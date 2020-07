Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Lefkoşa’da eski ismi "Aya Sofiya Camii" olan Selimiye Camii'nde, İstanbul’da 86 yıl sonra, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılması nedeniyle, Cuma namazıyla birlikte okunan mevlit ve kuran ile dualara eşlik ettiniz. Dualarınıza, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter ve oralarda biz de buradayız diyen, gökkuşağının 7 rengine sahip, bukalemun gibi renk değiştiren bazı kişilerde vardı. Sn. Tatar, birileri, birilerine biz, din ile vatan sevmelerin ustasıyız demek isteyebilir. Bu yolda Aslan olduğunu da göstertmek isteyebilir. Hatta kahramanlıklarını sergilemeye de çalışabilir. Ama Aslan böyle inlemez. Kimse Kahramanı yapılmaz, kahraman olunur

Sn. Kudret Özersay, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşım hükümet bozuluyor mu yorumlarına neden oldu. UBP-HP hükümet sözcüsü ve Dışişleir Bakanı sıfatıyla yapmış olduğunuz paylaşımda "muhalefet" olmaktan bahsetmeniz dikkat çekti. "Yolumuz uzun,’ iktidarda veya muhalefette hiç fark etmez, her durumda halkın içinde mücadeleye ‘devam" demeniz kafaları karıştırdı. Sn. Özersay, ittik gitmedi. Çektik gelmedi. Bu nedenle gabsalı vereceğiz imasındaki sözleriniz yaralı bir insanın haykırışı niteliğindeydi. İnsan; dost sandıkları tarafından bir kere yaralandı mı, çiçeğin gölgesini bile hançer zanneder. Ne yapabilirsiniz?

Sn. Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret ile ilgili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, asgari ücretin bugün hala belirlenememiş olmasını, üzüntüyle takip ettiğinizi belirttiniz. Ve bunun hükümetin ciddiyetsizliğinden kaynaklandığını söylediniz. Ayrıca, asgari ücretin bir yılın içinde en az ve en çok da üç kere belirlenmesi gerektiğini kaydettiniz. Sn. Serdaroğlu, Pandemi döneminde, arkadaşlar verdikleri sözlere ne kadar sadık kaldıysa, asgari ücret konusunda da o kadar sadık kalacaklar. Her genç delikanlının sevgilisi olabilir. Ama her genç kızın delikanlı sevgilisi olamaz sözünden hareketle, her hükümetin özü sözü bir, dik duruş sergileyen bakanları olabilir. Ama gökkuşağı gibi renk cümbüşlüğüne soyunan, ince belli kadehin önünde eğilen çaydanlık gibi bireyleri olamaz.

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, tek işiniz esas umut hırsızlarına prim yaptırmak. Esas hırsızlara dönün yüzünüzü" dediniz. Ama nedir bu umutlarımızı çaldı muhabbeti anlamadım gitti? Derken, yahu siz yıllardır çözüm umuduyla sizi kandıranlara ve umutlarınızı senelerdir çalanlara hesap soracağınıza, esas umut hırsızlarına prim yaptırmaktır ifadesinde bulundunuz. Yürüyün gidin yahu işinize. Esas hırsızlara dönün yüzünüzü. Onları sorgulayın Allah aşkına.Tövbeler olsun dediniz. Sn. Manavoğlu, haklısınız. Çünkü, çözüm olmuş olsaydı, çaydanlık olup, ince bellilerin önünde eğilecekler belki de olmayacaktı. Ciğercinin kedisi gibi camdaki ciğere bakarken, tekme yemesine karşın bir türlü sokak kedisinin özgürlük felsefesini benimsemeyenler böyle çoğalmayacaktı. Dikili Taş altında dikkat tırnak kontrolü yapılacak, soldan birerli koldan hizaya geç denilince hizaya geçecek olanlar olmayacaktı. Gökkuşağı gibi renkten renge girenleri göremeyecektik. Çok ama çok haklısınız

Sn. Cafer Gürcafer açıklamanızda bıçak kemiğe dayandı ve Salı günü müteahhitler birliği olarak eylem yapacağınızı belirttiniz. İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesindeki UBP-HP çatışmasının göstermelik olduğunu belirterek, “Anlaşmazlık varsa Bakanlar Kurulu daha toplantıda iken diğer taraftan Resmi Gazete’de bu karar nasıl jet hızıyla yayınlandı dediniz. Sn. Gürcafer, bu ülkede yapılanlar çok bilinmeyenli denklem gibi zor çözülen şeylerdir. İmar planı ile ilgili artistlik yapan çok. Ancak kalabalıkta artistlik yapanın; tenhada, özellikle bire bir kalınan sandıkta, özrünün kabul edilmeyeceğini bilenlerdeniz. Sizin kaleminizi imar planı ile kırmış olabilirler. Ama o kalemin mürekkebi olduğu ve kırılan kalemin ucundan akan mürekkebimin de, sandıkta göl olup, kişiyi boğabileceği unutulmasın..

