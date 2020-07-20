Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, bazı aklı evvel, hazımsızlık çeken ve bilgiyi bilgi ile tartışarak çözme yeteneğinden yoksun, hoşgörüden nasibini almamış kişi, size yönelik sosyal medyadan, ölüm tehditi gönderdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev de yaptığını belirten Mustafa Pişken isimli şahıs, kendine ait Twitter hesabından sizin, “kazaya kurban gitmeniz” için 2 görevli gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Sn. Akıncı, önce besleme, sonrasında bunlar Rum en sonda kan döktük, kurtardık diyenler, şimdi kan dökmek için sıraya girdiler. Bu ölüm tehdidinin, Sn. Erdoğan’a yapılması halinde yapanın halinin ne olacağını düşünmek bile istemem. Ancak KKTC’nin Cumhurbaşkanına yapılmasını hazmedenlere de gargara yapmalarını tavsiye ederim. Sn. Akıncı, sözü yerine sesini yükseltenler, çiçekleri gökgürültüsünün değil, yağmurun büyüttüğünü herhalde bilmezler. Bu nedenle gök gürültüsüne katkı için bir yerleri ile ses vermeden duramıyorlar.

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Sn. Ersin Tatar, en yakın süre içerisinde, ortağınız ile evliliğinizi bozacağınızı söylüyorlar. Hüseyin Özgürgün’ün de gerçekleşen temaslar sonrasında Ada’ya dönmesi sonrasında, 26’yı tamamlayacak olan UBP-DP-YDP hükümetinin kurulacağı öne sürülüyor. 2 DP, 2 YDP’ye verilecek bakanlıkların gerisinin UBP’ye kalacağına vurgu yapılıyor. Ancak bazı çevreler, 9 milletvekili olan HP’ye 3 bakanlık verilirken, 2+2 =4 Milletvekilliğine 4 bakanlık verilmesinin ağır olacağını söylüyor. Ve bu durumun da sizi sıkıntıya soktuğu ileri sürülüyor. Sn. Tatar, Allah hiçbir hükümete, boş metrobüse binen ancak hangi koltuğa oturacağına karar veremediği için ayakta kalan yolcu çaresizliği vermesin. Amin

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Sn. Hasan Taçoy, ufukta yeni hükümet ve erken seçim bulutları eşgerince, seçim sistemi ile ilgili yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söylediniz. Ve Karma oyun kalkması gerektiğini belirttiniz. Ayrıca ufak tefek partilerin ayak bağı olmaması için barajın %10parlamentoda yer alma barajının %10’a yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Taçoy, halk, her parti içerisinde, ülke adına iş yapma kapasitesi yüksek olanların yanısıra, iş yapma yeteneğinden sınıfta kalacak olanların olduğunu biliyor. Bu nedenle karma oyunu ona göre kullanıyor. Şimdi eski köye yeni adet getirirseniz, sandıkların kapakları mangos edecek. Vallahi siyasilerin bu hallerine baktıkça, Sinirden gülüyoruz, sevinçten de ağlıyoruz. Halk olarak reaksiyon fakirimiyiz neyiz inanın anlamadım.

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Sn. Tufan Erhürman, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da var olan sorunlarla mücadele edebilmenin tek yolunun siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olduğunu beirttiniz. Ve pandemi sürecinde bunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladınız. Aman Tufan’ım, sakın seni, ciğercinin kedisi gibi tekme yemesine ve besleme denilerek ‘Şamar oğlanına’ döndürülen, KKTC For Ever’ciler duymasın. Sonra sana kırk satır mı? yoksa kırk katır mı? diye sorarlar. Sormayanlarda, daramalı tüfek ile sosyal medyada seni kalbur ile eleğe döndürürler. Sn. Erhürman, çözüm ve iki bölgeli federasyon cümleleri kurulunca, masama gelen güzel bi kızın, masamdaki sandalyeyi gösterttikten sonra tebessümle boş mu demesi gibi heyecanlanıyorum. Evet deyip oturmasını beklerken sandalyeyi alıp, diğer masadaki yakışıklının yanına gittiği gibi, çözümün de kanatlanıp gitmesi sonrasında, bozuluyorum.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, İstanbul’daki yaşantınıza son verip, 40 kere çatırdadıktan sonra 41’incide yıkılacak olan hükümetin yerine kurulacak yeni hükümette, 26 sayısını tamamlama görevini üstleneceğiniz söyleniyor. Vallahi şu sıralar, bozuldum, bozuluyorum diyen hükümet ile ilgili ruh halimiz, Iphone da geri tuşu arayan Samsung’lu gibidir. Gitti gidiyor denildikçe deli divane olan ruh halimiz ne yapacağını bilmiyor.

