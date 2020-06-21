Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, özel uçakla, ‘’Sormadan gir, sormadan git’dingonun hanı KKTC For Ever’e, İtfaiye kapısından giren işadamları filminin fragmanı gösterime sunuldu. Yeşilçam filmlerinin senaryolarına dönüştürülen ‘Şutlanan Bakan ‘ filminin senaryosunun baş aktörlerinden Aytaç Çaluda’yı veto ederek potinleri çamurlu seti darmadağın eder diyerek ‘Nayır, Nolamaz’ dediniz.. 16 Ağustos tarihinde seçimi yapalım teklifinde bulundunuz. Hacı amca, Ağustos veya Ekim hiç farketmez. Belçika’daki Waterloo kasabası önünde, İngiliz Welington’a karşı Waterloo savaşını kaybeden Napolyon’un, Elbe adasına sürgüne gönderildiği gibi kaybedecekleri savaş sonrasında bazıları mahalleye sürgüne gönderilecek dedi..

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Sn. Ersin Tatar, kabine değişikliği humus çorbasına döndü. önce 3 bakan denilirken sayı 2’ye sonrada bire indi. Kısacası ya şundadır ya bunda oyunu çıkmaz sokağa girdi., Siyasette beklenmedik kararlar sonrasında kırılmalar ve küskünlükler yaşanabilir. Ancak Eroğlu, Resmiye Canaltay ve Sunat Atun’un Mağusa Kılıç Kalkan ekibi, Ünal Üstel’in, Girne Efeler Derneği ve Lefkoşa Sucular Derneğinin kılıçlarını bilediği söyleniyor. Yıldırım Beyazit’in, Ankara Savaşında saf değiştirerek Aksak Timur’un safına geçen Türkmenler, Yıldırım’ın mağlup olmasına neden olduğu gibi dikkat edin kılıç kalkan ekibi ile efeler, meydanı Su altında bırakıp meydan savaşını kaybetmenize neden olmasın.

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, 8 Haziran 2020 tarihinde sahibine mesajlarda yazdığım yazıda Afrika ülkesi Eritre’de kaçırılan 3 Emekli deniz subayının kurtarılması ile ilgili çabanızdan bahsederek bu çabanızın insan hayatının yanısıra, Türkiye’nin prestiji açısından çok önemli olduğunu dile getirmiştim. Eritre askerleri tarafından kaçırılan ve esir tutulan 3 Deniz emekli subayını, fitneci Eritre askerlerinin elinden kurtardığınızı öğrendik. Sn. Çavuşoğlu, emekli subayların kurtarılması ile ilgili olarak göstertmiş olduğunuz başarıda, mutlaka sizin dış politikadaki etkinliğiniz de söz konusu oldu. Eritre askerlerine ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da göstertmiş oldunuz..

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Sn. Ceren –Canev, emekli subay olan babanızın Eritre askerleri tarafından kaçırıldığını ve fitye istediklerini 8 Haziran 2020 tarihinde yazmıştım. Size de üzülmeyin, TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun olayın çözülmesi için girişimde bulunduğunu ve dışişleri bakanı olarak deneyimi ile babanızı kurtaracağını söylemiştim. Gözünüz aydın. babanızı kurtarıldığını ve yakında evinizde olacağını öğrendik. Sanırım babalar gününde, Mevlut Çavuşoğlu’nun size verdiği en muhteşem hediye oldu..

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Sn. Ali Murat Başçeri, TC Büyükelçisi olarakher canınız çektiğinde bizim Erkanı umumiyeyi ziyaret ederek Ananın ‘Yavru’ya ve idaresine olan sevginizi göstermeniz hoş. Ancak ananın genç bir delikanlı olan yavrunun büyüdüğünü görememesi hoş değil. Yavrunun prematüre bebek konumundan çıkmasına izin vermeyen ‘Dominant Teyze’ konumundaki anamızın, ayaktaki prangayı çözmezse, çekin fişini bitirin işi. Ve. Vekâleten yürütülen Valilik işini, Asalete döndürün olsun bitsin.Böylelikle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 50 milletvekilinin maaşını bu fakir devlet ödemekten kurtulur. Sn. Başçeri, size duyulan sevginin göstergesi, kuşkusuz sizin bu halkın görüşlerine gösterttiğiniz ilgidir. İlgi yoksa yakışacak olan silgidir dikkat edin.

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Sn. Tolga Atakan, UBP kanadı, Ünal Üstel görevden alınırken, bizde Tolga Atakan’ın kellesin isterüz demiş. Ama birşeyi istemekle, istenilen şeyin olmayacağını veherkuşun etinin yenmeyeceğini de bilmeleri gerekirdi. Sanırım keklik, bıldırcın beklerken, karşılarında şahin ve kartalı görünce, uuuvv banayiyamu bile diyemediler.Sn. Atakan,siyaset arenasını bir telaş sarmış gidiyor. Batıda koronavirüs belası. Doğuda göç ve yaşama Telaşı. Yavruda da kelle kesme savaşı. Hacı amca düşmanın attığı taştan çok, ortağın attığı taş insanı yaralar. Çünkü ilki nereye isterse isabet etsin vız gelir.Ama ikincisinin ki hep kalbe isabet eder.dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, hadde gene iyisin iyisin şarkısını dinlerken aklıma geldiniz. Dün sizi kaka olarak ilan edenler bugün yeni bir koalisyon hükümeti kurma hesapları içerisine girerken birden akıllarına geldiniz. Uğurlu sayı 26’yı tamamlamak içinbando, mızıka, fener alayı, mehteran takımı ile sizi karşılamaya hazırlanıyorlar.Vallahisparkları yağlanan,motoru teklediği için rayma isteyen tomofile parmak atmak ve ekris yapan lastiğine Spear (Yedek) lastik olmak için geleceğiniz söyleniyor. Yalnız tumba olan aracın kaportası haşat oldu.Ne motoru ebiskevi yapsanız, nede lastiğe spear olsanız, kurtarır. Kısacası bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem diyorlar.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, Tatar’ın, sizi görevden alacağı yönündeki kararına çok üzüldüğünüzü ve size bilgi vermediği için kırıldığınızı dile getirdiniz. Ve “Artık vazo kırılmıştır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” diyerek Pazartesi hamle yapabilirim dediniz. Sn. Sucuoğlu, siyaset arenası yağan yağmur sonrasında açan rengarenk gökkuşağına dönüştü. Orada herkesin yüzünde renkli bir maske var. Renk cümbüşü arasında, büyümekte olan ve büyüdükten sonra gurgurada kalmasından korkulan küçük lokmaların, kolaylıkla yutulmayan hazırken yutulması tercih ediliyor. Hacı amca, gülün itibarının dikeninden geldiği söyleniyor. Halbuki dikenin itibarının gülden kaynaklandığı nedense unutuluyor dedi.