Sn. Ahmet Varış, TIP-İŞ Başkanı olarak, Devlet Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi’ne çevrilmesini, ‘en son yapılacak şey’ olarak nitelendirdiniz. Ve COVID-19 dışındaki hastaların bu karardan ‘ağır hasar’ aldığına vurgu yaptınız. Ayrıca, Devlet Hastanesinin bazı bölümlerinin salgın nedeniyle kullanılmasının diğer hastaları olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, insanların hastaneye gelmeye çekindiğini, Küçük tümörleri olanların ilerlediğini, kemoterapi ve diyaliz hastalarının hastane ile ilişkilerini keserek, kan stoklarının tükendiğini dile getirdiniz. Sn. Varış, tavşanı büyük uğraş sonunda yakalayan tazı yerine, avcının bundan övünme çıkarttığı bir ülkede yaşıyoruz. Ayni ülkede, gecesini gündüzüne katarak salgını önleyen ve hastaları yaşamlarına kavuşturan sağlık çalışanları yerine, bazı siyasilerin, avcı gibi gerim gerim gerindiğine tanık oluyoruz. Hataları silen silgi ne kadar çok kullanılırsa o kadar azalır. Bizimkilerin silgisi bitti ve silginin oturduğu demir kısmı kaldı.

Sn. Serdinç Maypa, YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın devletin bakanlıkları için ‘Kıytırık’ demesinin, bu Ada’ya has bir şey olabileceğini dile getirdin. Arıklı’nın kıytırık dediği ve değersiz ve bayağı olarak nitelendirdiği, kıytırık bakanlıklar için siyasette mücadele ettiğini belirttin. Sevgili Serdinç, kedinin, erişemediği ciğere mundar dediği gibi sayın Arıklı da koltuğa kıytırık demiş olabilir. Ama siz onun böyle söylediğime bakmayın. İnan istemem ama yan cebime koyun diye iç geçirdiğini tahmin ederim. Düne kadar, bu Azrail, bende çırağıyım. Birçok partinin canını alıp onları tarihin siyasi çöplüğüne göndereceğim derken parti içinde bazılarının yaptığı hata oy ile dolu kafaları, sanırım boş hayallere dönüştürüyor.

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, başkanlığını yaptığınız, Herdaim Dostlar grubu ile Yeniboğaziçi Halk Plajında, denizlerin temiz tutulması ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Etkinliğe “Denizler mavi kalsın, plajına sahip çık” grubu da katılarak etkinliğinize destek verdi. Denizler ve okyanusların, yeryüzünün yaklaşık yüzde yetmişini kapladığını, ve soluduğumuz oksijenin yarısını karşılarken, bir milyardan fazla insana geçim ve gıda sağladığını belirttiniz. Sn. Şentuğ, ünlü düşünür Voltaire, her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur demişti. Ama çevreye, nesli yok olmaya yüz tutmuş endemik bitkilere, canlılara ve tarihi eserlere yönelik yapmış olduklarınız sonrasında suçunuzun kalıp kalmadığını araştırdım. Ancak, Diyojen elinde feneri ile aradığını bulamadığı gibi bende sizin yapmadığınız iyilikten kalan suçlarınızı bulamadım.

Sn. Huriye Nurten Asya, çevrecilere duyurulur başlıklı sosyal medyadaki paylaşımınızda, Yeşilırmak/Limindi sahil şeridinde yapılmakta olan bir balıkçı limanı için, yürüyüş yolu ile orkide ve mergizler bölgesinin tarumar edildiğini fotoğraflar ile dile getirdiniz. Ayrıca bölgedeki doğal dokunun yanısıra tarihi mağaraların da umursamazlık nedeniyle zarar gördüğünü belirttiniz. Sn. Asya, cennet olarak nitelendirilen bir yerin cehenneme nasıl dönüştürülebileceği sorulursa, KKTC’yi örnek olarak gösterebiliriz. Yapılanlar çevreye yönelik bir ihanettir. İhanetin nedeni olmaz, bedeli olur. Ve bu bedel sanırım bize misli ile ödettirilecektir.

Sn. Besim Tibuk, günümüzün vebası olan Covit 19 ile ilgili, pandemi hastanesi olarak kullanılması için otelinizi, bir yıllığına devlete kira bedelsiz vermeyi önerdiniz. Vallahi bu öneriniz gözlerimizi yaşarttı. Ancak bizim dedikoducu minik kuşlar, bu otelin sizin olmadığını ve devlete ait olduğunu geçtik, devlete de 7 Milyon Störling borcunuz olduğunu söylüyor. Devlete ait olan ve kira borcu olan oteli bir yıllığına devlete sunmak, sanırım büyük bir lütuftur. Vallahi bu lütuf sonrasında, ört ki ölem dedim ama ölemedim. Sn. Tibuk, bizim buralarda buna, gaz maskesiyle gül koklamayın yeğenim derler. Çünkü koklayacağınız gaz çalışanların işten durdurulması ile ilgili geçmişi, Özel Jet ile gelip kumar oynayanları ve son olarak testi pozitif çıkan müşterinizin, odadan çıkıp kumar oynayarak 5 otel çalışanına korona virüs bulaştırmasını unutturmaz.

