırakırlar.

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Sn. Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı olarak BurgerKıng’e yapılan kıyağa tepki göstererek, ithalat izni verilecekse, sadece BurgerKing’e değil. Genel olarak izin verilmesi gerekir dediniz. Ve yasakçı zihniyete karşı olduğunuzun altını çizerek, “İthalat iznine karşı değiliz, ama bu iznin sadece BurgerKing’e verilmesine karşıyız. Eğer bir karar alınacaksa, genel olarak alınmalı” ifadelerini kullandınız. Sn. Deniz, Taş yerinde ağırdır. Yerinden kalktığı anda tüyden hafif olur. Doktoru, Çalışma Bakanı, Tarım uzmanını finanstan sorumlu birim yetkilisi, Kimya Mühendisini herişi yaparım abi diyen bir kişi gibi her işi yapan ‘Süper Bakan’ yaparsanız ve doktorların çoğunlukta olduğu bir Meclisi Mebusan olursa, memleket işte böyle Hoptirinam olur. Değilmi?.

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Sn. Derviş Dağman, Millet bir alem olmuş, önüne gelen sinirini ve öfkesini gümrük memurunun üstünden sakinleştirmeye çalışıyor. Gümrüğe beyan etmediği malı, gümrüksüz çıkartmaya çalışanı mı? ülkeye gizli bölmelerde ülkeye sokmak istediği eşyaları geçirmeye çalışanlar mı istersin, turfanda herşey mevcut. Yakalanınca da suçlu gümrük memuru oluyor. Sonrasında da hıncını gümrük memurunda çıkartmaya çalışıyorlar. Son olarak 3 adet bilgisayar yazıcı kartuşu ve 2 teneke motor yağlarını gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokmaya çalışan birisinin, gümrük memuru Veli Oğuz’darp edilmesi sanırım bardağı taşırdı. Hedef tahtasına döndürülen gümrük memurlarını darp edenlere yönelik 2 saatlik uyarı grevi sanırım kafi gelmez. Pandemi döneminde risk altında çalışan gümrük memurlarının psikolojik açıdan aldığı yarayı görenler tuzluğu kapıp geliyor. Derviş başkan, iktidar olup da iktidarda iktidarsızlık yaşayanlardan yaşayanlardan yaranıza merhem olmalarını beklemeyin. Dünyanın en güçlü vincinin bile kaldıramayacağı ihtiyar pipisi gibi yerlerinden kalkma özürlülerin, size söyleyecekleri vinç bozuldu ‘Kaldırma işi no pata pat Sir’ ‘dür.

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Sn. Mustafa Toycan Sn. Coşkun Talihsiz, Bakanlar Kurulu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan istifalarla boşalan iki üyeliğe atandığınızı açıkldı. Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ile üyeler Özgür Özerdem ve Esat Altay’ın 1 Mayıs’taki istifalarından sonra, önce yönetim kurulu başkanı olarak Selim Göbörü, sonrasında da sizler yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirdiniz. Öncelikle yeni görevlerinizde başarılar diler, hayırlı olmasını umut ederiz. İnşallah bazı zamanlarda, ceryanın tepmesi sonrasında elimiz ve cebimizin yandığı ‘Talihsizlikleri’ sizlerin zamanında yaşamayız. 9 Milyonluk Devenin havudu ile götürmesi için birilerine ikram edildiği, Latin Alfabesi yerine Mors Alfabesinin kullanıldığı ve Manas saatlerinin depolarda çürümeye bırakıldığı devirleri inşallah sayenize yaşamyız. Sn. Toycan, Sn. Talihsiz, Kıb-Tek asgari ücret gibidir. Ne deveyi havudu ile götürenler nede ihale pastasının kırıntılarını bile görmeyenler ile geçinir. Bilgi sermayeniz, bilginiz silahınız, muhtemel saldırılar karşısında sabır giysiniz ve mors alfabesi yerine latin alfabesi önderiniz olsun.

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Sn. CeranTunali,efsane olarak nitelendirilen Çetinkaya başkanlığın kulübe hayırlı ve uğurlu olsun. Bülent Dizdarlı’nın istifasından sonra başkansız kalan Çetinkaya’ya, Atalarımızdan kalan bir mirastır diyerek üyeler tarafından büyük bir destek ile başkanlığa seçildin.Seni yakından tanıyan eski bir hocan olarak, senin futbolu, kulüpten kulübe para kazanmak için atlama tahtasına döndürenlerin aksine, para için değil, kulüp sevgisi için oynayan başarılı eski bir futbolcu olduğunu bilenlerdenim.Hırsın ve başarılı olma azmin ile Çetinkaya’yı eski başarılı günlere döndüreceğine yönelik inancımız da tamdır. Sevgili Ceran, zirveye kartal da yılanda çıkar. Ancak birisi süzülerek o zirveye konarken, diğeri sürünerek çıkar. Senin sağlam karakterin sayesinde o zirveye süzülerek konacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

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Sn. Engin Yeşilada, KKTC’nin önde gelen şirketlerinden MetginLTD.’in direktörü olarak, devletin düzenleyici olduğuna vurgu yaptınız.Ve devlet bir baba ise tüm evlatlarına eşit davranmalıdır dediniz. Devlet herkese eşit davranmazsa rekabeti engeller diyerek, gölge etmesinler yeter ifadesinde bulundunuz.Ama devlet rekabeti engellerse üretici de sıkıntı çeker diyerek, hükümetin patates konusunda BurgerKing’e sağladığı ayrıcalığı eleştirdiniz. Sevgili Engin, kantarda topuzu şaşan adalet, adalet değildir.Adaletin terazisi şaşarsa insanlık şaşar. KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklara boca edilenleri gören Adalet abla, sinir ve öfkeden kalp krizi geçirdi. Adil düzen diye diye dilinde tüy biten Adil amca yoğun bakımda. Vicdan abla ise son yolculuğuna uğurlandı. Hak ve Hukuk diye diye kalpten giden Hakkı dayının şuanda son duası okunuyor.