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Sn. Güven Bengihan, Kalkınma Bankası ile ilgili eleştiriniz KKTC’de 7 şiddetinde deprem yarattı. Geri dönmeyen borçlardan girip, torpil ile verilen kredilerden de çıktınız. Güven Başkan, alışkanlıklar insanların hastalığıdır. Dün borcunu ödemediği için mahkemeye verilen, ancak daha sonra, mahkemeye verildiğine bakılmaksızın, ödemediği kredinin üstüne dolar bazında iki katı daha kredi verilmesi sanırım, torpilin getirdiği alışkanlıklardır. Halk olarak Allah’tan mal mülk istedik. Sanırım mal kısmını çok yüksek söylemiş olacağız ki, kurban olduğum yağdırdıkça yağdırdı.

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Sn. Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı adaylığınız için içinizdeki ses, ‘Ne durun be Serdar’ koy adaylığını kazanacaksın derken, şeytan, be Serdar deli olma. Bu sevdadan vazgeç. Bak atı alan Üsküdar’ı geçti, Beykoz sırtlarında atının kaldırdığı tozu görüyoruz diyor. Ve seni ikide bırakıyor. Gardaş, yerim dar, yenim dar diyerek oynamaya gönüllü olmayan gelin gibi nazı niyazı bırak. Biz Tanzimat Mahallesinde, hısar üstündeki sarayda büyüdük. Tek pirili ve lingiri için göz yaşları döktük. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım, biz o pirili ve lingirinin yanısıra adaylık için sandıkları gara gavurma yaparız de ve imzayı bas.

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Sn. Şener Elcil, Bilişim Yasası ile ilgili yapmış olduğunuz yazılı açıklamada, Türkiye’nin bizde ne varsa sizde de olacak zihniyeti ile Ada’nın Kuzeyinde koloni oluşturduğunu söylediniz. Dayatma ile temel insan haklarını kısıtlamaya dönük yasaları geçirdiğini, Bileşim Yasasının da söz ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması için düzenlendiğini belirttiniz. Şener Hocam, Kıbrıs Türk halkı olarak aslında bizlerde zamanda yolculuk yapıyoruz. Kültür anılarımız ve övündüğümüz hür irademiz ile geçmişe, ayaklarımıza atılan pranga, dilimize konulan kelepçe ve kalemlerimizin ucunu törpülenmesi ile ileride daha nereye kadar gidilecek yönündeki hayallerimiz ile geleceğe. Hocam, bizlere, bütün insanlar aynı dilde gülümser demişlerdi. Ama Osmanlıcanın bu gülüşün içinde olduğunu söylememişlerdi.

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Sn. Tahir Gökçebel, öncelikle KTOEÖS Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Selma Eylem’den aldığınız bayrağı daha ileriye taşıyacağınız yönündeki inancımız tamdır. İdeolojik, misyoner çalışmaların merkezindeki okulların, önünü açmak için yoğun çaba harcayan eğitim bakanlığının, halkın çocuklarının gittiği okulları kasıtlı olarak kaosa sürüklemek istediğine vurgu yaptınız. Tahir hocam, orduların en çalışkan neferleri, Astsubaylardır. Belki onlar general olamazlar. Ama ordunun tüm düzeni onlardan sorulur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Aralarından bir veya iki tane onbaşı bile olamayacak çavuşlar çıkabilir. Bazıları benim teyze kızlarına benziyor. Onların güzellik sırlarını paylaştığı gibi, onlar da, eğitimi nasıl uçurup Stratosfere çıkaracaklarını paylaşıyor. Bıraksınlar Allah aşkına, paylaşmasınlar. Sır olarak onlarda kalsın. Yoksa oralardan düşersek, sağlam kemik kalmaz. Çok fena olur.