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Sn. Süleyman Manavoğlu,sanırım emekli olmadan önce bazı polisler başınızı ağrıtacağa benziyor. Bizim Minik Kuşlar, …. Mayıs tarihinde,Zafer Burnu postasında görevli(isimleri bizde mahfuz) iki polisinizin saat 18.00’den, saat 02.00’a kadar, Dipkarpaz’da Rum Zaharias Psaras isimli Rumun evinde,birçok Rum ile yeyip içtiğini ve sonrasında da 02.00’da içkili bir vaziyette Zaferburnu postasındaki görevlerine geri döndüklerini söyledi. Görev yerini terk etmeyi geçtik, içkili araba kullananlara ceza yazan polisimizin kendilerinin ayni şeyi hemde görevde oldukları sırada yapması sanırım kabul edilmez. Sn. Manavoğlu, son günlerde bu işlere çok dikkat etmek gerek. Birisinin yaptığı faul sonrasında, bilek burkulur. Diz döner. Lif atar. Son dakika golü yemenize neden olur.

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Sn. Serdar Denktaş, eski bacanağınız ve partidaşınız Hüseyin Özgürgün’e Ada’ya dönmesi için teklif götürdüğünüz söyleniyor.UBP-DP koalisyon hükümetine dıştan destek verecek YDP ile 26’yı tamamlaması hesabının yapıldığı bu günlerde geçmişte de ÖZgürgün’e teklifi yaptığınız öne sürüldü.Ancak bunun mümkün olmadığı ve sizin başkanlığı bırakmanız sonrasında DP’de başkan değişikliği gidilmesi sonrasında, Özgürgün’ün Ada’ya dönebileceği hatta, DP’ye katılmasına da sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Ayşaba, Serdar’ın fendi, galiba bu defa UBP’yi yenecek dedi. Son günlerde, DP için yeşil ışık yanmadı deniyor. Ama bakıyorum sizde kırmızıda hiç durmadınız be gardaş.

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Sn. Sinan Güneş, Girne Kaymakamı olarak bir çevre skandalına dur demeniz memnuniyet yarattı. Çevre ve sahil konusunda haddini bilmeyen, Kaplumbağa yumurtalarının müzmin tahrip edicisi,dayakçı Esentepe Belediye Başkanının, Esentepe Kaplumbağa Yumurtlama Sahili'nde gerçekleştirdiği izinsiz yapılaşmaya müdahale ederek durdurdunuz. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, ile çevreye duyarsız, canlıya hayırsız olanlar hakkında dava dosyaladınız ve ara emri aldınız.Sn. Güneş, çorak tarlada ürün olmaz. O tarlayı gönen sanıp, bol karpuz ve kavun alacağınızı ummak da akla ziyandır. Kaplumbağa yumurtalarının üzerine karabasan gibi düşenlerin aksine sizler ‘Güneş’ gibi doğarak can verdiniz.

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Sn. Saffet Aşıksoy, sosyal medyadaki paylaşımınızda, KKTC’ye özel izin ile gelen heyeti kastederek, Gümrük memurları yokken, o yangın kapısından ülkeye ne sokuldu⁉ Ülkeden dışarı ne götürüldü⁉ Açıklayacak mı ilgililer dediniz. Sn. Aşıksoy, arkadaşlar, İtfaiye ile ateş arasında tarafsız kalamayız diyerek, heyeti itfaiye kapısından kaçırdılar. Ülkeye 90-60-90 ölçülerine sahip 4 Rus kızını soktular. Haaa çıkarken dışarı ne götürdüler dersen 1 tanesi hariç 3 Rus kızının yanısıra, hükümetin prestijini. Onurunu, 1 bakanın kellesini ve güvenini götürdüler. Silgi hataları sildikçe azalır. Sanırım hükümetin silgisi kullanıla kullanıla bitti.

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Sn. Orhun Karagözlü yapmış olduğun paylaşımda, Faiz sucuoğlu'nun yerinde ben olsaydım, onurumu, gururumu, şahsiyetimi, en önemlisi ise adamlığımı ön plana çıkararak derhâl istifa ederdim. Kendimi ayaklar altına aldırmaz ve ezdirmezdim dedin. Yeğen, insan oğlu naziktir ‘Eşek’ dersin kızarda, sırtına bin aldırmaz. Kendini eşek yerine koyanları ve sırtına binenleri değil de seni, kendini uyaranları hedef tahtası yapar.

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Günün Fıkrası

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mu ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."

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