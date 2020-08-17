Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, açıklamanızda, bu virüsün bize geldiği falan yok. Bu kadar abartı ne? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz dediniz. Doğru bu virüs bize gelmedi. Biz onu zorla, ite kaka, çeke çeke getirdik. Onun bir suçu yok ki. Garibim bizi kırmayınca, ilk günlerin hatırına, hoşbulduk diyerek, 45 günde bize, 102 vaka yaşattı. Yerel ama import Sporadik vaka, yani virüsü kimden aldığı, yani temaaslısı belli olmayan bir başka deyişle, bir zincirin devamı olarak değil, tek başına saptanan hasta devri ile de merak etmeyin, yeter ki siz iseyin, bunu yüzde beş yüz artıracağım. No problem dedi. Sn. Tatar, pandemi döneminde, başardık, bitti, koronanın sırtını yere serdik denilerek halk olarak, Mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal verdiler. Bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolunuz açık olsun dediler. Hatçe Teyze, biz ölmeyi çoktan göze aldık da, zamanı gelince yanımızda kimleri götüreceğiz onu düşünüyoruz diyor.

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Sn. Ali Murat Başçeri, seçim yaklaştıkça maşallah kış uykusundan uyanırcasına harekete geçtiniz. Üzerinizdeki uyku mahmurluğunu attığınızı gözlemliyoruz. Sıcaklar veya yaz uykusu nedeniyle çıkmadığınız ikametgahınızdan sürekli olarak yollara revan olduğunuz söyleniyor. Yemek davetlerinin yanısıra, Belediye başkanı ziyareti, karavan alanı incelemesi derken şimdi de UBP’de söz verildikten sonra bakan yapılmayan küskünleri barıştırma girişimleriniz dikkat çekiyor.. Kadife Kale ve Beyaz Evler gibi yüksek yerlerde, yüksek yerlerde verdiğiniz yemekler sanırım iyi gidiyor. Küskünlere, nasıl küsbe yedirdiğinizi, barışma moduna soktuğunuz çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Sahi bu arada yakında Muhtar, Muhtar azaları ve destebanların seçimleri de olacak. Acaba belirlenen isimler varmı? Varsa bir zahmet bize yazın. Belirlediğiniz isimler için vereceğiniz yemekleri gündeme yaşırız. Bu konuda sizi kırmayız. Bir tikcik de onlara atarız olur biter. Ayşaba, yarışmaya gönlü olsa bile bir katırın bir yerlerine şap soksanız, yine de bir yarış atı ile yarışamaz ve onu geçemez diyor. Acaba ne demek istedi. Ben pek birşey anlayamadım. Anlayan bana da anlatsın.

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Sn. Erhan Arıklı, BRT’de katıldığınız bir televizyon programında, KKTC’de yaşanan bazı olaylara değinerek,Türkiye’nin geçmişte yaşanan bazı olaylara, müdahil olduğunu şimdi de Türkiye’nin bazı hayati menfaatleri söz konusu olduğu zaman çalışmalar yapacağını bir başka deyişle içişlerimize karışacağını dile getirdiniz. Ve Mustafa Akıncı’yı, Türkiye’nin istemediğini ima ederek, Akıncı seçilirse ciddi kriz olur dediniz. Sn. Arıklı, Türkiye kökenlisiniz tamam. Ama KKTC vatandaşısınız. Kısacası menfaatlerini korumakla yükümlü olduğunuz bir ülkeninde bir milletvekili ve önemli bir partisinin de başkanısınız. Türkiye’nin menfaatleri tabiki korunsun. Da, KKTC vatandaşları olarak bizlerin menfaatleri ne olacak. Bizim menfaatlerimizi kim koruyacak onu da söylermisiniz? Akıncı seçilirse kriz olur dediniz. Vallahi bende bizim köyün destebanı Hacı Mutallip Efendiye gıcık oluyorum. Acaba bir zahmet rica etseniz, onun yerine de bir aday gösterebilirler mi? Yemekler ve toplantılar yaparak onun seçilmesini de önleyebilirler. Malum seçilmesi halinde bende de desteban krizi başlayabilir de.