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Sn. Kasım Uluçaylı, yaptıkların ile birçok belediye başkanını kızdırıyorsun. Göz, gez, arpacık diyerek seni hedef tahtası yapmaya hazırlanıyorlar. Yani bence de haksız değiller. Önce Yeniboğaziçi Kamp Alanına, cam, kağıt gibi ayrışabilen maddeler için ayrı ayrı bidonlar koydun. Ve bunların geri dönüşümünü sağlayarak hem kirliliği hemde tekrar onlardan faydalanılmasını sağladın. Kamp alanındaki temizlik ve bakımı onların gözünün içine taaa ninnisine soktun. Şimdi de birçok sokak ile anayolda bile yanmayan cadde ve sokak lambalarının aksine kamp alanına, güneş enerjisi ile çalışan lambalar koyarak her tarafı ışıl ışıl yaptın. Seçil sonra yan gel yat ülkesinde, kötü örnek oluyorsun. Sn. Uluçaylı, bütün insanlar “orijinal” olarak doğarlar. Ancak bir çoğu; “kopya” olarak ölür. Sen kopyaları boşver. Orijinal olarak yaşamaya devam et.

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Sn. Nevter Zafer Cömert, KTMMOB, Peyzaj Mimarları Odası, başkanı olarak, son günlerde Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele, İmar Planı ile ilgili yaşananların bölgeyi ileriye götüreceğine geriye götürdüğünü söylediniz. Hükümet özelinde, Başbakan Ersin Tatar’ın ne meslek odalarını ne bölgedeki sivil toplum örgütlerinin ne de yerel yönetimlerin fikirlerini ve görüşlerini dikkate almaksızın toplumsal çıkarları göz ardı ederek vermiş olduğu kararlar ile bölgeyi birkaç ay içerisinde daha da kötüye götüreceğini belirttiniz. Ve imar planının biran önce yürürlüğe girmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Cömert, hükümetin bazı bireyleri, müteahhit parsellemesi yaparak peyzajlarında onlara bölge için Cömertçe sözler ve vaatler verdiler. Bazılarının beyinlerinin gereken bölümünde, ya tümör var, ya o bölgeye oksijen gitmiyor, yada öyle bir kısım yok.

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Sn. Ahmet Tokatlıoğlu, Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı olarak, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Halkın Partisinin, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda, icraatları ile ilgili ilerleme kaydetmez, hesap veremeyecek noktaya itilirse hükümetin devam etmsinin bir anlam ifade etmeyeceğini dile getirdiniz. Sn. Tokatlıoğlu, tüm kesimlerin mutabık kaldığı bir noktada pişmiş aşa su katmak, sanırım yemeğin akidelenmesini önlemek ile eş anlam taşır. Seçim yaklaştı, Müteahhit falancaya, yap satçı filancaya söz vermezsek bu sandukadan nasıl çıkacağız dersiniz. Mesele imar planı değil. Mesele bölgeyi korumak ve ikinci bir Girne yaratmamak da değil. Mesele bölgedeki rantı kimin ne kadar sağlayacağı meselesidir. Ve mesele UBP-HP hükümeti meselesinden öte bu rant için kurulacak yeni hükümetin meselesidir.

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Günün fıkrası

Akıllı bilgisayara

Adamın biri arkadaşıyla yemek yerken “kolumun ağrısından ölüyorum” diye dert yandı. Arkadaşı da “ilerde köşedeki marketin önüne yeni bir bilgisayarlı cihaz koydular. Üç dolara bir jeton alıyorsun, yanında getirdiğin idrar örneğini açılan kapaktan içeri veriyorsun, on saniye sonra neticeyi ve tedavi için yapman gerekenleri öğreniyorsun” demiş.

Adam hemen idrarını bilgisayara vermiş.10 saniye sonra yazılı olarak cevap gelmiş: “Kolunuzda bir cins eklem ağrısı olan Teniselbo oluşmuş. Sıcak tutun, ağır işlerden kaçının, iki haftada düzelecek.” Adam, muzurca bu akıllı cihazı nasıl aldatalabileceğini düşünmüş.

Bir miktar çeşme suyuna köpek kılı, eski karısından kalan bir adet saç teli ve iki kızının idrar örneklerini eklemiş., Cihaza atmış. 10 saniye sonra yazılı yanıt gelmiş:

1. Çeşme suyunuz çok kireçli. Bir filtre cihazı almayı düşünün.

2. Köpeğinizde kene var. Eczaneden özel bir şampuan alıp köpeğinizi yıkayın.

3. Eski eşiniz, evliliğiniz süresince sizi mütemadiyen aldatıyordu.

4. İkinci çocuğunuzun babası siz değilsiniz. DNA testi yaptırın.

5. Geceleri kolunuzun üzerine yatmaktan vazgeçmezseniz kolunuz iyileşmez.

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Günün Maskesi

Günün Fotosu