Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, sizi koltuktan alaşağı etmek için uğraş veren aklıevvellerin hatalı stratejileri, sizi ikinci kez koltuğa daha çok yakınlaştırıyor. özel harekatçıların tehditleri, sosyal medya bülbüllerinin detone oldukları ve bülbül yerine baykuş ve Garga sesi çıkartmaları istemeden hedefe ulaşmanızı sağlıyor. Gezici’nin, anket için sıngılıyı sıyırıp, eski saraya gandil astığı ve ipi kim göğüsleyecek dediği noktada, finişe sizin yakın olduğunuzu duyurdu. Vallahi ne bileyim ama Ekim ayına kadar 2 tehdit, sosyal medyada 25 küfür, Türkiye’den, size yönelik 8 salvo atışı yapılırsa, inanın belkide ipi ilk turdan göğüsleme şansını yakalarsınız. Ahmakların iyisi, akıllıların şansıdır.

**

Sn. Ersin Tatar, bir fotoğraftaki mankete yönelik göz kaymasını ve sütünları incelemenizi geçtik. Üçüncü sıraya düştü. Bu gidişle son sıralarda yer bulur diyenlere Gezici’nin anketi sonrasında badi parmağınız yerine orta parmağınızı kaşıyarak selam verdiniz. Gezinin anketi, Akıncı ile aranızdaki boy farkının 1.90 boyundaki birisi ile 1.55 boyundaki birisi arasındaki boy farkı olmadığını göstertti. 1.90 ile 1.87 boy farkı ise mini minnacık bir farktır dedi. Sn. Tatar, insan sevginiz, gittiğiniz yola inanıp, attığınız adımlardan korkmamanız sizin için bitti diyenleri yanılttı. Vuranların açtığı yarayı görenlerin, tuzluğu kapıp gelmelerine aldırmadınız. Yılmadınız. Ve seçilme umudunu da yeniden kaptınız.

**

Sn. Tufan Erhürman, Eziç Restoran’da düzenlemiş olduğunuz basın toplantısında, enerji bataryalarınızın full çektiğini gözlemledik. Enerji dolu bataryanız ile bitmek tükenmek bilmeyen enerjiniz ile herkesi şaşırttınız. Sürekli full gösteren pillerinizin ibresi, basın mensuplarının, yahu bu performansı sağlayan enerjiyi acaba, Tufan Hoca, bazı futbolcular gibi doping kullanarak mı sağladı diye düşünmeden edemedi. Tufan hocam, uçak yakıtı kullanan ‘Ferrari’ gibiydiniz. Ama Gezici anketi, Ferrari’nin motoruna şeker, benzin deposuna lambasuyu dökerken, lastiklerinin altına da patlamaları için çivi koydu. Tufan hocam, söz konusu dümeni çevirmek olunca, bazı insanlar hep kaptan olurlar. Sonuçta gökkuşağı gibi renkten renge giren kaptanların, son durakları salim liman yerine mercan kayalıklarının üstü olur.

**

Sn. Cafer Gürcafer, müteahitler olarak araçlarınız ile Lefkoşa kazan sizlerde içinde kepçe oldunuz. Son model arabalarınız park edildikleri yerde göz kamaştırırken, inşaat araçlarınızda, halkta yarattıkları sıkıntı nedeniyle, geçmişinize nihavent makamında beste, geleceğinize de suzinak makamından güfte yaptırttı. İmar planı ile ilgili olarak haklarımız gaspedildi diyerek yollara döküldünüz. Tamam, sizdeki hak olabilir. Ama bizimkisi de soğan kabuğu değil. Önüne gelenin yolları kapattığı bir ülkede son olarak sizlerde, 42 derece sıcakta halka çin işkencesi çektirdiniz. Oluşan uzun araba kuyruğunda insanların bir yerlerinden ter damlaya damlaya akarken, değişik makamlardan oluşan beste ve güftelerde sizlere armağan edildi. Adalet diye çıktığınız yollarda, kaş yapayım derken çıkarttığınız göz nedeniyle, Adalet ablaya kalp krizi geçirttiniz. Hak dediğiniz noktada Hakkı dayıyı öfkeden yoğun bakıma kaldırdınız. Adil amcayı sormayın o şuanda hocanın rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusuna cevap vermeye çalışanların önünde son yolculuğuna uğurlanmayı bekliyor. Haaaa bu arada deniz sahillerine, kumsallara yaptıklarınızı gören Vicdan abla, rahmetli oldu. Son sözü ise endamları yetmedi, insaf şart be şekerim oldu.