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Sn. Biray Hamzaoğlu, Türkcell’in Milletvekillerine yaptığı kıyak bağışlamaya cevap nitelindeki mesajınızda, bizim telefonlara fatura katkısı meclis ödeneklerindendir. Ve bütçede yeri vardır. Hiçbir GSM operatörü bize kıyak geçmiyor. Kendi tarifelerimize meclis 250 TL. katkı yapıyor. Faturanın geriye kalanını isekendimiz ödüyoruz. Devlet üst bürokratlarına aynı katkıyı yapmaktadır. Örtülü ödenekten ne haber dediniz. Sn. Hamzaoğlu, sanırım örtülü ve örtüsüzler üstekiler için, altakiler için de orta parmak şov uygulanıyor. Upsdear dediğimiz üsttekiler sınıfında yer alan, partilere dolgun katkı ödeneği, Milletvekillerine dolgun maaş ve bakan ve üst düzey yöneticilerine makam arabalarının arka koltukları, downsdear dediğimiz alttakiler içinde zeytin yağına bulandırılmış kıynıklı zam kazıkları ile eşantiyon olarak da orta parmak münasip görünüyor. Vallahi hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Üstekiler hayatı dört dörtlük yaşarken, alttakilerin bu yaşam mücadelesinde bir yerleri üçbuçuk atıyor.

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Sn. Ahmet Soyalan, KKTC diye isimlendirdiğimiz ve cennet olarak nitelendirdiğimiz bu coğrafyayı sanırım nemelazım ve umursamazlık ile cehenneme döndürdük. Türkiye’den geldikten sonra ben yaparım olur. Şikayeti olan ‘Marko Paşa’ya gitsin düşüncesinde olan bir aklı evvel, hakkın rahmetine kavuşan eşimin dayısı Salih dayımızın evinin kapısını kırarak, içeri girdi. Eşyaları da bahçeye yığdı. K.Kaymaklı’da eskiden papaz evleri diye isimlendirilen eve giren İstanbulun namlı kabadayısı Tuzsuz Bekir’in soyundan olduğu öne sürülen zat, beni bu evden bir Allah’ın kulu çıkartamaz diyor. Tereke mensupları durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Sizin polis adamın kökeninden mi bilmiyorum ama bugün işim var. Yarın mahkemeye gideceğim diyerek işi uzun bir süredir savsaklıyor. Üstüne üstlük, adam kapıları kırdı, eşyaları dışarı attı belli bir maasraf yaparak mağdur oldu diyor. Ört ki ölem. Sn. Genel Müdür, kapıyı kırıp içeri girmek suç ise suçu işleyeni görmezden gelmekte suçtur. Bakın yarın bende bu durumu [U1] [U2] [U3] [U4] emsal göstererek sizin evi gözetleyeceğim. Bir yerlere gttiğiniz anda, eşyaları bahçeye yığıp eve yerleşeceğim. Polislerinize de emsal olarak bu durumu göstereceğim. Memleket mafya düzenine dönüştüyse demek ki, kimse evini boşaltıp pikniğe bile gidemeyecek. Vallahi, önceden de türlü türlü, ruh halimiz vardır. Polisin böylesi durumlardaki duyarsızlığı sonrasında inanın ne ruhumuz kaldı nede hali.

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Sn. Cengiz Erçağ, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü olarak, bir başka deyişle, finans sektörünün deneyimli isimlerinden birisi olarak, ülkenin röntgenini çektiniz. Röntgen sonuçlarının hiçte umut verici olmadığını dile getirirken, yeni yeni krize girdiğimizi belirterek, sıcak paraya ihtiyaç duyulduğunu söylediniz. iç borçlanmaya gidilmesi gerektiğine vurgu yaparken, sürecin hangi noktada duracağı, nasıl gideceği, nasıl şekil alacağı noktasında endişe ve sıkıntıların olduğunu ve müthiş bir belirsizliğin içerisine girdiğimizi söylediniz. Sn. Erçağ, dünyayı bir telaş almış başını gidiyor. Batıda Yıl Başı ve pandemi, doğuda yaşama ve göç, bizlerde ise seçim ve istihdam telaşıdır gidiyor. Sizin gibi deneyimli isimlerin yapmış olduğu yerinde tavsiyeler ve önerileri, sağır sultan bile duyarken, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile duydu. Ancak bizim Juder ailesini oluşturan 4 maymunumuzdan birisi olan, judy duymadı. Jurgen Görmedi. Jeny konuşmazken Jurgen’de eğilin de gulle geçsin dedi.