Sn. Plümer Osman, bazı sağlık sorunları nedeniyle, Girne Akçiçek Hastanesinde tedavi gördüğünüzü öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. Kanuni Sultan Süleyman’ın söylediği gibi olmaya cihanda bir nefes sıhhat sözünden hareketle, tez zamanda eski sağlığınıza dönmenizi gönülden istiyoruz. Sevgili dost, bazı kamburların aksine, dik duruşundan taviz vermeyen sen ve senin gibi insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Tez zamanda aramıza dönmeniz için dualardan bir demet, elinizi çabuk tutun ve aramıza dönünlerden bir buketi vatandaşlar tarafından size sunuluyor. Hayat, ölümle kumar oynama sanatıysa, bu oyunda, Kare As’ı bulan senin gibilerin sırtını böyle abudik gubudik şeyler yere getiremez. Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaksa, yine adamlık, senin gibi, ülkesini ve ülke insanını çok sevmektir.

Sn. Adem Sadrazam, toprağı olmayanlar toprak sahibi yapılırken, 1963 göçmeni olan fakat malı mülkü olanlara hiçbir hak tanınmadı dedin. Atadan, dededen kalma özel mülkler de insanların ellerinden alınarak askeri bölgeler yaratıldı. Sözde refah denilerek, ellere tutuşturulan ve adlarına eşdeğer puanı dedikleri kağıt parçaları 46 yıldır hiçbir değer arz etmiyor dedin. Sevgili Adem, bizler halk olarak bu yapılanlar sonrasında belki ölmedik. Ama sinir ve öfkeden yaşadık mı? Sanırım O da belli değil. Bunlar boğazımızda hıçkırık gibidirler. Ne yutkunsak, ne öksürsek nede tıksırsak bir türlü kurtulamıyoruz.

Sn. Şener İzmen, Faize Özdemirciler’in makalesinden bir alıntı yaparak Güneyden kuzeye geçenlere ' yeni' köyler verdiniz, onlar başkalarının evleri için birbirlerini yerken, alelacele Türkiye'den göçmenler getirtildi, onları da yerleştirdiniz, helâl ganimet toprakları cömertçe dağıttınız. Türkiye'deki sigara markalarından köylere 'yeni' isimler bile verdiniz. Bitmedi yağma hasanın böreği hâlâ sürüyor dedin. Sevgili Şener, uzmanlar kadınlara, baktınız tecavüzcünüze karşı koyamıyorsunuz, tecavüzü akışına bırakınız ve keyif almaya bakınız derler. Bazı siyasilerimiz, herhalde bu sözü kendilerine ilke edinmiş olacaklar ki, keyif sürme işlemini hala sürdürüyorlar. Vallahi bizim bazı siyasilerimiz, bizlere şükretmeyi; bazıları ise küfretmeyi öğretti. Bu nedenle,.bazılarının geçmişine küfürlü hicaz faslından beste, bazılarının ise geleceklerine santurlu küfürlü güfte yapıyoruz.

Sn. Ahmet Latif, elinizden alınıp el konulan tankerler ile Geçitkale ovasında çıkan yangına, bahçe ve çöplükte çıkan yangınlara, ağıl yanında yanan balaların yanmasına ve içi beyaz eşya dolan koneyner yangınına bu nedenle belediye olarak müdahale edemediğinizi belirttiniz. Ve bu yangınlara müdahale edemediğimizden dolayı sizlerde kına yakın dediniz. Ah be Başkan, bazıları insana şükretmeyi; bazıları ise küfretmeyi öğretir. Delikanlılık insanın belinde taşıdığı silah değil, bedeninde taşıdığı yürektedir. Bu nedenle, sen yüreğindeki doğrularınla yaşamaya devam et.

Günün Fıkrası

Ekipmana sahipsiniz

Bir çift , gol kıyısına tatile gider..

Golde bazı bölümlerde balık avlamak yasaktır.

Koca yasak olmayan bölümlerde avlanarak, kadın da kitap okuyarak günlerin geçirmektedirler. Derken bir gün adam balık avlamaktan gelir ve öğleden sonra kestirmek üzere odasına çekilir. Kadının canı sıkılır ve botla gölde bir gezinti yapmaya karar verir. Bu gezinti umduğu gibi gitmez ve botun hâkimiyetini yitirir. Bot göl üzerinde serbestçe dolaşmaya başlar. Kadın da yapacak bir şey olmadığı için çıkarıp kitabını okumaya başlar. Derken devriyeye çıkmış olan şerif kadını görür ve yanına yanaşır..

"Hanfendi burada ne yapıyorsunuz?"

"Görmüyormusunuz kitap okuyorum."

"Ama bu bölgede balık avlamak yasaktır."

"Zaten ben de balık avlamıyorum"

"Ama gerekli bütün ekipmana sahipsiniz, sanırım sizi karakola götürüp ceza kesmem gerekiyor."

"Eğer böyle bir şey yaparsanız ben de bana tecavüz ettiğinizi söylerim."

"Size dokunmadım bile..!!"

"Ama gerekli tüm ekipmana sahipsiniz, değil mi?"

