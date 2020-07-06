Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Tabipler Birliğinin, mahkemeye müracaat etmesine tepki göstererek, 4 aydır bu konuda bir patırtı çıkmadıydı. 1 Temmuz sonrası mahkeme neden gittiler dediniz. Ayrıca, Güney’e gidişlere neden tepki göstertmediler diyerek, kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gittiler? dediniz. Sn. Tatar, 5 tane pozitif çıkmış. O kadarcık kusur kadı kızında da bulunur. tırnak içerisinde söylüyorum, bu Urum seviciler güneye geçiş için ‘Cibbana’ çalarken, kararlarınız ile ilgili ara emri alacaklardı. 4 aydır ses etmezken, seçim öncesi patırtı çıkartarak, ayağınıza bayda atacaklardı. Ah bu doktorlar, salgın döneminde yan gelip yattılar. Şimdi kalktılar, sizin başarınızı üstlenmek istiyorlar. Hacı amca, kibir bele bağlanan taş gibidir. Onun ile ne yüzülür nede uçulur. Sadece hata yaptırtır. Ancak yaptırdığı hatalar kemik gibidir. Ne yana dönseniz batar. Sonra o doktorlara gel bizi kurtar diye yalvarırız dedi.

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Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, büyük bir başarıya imza atarak, 4 ay sonra Koronavirüs’ün ölümcül salgın bir hastalık olduğunu tespit ederek, bunu halka duyurdunuz. Dünya devletlerinden önce böylesi büyük bir tehlikeyi tespit ederrek dikkatli olmaları konusunda halkı uyarmanız büyük takdir topladı. Bugüne kadar evlere kapanmamız, dükkanların kepenklerini indirmemiz ve ülkenin kapı ve pencerelerini kapatıp, gındırık bile bırakmamız sanırım şakacıktandı. Sn. Bakanlarımız, Bir veya iki ay sonrasına, garantisi olmayan o koltuklar için topaç olmaya ve gökkuşağı gibi renk cümbüşü olmanıza sanırım gerek yok. Aksine o koltukta öyle kararlar alın ki; kazandığınız övgü ve takdir, kaybedeceğiniz koltuğa değsin.

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Sn. Ayşegül Baybars, KKTC halkı saat başı değiştirilen kararlardan, sizde hapishaneden el aman çekiyorsunuz. Bizim Minik Kuşlar, kuş uçmaz kervan geçemez dedikleri ancak, el alemin, Avni dayının kahvehanesindeki, gibi elini kolunu sallayarak gezindiği hapishanede, yine bir firar girişimi yaşandığını söyledi. Afrika kökenli bir mahkumun damlarda, maratonlara hazırlanmak için koştuğunu ve sonrasında da duvardan atlayarak bay bay demeye hazırlandığını öğrendik. Ancak gardiyanların yerinde müdahalesi ile yakalanan Afrika kökenli mahkumun, bu firar girişiminin başarısızlık ile sonuçlandığı belirtildi. Tamamda Aliyaba da o mahkum o dama nasıl çıktı. Oracıkta ne işi vardı diye soruyor. Sn. Baybars, hapishande alem kaşar olmuş ama nedense tost yapan yok. Bu nedenle, galiba öncedenisminin αltını çizdiklerinizin, şimdi üstünü çizme zamanı geldi. Ne dersiniz?

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Sn. Ali Murat Başçeri, maşallah sizin ile elçilik mensuplarınızın, özerllikle sahillere ve kıyı şeridine büyük özen göstertmeye başladı. Sanırım geçtiğimiz Cuma günüydü. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ile belediye tesislerinde bir yemek yediniz. Afiyet olsun. Ancak Yeniboğaziçi karavan alanı etrafında dolaşmanız kafaları karıştırdı. Herne kadar bazı münasebetsizler, emeklilere dinlenme, kanser hastalarına da rehabilitasyon merkezi görevi gören kamp alanı için bir iş adamına burasını otel yapması için peşkeş mi çekiyorlar iftirasına bizler inanmadık. Ama bu aralık sahillerin peşkeşten nasibini alması nedeniyle karnımızda ağrımadı değil. Size hayırlı gezmeler diler afiyet olsundan bir buket takdim ederiz.Sn. Elçi, Ayşaba,yağmur komünisttir, çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr ise kapitalisttir zayıf olanı yıkar. Kamp alanı ise ateştir, dokananın elini yakar dedi. Ne demek istediğini ben anlamadım. Anlayan bir zahmet bize de anlatsın.

