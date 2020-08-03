Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, bizim Minik Kuşlar, bayram günleri boyunca Salamis Otel’in bungalovlarında tatil yaptığınızı söyledi. Bu süre içerisinde, değerli eşiniz ile yürüyüş yaptığınız kumsalda, halkın önünüzü keserek sizin ile konuşmak için can attığını, öğleden sonra ise gittiğiniz köylerde, yine köy halkının sizi sevgi gösterilerinde bulunduğunu dile getirdi. Korumasız olarak yaptığınız tatil ile ilgili olarak yapılan yorumlarda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu ile dolaşırken sizin eşiniz ile korumasız olarak dolaşmanızı, halkın size olan sevgisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı. Sn. Akıncı, bazı şeylerin tekrarı yoktur. Hayat gibi. Sevgi gibi. Ömür gibi. Ve sizin kimseye eyvallah demediğiniz dik duruşunuz gibi.

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Sn Derviş Eroğlu, kızınız Resmiye Canaltay’ın, iki defa bakanlığı barradan dönmesine fena içerlediğiniz söyleniyor. Turizm Bakanlığının bakan odasının anahtarı eline verilen Resmiye hanımın, bakanlığa giderken kapı kilidinin değiştirilmesi sonrasında gün ola harman ola dediğiniz öne sürülüyor. Yakında elmi yaman, yoksa yılların beyi Eroğlu’mu yaman görecekler dediğiniz iddia ediliyor. Vallahi ne diyelim. Sizler Mağusa hısarlarında pirili oynadınız. Bir pirili için göz yaşı döktünüz. Neron Roma’yı yakmış, biz o pirili için partiyi yakarız düşüncesinde olduğunuz söyleniyor. Neyse kolay gelsin.

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Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’den eninde sonunda para gelecek. Ama gelen yardım doğru şekilde kullanılmalı ve özel sektöre aktarılmalı dediniz. Gelen yardım, memura aktarılırsa delikli kovaya aktarılmış gibi olacak. Gelen parayı da kullanmayı beceremediler. Hükümet program ve plan işinde sınıfta kaldı ve halkı daha da zor günler bekliyor ifadesinde bulundunuz. Sn. Erhürman, krizler ile anamıza darbuka, mazbata ve faizler ile babamıza ‘Cura’ çaldıran hükümetin, yağdırdığı yağmur sonrasında sanırım ıslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz. Mantık eğitimi aImayanIar geçerIiIiği oImayan sonuçIar çıkarmaya eğiIimIidirIer. Dünya ülkelerinin başına Adriana Lima gibiler düşerken bizim başımıza da ne yapalım böyleleri düşüyor.

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Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi halk plajına giden vatandaş, plajda görev yapan belediye çalışanlarının, bazı uygulamalarının yanlış olduğunu belirtiyor. Parasını ödedikleri ve havlularını koydukları şezlong üzerinden havlularını orada çalışanlarca alındığı ve şezlong ile ilgili olarak ikinci bir ücret istedikleri öne sürülüyor. Yapılan itirazlara ise öğlene kadar bir ücret öğleden sonra ikinci bir ücret ödemeniz gerekiyor denildiği söyleniyor. Aliye teyze, belediyeler halka hizmet için var. Halkın cebini boşaltmak için değil diyor.

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Sn. Cenk Özdağ sosyal medyadaki paylaşımda ilişki durumunu güncellediğini ve klima ile ilişki yaşamaya başladığını dile getirdin. Sevgili Cenk klima ile bu sıcaklarda başlayan ilişki ohh ohşş diye başlar, 9 ay yerine bir ay sonra Kıb-Tek isimli nur topu gibi bir evlat doğar. Ohhh yerine auvvv diye sayıklamalar başlar.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, ikinci evliliğiniz hayırlara vesile olsun. Kiranızda olan Onur Kamping alanındaki karavanları çıkartma teşebbüsünde bulunduktan sonra gazetelerde ve sosyal medyadaki şovunuz mükemmeldi. Koronavirüs nedeniyle, tatile gidemeyen, otellere uğrayamayan ve soluğu karavanlarda alan insanları bu dönemde kapı dışarı etmeniz gerçekten bir belediye başkanına takılacak bir rozet olarak görüldü. Karavanları şutlamak bahane, onur kamping alanını bir yerlere adres olarak göstertmek şahane,

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Sn. Eralp Şerifoğlu, Bayram alışverişin de, Kasaptan yarım kilo et alabilen Babaları da gördü ya bu gözler dedin. Hocam, 3 ayda 1500 TL yardım yapacağız deyip onu bile alamayanların ondan daha azını aldıklarını ve hiç alamayanlarını da gördük. İkinci partide 1500 TL daha verilecek denildi ama birinci partiyi alamayanlar, ikincisini nasıl alacak diye hiç sorulmadı. İşkembe-i Kibradan sallamak beleş, cek ve caklar ile göndermeler daha da beleş. Hocam, birçok konuda Adalet diyerek nutuk sallayanların sol gösterip sağ vurmalarına kızan adalet abla, onu bile çığrından çıkarttıkları için iskemleciğini kapı önüne koyarak şimdi müşteri bekliyor.

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Sn. Ahmet Dargın, Kıb-Tek’in Genel Müdürlüğü koltuğunu altınızdan çekmek için birileri atını nalladı ve peşinize düştü. Müşavir konumundaki eski müdürü o koltuğa getirmek için kollar sıvanırken, harekat polisteki dosyalar duvarına çarparak kaportanın darmadağın olmasına neden oldu. Kurum içerisinde bir başka arkadaş için çaba sarf edilirken o mesele de geldi yıl barajında boğuldu. Ne hal ise Kıb-Tek’te hakkında şaibe olmayan sizin gibi birisi OUT yapılmak, bol bol şaibeli dosyaları olanlarda IN yapılmak isteniyor. Bazıları asgari ücret gibidir. Dürüstlük ve doğruluk nedeniyle yalnız sizin ile değil, hiç kimse ile geçinemiyor. Ben bunlara küfür etmiyorum. Yalnız bir yerlerim ile katıla katıla gülüyorum.