**

Sn. Hemşireler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, pandemi, koronavirüs veya Covit 19 adı ne haspa ise, gündeme gelince sizler kolları sıvayarak gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. İnsan sağlığı ve yaşamı bizim önceliğimizdir diyerek, ailenizi ve çocuklarınızı bile ihmal ediyorsunuz. Kendi sağlığınızdan önce halkın sağlığına önem veriyorsunuz. Ancak, dikkat denince ‘Dikili Taş’ altında, tırnak kontrolü için hizaya geçen 7 renge sahip gökkuşağı bölüğünün, ‘Emir Eri’ takımımız, ne hal ise tehlike azalınca gözlerindeki kapkara gözlükler ile okudukları eğilde gulle geçsin kitabından başını kaldırıp sizi görmüyor. Ocak, Şubat ayı ek mesailerini, sizlere unutturmaya çalışıyorlar. Çorbayı yapıp, hadde, soğumadan, sıcak, sıcak için diyerek elinize çatal tutturanlara, yakında Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreteceksiniz. Ve o noktada, size gönülden destek veren halk ile El’in değil, beyin yaman olduğunu göstereceksiniz.

**

Sn. Ahmet Savaşan, ikide bir bozuldum, bozuluyorum nidalarının yükseldiği UBP- HP koalisyon hükümeti ile ilgili olarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi sıffatıyle yapmış olduğunuz açıklamada, işin lezetti kaçtı dediniz. Yaşananlar ne siyasal etik nede temayüllere uyuyor derken, fasulyenin bırakın dibinin tutmasını, tencere de yandı imasında bulundunuz. Sn. Savaşan, yaşananları görmek istemeyen göze ışık, dibi tutan fasulye ile yanan tencerenin kokusunu, koku alma duyusunu yitiren burun ve tatsız tuzsuz, lezzeti kaçan yemeğin tadını alamayan dil ne yapsın? Vallahi bu acemi aşıklara değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, bu aşk için makine stop, no pata pat sir derim.

**

Sn. Besim Tibuk, geçtiğimiz gün şahsınıza gönderdiğim mesajda, devlete 7 milyon Stg. Borcunuz olduğunu yazmıştım. Sevgili dostum Serdinç Maypa beni uyararak, abi Besim beyin Mare Monte otel ile ilgili devletten 4 milyon civarında alacağı var diyerek uyardı. Ayrıca pandemi oteli yapılsın diye devlete bir yıllığına ücretsiz verme teklifi yaptığınız otelinde şahsınızın olduğunu söyledi. Sn. Tibuk, Sratosferde dolaşan bazı üst düzey kişilerden alınan böylesi bilgiler sonrasında, güven duygusu yükseklerde gezindiği için lades olabiliyoruz. Vallahi bazıları sizin gemileri yaktığını sanırken, siz onların güven limanlarını yerle bir ettiniz. Ateş olup sizi yakacaklarını sanırlarken ancak sigaranızı yakabildiler.

**

Sn. Sıla Usar İncirli, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) covid pandemisini, şimdiye kadar karşılaşılan en ciddi küresel ve acil sağlık sorunu olarak tanımladığını kaydettiniz. Ve KKTC’nin bu konuda gereken hazırlığı yapmadığınızı söylediniz. Bunun dışında bir kitin 80 TL’ye ülkeye gelmesinden sonra neye göre insanlara 300 TL’ye test yapıldığını sordunuz. Hekimlerin, hemşirelerin ve hastaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin pandemi hastanesi olmasını istemediğini “haykırdığını” ancak “bu feryadı” hükümetin işitip işitmediğini sordunuz. Sn. İncirli, hükümet o sıralar yakaladıklarını, gerek kit gerekse diğer gelirleri ile ilgili öpmeye, kaçanları da yakalayarak öpmeye odaklandığı için feryadı duymadı. Halkın, yapılacağı söylenen erken seçim ile ilgili olarak bunlara sandıkta yapacaklarını ‘Şeytan’a anlattım. O bile yahu bu kadarını yapmayın. Günahtır dedi.

**

Sn. Fethi Günalp sosyal medyadaki paylaşımınızda, on gün önce "8" TL. olan elmanın kilosu bugün on sekiz TL. oldu dediniz. Ve bunu başaran tüccarı, Maliye Bakanı yapın, devletin gelirlerini ikiye katlasın ifadesinde bulundunz. Fethi gardaş, köpeksiz köyde birilerinin değneksiz dolaşması artık yadırganmaz. Denetimin sınıfta kaldığı, kontrolün de okuldan kovulduğu bir yerde, ayaklar baş, başlar ayak görevi yaparsa on sekizler yarın yirmi sekizde olur. Ne mutlu Türküm yerine artık buralarda ne mutlu kazıklayanım sözü geçerlidir. Her markete gidip alış veriş yaptığımda, her gece, küfürlü hicaz faslından şarkılar ile geçmişlerine, santurlu küfürlü seyah makamında da geleceklerine yolculuk yaparım.

**

Sn. Nidai Güngördü, son zamanlarda kolları sıvadığınız ve birçok yolun asfaltlama işlerini yaptıklarınız söyleniyor. Örneğin Püsküllü bölgesinde, Malazgirt Sokak ve Cuma Cemiloğlu Sokak, Doğanköy’de Zeytinli Sokak, Bağ Sokak ve Narlı Sokak, Beylerbeyi’nde Çiçekli Bayır Sokak’ta asfalt serim ve yamalama çalışmalarının tamamlandığını öğrendik. Bu asfaltlama çalışmalarında yaklaşık olarak, 1100 ton asfalt döküldüğü ve bayram sonrasında da kentin çeşitli yerlerinde asfaltlama çalışmalarının devam edeceği söylendi. Sn. Güngördü, aynası yaptığı iştir kişinin lafa bakılmaz. Nasıl ki, yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır geliyorsa, çalışkan bir başkanında yaptıkları, bazılarının yüreklerine ağır gelir. Yola devam.