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Sn. Tufan Erhürman, biz yorulduk, halk yoruldu, hükumet her gün yeni bir şey söyleyip bir gün sonra söylediğini geri almaktan yorulmadı. İki gün önce Sn. Maliye Bakanı sağlıktaki "yol haritası"nı açıklamış, Kolan Hastanesi'nin satın alınacağını ve pandemi hastanesi yapılacağını söylemişti. Bugün Sn. Başbakan Meclis kürsüsünden fiyatın çok yüksek olduğunu satın almanın söz konusu olamayacağını söyledi dediniz. Ve sonuç, Yine dört ay önce bulunduğumuz noktadayız. Biz yorulduk, halk yoruldu, hükumet her gün yeni bir şey söyleyip bir gün sonra söylediğini geri almaktan yorulmadı ifadesinde bulundunuz. Sn. Erhürman, teşbihte hata olmaz, egosu çok yükselen eşek, aynaya bakınca kendini yarış atı sanırmış. Bu tomofilin tekerlek ruleması bozuldu. Yampuri gidiyor. Makinesi mangos etti. Raymada kaldırmıyor. Mazot bombasının keçeleri yıprandı ve mazot kaçağı nedeniyle teklemeyi geçtik, yakında arabanın yanmasına neden olacak.

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Sn. Erkut Şahali, mecliste yaptığınız konuşmada, hükümet tarafından yapılan istihdamların peşini bırakmayacağınızı ve mutlaka önüne geçeceğinizi dile getirdiniz. Vallahi bencede çok iyi söylediniz. Yontma taş devri. Cilalı Taş devri. Tunç devri sonrasında da Punç devri derken, bizi gılığımıza soktular. Punç devri sonrasında lütfen yakaya yapışma devri başlatarak birilerine Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu gösterin. Ki, anamız ağlarken geride play back yapanlar bir devrin kapanıp bir devrin açıldığını anlasınlar.

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Sn. İzzet İzcan,Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı,olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin, Bakanlar Kurulu kararlarını Yüksek Mahkemeye taşımasının ardından, UBP-HP hükümetinin, pandemi sürecinde ülkeyi hukuk dışı yönettiğinin ortaya çıktığını ileri sürdünüz. Ve UBP-HP hükümet üyelerinin yargılanması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. İzcan, öpülen yanağın hesabı sorulmaz derler. Ama yanlış o öpülen yanağın hesabı utanma Pazar olmadan sorulmalıdır. Gıccacığın işe girmesini, oğlancığın sözleşmesinin yenilenmesini isteyenler, kapı önlerinde yalvar yakar göz yaşı dökerler. Ancak en çabuk kuruyan şeyin gözyaşı olduğu da unutulmasın. Bugün gözyaşı dökenler, yarın istekleri yerine geldiği için överler. Lütfen böyle bir memlekette nasıl hesap sorulur söylermisin?

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Sn. Sami Özuslu Gazeteciler Birliği olarak yapmış olduğun açıklamada, Pazar gecesi 23.03’te, toplantı uzadığından bu gece açıklama yapılmayacaktır’ diyen Sağlık Bakanlığının, gece yarısı 01.46’da ‘ülkeye girişlerle ilgili genelge’ yayınlayıp basını ve toplumu yanılttığını belirttin. Ve bunun hem basına hem de halka saygısızlık olduğunu dile getirerek, Pandemi sürecinde, sürekli karar değiştiren ve şelişkili açıklamalar yapan hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı halkla doğru iletişim kurmak için çaba sarf etmeye çağırdın. Sevgili Sami, yalancı çoban gibi adını dokuza çıkarttıktan sonra bir türlü sekize indiremeyenlerin, 40 gün mengede kaldıktan sonra eski haline dönen domuzun kuyruğu gibi düzeleceğini beklemek sanırım saflıktan öte birşey olur. Hatçe Teyze, tırαştαn önce arkadaşların kafasındaki stil Murαt Boz, αmα sonuç yine İsmαil Türüt dedi.