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Sn. Bülent Dizdarlı, duyarlı bir doktor olarak, pandemi ile ilgili söylediklerin bir bir oluyor. Pandemi hastanesinin yanısıra, sağlık alt yapımızı iyileştirilmesi gerektiğini sürekli olarak gündeme taşırken, Hükümeti yağlama ve grasolama uzmanları, seni komlo teori uzmanı, ve felaket tellalı olarak nitelendirdi. Ancak Bakan Koca’nın açıkladığı, 2 Ağustos tablosuna göre Türkiye'deki salgının zirve yaptığı gözlemlendi. Bakan Koca, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybettiği, can kaybının ise 5 bin 728’e yükseldiğini ayrıca bir günde de 987 pozitif vakaya raslandığını belirtti. 232 bin 856'ya yükselen vaka sayısı ile ilgili olarak bakan Koca durumun kaygı verici olduğunu belirtti. Denetimsizlik sonrasında buralarda da durumun hiçte iç acıcı olmadığı gözlemlenirken, Kısadan hisse senin dediğin noktaya geliyoruz. Doktorum, ana biçen, meme kesen ve İstanbul’un meşhur kabadayısı Tuzsuz deli Bekir gibi bangır bangır gelen koronavirüs kuzucuğuna önlem yerine siz tedbir diyen doktor ve sağlık çalışanlarına zılgıt çekseniz yandı gülüm keten helva.

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Sn. Mehmet Saydam, yapmış olduğunuz ekonomi yorumunda, Ağustos’tan sonra dövizin de rolüyle gerçek ekonomik kriz başlayacak. Yani “bildiğiniz iflaslar başlayacak dediniz. Hoş mu bu söylediğim? Hayır ama hali hazırda hükümetin kısa-orta-uzun vadeli hiçbir yapısal reforma gittiği yok. Hiçbir destek verdiği de yok” ifadesinde bulundunuz. Sn. Saydam, 1991 yılından beridir çeşitli nedenlerle yaşanan krize bu yıl pandemi krizi de etkilendi. Bugüne kadar yaşanan krizin açtığı yaralara tuzluğu kapıp gelenlerden herhalde bukez merhemi kapıp gelmesini beklemezdik. Kırılan ve bin parçaya bölünen umutlarımızı hangi plastik cerrah platin ile birleştirecek dersin? Hizmet için geldik ve refah seviyesini yükselttik narası atanların, Milletin ekonomik krizler karşısında 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamamasına karşın, şov dünyasında Ferarri ile gitmeleri, sinirlerimizin kilidi ile oynamalarına neden oluyor.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye Başkanı olarak Kumyalı Balıkçı Barınağı’nın Güngör Çöplüğüne dönüştüğünü gözlemledik. Barınağın bize verilmesini istedim, teklifim olumlu karşılandı dediniz. ancak daha ileri gidilmediği için bu çirkin manzara ortaya çıktı dediniz. Ve Bu alan belediyenin yetki alanında olmadığı için Mehmetçik Belediyesi bu bölgede gereken bakım ve düzenlemeleri yapamamaktadır ifadesinde bulundunuz. Allah Allah, hem burası bize verildi bizim dersiniz, hemde yetkimiz yok dersiniz. Tam ört ki ölem modundayız. Sn. Sarıçizmeli, size verilen barınağın çöpünü temizlemek için ya bizler Lefkoşa’dan oralara gideceğiz, yada çevre konusunda duyarlı olan Herdaim Dostlara ricada bulunarak barınağı temizleteceğiz. Barınak için AB’nin 655 bin Euroluk yatırımının buhar olmasına mı? yoksa, ana görevi çevrenin temizliği ve çölerden arındırılması olan belediyenin yapamadım ama diyerek ağlamasına mı üzülelim.

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Sn. Ali Yeltekin Hür İş Federasyonu Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ülkede umut ve ümidin kalmadığını ve ülkede yaşayan her insanın sorunlarla, endişelerle karşı karşıya olduğunu, her gün birkaç esnafın kepenk indirdiğini belirttiniz. Euro 8 TL’yi, Sterlin’in 9 TL’ye geldiği, buna karşın ülkenin hükmet kurma ve bozma ile meşgul edildiğini dile getirdiniz. Sn. Yeltekin, Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek ve üç kuruşluk koltuk menfaati için ülkesini yangın yerine çevirmeyen siyasiler kalitelidir. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Salih Boran sosyal medyadaki paylaşımında, Covid 19 namıdiğer koronavirüs ile ilgili olarak, okulları kapatacak kadar tehlikeli, Camileri kapatacak kadar sakıncalı,Turizmi açacak kadar zararsız bir virüs dedin. Sevgili Salih, mübarek, tabiki okulları için tehlikeli camiler için sakıncalıdır. Çünkü pan zehiri yoktur. Ancak Turizmde bu belanın pan zehiri kumarhanelerdir. Korona girecek, para olarak bir yerden çıkacak. KKTC Okyanusundaki balıkları kumarhane sahiplerinin tutması gerçekten çok keyifli. Bunları gördükçe bir daha dünyaya gelsem cilalı taş devrinden bu tarafa geçmezdim. İş yok, para derdi yok, gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.

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Günün Fıkrası

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.

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