**

Sn. Ahmet Benli, belediyede görev yapan bir personelin, 20 Temmuz’da döndüğü İstanbul seyahati sonrasında ilk yapılan testinin negatif, ikinci testin ise pozitif çıktığını açıkladınız. Ve tedbir olarak, belediye çalışanını 12 Temmuz’da idari izne çıkartarak, bugüne kadar da ‘idari izinli’ olduğunu ve bu süreçte belediye de görev yapmadığını belirttiniz. Sn. Benli, koronavirüse herkes yakalanabilir. Virüse yakalananlar cüzzamlı değil. Tedbir alınarak tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturulma olanağı var. Ancak bizde herkesin bu virüse yakalanabileceği düşünülmeden, vurun abalıya moduna geçilir. Bazı düşünme yeteneğini kaybedenler, Beldiye çalışanı üzerinden eşeğini dövemeyen semerini döver misali semeri dövmeye kalkışabilirler. Başkan, varsa bu tipler ile boşuna uğraşmayın. Çünkü deliler tedavi edilebilir. Ama salaklar asla.

**

Sn. Ersan Uluçhan sosyal medyadaki paylaşımınızda, son günlerde marketlerdeki kişisel bakım ürünlerinin (diş macunu, traş malzemeleri, krem vb) fiyatlarının, resmen katlanarak uçtuğunu dile getirdiniz. Ve birkaç aydır malum nedenlerden dolayı, bu ihtiyaçların, Güney Kıbrıs’tan, karşılanamadığı için krizi fırsata çevirdiler diyorsunuz. Bu duruma katkısı olan herkesi bir vatandaş olarak şiddetle kınıyorum ifadesinde bulundunuz. Sn. Uluçhan, bazıları at binenin kılıç kuşananındır sözünü başka bir yerlerinden anladılar. Bu nedele de gün bizim günümüzdür. Koman vurun abalıya diyerek, atlarını nallayarak ceplerimize hücum ettiler. Bugün dalımızı kıranların, yarın ağacını kökünden sökeceğimiz unutulmasın.

**

Sn. Cenk Ozdağ sosyal medyadaki paylaşımında, 1 Ağustos günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 44. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 62 yılı, Kıbrıs'ın fethinin 449. yılı, Hükümette yaşanan 39. krizin 4. günü ve Ortakların Hükümete devam kararı almasının 1. Günüdür dedin. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun derken bu günlerin törenlerle kutlanacağı ifadesinde bulundun. Sevgili Cenk, törenlerle kutlama günlerinden sonra, sanırım Anma törenleri başlayacak. Ekimde Cumhurbaşkanlığını kaybedenler için kalacakları sandıkların başında, Mevlidi Şerif okunarak, son yolculuğa uğurlanma töreni. Ocak 2021’de yapılacak olan erken seçimde, tarihin siyasi çöplüğüne gönderilecekler için ‘Rahmetliyi nasıl bilirdiniz’ anma törenleri gerçekleştirilecek. Vallahi bu dakikada bazı tilkiler dönmesin diye kümesi ateşe verenler olacağım. Net. Herkes keyfine baksın. Nokta.

**

Sn. Osman Yıldızev, Piyangolar Birimi tarafından satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu bir vatandaşın bayram öncesi yüzünü güldürürken, ona kahkahalar attırttı. Vatandaş, 5 TL. Ödeyerek aldığı kazı kazan tombala şanş oyunundan 200 bin TL kazanırken, 600 bin TL’lik çekilişin de 8 Ağustos tarihinde yapılacağını öğrendik. Sn. Yıldızev, müdürlüğünü yaptığınız piyangolar biriminin başına geçtiğinizden bugüne dek, devlet piyangolarının kazandırdıkları sonrasında halkın gönlünde bir yıldız gibi parladığını ve kapsama alanından hiç çıkmadığını gözlemliyoruz. Kızlar ‘Beyaz Yatlı’ prenslerini beklerken, halkta düşük bir bedel ile aldığı biletin kazandıracağı ikramiyeyi bekliyor.

***

Günün Fıkrası

ABD Başkanı ve öğrenciler

George Bush bir ilkokulu ziyaret eder. Çocuklara:- Sorusu olan var mı? Der. Ve küçük Bop sözü alır. Benim üç sorum olacak: 1- Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl oldu da Başkan oldunuz?

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hiçbir neden yokken neden Irak'a saldırdınız?

Aniden zil çalar ve çocuklar teneffüsse çıkarlar.

Çocuklar geri döndüğünde bu sefer sözü küçük Tom alır. Benim beş sorum olacak:

1.Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl seçildiniz

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldırmak istiyorsunuz?

4- Bugün neden zil 30 dakika erken çaldı?

5- Bop nerede?

Günün Sözü

Günün Fotosu