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Sn. Sezai Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nde başkanlığa seçildiğinizi öğrendik. Ülkeye ve insanlara hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Oy çokluğu ile başkanlığa seçilirken, Türkiye istekli, elçilik destekli, olarak göreve getirildiğiniz söyleniyor. Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçimlerinde yeşil plakalı elçilik arabalarının, Tuzluca köyünde cirit atması size sanırım fayda sağlamamıştı. Ancak bu defa destek ve istek sanırım işe yaradı. Herşey bir tarafa Belediye Başkanlığındaki deneyiminiz sonrasında, bu yolda başarı sağlayacağınız söyleniyor. Sn. Sezer, felsefeniz insanlara yardım olsun. Seçimi kaybetmenize yönelik, bir şeyIeri kafanızda tam oIarak bitiremediyseniz ve hesaplaşma gayretindeyseniz, zaman iIaç değiI, size ve insanlara zehir oIur.

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Sn. Fuat Türköz Çiner, Cumhurbaşkanı adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bugüne kadar bir doktor olarak, enerjinizi hasta insanları iyileştirmek için harcadınız. Sanırım seçilmeniz halinde, bundan sonra enerjinizi bir tarafı felç olan ve bir ayağı ile bir elini oynatamayan ülkenin iyileşmesi için harcayacağınızı tahmin ediyoruz. Doktorum, bugüne kadar beni seçin diyerek, seçilmeden önce bizlere şekerden ev, buz gibi hayaller sunanlar, seçildikten sonra yağdırdıkları yağmur sonrasında ne şekerden evimizi,nede buzdan hayallerimizi bıraktı. Hayırlısı olsun diyelim.

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Sn. Devrim Barçın, hükümet yine karar değiştirdi diyerek bu Halka güvensizlik pompalayan Hükümetin ta kendisi olduğunu söyledin.9 saat önce Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi kararda, PCR testi ibraz edemeyen yolcular da yani PCR testi yaptırmayanlar da bu ülkeye gelebilecek diyorlar dedin. Halbuki, ilk kararda hükümetin, "PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir" kararı aldığını belirterek, yazık, yazığın ötesinde bunun artık rezillik olduğunu ifade ettin. Sevgili Devrim, bizim çocukluk zamanımızda, tatari topaçlar vardı.Normal topaçlar düzgün dönerken, tatari topaçlar sallanarak döner ve nereye gideceğini kestiremezdik. Sevgili Devrim salgın bitince parayı kıracak 3 meslek grubu psikiyatristler,diyetisyenler,kadın doğum uzmanları olurken, mortoyu çekecek olanlar ise kapsama alanından çıkanlar olacaktır.

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Günün Fıkrası

Cenaze Şoförü

Taksicilikte ilk günü olan şoförün taksisine binen müşteri şoföre bir şey sormak için hafifçe omzuna dokunur. Omzuna dokunulmasıyla Şoför bir çığlık atıp, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldırıma çıkıp, bir vitrinin önünde arabayı durdurur ve arkaya dönüp müşteriye:

"Bir daha bunu yaparsan gözünü patlatırım!" diye bağırır.

Müşteri;

"Ufacık dokunmanın sizi bu kadar korkutup sıçratacağını düşünemedim, özür dilerim" der.

Kendini toparlamış olan şoför, müşteriye dönüp:

"Haklısınız, sizin kabahatiniz yok, bugün benim taksicilikte ilk günüm,

25 senedir cenaze arabasında şoförlük yapıyordum da!"

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