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Sn. Esra Uluçaylı okullar için geri sayım başladı. Askerde günler yaklaştıkça, gün sayan askerler mezürlerin uçlarını kesmeye başlarken şimdi öğrenciler gün sayımına başladı. Okullar ile ilgili söylemlere ve yapılmak istenenlere tepki gösterirken, Okullar kreş, Öğretmen “çocuk bakıcısı” “dadı” değildir dedin. Okul, anne babanın işe giderken hasta olan çocuğunu bile bırakabileceği yer olarak da görülmemelidir ifadesinde bulundun. Ve okul eğitimdir dedin. Sevgili Esra, ana babaları geçtik, bunu birde eğitimden sorumlu zat-ı muhteremlere anlatabilsek çok iyi olacak. Bazı insanlar gücün yaydığı ışığın peşinden giderken, bazıları da siyasi mevta olmuş cismi gitmiş, ismi kalmış ama ahı ile vahı bile kalmamış, siyasi gölgeler peşinde koşmaktan vazgeçmiyor. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağına göre, ah okullar olmasaydı, bu Maarifi ben çok güzel idare ederdim diyenlerden de bir bal olmaz be abim.

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Sn. Erol Uçlaner, ülkenin önde gelen doktorlardan birisi olarak, açılım sonrasında artan pozitif vakalara atıfta bulunarak Hatice'ye değil neticeye bakalım. covid19 patlama yaparken,yerel bulaşlar başlamışken,birinizin çıkıp da önerge sunup bu seçimi iptal edip ileri bir tarihe atmanızdı,ama gel gör ki maalesef siz herkese sosyal mesafeyi koruyun diye öneri sunarken, sizler gece gündüz seçim gezilerinde herkesi bir araya toplayıp olabilecek yaygın bulaşın öncülüğünü de yapıyorsunuz dediniz. Doktorum 45 günde ama yerel ama import 102 vakaya ulaştık. Maske takma zorunlu dedik. Ama zorunlu kelimesini kaldırarak ‘takma’ kelimesine vurgu yaparak, takılmaması ile eş anlam kazandırdık. Pandemiyi yendik. Başarılıyız egosu sayesinde bizlere buz gibi hayallerin yanısıza pandemisiz şekerden evler vaat ettiler. Ancak hatalı açılımlar ve torpilli denetimler sonrasında yağdırdıkları yağmur ve dolu sonrasında, ne buz gibi hayallerimizi nede pandemisiz şekerden mamul evlerimizi bıraktılar. Hepsini sel ve dolu aldıp götürdü.

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Sn. Vadili Esnafı, bir süre önce Vadili'de, Vadili Küçük Esnaf Sitesinde dağıtılan "Sanayi Arsalarında" usulsüzlük yapılarak, Vadili'de ikamet etmeyenlere de arsa dağıtıldığını iddia ettiniz. Sanayi arsası dağıtımında yapıldığını iddia ettiğiniz arsa dağıtımına tepki göstererek, imza topladınız. Dağıtılan sanayi arsalarında adaletsizlik ve usulsüzlük yapıldığını iddia ederek topladığınız imzaların, uzayıp giden tren yolları gibi uzayıp gittiğine tanık olduk. Beyler, bugüne kadar gıccaccığın işe girmesi, oğlancığın sözleşmesi üzerine kurduğumuz, ucuz hayaller, bugün biz pahalıya patladı. Politikacıya bakarak, kurduğumuz hayaller sonrasında, içimiz tatlılanıyor tamam. Ama, bal demekle ağız tadlanmaz bilesiniz be gardaşım.

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Sn. Hasan Sungur Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ülkede hem salgına hem de ekonomiye dair alınan tedbirlerin çok yetersiz kalmaya başladığını belirttiniz. Ve bu hali ile bu yapının çok uzun gitmeyeceğini iddia ettiniz. Ve sürecin en başından beri hükümeti uyardığınızı, ancak sizi dinlemediklerini dile getirdiniz. Ve ülkenin hızla Titanik gibi battığını söylediniz. Sn. Sungur, Titanik batarken, burun kısmı sulara gömülmüş ve kıç tarafı hayli yükselmişti. Kıç tarafının, dünyanın en yüksek tepesi Everest gibi yükseldiğini görenler, çıktıkları kıç tarafında kendilerine birşey olmayacağını sanmıştı. Galiba o resmi gören bizimkilerde, KKTC Titaniği batarken, kıç tarafında kendilerine birşey olmayacağını sandı. Başkan, çöreğin büyüğü unun çoğundan olur. Bizde bırak un yetersiz. Ama o yetersiz un bile kurtlandı.