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Sn. Mehmet Bicen, Doğancı Patates Üreticileri Birliği eski Başkanı olarak, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımda, ey olmayan devletin sahte hükümeti, patates üreticisinin bu seneki zararı 30 milyon TL’dir.Seneye patates 20 TL bunun çözümü pahalı olunca ithalatı açmak öyle mi dedin. Allah sizi bildiği gibi yapsın derken sektörü göz göre göre batırdınız. KKTC ve TC yetkilileri uygun yerinize kına yakın çünkü ürettikçe batıyoruz ifadesinde bulundun. Sn. Bicen, birileri sürekli olarak zincire vurduğunuz küfürlerin kilidi ile oynuyor. Bak ne dünya bir derya, nede halk olarak bizler içinde bir gemi. Böyle sesiz ve sakin emret paşam modunda gidersek daha çok öpecekler bizi.

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Sn. Salih Hafız, son günlerde, UBP içerisinde yaşanan olaylar ile ilgili olarak aranan adam konumunda oldun. Parti içerisinde herkes tarafından sevilen sayılan, birisi olman nedeniyle, bakanından tut, milletvekiline kadar herkes seni yanında görmek istiyor. Özellikle parti mensubu birisi haksız bir saldırıya uğrarsa, herkesin çoluğu çocuğu var.Kişilerin gururunu incitecek konuşmalar yaparlarsa bu olmaz.Hele ekran başında voyvodalık hiç olmaz diyerek,kalabalıkta artistlik yapanın tenhada affı kabul olmaz demen, partililerin kalbinde bir çiçek olmak yerine gönüllerinde buket olmana neden oldu.

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Sn. Nefiya Horozoğlu, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’ye atanan Temsilcinin,COVİD-19 sürecinden önce oldukça aktif olduğunu ancak bu zor ve olağanüstü süreçte vatandaşların haykırışına cevap vermediğini, temsilciğin arandığı zaman cevap vermediğini belirtin. Bu yöndeki eleştiri ve sitemler olmasına karşın temsilcinin ayni hamam ayni tas devam ettiği imasında bulundun. Temsilcinin bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil, yetkisini politize etmeden herkesi eşit bir şekilde kucaklaması gerektiği ve kötü zamanda vatandaşın yanına olması gerektiğine vurgu yaptın. Bunu yapamaması halinde de sorgulanması gerektiğini belirttin. Sevgili Nafiya, dışına baktığın ve aman ne hoş görüntüsü var dediğin portakalı soymadan, içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın. Bizzat yakından gözlemlediğim Londra temsilciliğinin lastiğinin patlak.Aksona gardasının kopuk. Makinesinin mangos tekerlek rulemalarının yıpranması nedeniyle yampuriyampuri gittiğini gördüm. Tumba oldum oluyorum diyen tomofil zor günlerde, tekerlekler havada tavanı üstünde durması normaldir.

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Sn. Okyay Sadikoğlu,Osmanlı İdaresinin sonlandığı 1878 den bugüne kadar Rum komşularımız, kaç tane cami,tekke,türbe,çeşme,mezarlık,çiftlik, köy, yakıp,yıkıp,ortadan kaybetmişse ve biz Türkler kaç tane kilise,manastır,şapel, mezarlık yakıp,yıkıp,ortadan kaybetmişsek araştırılsın dedin,Bunları daha çok yapan taraf diğerinden özür dilesin ve bir daha yapmamaya tövbe etsinifadesinde bulundun. Sevgili Okyay, cami, kilise, sinagok şapel insanoğlunun tanrıya ibadet ettiği yerlerdir. İbadet yerlerine saygısızlık Tanrıya saygısızlıktır. Ancak kusura bakma ama onlarda, bizlerdehepimiz ayniyiz. Çünkü biz Osmanlı Bankasıyız diye bir reklam varya işte oyuz. Onlar camiyi bombalarken bizlerde kilise ile şapellerin anasını satar babalarını sorarız. Bunun dışında, bazı camilerimizin büfelerinde içki satmayı marifet sayarız. Yokolmaz öyle şey dersen ismi ile de verebiliriz. Ayşaba, yaşamak solumak değil, din ile ilgili konularda birisini eleştirirken, aynisini yapmamaktır.

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Sn. LicaŞemmedi sürekli olarak devlet alışanlarının maaşlarının gündeme taşınmasına sinirlenerek tek konunun devlet çalışanlarının maaşı olduğunu söyledin. Ve onların maaşlarının olmaması halinde, devletin yardım parasını nereden keseceğini sordun. Ayrıca onlar olmadan esnaf mallarını kimeye satamayacağını ve ülkede para kalmayacağını belirttin. Çünkü özelde çalışanların en az %60’nın yabancı olduğunu ve kazandıkları parayı yurtdışında gönderdiğini bu nedenle insanları bir birine düşman etmekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledin. Lica hanım arsıza söz, pişkine yüz dayanmaz. Hatçe Teyze, Licagızım sen boş konuşanlara aldırma. Çünkü bazı insanlar ayakkabı mağazası gibidir. Onlarda her numara var dedi.

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Günün Fıkrası

Askere gerek yok

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş.

Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı. Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş.

Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı. Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

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