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Sn. Filiz Besim, Eski Sağlık Bakanı olarak, uzayıp giden tren yolları gibi uzayan ve yılan hikayesine dönüşen Pandemi Hastanesi'nin, aylardır yapılmaması konusuna tepki gösterdiniz. 1963 yılında yaşanan çatışmalardan sonra dar imkanlar çerçevesinde, bir haftadatütün fabrikasından, hastane yapıldığını dile getirirken, '5 ayda barakadan bozma bir pandemi hastanesi bile yapamadık' dediniz. Sn. Besim, acelemiz mi var? Çocuk 9 ay 10 günde doğarken, pandeminin 10 yıl, 10 ayda doğması gayet doğal değil mi? Mavro yerimo kalsın, bazıları Sağlığın bacası eğri de olsa, dumanı doğru çıkıyor diyordu. B... k çıkıyor. Bacanın geri teptiği duman imanımızı fena gevretiyor. Pandeminin ustasıyım, başarının hastasıyım diyenlere, galiba, Arif hoca’yı hatırlatmanın zamanı geldi. Ayşaba, eğer herkes kaybettiği kadar içecekse, O masadan galiba en son biz kalkarız diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Erdal Keser, sosyal medyadaki paylaşımınızda, demek nihayet onuda işe koydurttun. Yaşşa bee şeyy. Ayakta uyuruk duymadıydık. Hayırlara vesile olsunda Gaynananıda goydurasın dedin. Sevgili Erdal kaynananın yaşı tutmaz. Emeklilik yaşını geçtik, bu dünyadan bay bay deme yaşına geldi. Birde çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Tahminen yaş itibarı ile 6 aylık ömrü kaldı diyorlar. Ama olsun be gardaş seni mi kıracaklar. Bir yerlere sokuştururlar. 5 ay çalışır baktılar. yolcudur abba bağlasan durmaz moduna giriyor, sağlıktan emekliye ayırırlar. 3-5 kuruş eline tutuştururlar, kefenine harca derler olur biter. Haaa bu arada seçim yasakları girdi, gayınço, baldızın oğlu, dayı veya amca oğlu veya kızı varsa isimlerini bildir. Arka kapıdan işlemler yapılır o garibanlar da sevindirilmiş olur. Hacı amca Klavye icat oldu, delikanlılık bozuldu herkes klavye delikanlısı oldu derker. Ama Yok be ağam, seçim icat olundu hısım akraba, gayınço, baldız, dayı amca ihya olup, devlete kapağı atıp istiflendiler dedi.

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Sn. Yılmaz Öztürk, sosyal medyadaki paylaşımında, Başbakanımız ''Fransa tutumunu gözden geçirsin'' dedi. Hakikatten merak ettim, geçirmezse ne yapacak ? diye sordun. İlahi Yılmaz, bunun cevabını görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördü. Önce Fransız vatandaşı olacak. Sonra, bakın analar ne evlatlar doğurur diyerek, ilk seçimlerde seçimlere katılıp, Fransa başbakanı olacak. Ve Fransa’nın ekonomisini düzeltecek. Bu durumda Emanuel Macron da mahalleye gidecek. Fransa yaptıkları ile bugüne kadar gerek bizim gerekse Türkiye’nin kalemini kırmış olabilir. Ama başbakanımız, Macron’un yerine geçince, onları o kırdıkları kalemin murekkebinde boğacak. Vaa mı başka izah tarzı?

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Sn. Ali Kişmir, Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığın açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin, "bizden önce verileri açıklayan gazeteciler hakkında soruşturma başlatacağız" açıklamasına sert tepki gösterttin. Ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile hükümetin, Covid-19 ile mücadeleki beceriksizliklerinin acısını basından çıkarma gayreti içerisine girdiğini söyledin. Sürecin hiçbir anında bu topluma güven veremeyen, bir pandemi hastanesi sorununu dahi çözemeyen sağlık bakanının basını tehdit etmesinin tek nedenin sürecin kontrolünün elinden kaçmış olmasından kaynaklandığını belirttin. Sevgili Ali, telefonun pili, çok konuşunca veya çok video izlenince boşalır. Pandemi de Sn. Pilli’nin pillerini sence boşaltmış olamazmı? Hacı amca, nice delikanlılar gördük kolunda kız, cebinde baba parası. Raconu kahpelik, yürüyüşü sahtelik. Kalbi var yüreği yok. Ve nice siyasiler gördük vaatleri atmasyon. Koltukları emanet. Raconu emir erliği, kararları değişken dedi.

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